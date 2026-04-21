Warsh în fața Senatului: „Nu voi fi un instrument al președintelui” și dă semnale privind agenda de reformă a Fed

Audierea de astăzi a lui Kevin Warsh în fața Senatului a avut o încărcătură clar politică, nu doar economică. Candidatul la funcția de președinte al Fed a încercat, pe de o parte, să se prezinte ca un susținător al unei Rezerve Federale puternice, credibile și independente, iar pe de altă parte, ca o persoană care dorește o schimbare profundă a modului în care aceasta funcționează. O temă centrală a mărturiei sale a fost critica adusă cadrului actual de comunicare și politică al Fed, în special în ceea ce privește orientările prospective, dimensiunea bilanțului său și interpretarea inflației. În același timp, problema independenței politice a ieșit foarte puternic în evidență, întrucât Warsh a trebuit să răspundă la îngrijorările potrivit cărora ar putea fi prea apropiat de Donald Trump și ar putea acționa sub influența acestuia.

Mai jos sunt citatele cheie din mărturia sa de astăzi, împreună cu contextul.

„Nu voi fi un instrument al președintelui”

Warsh a subliniat cu tărie că nu va acționa ca un „instrument” al administrației prezidențiale. Aceasta a fost o răspuns direct la îngrijorările unor senatori că, în calitate de candidat al lui Donald Trump, ar putea fi supus presiunilor politice în deciziile privind ratele dobânzilor. În viziunea sa, independența Fed rămâne un principiu fundamental.

„Nu aș fi de acord cu rate ale dobânzii sau angajamente prestabilite”

El a declarat că nu ar fi niciodată de acord cu decizii prestabilite privind rata dobânzii. Acest lucru întărește mesajul său că politica monetară ar trebui să rămână flexibilă și bazată pe date, mai degrabă decât să fie modelată de așteptările politice.

„Fed ar trebui să rămână strict independentă”

Warsh a subliniat în repetate rânduri că Rezerva Federală trebuie să rămână pe deplin independentă de Casa Albă. În același timp, a încercat să echilibreze acest mesaj cu propuneri anterioare care sugerau o mai mare coordonare în anumite domenii ale politicii economice.

„Fed ar trebui să colaboreze cu guvernul dincolo de politica monetară.”

El sugerează o mai mare coordonare între instituțiile guvernamentale, deși mesajul său mai larg subliniază în continuare o separare clară între responsabilitățile fiscale și cele monetare.

„Nu cred în orientările prospective”

Una dintre pozițiile sale cele mai consecvente. El susține că semnalarea publică a traiectoriei viitoare a ratelor dobânzilor reduce flexibilitatea Fed și poate distorsiona așteptările pieței.

„Datele utilizate astăzi sunt imperfecte”

El critică calitatea datelor privind inflația și datelor macroeconomice, sugerând că sistemul actual de măsurare nu surprinde pe deplin presiunile subiacente asupra prețurilor.

„Avem nevoie de un nou cadru de inflație”

El solicită o reproiectare a modului în care este analizată inflația, sugerând o trecere de la modelele existente către abordări mai moderne și mai dinamice.

„Fed s-a concentrat prea mult pe șocuri punctuale”

În opinia sa, Fed a reacționat prea des la fluctuațiile de preț pe termen scurt, în loc să se concentreze pe tendințele persistente ale inflației.

„Un bilanț mai mic ar îmbunătăți transmiterea politicii monetare”

Warsh susține că dimensiunea actuală a bilanțului Fed distorsionează transmiterea politicii monetare și poate duce la consecințe economice neintenționate.

„Activele digitale fac parte din sistemul financiar”

El subliniază că activele digitale sunt acum o parte permanentă a sistemului financiar și nu pot fi ignorate în analiza macroeconomică.

„Economia se schimbă în mod dramatic pe partea ofertei”

El subliniază că economia trece printr-o transformare structurală, determinată în mare măsură de tehnologie și inteligența artificială, ceea ce face ca modelele economice tradiționale să fie mai greu de aplicat.

Într-un sens mai larg, Warsh încearcă să combine două narațiuni care se află parțial în tensiune una cu cealaltă. Pe de o parte, el apără cu tărie independența Fed și respinge sugestiile că ar putea fi controlat politic de Donald Trump. El a respins în mod explicit îngrijorările potrivit cărora ar putea fi „controlat” de președinte, subliniind că deciziile privind rata dobânzii vor fi luate exclusiv pe baza datelor și în cadrul independenței instituționale a băncii centrale. Pe de altă parte, agenda sa de reformă se înscrie clar într-o dezbatere mai amplă privind schimbarea direcției Fed: reducerea rolului orientărilor prospective, creșterea flexibilității, regândirea cadrului de inflație și diminuarea importanței bilanțului.

Prin urmare, declarația sa poate fi privită ca o încercare de a se poziționa mai degrabă ca un reformator instituțional decât ca un continuator al abordării actuale a Fed. În același timp, principala întrebare politică rămâne dacă independența pe care o declară va convinge senatorii preocupați de politizarea băncii centrale în contextul unei presiuni prezidențiale puternice pentru reducerea ratelor dobânzilor.