Zahărul extinde câștigurile după roll over, susținut de petrol și incendiile din Brazilia 📈

Contractele futures pe zahăr (SUGAR) pe ICE sunt în creștere după rollover și extind câștigurile din ultimele două sesiuni, susținute de o scădere surprinzător de puternică a producției pe piețele cheie din Brazilia. Asociația agricolă Unica a raportat ieri că producția de zahăr din partea central-sudică a țării, în a doua jumătate a lunii august, a scăzut cu 6% față de anul precedent (deși crescuse cu aproape 4% față de anul precedent până la începutul lunii august). Motivul acestei situații îl reprezintă incendiile uriașe care au tensionat oferta în regiunile-cheie pentru culturile braziliene. În plus, creșterea de peste 2% a țițeiului WTI de ieri a pus presiune pe piață, favorizând o acoperire masivă a pozițiilor short pe zahăr. Încă de marți, prețurile contractelor erau la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, iar scăderile mai accentuate au fost susținute în continuare de o scădere de peste 5% a prețurilor petrolului sub 70 de dolari pe baril. Prețurile scăzute ale petrolului tind să ducă la scăderea prețurilor etanolului și, prin urmare, ar putea determina fabricile de zahăr să direcționeze mai multă trestie de zahăr către producția de zahăr în loc de etanol, crescând astfel oferta.

Până de curând, piața se temea că ploile musonice din India vor duce la o recoltă abundentă. Departamentul meteorologic indian a raportat că precipitațiile din India în actualul sezon musonic până la 5 septembrie au fost cu 8% mai mari decât media pe termen lung la sfârșitul sezonului musonic.

Cu toate acestea, pe măsură ce sezonul musonic se apropie de sfârșit, piața își îndreaptă încet atenția către alți factori, unde Brazilia provoacă un anumit stres. La sfârșitul lunii august, prețurile au crescut, deoarece seceta și căldura excesivă au provocat incendii masive care au afectat culturile din regiunea Sao Paulo. Grupul de producători de trestie de zahăr Orplana a raportat că până la 80 000 de hectare de culturi de trestie de zahăr din Sao Paulo au ars. Ca răspuns la aceste estimări, Green Pool Commodity Specialists consideră că este posibil ca până la 5 MMT de trestie de zahăr să fi fost pierdute din cauza incendiilor.

Estimarea producției de zahăr a Braziliei pentru sezonul 2024/25 a fost redusă de la 40,0 MMT marțea trecută la 39,2 MMT din cauza secetei și a pagubelor provocate de incendii. În plus, Covrig Analytics și-a majorat marți estimarea privind deficitul mondial de zahăr pentru 2024/25 la -600 000 MT, de la o estimare anterioară de -300 000 MT. La 30 august, Organizația Internațională a Zahărului (ISO) a estimat deficitul mondial de zahăr pentru 2024/25 la -3,58 milioane tone, mult mai mare decât deficitul estimat de -200 000 tone pentru 2023/24. ISO a estimat producția globală de zahăr pentru 2024/25 la 179,3 MMT. Aceasta reprezintă o scădere de -1,1% față de sezonul 2023/24.

Sursa: xStation5

