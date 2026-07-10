Yenul câștigă teren, dar piața se întreabă dacă această evoluție va fi de durată

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Yenul s-a consolidat vineri, după anunțul ministrului japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, conform căruia guvernul intenționează să încurajeze fondurile de pensii, inclusiv GPIF, să-și sporească investițiile în active financiare interne, o măsură pe care mulți analiști o consideră potențial mai eficientă în susținerea monedei decât o intervenție directă pe piață. Reacția a constat într-o retragere puternică, deși deocamdată de scurtă durată, a perechii USDJPY de la niveluri de peste 162 la 161,29, ceea ce reprezintă o variație de aproape 0,7%.

Yenul își revine

Principala întrebare pe care și-o pun operatorii este: va reuși oare guvernul să aducă cu adevărat o schimbare structurală în alocarea activelor GPIF, sau este vorba pur și simplu de o intervenție verbală fără acțiuni concrete? Reacția de astăzi poate fi calificată drept un răspuns impulsiv sau o reacție reflex, ceea ce arată că continuitatea achizițiilor de yeni necesită un angajament tangibil și nu doar declarații. Începând din 2020, GPIF a menținut o distribuție simetrică 50/50 între activele interne și cele externe și, chiar în martie 2025, fondul a confirmat că nu intenționează să modifice această structură până în 2030, ceea ce reflectă o inerție instituțională importantă.

Investitorii au nevoie să vadă măsuri concrete, și nu doar cuvinte, pentru a inversa tendința de depreciere a yenului. Printre acestea se numără majorări mai agresive ale ratei dobânzii de către Banca Japoniei, o reducere a deficitului bugetar și o schimbare reală în alocarea activelor GPIF. Acest lucru nu schimbă faptul că chiar și o ușoară „schimbare structurală” în această alocare ar avea un impact uriaș datorită dimensiunii fondului, sprijinind în același timp moneda, piața obligațiunilor și acțiunile. Istoria arată, totuși, că GPIF a efectuat deja schimbări radicale în portofoliul său (de exemplu, în 2014 a redus ponderea obligațiunilor naționale de la 60% la 35%, crescând în același timp expunerea la acțiuni), astfel încât o schimbare de strategie nu este un scenariu ireal. Cu toate acestea, ar fi necesară o decizie formală a consiliului de administrație al fondului, și nu doar un comentariu din partea ministrului.

Kumiharu Shigehara, fost economist-șef al Băncii Japoniei, aduce o perspectivă diferită în dezbatere, avertizând că un yen slab nu este o fortăreață, ci un semnal de alarmă.

Salariile reale din Japonia sunt în scădere de patru ani consecutivi , iar beneficiile deprecierii revin în principal exportatorilor și deținătorilor de active, în timp ce gospodăriile suportă creșterea prețului energiei și al alimentelor importate. În opinia sa, o apreciere susținută a yenului necesită credibilitate fiscală, normalizarea politicii monetare și creșterea productivității, nu doar retorică sau intervenții specifice.

Cotația dolar-yen japonez

Graficul zilnic al perechii USDJPY arată o tendință ascendentă clară pe termen lung, care se menține încă din noiembrie 2025, cu prețul rămânând constant peste cele trei medii mobile exponențiale (EMA de 50, 100 și 200 de perioade), ceea ce confirmă soliditatea tendinței.

Rezistență pe termen scurt: 162.825, maximul atins în ultimele sesiuni, de unde prețul tocmai s-a retras în urma știrilor despre GPIF.

Rezistență pe termen lung: 164.000, care reprezintă următorul obiectiv dacă tendința ascendentă continuă.

Suport cheie: 160.520, fosta zonă de rezistență din perioada martie-aprilie 2026, care acționează acum ca suport structural și coincide cu EMA de 50 de perioade (160,65).

Reacția pieței la comentariile lui Katayama arată un model tipic de „vânzare pe baza zvonurilor” după o revenire puternică. Prețul testează rezistența situată la 162.825 și este respins către zona de suport formată de media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade și nivelul de 160.520. Cu toate acestea, această mișcare nu a modificat încă tendința ascendentă principală, caracterizată de o succesiune de minime în creștere începând din noiembrie.

Este mișcarea yenului durabilă?

Răspunsul este: probabil că nu pe termen scurt, cu excepția cazului în care GPIF ia o decizie formală de a-și modifica alocarea strategică. Diferențele fundamentale dintre ratele dobânzilor din Statele Unite și Japonia, tensiunile geopolitice din jurul Iranului și deficitul fiscal în creștere al Japoniei sunt factori structurali care continuă să afecteze yenul, indiferent de declarațiile guvernului. Până când nu se vor observa măsuri concrete – o revizuire reală a alocării GPIF, o poziție mai restrictivă a Băncii Japoniei sau progrese în consolidarea fiscală – aprecierea de astăzi a yenului poate fi interpretată ca o corecție tehnică în cadrul tendinței ascendente a perechii USDJPY, mai degrabă decât o inversare a acestei tendințe. Cu toate acestea, dacă se produce o schimbare reală, direcția tendinței s-ar putea schimba foarte rapid, având în vedere că investitorii s-au obișnuit de mult cu slăbiciunea tactică a yenului față de dolarul american.