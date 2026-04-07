Wall Street înregistrează scăderi pe fondul blocării negocierilor de încetare a focului dintre SUA și Iran, în ajunul ultimatumului lui Trump 📉

Contractele futures pe indicii americani își corectează câștigurile de ieri, fapt reflectat clar de contractele futures pe Nasdaq 100 (US100), care înregistrează astăzi o scădere de peste 0,5%. Donald Trump a reiterat ieri că termenul limită decisiv pentru răspunsul Iranului este la 03:00 ora României, în noaptea de marți spre miercuri. Conflictul a intrat într-o fază de escaladare militară deschisă, ambele părți desfășurând atacuri simultane. Israelul a finalizat o serie de atacuri ample asupra țintelor iraniene, în timp ce Iranul continuă valurile de retaliere, inclusiv atacuri asupra infrastructurii și activelor legate de SUA și aliații săi. Dacă până seara nu se înregistrează niciun progres, probabilitatea unei dezescaladări va scădea semnificativ, crescând probabilitatea ca Trump să-și pună în aplicare amenințările de distrugere pe scară largă a infrastructurii Iranului. Atacurile SUA asupra Insulei Kharg, principalul terminal de export de petrol al Iranului, combinate cu represaliile Teheranului împotriva instalațiilor petrochimice saudite din Jubail indică faptul că conflictul se extinde în sectorul petrolier și de gaze, sugerând un impas în negocieri.

Iranul semnalează o schimbare către o postură mai agresivă. Garda Revoluționară a declarat că „reținerea a luat sfârșit” și a avertizat asupra unor atacuri dincolo de regiune, crescând riscul unei escaladări internaționale mai ample.

Există indicii tot mai numeroase privind amenințări directe la adresa infrastructurii SUA și a aliaților. Declarațiile iraniene sugerează posibile atacuri asupra bazelor militare, a activelor energetice și chiar a grupurilor de portavioane.

Regiunea Golfului este din ce în ce mai afectată de conflict. Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de apărare aeriană ca răspuns la amenințările cu rachete, indicând o extindere a ariei geografice.

Logistica internă din Iran este supusă presiunii. Atacurile asupra infrastructurii feroviare și întreruperile serviciilor de transport feroviar indică o presiune asupra sistemelor de transport interne și a mobilității.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul central de tensiune. Incidentele maritime și riscurile de perturbare determină creșterea prețurilor petrolului și alimentează îngrijorările cu privire la aprovizionarea globală cu energie.

Piețele reacționează imediat la escaladare. Prețurile țițeiului Brent și WTI sunt în creștere, în timp ce contractele futures pe acțiuni din SUA sunt în scădere, reflectând o schimbare către un sentiment de aversiune față de risc.

Canalele diplomatice rămân limitate și ineficiente. Iranul a respins o propunere de încetare temporară a focului, menținând condiții intransigente, în timp ce eforturile de mediere continuă fără progrese tangibile.

Economiile globale se pregătesc pentru potențiale șocuri energetice. UE convoacă reuniuni de coordonare, în timp ce Japonia își asigură aprovizionarea cu petrol, subliniind îngrijorările crescânde cu privire la întreruperi prelungite.

În mod crucial, Iranul a răspuns la planul în 15 puncte al SUA cu propria propunere în 10 puncte, care pare în mare parte inacceptabilă pentru Washington. Aceasta include cereri precum ridicarea tuturor sancțiunilor, garanții de securitate pe termen lung, retragerea Israelului din Liban și o taxă de tranzit de 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care trece prin Strâmtoarea Ormuz sub coordonarea Iranului — ceea ce implică, de fapt, controlul asupra strâmtorii. US500 (Interval D1)

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."