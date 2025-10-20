Waymo: Cursa împotriva autorităților de reglementare

Aspecte esențiale Creșterea adoptării vehiculelor autonome a fost impresionantă și se preconizează că va continua să crească

Cu toate acestea, problemele de reglementare persistă

Vehiculele autonome s-au impus pe șosele, în special în Asia și America de Sud, și nu există indicii că vor dispărea în curând. Ritmul de adoptare a acestei tehnologii susține tezele entuziaștilor acestei soluții, ceea ce se reflectă în evaluările companiilor din acest sector. Acoperirea analitică a acestei industrii este astăzi cuprinzătoare. Majoritatea analiștilor prevăd o creștere aproape hiperbolică a ponderii vehiculelor autonome atât în traficul rutier, cât și în structura întregii piețe auto. Devine din ce în ce mai clar că acest segment nu mai este o curiozitate futuristă, ci începe să joace rolul unui adevărat motor de creștere pentru corporațiile tehnologice și investitorii din sectorul mobilității. Deși pentru mulți Tesla rămâne sinonim cu vehiculele autonome, este de remarcat faptul că un concurent potențial serios apare încet la orizont. Waymo, o filială a Alphabet (Google), se dezvoltă într-un mod mai metodic, mai concentrat și mai specializat decât liderul de piață. Această abordare poate pune probleme serioase pentru Tesla pe termen lung. Sursa: Bloomberg Finance LP Sursa: Goldman Sachs Conform analizei Bloomberg, se preconizează că numărul de curse efectuate de Waymo va crește la peste 6,5 milioane, în timp ce analiștii Goldman Sachs estimează că ponderea vehiculelor autonome în traficul rutier total va depăși 7%, ceea ce se traduce într-o valoare de piață de până la 6,5 miliarde de dolari. Cu toate acestea, preocupările legate de reglementare persistă. Chiar și în Statele Unite, o țară liberală, în general favorabilă inovațiilor netestate și potențial riscante în traficul rutier, comportamentul vehiculelor autonome ridică din ce în ce mai multe îndoieli. În așa măsură încât Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) a lansat o anchetă asupra aproape 2.000 de vehicule Waymo. Acest număr include marea majoritate a flotei companiei, a cărei dimensiune exactă rămâne necunoscută. Ancheta a fost declanșată de rapoarte privind comportamente periculoase ale sistemelor autonome în apropierea autobuzelor școlare, incidente care, în opinia autorității de reglementare, necesită clarificări imediate. Deocamdată, piața reacționează calm. Nu există mișcări semnificative înainte de deschiderea pieței pentru acțiunile Alphabet sau chiar Tesla, dar ancheta NHTSA în sine este un alt factor de risc pe care investitorii ar trebui să îl ia în considerare în modelele lor de evaluare. Tensiunile de reglementare în jurul mobilității autonome pot deveni una dintre principalele surse de volatilitate în sector pe termen lung, mai ales dacă incidente suplimentare sau decizii administrative vor afecta ritmul implementării pe scară largă a acestei tehnologii. Un accident grav care implică mașini autonome și, de exemplu, copii ar putea schimba sentimentul societății și al autorităților de reglementare pentru mulți ani. Noile restricții și reducerea cererii ar putea micșora serios marjele companiilor și închide complet piețele mai puțin înclinate să experimenteze cu siguranța rutieră.

