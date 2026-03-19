Wall Street încearcă să oprească valul de vânzări pe fondul creșterii prețului petrolului 🚩Alibaba scade cu 7% după ce a înregistrat rezultate financiare sub așteptări

Ședința de joi de pe Wall Street este marcată din nou de o vânzare masivă a activelor de risc, în timp ce prețurile petrolului rămân ridicate pe fondul escaladării conflictului cu Iranul. Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 290 de puncte, sau 0,7%, în timp ce S&P 500 și Nasdaq au înregistrat scăderi de 0,8% și, respectiv, 0,6%.

Pe lângă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, acțiunile sunt, de asemenea, sub presiune din cauza datelor de ieri privind inflația la producător și a numărului redus de cereri de șomaj de astăzi. Aceste date întăresc tonul mai agresiv al proiecțiilor Fed, piețele luând din ce în ce mai mult în considerare un scenariu de stagflatie în SUA — o combinație între o creștere economică mai slabă și o inflație ridicată persistentă.

În ceea ce privește materiile prime, țițeiul Brent se remarcă, crescând cu 3% până la 111 dolari pe baril, în timp ce WTI a crescut cu 1% până la 97 dolari. Amploarea acestei mișcări sugerează că investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul riscul unor întreruperi prelungite ale aprovizionării cu energie în Orientul Mijlociu.

Creșterea prețurilor petrolului a fost determinată de o serie de atacuri asupra infrastructurii regionale de gaze, inclusiv atacul Iranului asupra unui terminal cheie de export de GNL din Qatar și un atac israelian anterior asupra câmpului de gaze South Pars din Iran. Răzbunarea ulterioară a Teheranului împotriva activelor energetice din Qatar a crescut prima de risc geopolitic și a accentuat îngrijorările privind o escaladare suplimentară.

O declarație comună a liderilor din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, prin care își exprimă disponibilitatea de a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz, ar trebui privită ca o încercare de a stabiliza sentimentul pieței. În același timp, o astfel de coordonare evidențiază riscurile semnificative pentru comerțul global cu energie.

Slăbiciunea pieței de acțiuni a fost exacerbată de vânzările masive de miercuri, Dow Jones atingând un nou minim anual la închidere și coborând sub media mobilă de 200 de zile. Prețurile contractelor futures sugerează că piețele atribuie o probabilitate de aproximativ 75% ca ratele să rămână neschimbate în 2026, ceea ce adaugă o presiune suplimentară asupra evaluărilor.

La nivel individual, acțiunile Micron au scăzut cu 2%, în ciuda rezultatelor solide susținute de oferta redusă de memorie, mișcarea fiind atribuită în mare parte marcării profituriloe. Între timp, actualizarea oferită de Eli Lilly cu privire la medicamentul său de ultimă generație împotriva obezității, retatrutida — potențial cel mai bun din categoria sa — a fost întâmpinată cu o reacție moderată a pieței.

Un semnal tehnic cheie este faptul că S&P 500 (US500) a coborât sub media mobilă pe 200 de zile pentru prima dată din 23 mai. Acest lucru întărește îngrijorările că piața ar putea intra într-o fază de corecție mai profundă, mai degrabă decât să experimenteze o retragere temporară

Acțiunile companiilor miniere înregistrează astăzi scăderi semnificative, determinate de o vânzare masivă a metalelor, în timp ce companiile din sectorul petrolier și al gazelor naturale înregistrează creșteri. Sentimentul în sectorul tehnologic rămâne slab

Rezultate slabe pentru Alibaba

Alibaba a publicat rezultatele trimestriale pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2025, care s-au situat sub așteptări și au confirmat faptul că această companie se află într-o fază de tranziție dificilă. Veniturile au ajuns la 284,8 miliarde de yuani, față de 290,7 miliarde de yuani cât se preconiza, în timp ce profitul net a scăzut cu 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 15,6 miliarde de yuani, ceea ce a declanșat o reacție negativă pe piețele de tranzacționare din SUA.

Din perspectiva investitorilor, slăbiciunea reflectă mai degrabă o strategie de investiții agresivă decât o problemă punctuală. Alibaba își mărește cheltuielile pentru comerțul rapid, experiența utilizatorului și tehnologie, ceea ce afectează profitabilitatea pe termen scurt, dar vizează reconstruirea competitivității pe termen lung. Amploarea scăderii venitului operațional evidențiază faptul că costul transformării este mai mare decât se anticipase anterior.

Motorul principal al creșterii rămâne cloud-ul și inteligența artificială. Segmentul Cloud Intelligence a înregistrat o creștere a veniturilor cu 36% față de anul precedent, ajungând la 43,3 miliarde de yuani, produsele legate de AI înregistrând o creștere de trei cifre pentru al zecelea trimestru consecutiv.

În același timp, conducerea ridică ștacheta strategică, vizând venituri anuale de 100 de miliarde de dolari din cloud și AI în termen de cinci ani. Acest lucru implică menținerea unei creșteri de aproximativ 35% anual, subliniind atât oportunitatea, cât și provocarea legată de execuție.

În practică, Alibaba își accelerează tranziția de la o platformă de comerț electronic către o companie tehnologică bazată pe AI, poziționându-se ca unul dintre liderii Chinei în acest domeniu. Întrebarea cheie rămâne dacă aceste investiții masive se vor traduce într-o îmbunătățire susținută a performanței financiare la nivel de grup. Astăzi, ADR-urile companiei au scăzut cu peste 7% și sunt cu aproape 40% sub maximele recente

