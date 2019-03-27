Analiza tehnică este folosită de majoritatea investitorilor la nivel global.

Există mulți indicatori și variate formațiuni tehnice, însă merită să începem cu noțiunile de bază întrucât simplitatea acestora reprezintă un atu important. Formațiunile pot fi împărțite în două categorii: de inversare și de continuare a trendului, iar în acest articol prezentăm 2 formațiuni de inversare și 1 de continuare. Cele 3 tipare pot fi folosite pentru analizarea graficelor pe valute, indicii, mărfuri sau monede virtuale. Double Bottom/ Double Top Double bottom/top este o formațiune foarte cunoscută. Este simplă și în același timp oferă semnale foarte bune - cel de-al doilea minim al double bottom-ului nu poate să coboare sub primul, iar cel de-al doilea maxim al double top-ului nu se poate poziționa peste primul maxim. Aceste semnale indică oboseala trendului și fac ca inversarea să fie posibilă. Formațiunea double bottom seamănă cu litera W, iar double top seamănă cu litera M. Dacă maximul unui double bottom sau minimul unui double top este depășit, atunci sunt șanse ca trendul să se inverseze. De obicei, se presupune că mișcarea viitoare a prețului va fi cel puțin egală cu înălțimea double bottom-ului sau a double top-ului. În exemplul de mai sus evoluția prețului a depășit înălțimea formațiunii M, marcând începutul unui nou trend. Sursă: xStation 5 Head and Shoulders Head and Shoulders este o formațiune similară cu Double Top, întrucât în ambele situații prețul nu reușește să traseze maxime în creștere și indică o inversare de trend. În acest caz, maximele 1 și 3 se află la niveluri mai scăzute și reprezintă ”umerii”, în timp ce maximul 2 este vârful trendului și poartă denumirea de ”cap”. Maximele 1 și 3 trebuie să se afle la niveluri similare, deoarece trasează ”neckline-ul” care are un rol fundamental. Odată ce prețul sparge ”neckline-ul”, formațiunea este confirmată. În general, amplitudinea mișcării viitoare este distanța dintre ”cap” și ”neckline”. Există și o formațiune inversată Head and Shoulders care indică inversarea unui trend descendent. Mecanismul este același, doar că evoluează în direcție opusă. Formațiunea Head and Shoulders pe graficul EURSEK. Se poate observa că a evoluat conform teoriei. Sursa: xStation5 Wedge Spre deosebire de primele două formațiuni prezentate, wedge-ul este o formațiune din categoria celor de continuare. Wedge-ul în sine reprezintă o corecție a prețului, urmată de un impuls rapid. Amplitudinea mișcării prețului scade în cadrul wedge-ului, iar când acesta iese din formațiune, un nou impuls, in direcția celui precedent, ar trebui să urmeze. Putem distinge un wedge descendent, care separă impulsurile într-un trend de creștere, și un wedge ascendent, care separă impulsurile într-un trend descendent. Ideea este că volatilitatea scăzută, indicată de perioada în care wedge-ul se formează, indică scăderea interesului cu privire la continuarea trendului, însă ulterior trendul este reluat. Un wedge descendent pe graficul BRAComp a reprezentat doar o corecție între două impulsuri ale prețului. Sursă: xStation5

