Analiza Tehnică - Dicționarul Traderului

.

Graficul de tip linie este cea mai simplă formă de reprezentare a unui grafic și este utilizat pentru a reda date într-un anumit interval de timp prin conectarea unei serii de puncte printr-o linie continuă. Analizând acest tip de grafic putem observa acțiunea istorică a prețului unui activ. Cel mai adesea graficul de tip linie este desent prin conectarea doar a prețurilor de închidere.

