Deschiderea sesiunii din SUA: Powell, MAG7 și Trump influențează sentimentul pieței

Aspecte esențiale MAG7 și FOMC influențează piețele

Microsoft generează rezultate, dar investește excesiv

Alphabet a depășit creșterea în aproape toate domeniile

Sentimentul privind principalii indici din Statele Unite este mixt astăzi. Investitorii digeră deciziile FED și rezultatele recente ale companiilor de tehnologie, în timp ce așteaptă rapoartele Apple și Amazon după încheierea sesiunii. În fundal, prelungirea armistițiului tarifar între Statele Unite și China în timpul vizitei lui Donald Trump în Asia susține îmbunătățirea sentimentului. În principal, contractele pe indicele tehnologic pierd teren, US100 scăzând cu 0,4%, US500 rămânând în jurul nivelului de deschidere. US30 și US2000 au performanțe mai bune, cu creșteri de 0,3% și, respectiv, 0,8%. Situația pieței este complexă, FOMC și rapoartele companiilor din grupul “Magnificent 7” generând cotații inegale pe Wall Street. Alphabet a raportat venituri și profituri mai bune decât se aștepta pentru al treilea trimestru, ceea ce a dus la câștiguri puternice după închiderea sesiunii. Microsoft a prezentat rezultate bune, dar intervalele de vânzări prevăzute pentru trimestrul următor au fost întâmpinate cu o reacție rece din partea pieței. Meta și-a îmbunătățit rezultatele și și-a majorat planul de cheltuieli de investiții, dar acțiunile companiei s-au prăbușit după publicare. Piața încă așteaptă publicarea celorlalte rezultate financiare. Date macroeconomice: Comentariile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, după decizia de ieri, temperează așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în decembrie. Șeful băncii centrale a evaluat că inflația rămâne oarecum ridicată, iar procesul de încetinire a dinamicii prețurilor în sectorul serviciilor este în curs. El a subliniat, de asemenea, o slăbire clară a cererii de forță de muncă, cu un număr încă redus de concedieri, dar și de angajări. El a subliniat că suspendarea activității guvernamentale afectează activitatea, dar acest efect ar trebui să se inverseze după încheierea acesteia. Dolarul s-a apreciat semnificativ, iar indicii bursieri au scăzut, ceea ce se traduce astăzi printr-un sentiment mai prudent și o sensibilitate mai mare a evaluărilor la rezultatele viitoare. Au fost publicate și datele privind stocurile de gaz din SUA, care s-au dovedit a fi mai mari decât se aștepta, la 71 Bcf, ajungând în final la 74 Bcf, deși este încă o scădere clară față de 87 Bcf din perioada anterioară. US100 (interval zilnic) Prețul din grafic a atins limita superioară a canalului de creștere, scăzând la aproximativ 26.060 dolari. Scenariul de bază este o revenire la aproximativ 25.300 dolari, unde se află zona de suport marcată de vârfurile ultimei consolidări. După normalizarea indicatorului RSI, indicele ar putea relua tendința ascendentă dacă nu scade sub bariera de 25.100 de puncte. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Meta (META.US) - Compania a înregistrat rezultate peste consensul analiștilor, dar ceea ce a afectat sentimentul investitorilor a fost o pierdere fiscală unică uriașă, de peste 15 miliarde de dolari. Acțiunile s-au prăbușit în tranzacțiile după închiderea sesiunii cu până la 9%, iar la deschidere, compania pierde până la 12%.

Microsoft (MSFT.US) - Rezultatele companiei au depășit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile pe acțiune. Creșterea în segmentul cloud a atins 40%. Cu toate acestea, compania a declarat că va crește în continuare cheltuielile de capital pentru investiții în infrastructură, ceea ce a îngrijorat investitorii. Compania pierde peste 2% la deschidere.

Alphabet (GOOGL.US) - Veniturile companiei s-au ridicat la 120,3 miliarde, față de 99,6 miliarde, iar câștigul pe acțiune a fost de 2,87 dolari, comparativ cu 2,33 dolari. Compania a depășit așteptările investitorilor în toate sectoarele de activitate, cu o creștere deosebită în segmentul cloud. Acțiunile companiei cresc cu peste 4% la deschidere.

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - Compania a înregistrat o scădere de peste 18% după ce și-a redus pentru a treia oară în acest an previziunile privind vânzările pe întreg anul.

eBay (EBAY.US) - Compania a înregistrat o scădere de peste 15% după ce a previzionat un profit ajustat pe acțiune sub consensul de 5,46 USD.

FMC Corp (FMC.US) - Producătorul de îngrășăminte pierde până la 38% din preț după ce și-a redus prognoza privind câștigul ajustat pe acțiune (EPS) pentru întregul an la 2,92 USD, de la o prognoză anterioară de 3,26 USD, semnificativ sub consensul de 3,47 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."