Acțiunile și ETF-urile - Dicționarul Traderului

Bursa de valori (cunoscută și sub numele de piață bursieră) - reprezintă o piață în care valorile mobiliare sunt cumpărate și vândute. Companiile pot fi listate la bursă după procesul denumit ofertă publică inițială (IPO). După aceea, investitorii își pot cumpăra sau vinde acțiunile, întrucât bursa acționează ca intermediar - o locație centralizată în care cumpărătorii și vânzătorii încheie tranzacții.

Capitalizarea acțiunilor - este o măsură a valorii totale de piață a unei anumite companii. Capitalizarea de piață (denumită adesea „market cap") se calculează prin înmulțirea numărului total de acțiuni în circulație ale unei companii, cu prețul actual de piață al unei acțiuni.

EPS (câștiguri pe acțiune) - profitul net al unei companii împărțit la numărul de acțiuni în circulație. Raportul indică cât profit generează o companie pentru fiecare acțiune.

P / E (Price to Earnings) - prețul unei acțiuni a unei companii împărțit la câștigurile pe acțiune. Este unul dintre cei mai utilizați parametri pentru evaluarea acțiunilor deoarece arată ce este dispusă să plătească piața pentru o acțiune pe baza câștigurilor sale anterioare (P / E final) sau viitoare (P / E forward).

Dividend - o parte din profituri și câștigurile reportate pe care o companie le plătește acționarilor săi. Atunci când o firmă generează profit și / sau acumulează câștiguri, acestea pot fi reinvestite în afacere sau plătite acționarilor sub formă de dividende. Cel mai comun tip de dividend este dividendul în numerar, ceea ce înseamnă că o companie îl plătește în numerar, direct în contul de brokeraj al acționarului.

ROE (Return on Equity) - profitul net al unei companii împărțit la capitalul propriu al acționarilor. Este considerată o măsură a profitabilității unei firme în raport cu capitalul propriu al acționarilor. În general, investitorii preferă firmele cu ROE mai mare în aceleași sectoare. Cu toate acestea, raportul poate prezenta diferențe semnificative în funcție de sector.

BETA - o măsură a volatilității acțiunilor în raport cu piața bursieră. Prin definiție, piața (de exemplu, indicele S&P 500) are o versiune beta de 1.0. Dacă beta-ul companiei este sub 1.0, acțiunile sale au o variație mai mică decât cea a pieței (acțiuni defensive - risc mai redus, dar și randamente mai mici). Dacă beta-ul companiei depășește 1.0, înseamnă că acțiunea sa fluctuează mai mult decât piața (acțiuni ofensive - risc mai mare, dar potențial de rentabilitate mai mare).

P / B (prețul raportat la valoarea contabilă) - reprezintă capitalizarea de piață a unei companii împărțită la valoarea contabilă pe acțiune. Un raport P / B scăzut poate indica faptul că acțiunea este subevaluată sau se poate confrunta cu probleme fundamentale. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare prima pe care participanții la piață sunt dispuși să o plătească pentru companie.

Scanner de acțiuni (Stock scanner) - este un instrument pentru investitori care îi ajută să găsească acțiuni ce îndeplinesc un set de criterii și valori. Prin urmare, scanerul de acțiuni permite utilizatorilor să verifice potențialele oportunități de investiție. Un astfel de instrument este disponibil în platforma de tranzacționare xStation5 a XTB.

TER (Total Expense Ratio) - o măsură a costurilor totale asociate cu administrarea și operarea unui fond de investiții, cum ar fi un fond mutual sau un ETF. Aceste costuri includ în principal comisioane de administrare și alte cheltuieli suplimentare (comisioane de tranzacționare, comisioane juridice sau cheltuieli operaționale). Din perspectiva investitorului - cu cât TER este mai mic, cu atât mai bine.

Rating ETF - o evaluare a ETF-urilor efectuată de firme de cercetare (de exemplu, ratingul Morning Star care poate fi găsit în scanerul ETF din platforma xStation a XTB). Astfel de ratinguri se bazează pe performanța istorică a fondului în comparație cu fonduri similare. În general, cu cât este mai mare ratingul, cu atât mai bine.

Tipul de distribuție la ETF-uri - există două tipuri majore de distribuție. În primul rând, un ETF cu distribuție (adesea marcat ca „Dist") plătește toate dividendele sau dobânzile, astfel încât investitorii să primească plăți anuale. În al doilea rând, un ETF cu acumulare (adesea marcat ca „Acc") reinvesteste veniturile înapoi în fond, prin urmare, investitorii beneficiază de profituri compuse.

Scanner ETF - un instrument pentru investitori care îi ajută să identifice ETF-urile ce îndeplinesc un anumit set de criterii și valori. Funcționează la fel ca scanerul de acțiuni, dar aici utilizatorii pot analiza ETF-urile care prezintă potențial pentru investitori. Platforma noastră xStation5 are propriul său scaner ETF - un instrument care poate fi deosebit de util pentru investitorii pe termen lung.

