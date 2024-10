Tot ce trebuie să știi despre bull și bear market

Dacă vrei să fii un trader profesionist și să obții rezultate bune în investiții, trebuie să înțelegi termenii bull market și bear market.

Ce înseamnă acești doi termeni? Bull market și bear market se referă la mișcările prețurilor din piață, valorile acestora find diametral opuse. Scopul principal al acestor termeni este de a oferi investitorilor o imagine de ansamblu clară și concisă a ceea ce se întâmplă pe piață la un moment dat și de a determina dacă tendința este ascendentă sau descendentă. Ce înseamnă bull market? Referința către bull (taur) în contextul investițiilor provine din analogia cu taurul care își atacă victima prin preluarea ei în coarne și ridicarea acesteia cât mai sus. În mod similar, investitorii optimiști încearcă să crească prețul unei acțiuni sau al unui alt instrument financiar prin cumpărare și acumulare. Simbolistica taurului este folosită în lumea investițiilor ca o comparație cu sentimentul pozitiv și ascendent al pieței. O piață de tip bull market este asociată cu optimism, prețuri ascendente și cerere puternică pentru un activ. Există mai mulți indicatori care sugerează că piața este într-o tendință de creștere. Printre ei se numără: O creștere a prețului cu 20% față de minimul anterior (adesea după o scădere anterioară de 20% și înainte de o scădere ulterioară de 20%).

Atingerea unui maxim istoric. O piață de tip bull este de obicei asociată cu o perioadă în care economia se consolidează și piețele sunt astfel în creștere. Cu toate acestea, identificarea unei astfel de piețe nu este întotdeauna ușoară și de cele mai multe ori este recunoscută doar după ce s-a încheiat sau a atins maximul. În general, perioadele de bull market se manifestă pe grafice prin anumite caracteristici care indică o tendință de creștere și un sentiment pozitiv pe piață, cum ar fi creșterea nivelurilor prețurilor, o linie de susținere a prețurilor în creștere, creșterea volumului de tranzacționare sau depășirea nivelurilor cheie ale prețurilor. Un bull market are loc după sfârșitul unui bear market, care este caracterizat de o tendință descendentă. Perioada pieței de tip bull începe după ce piața atinge minimul. Cum se tranzacționează în perioadele de bull market? Tranzacționarea în aceste perioade implică profitarea de tendința ascendentă și potențialul de creștere al pieței. Iată câteva strategii pe care le poți lua în considerare atunci când tranzacționezi în aceste perioade. Cumpărarea de acțiuni Un bull market este adesea însoțit de o creștere a prețurilor acțiunilor companiei. Investitorii pot lua în considerare achiziționarea de acțiuni individuale, cu o perspectivă pozitivă și un potențial puternic de creștere, în funcție de situația economică de pe piață și le pot vedea drept dețineri pe termen mediu și lung. Ar trebui să ai grijă în momentul în care decizi să cumperi așa-numitele acțiuni de creștere, deoarece este de așteptat ca acestea vor avea performanțe mai bune decât media pieței sau a sectorului companiilor. Aceste acțiuni tind să fie mult mai volatile decât acțiunile obișnuite și, prin urmare, reacționează mult mai rapid, mai relevant și mai puternic la fluctuațiile și schimbările sentimentului pieței. În acest caz, este o investiție cu risc mai mare și ar trebui luată în considerare o strategie de diversificarea a portofoliului dacă este necesar. Strategia de cumpărare și deținere (buy&hold) O strategie de tip buy & hold este o modalitate de investiții pe termen lung în care un investitor cumpără active precum acțiuni sau ETF-uri și le deține pentru o perioadă lungă de timp fără a le tranzacționa frecvent. Această strategie folosește ipoteza că piețele vor avea o tendință ascendentă în general pe termen lung, iar activele investiționale selectate, vor crește de asemenea, în valoare. Cu toate acestea, se întâmplă adesea ca piața să se îndrepte spre o tendință descendentă. Chiar și în aceste situații există o oportunitate de a rămâne în piață și de a-ți păstra poziția. Într-adevăr, o viziune pe termen lung sugerează că piața poate surveni corecții și investițiile pot reveni la valoarea inițială și pot crește din nou. Este important să ne amintim că scăderile pe termen scurt nu înseamnă neapărat un declin permanent. Din punct de vedere istoric, s-a demonstrat că piața trece de obicei prin cicluri și chiar perioadele de declin pot fi urmate de perioade de creștere. Prin urmare, este important să existe un portofoliu și o strategie de investiții echilibrate, care să țină cont de potențialul pe termen lung al pieței și să minimizeze deciziile impulsive bazate pe fluctuațiile pe termen scurt. Investițiile de înaltă calitate și atent selectate pot oferi oportunitatea de a prospera chiar și în perioadele de scădere ale pieței, cu condiția ca abordarea investițiilor să se bazeze pe o perspectivă pe termen lung și pe monitorizarea constantă a fundamentelor. Reține că strategia de cumpărare și deținere este potrivită pentru investitorii pe termen lung care cumpără în mod constant active sau folosesc metoda DCA (Dollar Cost Averaging) și nu urmăresc piața în mod regulat. Ce trebuie să știi când dorești să tranzacționezi în perioadele de bull market? Dacă decizi să tranzacționezi în aceste perioade, este important să ai cunoștințe și informații care să te ajute să creezi o strategie de succes. Managementul riscului Gestionarea riscului este la fel de importantă pentru investiții precum stabilirea unei strategii de investiție corectă. Stabilirea limitelor de pierdere, utilizarea ordinelor stop-loss și take-profit și alocarea rațională a capitalului sunt elemente importante atunci când tranzacționezi pe o piață ascendentă. Dacă managementul riscului este bine configurat, te ajută să îți protejezi capitalul și să minimizezi pierderile. Explicația Stop-loss și Take-profit În cazul unui ordin stop-loss, acesta închide poziția dacă a atins un anumit nivel de pierdere. În cazul unui ordin take-profit, acesta închide poziția după atingerea unui anumit nivel de profit. Stabilitate emoțională O piață de tip bull poate fi însoțită de fluctuații și corecții ale pieței pe termen scurt. Este important să ai un control emoțional și să nu permiți sentimentelor și reacțiilor impulsive să îți influențeze deciziile de investiție. Ai încredere în planul și strategia ta și lasă factorii obiectivi sau analiza să te ghideze. Știri și educație Monitorizarea continuă a evenimentelor curente și a știrilor care afectează piețele este importantă pentru reacția în timp util cu privire la schimbări și identificarea de noi oportunități în bull market. Prin urmare, îți recomandăm să urmărești informații verificate. La XTB, poți folosi secțiunea noastră de știri, unde analiștii noștri urmăresc cele mai importante informații despre piață pentru tine, sau poți accesa canalul nostru YouTube. Ce este un bear market? Un bear market este opusul unui bull market. Se caracterizează printr-o tendință descendentă a pieței pe o perioadă lungă de timp. În timpul unui bear market, prețurile activelor în general scad, iar investitorii tind să fie precauți și pesimiști cu privire la evoluția viitoare a pieței. Tehnic vorbind, dacă piața înregistrează o scădere de cel puțin 20% față de ultimul vârf al pieței, este un bear market. Un bear market poate fi cauzată de o varietate de factori, cum ar fi o recesiune economică, tensiuni geopolitice, performanțe slabe ale companiei sau știri negative ale pieței. Investitorii se tem de pierderea valorii investițiilor și adesea încearcă să reducă riscul vânzându-și activele. Cum să recunoști un bear market? Identificarea unui bear market se bazează pe o scădere a prețurilor cu un anumit procent față de vârful acestora. Cel mai des folosit criteriu este o scădere a prețului cu 20% față de maxim. În timpul unei piețe de tip bear, este important să fii precaut și să ai o strategie de investiții adecvată. Unii investitori pot profita de speculațiile pe termen scurt cu privire la scăderea prețurilor, în timp ce alții se concentrează pe protejarea capitalului lor și pe menținerea unei perspective pe termen lung. Foarte des, însă, o piață bear poate fi identificată doar atunci când este la sfârșit și a atins nivelul minim. Mulți investitori, în special cei începători, intră astfel târziu în piață, adică într-un moment în care piața devine din nou optimistă. Este important să ne amintim că o perioadă de bear market face parte din ciclul natural al pieței și poate fi urmată de o revenire și de apariția unei perioade de bull market. Investitorii orientați pe termen lung folosesc adesea perioadele de bear market ca o oportunitate de a cumpăra active de calitate la prețuri mai mici. Cum se tranzacționează în perioadele de bear market? Tranzacționarea pe o piață de tip bear, atunci când piețele de valori au o tendință descendentă, poate fi o provocare, deoarece investitorii se confruntă adesea cu un risc mai mare de pierderi. Cu toate acestea, există câteva strategii care pot fi utilizate în timpul unei astfel de perioade. Tranzacționare pe termen scurt Dacă ai experiență în tranzacționarea pe termen scurt, poți profita de scăderile de preț și poți tranzacționa mișcările pe termen scurt ale pieței. Cu toate acestea, tranzacționarea în astfel de perioade necesită luarea rapidă a deciziilor și monitorizarea activă a pieței. La XTB, poți folosi un Contract pentru Diferență (CFD) pentru tranzacționarea pe termen scurt, unde poți utiliza și efectul de levier și nu vei avea nevoie de un capital atât de mare pentru a deschide o poziție. Strategia de vânzare și cumpărare treptată a activelor Strategia de vânzare și cumpărare treptată a activelor este o abordare interesantă pentru tranzacționarea unui bear market. Investitorii pot folosi această strategie vânzând treptat o parte din pozițiile lor deținute pe termen lung atunci când piața se mută într-o tendință de scădere și așteptând să cumpere ocazional când piața revine la o tendință ascendentă. Apoi, își redeschid pozițiile long (de cumpărare) la un preț mai mic, permițându-le să înregistreze profituri mai mari. Avantajul acestei strategii este că investitorii nu trebuie să deschidă poziții de vânzare în lipsă, ceea ce este de obicei asociat cu un risc mai mare. Prin vânzarea și cumpărarea treptată a pozițiilor, aceștia își mențin expunerea pe piață, profitând în același timp de scăderea prețurilor pentru a maximiza profiturile. Vânzarea și cumpărarea constantă de poziții necesită o monitorizare atentă a pieței și o analiză a tendințelor. Investitorii ar trebui, de asemenea, să stabilească reguli pentru vânzarea și cumpărarea de poziții pentru a minimiza riscul și a-și îmbunătăți rezultatele. Concluzie Înțelegerea ambelor concepte este foarte importantă pentru tranzacționarea viitoare pe piață. Atât bull market-ul, cât și bear market-ul sunt cicluri naturale în investiții și pot alterna între diferite perioade de timp. Este important ca investitorii să poată recunoaște și ajusta strategia în funcție de mediul actual de piață. Diversificarea portofoliului, analiza atentă și abordarea disciplinată sunt factori cheie pentru tranzacționarea de succes pe ambele tipuri de piețe.

Întrebări Frecvente Ce este un bear market? Un bear market este un termen folosit pentru a descrie o perioadă de scădere a prețurilor și de pesimism pe piețele financiare. Se caracterizează printr-o tendință susținută de scădere, investitorii vânzând în general și având o lipsă de încredere în piață. Ce este un bull market? Un bull market se referă la o perioadă de creștere a prețurilor și optimism pe piețele financiare. Se caracterizează printr-o tendință ascendentă și susținută, investitorii cumpărând în general și având o perspectivă pozitivă asupra pieței. Cât durează în mod obișnuit un bear market și un bull market? Perioadele de bear market și bull market pot varia în funcție de mai mulți factori. Perioadele de bear market tind să fie mai volatile și pot dura de la câteva luni până la un an sau chiar mai mult. Pe de altă parte, perioadele de bull market pot dura câțiva ani, unele chiar și un deceniu sau mai mult. Ce cauzează un bear market sau un bull market? Cele două trenduri generale sunt influențate de o combinație de factori, inclusiv condițiile economice, sentimentul investitorilor, evenimentele geopolitice și fundamentele pieței. Factori precum recesiunile economice, ratele ridicate ale șomajului și știrile negative pot contribui la un bear market, în timp ce creșterea economică puternică, ratele scăzute ale șomajului și știrile pozitive pot contribui la un bull market.

