Wells Fargo: Q4 a fost dezamăgitor, dar previziunile pentru 2026 stârnesc imaginația 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) a anunțat rezultatele pentru Q4 2025, care nu au îndeplinit așteptările analiștilor. Veniturile au fost de 21,29 miliarde de dolari, față de o prognoză de 21,65 miliarde de dolari, iar câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 1,62 dolari, față de 1,67 dolari cât se aștepta. Cu toate acestea, profitul net a crescut la 5,36 miliarde de dolari de la 5,08 miliarde de dolari în anul precedent, impulsionat de o creștere de 4% a veniturilor din dobânzi, până la 12,33 miliarde de dolari, care a fost sub limita superioară a intervalului țintă al băncii, de 12,4 - 12,5 miliarde de dolari. Rezultatele dinamice provin din expansiunea segmentelor de consum și comercial, unde banca a înregistrat o creștere impresionantă. CEO-ul Charlie Scharf a remarcat că economiile operaționale finanțează investițiile în infrastructură și dezvoltare, vizibile, printre altele, într-o creștere de 20% a numărului de carduri de credit noi și o creștere de 19% a creditelor auto. După ridicarea plafonului de active (1,95 trilioane de dolari) în iunie, activele au depășit pentru prima dată 2 trilioane de dolari, permițând o expansiune suplimentară. Banca a închis șapte ordine de reglementare legate de scandalul conturilor fictive, rămânând doar una din 2018. Acțiunile WFC, după o creștere de 32,7% în 2025, au scăzut cu aproximativ 2% astăzi înainte de sesiune. Rezultate cheie pentru Q4 față de așteptări: Venituri : 21,29 miliarde de dolari (mai puțin decât previziunile de 21,65 miliarde de dolari)

Profit net : 5,36 miliarde de dolari (+5,5% față de anul precedent); excluzând elementele excepționale: 5,8 miliarde de dolari și EPS 1,76 dolari

Venituri nete din dobânzi (NII) : 12,33 miliarde de dolari (sub nivelul prevăzut de 12,46 miliarde de dolari, dar aproape de obiectivele băncii)

Provizioane pentru pierderi din credite : 1,04 miliarde USD (în scădere față de 1,10 miliarde USD în anul precedent)

ROE: 12,3%

Depozite : 1,38 trilioane USD (mai mult decât previziunile de 1,36 trilioane USD)

Costuri de restructurare: 612 milioane USD (0,14 USD pe acțiune) pentru reducerea personalului. Previziuni pentru 2026: Venituri din dobânzi (NII): +/- 50 miliarde USD (în creștere cu aproximativ 5% față de 47,5 miliarde USD în 2025; analiștii se așteptau la 50,21 miliarde USD); excluzând segmentul Piețe: +/- 48 miliarde USD față de 46,7 miliarde USD în 2025

Cheltuieli totale : aproximativ 55,7 miliarde USD (stabile sau cu o creștere minimă de 1-2% față de 2025, datorită economiilor și AI) NII în piețe (divizie care acoperă tranzacționarea de acțiuni, obligațiuni, valute și mărfuri): +/- 2 miliarde USD (creștere datorată costurilor de finanțare mai mici și creșterii bilanțului; în 2025 a fost de numai 700 milioane USD) Wells Fargo intră în 2026 într-o poziție puternică, concentrându-se pe inteligența artificială pentru a îmbunătăți eficiența. Previziunile Wells Fargo privind rata dobânzii sunt prezentate mai sus. Sursa: Wells Fargo Rezumat Wells Fargo a anunțat rezultatele pentru Q4 2025, care au dezamăgit analiștii – veniturile și câștigurile pe acțiune au fost mai slabe decât previziunile, în ciuda creșterii profitului net de la an la an datorită veniturilor mai mari din dobânzi. Banca a lăudat expansiunea sa în domeniul creditelor de consum și comerciale, depășind pragul de 2 trilioane de dolari în active după ridicarea plafonului de reglementare și închiderea majorității ordinelor legate de scandalul conturilor false. Depozitele au depășit așteptările pieței, iar provizioanele pentru pierderi din credite au scăzut. Pentru 2026, conducerea se așteaptă la stabilizarea cheltuielilor și la creșterea veniturilor din dobânzi, în special în segmentul piețelor cu tranzacționarea de acțiuni și mărfuri. Deși acțiunile băncii pierd teren astăzi înainte de deschiderea Wall Street, pe termen lung acestea continuă să se miște într-o tendință ascendentă determinată de mediile mobile exponențiale. O atenție deosebită trebuie acordată EMA de 100 de zile (curba violet), care a oferit în mod repetat sprijin pentru prețul acțiunilor WFC.US în 2025. Sursa: xStation

