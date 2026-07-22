Wall Street se teme că piața bull a IA a atins apogeul. Au trecut deja zilele de glorie ale semiconductorilor?

De ani de zile, Wall Street așteaptă mai mult de la companiile de semiconductori decât simple rezultate record — a cerut un ritm tot mai accelerat de creștere a veniturilor și a profiturilor. Cu toate acestea, un număr tot mai mare de semnale sugerează că sectorul semiconductorilor s-ar putea apropia de apogeul ciclului actual de creștere a profiturilor și veniturilor. Acest lucru, la rândul său, ar putea slăbi treptat dinamica puternică a pieței, observată de obicei în timpul ciclurilor majore de creștere a pieței. Paradoxal, chiar și rezultatele financiare record ale TSMC și perspectivele excepțional de solide în domeniul IA ar putea să nu fie suficiente dacă investitorii ajung la concluzia că cea mai rapidă creștere a industriei a trecut deja.

Concluzii

Wall Street se așteaptă ca companiile din S&P 500 să înregistreze o creștere a profiturilor de aproximativ 23,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru, deși, din punct de vedere istoric, rata finală de creștere a ajuns adesea la aproape 29%.

Industria semiconductorilor rămâne sectorul cu cea mai mare creștere a profiturilor, dar previziunile actuale sugerează că al doilea trimestru al anului 2026 ar putea marca apogeul ciclului actual.

TSMC a raportat rezultate trimestriale record și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru al treilea trimestru, confirmând o cerere excepțional de puternică pentru cipuri avansate de IA.

În ciuda fundamentelor solide, reacția pieței a fost mixtă, evidențiind faptul că investitorii se concentrează din ce în ce mai mult pe ratele de creștere viitoare, mai degrabă decât doar pe profiturile record.

Câștigurile record ar putea să nu mai fie suficiente

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare din SUA a început foarte puternic. Potrivit FactSet, analiștii se așteaptă în prezent ca companiile din indicele S&P 500 să înregistreze o creștere a câștigurilor de 23,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în al doilea trimestru. Dacă tendința istorică a surprizelor pozitive în ceea ce privește câștigurile se menține, rata finală de creștere ar putea depăși 29% — cea mai puternică performanță trimestrială de la sfârșitul anului 2021.

În același timp, 89% dintre companiile care și-au prezentat raportările până în prezent au depășit estimările privind câștigul pe acțiune (EPS). Provocarea constă însă în faptul că piețele au anticipat deja un scenariu extrem de optimist. Așteptările sunt deosebit de ridicate în sectoarele care generează cea mai mare parte a creșterii profiturilor indicelui — în special în sectorul semiconductorilor.

Ca urmare, chiar și o creștere a profiturilor de 30% ar putea dezamăgi investitorii dacă aceștia consideră că ritmul de creștere al industriei începe să atingă apogeul. Previziunile de pe Wall Street sugerează în prezent că creșterea profiturilor din sectorul semiconductorilor ar putea atinge punctul maxim în al doilea trimestru al anului 2026.

Deși analiștii se așteaptă în continuare ca producătorii de cipuri să înregistreze o creștere a profiturilor de aproximativ 114% față de aceeași perioadă a anului trecut, se preconizează că trimestrele următoare vor înregistra o încetinire treptată. Acest lucru nu implică o deteriorare a fundamentelor, ci reflectă mai degrabă comparații din ce în ce mai dificile în urma boom-ului generat de IA. Prin urmare, investitorii se vor concentra nu numai pe faptul dacă companiile depășesc așteptările, ci și pe capacitatea acestora de a-și majora din nou previziunile pentru trimestrele viitoare.

Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC demonstrează puterea IA — dar ridică și așteptările

Săptămâna trecută, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume a demonstrat încă o dată de ce rămâne unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului global al IA. TSMC și-a majorat veniturile din al doilea trimestru cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 40,2 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a crescut cu 77%. Conducerea a revizuit în sens ascendent și previziunile pentru al treilea trimestru, estimând venituri de 44,6–45,8 miliarde de dolari și o marjă brută de 65–67%.

Directorul general al TSMC a subliniat, de asemenea, că se preconizează ca cererea pentru cele mai avansate cipuri de IA să rămână foarte puternică cel puțin până în perioada 2029–2030. În esență, există încă puține semne de încetinire a performanței operaționale a companiei.

În mod ironic, însă, astfel de rezultate excepționale ridică și ștacheta pentru întreaga industrie a semiconductorilor. Cu cât liderii de piață înregistrează performanțe mai bune, cu atât devine mai dificil ca trimestrele viitoare să aducă surprize pozitive semnificative.

ASML și TSMC demonstrează că IA continuă să stimuleze fundamentele industriei

Rezultatele TSMC confirmă, de asemenea, că veniturile cu cea mai mare valoare din industrie continuă să provină din tehnologiile sale de fabricație cele mai avansate. Procesul de 3 nm reprezintă deja aproximativ 30% din veniturile companiei, în timp ce tehnologiile sub 7 nm generează aproximativ 77% din vânzările totale. În același timp, TSMC a început să lanseze procesul de 2 nm, care se preconizează că va deveni un alt motor major de creștere în următorii ani — demonstrând încă o dată că cererea de IA continuă să se traducă în rezultate comerciale tangibile.

O imagine similară reiese din rezultatele ASML. Liderul în domeniul echipamentelor de litografie rămâne un furnizor esențial pentru industria globală a semiconductorilor, beneficiind de o cerere record pentru echipamentele utilizate la fabricarea celor mai avansate cipuri de IA din lume. Atât ASML, cât și TSMC continuă să sublinieze că principala constrângere a industriei nu mai este cererea, ci viteza cu care poate fi extinsă capacitatea de producție.

Prin urmare, datele sugerează că fundamentele industriei semiconductoarelor rămân excepțional de solide. Cu toate acestea, piețele recompensează din ce în ce mai mult companiile nu doar pentru că înregistrează rezultate mai bune, ci pentru că mențin rate de creștere extraordinare pe parcursul mai multor ani. Această distincție ar putea determina care companii vor continua să conducă piața în creștere a IA — și care vor începe să-și piardă avântul pe piață. De asemenea, merită reținut faptul că acțiunile Cisco au scăzut în urma bulei dot-com din 2000, chiar dacă compania a continuat să raporteze venituri și profituri record, ceea ce ilustrează faptul că fundamentele excepționale nu se traduc întotdeauna în creșterea prețurilor acțiunilor.

Acțiunile TSMC (TSM.US, interval D1)

Sursă: xStation5

Eryk Szmyd, analist piețe financiare la XTB