Ziua Z a tarifelor a dus la prăbușirea piețelor

Bursele europene au deschis în scădere generală miercuri, după ce tarifele reciproce ale lui Donald Trump au intrat în vigoare. După revenirea de moment de marți a acțiunilor, miercuri, piețele financiare europene au început să vândă și zvonurile și faptele, în condițiile în care activele riscante și cele de refugiu scad în urma intrării în vigoare astăzi a tarifelor punitive ale președintelui Trump. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piețele bursiere europene au deschis în scădere miercuri, după ce tarifele reciproce ale lui Donald Trump au intrat în vigoare. Acțiunile și obligațiunile sunt în scădere, vânzările fiind deosebit de brutale în partea lungă a curbei. Până în prezent, vânzările de marți includ: O scădere de 2% a FTSE 100 și a indicelui Eurostoxx 50.

Pierderi pentru toate piețele europene majore de obligațiuni.

Miercuri dimineață, randamentul Trezoreriei SUA pe 10 ani a crescut cu 7 pb, iar randamentul Gilt pe 10 ani din Regatul Unit a crescut cu 6 pb.

Randamentele la 2 ani scad brusc în Regatul Unit, în timp ce piața futures a ratelor dobânzilor se grăbește să evalueze prețul unor reduceri de urgență ale ratelor din partea Băncii Angliei.

Piața swap-urilor overnight din Regatul Unit preconizează în prezent mai mult de 3 reduceri ale ratelor din partea BoE pentru acest an. Perspectiva unor reduceri abrupte ale ratelor nu ajută acțiunile britanice, toate sectoarele FTSE 100 fiind în scădere, în frunte cu energia și materialele. Sectorul farmaceutic este în scădere, probabil din cauza tarifelor suplimentare care ar putea fi impuse acestui sector.

Randamentele Gilt-urilor britanice pe 30 de ani au crescut astăzi cu 16 puncte de bază, iar randamentele sunt la cel mai ridicat nivel din 1998. Această situație este nesustenabilă pentru Regatul Unit, așa că fiți atenți la declarațiile oficiale, fie din partea guvernului, fie din partea Băncii Angliei, pentru a încerca să liniștească piața obligațiunilor.

Șansa unei reduceri în cadrul ședinței BoE este în creștere, există o șansă de 111% de reducere a ratei pentru luna mai, cu o reducere de 27 pb în prezent. Înainte de anunțul lui Trump privind tarifele vamale, șansele de reducere erau de 80%, ceea ce evidențiază cât de mare este impactul pe care tarifele îl au asupra viitoarei politici monetare.

Astăzi a avut loc un val de reduceri ale ratelor băncilor centrale: Noua Zeelandă și India au redus ratele astăzi, iar altele ar putea urma.

Guvernele trec la acțiune: guvernul Japoniei organizează o reuniune de urgență, după ce Trump a dat semnale pozitive cu privire la discuțiile cu Japonia. Cu toate acestea, toată diplomația din lume nu a fost suficientă pentru a evita impactul tarifelor.

Acțiunile asiatice au scăzut miercuri, deși scăderea acțiunilor din China a fost redusă după rapoartele de la Beijing conform cărora autoritățile chineze vor recurge la dialog pentru a soluționa disputele comerciale cu SUA, după ce SUA a impus tarife de 104% asupra tuturor importurilor chineze.

Prețurile energiei sunt în scădere deoarece traderii de mărfuri iau în calcul perspectiva unei creșteri economice mai slabe ca urmare a taxelor vamale. Miercuri, prețul țițeiului Brent este puțin peste 61 de dolari pe baril, după ce astăzi a scăzut cu încă 2,3%. Mărfurile care sunt expuse la creșterea economică sunt în scădere puternică, în timp ce prețul aurului avansează.

Aurul este cel mai de încredere refugiu miercuri, și este mai mare cu 60 de dolari, ștergând slăbiciunea recentă. Prețul aurului revine peste 3.000 de dolari pe uncie, ceea ce este un semn că orice scădere a aurului este căutată cu nerăbdare de cumpărători, ceea ce nu este cazul pentru acțiuni și alte clase de active riscante.

Dolarul este în general în scădere deoarece tarifele rămân o sursă de îngrijorare pentru taurii dolarului. Deci, unde se îndreaptă acțiunile acum? Tocmai când credeți că piețele financiare au luat în calcul noutățile privind tarifele, activele de risc înregistrează o nouă scădere. Acesta este un semn că noua politică comercială a SUA este: 1) o schimbare totală a jocului pentru economia globală și 2) prea complexă și haotică pentru ca traderii să o evalueze pe piețe în doar câteva zile. De obicei, volatilitatea nu rămâne mult timp peste 50, a mai făcut-o o singură dată în ultimii 30 de ani, când a lovit Covid. Vix este în scădere miercuri, ceea ce ar putea fi un semn că prețurile activelor ar putea fi volatile miercuri. Datorită impactului pe care tarifele îl au asupra piețelor financiare, tonul va fi probabil stabilit de 1, acțiunea oficială a băncii centrale pentru a atenua efectele tarifelor, sau 2, comentariile de la Casa Albă în cursul zilei de astăzi. De ce „acordul remarcabil” al lui Trump este toxic pentru piețe Marți, secretarul Trezoreriei, Bessant, a încercat să mute narațiunea din jurul tarifelor departe de ideea că acestea vor fi permanente la nivelul actual și, în schimb, a vorbit despre perspectiva negocierii. Numărul tot mai mic de susținători de pe Wall Street ai președintelui Trump au spus că acesta își folosește abilitățile din arta negocierii atunci când încearcă să modifice deficitul comercial al SUA. Acest lucru ar putea funcționa dacă conduci o afacere imobiliară, însă, atunci când vine vorba de conducerea unei țări, este util să fii direct și diplomatic de la început. Vânzarea titlurilor de trezorerie și a acțiunilor de miercuri l-ar putea îngrijora pe președinte. Este bine cunoscut faptul că acesta își judecă performanța în funcție de randamentul pe 10 ani, care a revenit peste 4% și a crescut cu peste 23 pb în această săptămână. Raportul CPI din SUA, care urmează să fie publicată joi, ar putea exacerba această vânzare de titluri de trezorerie. Astăzi, accentul se pune din nou pe politica tarifară și pe întrebarea dacă președintele va face o pauză sau va încheia acorduri cu partenerii comerciali pentru a modera nivelul tarifelor. Războaiele comerciale au început. Kathleen Brooks, director de cercetare XTB

