Atunci cănd tranzacționezi pe piețele financiare, este bine să ai cât de multe informații posibile. xStation5 îți oferă un avantaj real în ceea ce privește căutarea și identificarea oportunităților de trading. În acest tutorial, vom descoperi funcțiile unice ale xStation5 care sunt concepute pentru a te ajuta să tranzacționezi mai bine.

Sub tab-ul de Analiză de piață, poți găsi Sentimentul Pieței, Top Mișcări, Stocks Screener și Heatmap. Tab-urile din această zonă sunt concepute pentru a-ți oferi mai multe informații înainte să tranzacționezi.

Sentimentul Pieței Sentimentul Pieței îți arată modul în care traderii XTB din întreaga lume sunt poziționați pe diferite piețe și îți spune ce procentaj din clienți au poziții deschise long sau short pe anumite instrumente. Poți aplica filtre pentru a vedea diferite instrumente, în funcție de clasa lor de active sau să găsești o anumită piață prin bara de căutare.

Dacă, în orice moment, dorești să tranzacționezi un instrument, click pe iconița ‘Tranzacționează’ și se va deschide un nou bilet de ordin.

Top Mișcări Funcția Top Mișcări afișează instrumentele care au câstigat sau pierdut mult în valoare într-o perioadă specificată. Spre deosebire de Sentimentul Pieței, această funcție arată pierderea sau câștigul actual pe care un anumit instrument l-a marcat într-o anumită perioadă aleasă de tine, cu top câștigători în dreapta și top pierzători în stânga. Poți aplica filtre pentru a afișa o anumită clasă de intrumente și să schimbi perioada pentru a vedea Top Mișcări pentru azi, săptămâna aceasta, sau luna.



Dacă ne uităm la mișcarea săptămânală, poți vedea că piața dolarului american versus pesoul mexican a notat cea mai mare pierdere, pierzând aproape 5% din valoarea sa. Pe de altă parte, piața Euro vs Noua Zeelandă a notat cel mai mare câștig, câștigând 4.87% în timpul lunii. Este, de asemenea un mod de a determina direcția unui trend.

Stock Screener Tab-ul Stocks screener îți permite să filtrezi mii de piețe de CFD-uri pe acțiuni la o listă scurtă, bazată pe cerințe specifice dictate de tine, cum ar fi capitalizarea bursieră, câștigul pe acțiune, raportul preț/câștig, randamentul dividendelor, ROE (return on equity) și BETA. Sunt, de asemenea, multe alte filtre disponibile, care sunt vizibile la click pe butonul ”show more filters”. După ce ai selectat filtrele importante pentru tine, pur și simplu îngustezi sau expandezi scalele fiecărui filtru la nivelurile dorite și lista de acțiuni se reduce automat la cele care corespund cerințelor tale. Poți rafina selecțiile mai departe în funcție de țară și industrie. Acesta este un instrument foarte puternic care te ajută să găsești o companie potrivită nevoilor tale. De exemplu, imaginează-ți că vrei să cumperi un CFD pe o acțiune care plătește dividend, a generat o creștere solidă în valoare și aparține sectorului IT. În teorie, asta ar trebuie să ia ceva timp, în practică, cu ajutorul xStation5, va dura doar un moment. Heatmap În final, Heatmap, care îți arată ce piețe sunt top în creștere și top în scădere, pe multiple perioade de timp, într-un mod mult mai vizual decât Top Mișcări. Cu cât este mai puternică piața, cu atât este mai verde, pe când piețele cele mai slabe sunt colorate în roșu. Poți selecta Forex, acțiuni și perioada relevantă de timp prin meniurile desfășurate și Heatmap-ul se va genera automat pe baza acestor filtre.

Modul în care este prezentată informația se schimbă în funcție de ceea ce vezi: Forex sau acțiuni. Pentru Forex, moneda de referință este listată în centrul heatmap-ului, iar piețele în raport cu care aceasta a crescut cel mai mult sunt afișate în stânga colorate cu roșu, iar piețele în raport cu care este mult mai slabă sunt afișate în dreapta cu verde. De exemplu, analizând valuta USD, poți vedea că la nivelul săptămânii trecute, a fost mai puternic decât aceste valute din stânga sa, dar a pierdut valoare fată de aceste valute din dreapta sa. Cum poți folosi asta în activitatea ta de trading? Imaginează-ți că este a treia zi consecutivă în care USD pierde valoare față de JPY. Te uiți repede pe grafic pentru a vedea cum poate evolua mișcarea USDJPY în zilele următoare. Schimbarea pe care ai observat-o la valoarea USDJPY a indicat că trendul descendent poate fi intact și dacă este confirmat de ceea ce se întâmplă pe grafic, poți folosi această informație pentru a deschide o poziție. Pentru acțiuni, acestea sunt grupate pe industrie, cu mărimi ale blocurilor bazate pe capitalizarea pieței. De aceea, vei vedea ca Apple are un bloc mare în comparație cu Hewlett Packard. Ca și mai devreme, acțiunile cele mai puternice sunt colorate în verde, iar cele mai slabe în roșu, în funcție de perioada de timp. La click pe acțiunea relevantă, se va deschide o fereastră pop-up, care arată performanța acțiunii în comparație cu restul sectorului. Pentru a tranzacționa orice piață când ești în tab-ul Heatmap, dublu-click pe instrument pentru a deschide fereastra de ordin nou. Reține că analiza pieței se bazează pe probabilitate și conform unuia dintre cele 3 principii esențiale ale analizei tehnice, există o probabilitate mai mare ca o piață să continue trendul decât să își întoarcă cursul. Asta înseamnă că, instrumentul Top Mișcări poate fi folosit ca una dintre regulile tale de indentificare a trendului, ajutându-te să iei decizii mai informate de trading rapid și eficient.

