Wells Fargo raportează o scădere a profitului în Q3, veniturile nete din dobânzi fiind sub estimări, dar depășește estimările EPS 📈

Wells Fargo (WFC.US) a publicat astăzi, înaintea ședinței de pe Wall Street, raportul privind profiturile pe Q3 2024, dezvăluind o scădere a profitului, în condițiile în care veniturile din dobânzi ale băncii au fost diminuate de cererea redusă de credite și de plățile mai mari către deponenți. Acțiunile au câștigat 2,8% în premarket deoarece au depășit estimările EPS. Wells Fargo a raportat rezultate sub așteptări în al treilea trimestru în domenii cheie, inclusiv venitul net din dobânzi și veniturile, deși a depășit estimările în ceea ce privește parametri precum randamentul capitalului propriu și provizioanele pentru pierderi din credite. Venitul net din dobânzi al băncii a scăzut cu 11%, la 11,69 miliarde de dolari, în timp ce veniturile totale au ajuns la 20,37 miliarde de dolari, ușor sub așteptările analiștilor. Venitul net al Wells Fargo a scăzut la 5,11 miliarde de dolari, de la 5,78 miliarde de dolari cu un an înainte, marcând un trimestru dificil pentru bancă, care continuă să navigheze printre constrângerile de reglementare și un mediu schimbător al ratelor dobânzilor. Mișcarea implicită de o zi pentru companie, bazată pe date istorice, a fost de 3,75%, cu o surpriză medie de -5,79% sub consens pentru EPS ajustat. Aspecte importante Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venitul net a scăzut la 5,11 miliarde de dolari de la 5,78 miliarde de dolari cu un an înainte

Venitul net din dobânzi a scăzut cu 11% la 11,69 miliarde de dolari, sub așteptări

EPS a scăzut la 1,42 dolari de la 1,48 dolari în urmă cu un an

Veniturile au ajuns la 20,37 miliarde de dolari, ușor sub estimări

Provizioane pentru pierderi din credite mai mici decât așteptările, la 1,07 miliarde de dolari Estimările analiștilor Sursa: Bloomberg Rezultatele Wells Fargo pentru Q3 2024 Venit net: 5,11 miliarde USD vs 5,78 miliarde USD cu un an înainte

Venituri nete din dobânzi: 11,69 miliarde de dolari față de 11,88 miliarde de dolari preconizate (-11% față de anul precedent)

Venituri: 20,37 miliarde USD față de 20,41 miliarde USD preconizat

EPS (bate): 1,42 USD vs 1,28 așteptat și 1,48 USD cu un an înainte

Total credite medii: 910,3 miliarde de dolari

Depozite medii totale: 1.340 miliarde USD față de 1.350 miliarde USD preconizat Alți indicatori cheie Randamentul capitalului propriu (beat): 11,7% față de 10,8% așteptat

Randamentul capitalului propriu tangibil comun (depășit): 13,9% față de 12,9% așteptat

Rata capitalului comun Tier 1 (depășire): 11,3% vs 11,2% așteptat

Cheltuieli în afara dobânzii: 13,07 miliarde de dolari față de 13,19 miliarde de dolari preconizat

Provizioane pentru pierderi din credite: 1,07 miliarde USD față de 1,34 miliarde USD preconizat Note suplimentare Venitul net din dobânzi al Wells Fargo a scăzut sub așteptările analiștilor, în principal din cauza cererii reduse de credite și a plăților mai mari către deponenți

Se așteaptă ca veniturile din dobânzi ale băncii să continue să scadă pentru restul anului 2024, în urma recentei reduceri a ratei dobânzii de către Federal Reserve

Se pare că Wells Fargo își intensifică eforturile de ridicare a plafonului de active de 1.950 miliarde de dolari impus de Federal Reserve

Plafonarea activelor limitează capacitatea băncii de a crește în domenii cheie precum depozitele și tranzacțiile

În septembrie, o autoritate americană de reglementare bancară a constatat că măsurile de protecție ale Wells Fargo împotriva spălării banilor și a altor tranzacții ilegale erau inadecvate

Banca mai are de rezolvat opt ordine de aprobare din partea autorităților de reglementare

Cererea de împrumuturi a fost redusă din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor care descurajează debitorii comerciali și de consum

Băncile, inclusiv Wells Fargo, se confruntă cu o concurență sporită pentru depozite, ceea ce conduce la plăți mai mari către clienți Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."