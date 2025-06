Walmart și Amazon iau în considerare emiterea propriului stablecoin 📄🔎

Multe se întâmplă astăzi pe scena geopolitică. Reînnoirea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu a fost cauza principală a panicii de pe piețe în primele ore ale dimineții. Activele refugiu, precum aurul, și cele sensibile la escaladare, precum petrolul, înregistrează creșteri. În același timp, acțiunile și, într-o oarecare măsură, criptomonedele se confruntă cu scăderi. Într-o oarecare măsură deoarece Bitcoin are o performanță relativ bună și încearcă acum să recupereze pierderile. Lăsând deoparte geopolitica pentru un moment, există și multe evoluții interesante pe frontul fundamental. Potrivit surselor citate de The Wall Street Journal, marii retaileri precum Walmart, Amazon și Expedia explorează posibilitatea de a emite propriile monede stabile ancorate în dolarul american. Pentru companiile care deservesc milioane de clienți săptămânal, posibilitatea de a oferi plăți fără comisioane sau cu comisioane reduse ar putea însemna economii anuale de miliarde de dolari. Cei mai mari perdanți într-un astfel de scenariu ar fi, desigur, giganții actuali din domeniul plăților: Visa și Mastercard. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În plus, prin procesarea tranzacțiilor prin intermediul blockchain, comercianții cu amănuntul ar putea primi plăți de la clienți (și plăti furnizorilor) aproape în timp real, reducând drastic comisioanele de schimb și de decontare, care totalizează miliarde de dolari anual, și eliminând întârzierile de 1-3 zile necesare în prezent pentru decontarea transferurilor. Discuțiile inițiale includ atât tokenuri destinate utilizării de către o singură entitate, cât și un consorțiu mai larg de comercianți cu amănuntul care să susțină o monedă stabilă comună. Realizarea acestei strategii depinde aproape în totalitate de adoptarea Legii privind orientarea și stabilirea inovării naționale în domeniul monedelor stabile din SUA (GENIUS), cunoscută și sub denumirea de Legea monedelor stabile. Proiectul de lege tocmai a trecut de un vot procedural cheie în Senat și se îndreaptă spre examinarea completă de către ambele camere ale Congresului. Reprezentanții industriei de retail, conduși de Merchants Payments Coalition, fac lobby activ pentru adoptarea sa, argumentând că reguli clare vor permite comercianților cu amănuntul să implementeze decontări mai ieftine și instantanee.

