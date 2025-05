Acțiunile Berkshire Hathaway au scăzut cu aproape 6% după anunțul din acest weekend: legenda investițiilor și cel mai mare investitor din toate timpurile, Warren Buffett, a anunțat că va demisiona din funcția de CEO al companiei. Vestea a venit în ultimul moment al celei de-a 60-a reuniuni anuale a acționarilor Berkshire, care a reunit aproximativ 40.000 de persoane în Omaha, Nebraska. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Warren Buffett părăsește Berkshire Hathaway „Fii lacom când alții sunt temători”. Acesta a fost unul dintre principalele motto-uri ale lui Warren Buffett. Așa-numitul Oracol din Omaha a preluat controlul asupra Berkshire Hathaway în 1965, când aceasta era o companie textilă falimentară ale cărei acțiuni se tranzacționau sub 20 de dolari, și de atunci a transformat-o într-una dintre cele mai valoroase companii din Statele Unite. Chiar vinerea aceasta, acțiunile Berkshire Hathaway de clasa A s-au închis la un preț record de 809 dolari, cu o valoare de piață uriașă de 1.200 de miliarde de dolari, ceea ce o face a opta cea mai mare companie din Statele Unite. Evaluarea sa se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, pe baza raportului preț/cifră contabilă, în prezent de aproximativ 1,8 ori, comparativ cu o medie de aproximativ 1,5 ori în ultimii ani. În plus, de când Warren Buffett a preluat conducerea, acțiunile Berkshire Hathaway au crescut de 40.000 de ori, reprezentând un randament anualizat până la sfârșitul anului 2024 de 19,9%, comparativ cu 10,4% pentru S&P 500. Mulți manageri de fonduri sunt îngroziți de un an prost. Buffett nu este. El a avut unsprezece, inclusiv patru în primii zece ani la Berkshire și o scădere masivă de 49% în timpul prăbușirii Nifty Fifty în 1974. Legenda lui Buffett a crescut în timpul crizei financiare globale din 2008, când a investit în mod oportunist în Goldman Sachs, General Electric și Dow Chemical. El a făcut acest lucru acumulând numerar în perioada premergătoare crizei, așa cum a făcut și în ultimii ani. Un alt fapt interesant este că societatea nu plătește dividende și a început doar recent să răscumpere acțiuni. Buffett se bazează pe istoricul său pentru a demonstra că poate capitaliza banii acționarilor cu un randament mai bun decât ar obține piețele sau acționarii înșiși. Cum au fost rezultatele Berkshire Hathaway? În 2025, acțiunile Berkshire Hathaway ar trebui să crească cu 20%, comparativ cu o scădere de 3,3% a indicelui S&P 500. Cu toate acestea, compania a raportat sâmbătă cea mai mare scădere a profitului operațional trimestrial din 2020 și a remarcat „incertitudinea considerabilă” din jurul politicilor comerciale internaționale și a tarifelor. Venitul net global atribuibil acționarilor din primul trimestru a scăzut, de asemenea, cu 63,8% față de anul precedent, la 4,6 miliarde de dolari. Gigantul cu sediul în Omaha nu a efectuat nicio răscumpărare de acțiuni în primul trimestru. Lichiditatea sa a crescut la un nivel record de 347,68 miliarde de dolari la 31 martie 2025, de la 334,2 miliarde de dolari la 31 decembrie 2024. Berkshire are o activitate semnificativă în domeniul asigurărilor de bunuri și accidente, inclusiv Geico, al treilea cel mai mare asigurător auto din țară. De asemenea, deține Burlington Northern Santa Fe Railroad și Berkshire Hathaway Energy, una dintre cele mai mari companii de utilități din țară. Activitatea de asigurări a companiei este împărțită în decizii de subscriere și decizii de investiții. Deciziile de subscriere sunt luate de managerii unităților, în timp ce deciziile de investiții sunt luate de celebrul director Warren Buffett. În acest context, segmentul de subscriere a asigurărilor Berkshire și activitățile sale de producție, servicii și vânzare cu amănuntul au avut cele mai slabe performanțe în primul trimestru, în timp ce veniturile din investiții din asigurări, operațiunile feroviare și unitatea sa energetică au înregistrat performanțe bune. Câștigurile după impozitare din subscrierea de asigurări au scăzut cu 48,6% față de anul precedent, din cauza pierderilor după impozitare cauzate de incendiile din California de Sud, care s-au ridicat la aproximativ 860 de milioane de dolari. În același timp, creșterea veniturilor din dobânzi provenite din investiții în bonuri de trezorerie americane a contribuit la o creștere de 11,4% față de anul precedent a veniturilor după impozitare din investiții în asigurări. În ceea ce privește performanța afacerii feroviare a conglomeratului, câștigurile trimestriale după impozitare ale BNSF au crescut cu 6,2% de la an la an, până la 1,21 miliarde de dolari. Cine este Greg Abel, succesorul lui Warren Buffett? Actualul COO Greg Abel a fost ales să îi succeadă lui Warren Buffett. Pe lângă funcția de COO, Abel prezidează și unitatea Berkshire Hathaway Energy. Gregory Abel s-a născut în 1962 în Canada. A început în finanțe, transformând CalEnergy într-o companie globală cu 23 000 de angajați, pornind de la o mică companie geotermală de 500 de persoane. Din 1992 până în 2008, a ocupat o funcție executivă de conducere, după care a devenit CEO. În 1999, CalEnergy a devenit MidAmerican Energy și, în cele din urmă, în 2014, a devenit parte a holdingului Berkshire Hathaway Energy. În prezent, BHE operează utilități naționale reglementate, precum PacifiCorp și NV Energy, și Northern Powergrid în Marea Britanie. Abel a fost numit vicepreședinte al operațiunilor non-asigurări la Berkshire Hathaway în 2018, consolidându-și poziția ca posibil succesor alături de vicepreședintele operațiunilor de asigurări al conglomeratului, Ajit Jain. Acum, după ce a construit una dintre cele mai mari companii energetice din Statele Unite, Greg Abel va încerca să nu își dezamăgească mentorul, Warren Buffett, în timp ce conduce una dintre cele mai mari companii din lume. Warren Buffett îi va preda lui Abel frâiele unui gigant de 1,2 trilioane de dolari, supervizând un portofoliu de acțiuni precum Apple și American Express, precum și o serie de companii de asigurări, energetice, feroviare și de consum care generează în mod regulat un profit operațional de 10 miliarde de dolari pe trimestru. Executivul în vârstă de 62 de ani va moșteni, de asemenea, o serie de întrebări, începând cu ce va face cu cele aproape 350 de miliarde de dolari în numerar ale Berkshire, după ce Buffett a stat în mare parte departe de piețele volatile din ultimii ani.

