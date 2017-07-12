Această categorie cuprinde informații despre monede virtuale și CFD-uri bazate pe monede virtuale din oferta XTB.

Această categorie cuprinde informații despre monede virtuale și CFD-uri bazate pe monede virtuale din oferta XTB.

Nu te opri doar la a câștiga bani Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Bitcoin Este cea mai populară monedă virtuală din piață.

Inventatorul Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a descris Bitcoinul ca fiind un "sistem monetar electronic de tip peer-to-peer" într-un document publicat în 2009 despre Bitcoin.

Bitcoin este o reţea bazată pe consens ce oferă un nou sistem de plată şi bani digitali. Este primul sistem de plată peer-to-peer descentralizat susţinut de utilizatorii săi, fără o autoritate centrală sau intermediari.

Bitcoin nu necesită un server central sau o terță parte pentru realizarea tranzacțiilor – toate plățile se realizează prin sistemul peer-to-peer (P2P) în aproximativ 10 minute.

Toate tranzacțiile cu Bitcoin sunt înregistrate permanent într-un registru public numit "blockchain“ – acest registru este distribuit între toți ”minerii” de Bitcoin și ”nodes” (noduri) din întreaga lume, vizibil în mod public. Minerii și nodurile validează tranzacțiile și mențin integritatea rețelei.

Protocolul Bitcoin este limitat la un volum de 21 milioane monede, niciodată nu poate fi creată o cantitate mai mare de monedă. Sursă: Coindesk Bitcoin în oferta XTB Numele instrumentului: BITCOIN

Descriere: Instrument al cărui preț se bazează cotațiile Bitcoin-ului în raport cu dolarul american.

Valoarea nominală a unui Lot: Nivelul instrumentului * 1 USD

Mărimea unui Pip: 1

Pasul Minim de Cotare (în puncte) : 0.01

Dimensiunea Minimă a ordinului în loturi : 0.01

Pasul minim de tranzacționare în loturi : 0.01

Program de tranzacționare (CET/CEST): 24 h de sâmbătă 4:00 am până vineri 10:00 pm

Ofertă: Standard (execuție la piață), Pro

Sistem: xServer

Listă Spread-uri

Pe conturile PRO, pe lângă spread-ul variabil al pieței, se percepe și un comision – Listă Comisioane și Taxe XTB este o casă de schimb pentru monede virtuale? XTB nu este o casă de schimb pentru monede virtuale. Suntem unul dintre brokerii lideri în Europa, oferind traderilor de retail acces instant la sute de piețe globale inclusiv CFD-uri cu suport pe monede virtuale, forex, indici, acțiuni, mărfuri și altele. Ce înseamnă asta, mai exact? Spre deosebire de bursele pentru monede virtuale, entitățile grupului de capital XTB sunt supravegheate de cele mai importante autorități de supraveghere din lume, inlusiv KNF și AFS în România. Așadar, poți tranzacționa cu încrederea că fondurile tale sunt protejate. În al doilea rând, oferim CFD-uri cu suport pe monede virtuale (Află ce sunt CFD-urile), ceea ce însemnă că nu este nevoie să le minezi. Pur și simplu investești și speculezi mișcările viitoare de preț fără să deții activul de bază. Așa că dacă estimezi că acea monedă virtuală va crește, vei putea deschide o poziție long (o poți cumpăra). Pe de altă parte, dacă estimezi că o monedă virtuală va scădea în valoare, vei putea deschide o poziție short (o vinzi). În plus, CFD-urile îți permit să investești cu levier (află mai mult despre levier), ceea ce înseamnă că ai nevoie doar de 50% din suma de bani necesară cumpărării unei monede virtuale, pentru a o tranzacționa. Cum tranzacționezi monedele virtuale Tot ceea ce ai nevoie pentru a începe să tranzacționezi CFD-uri cu suport pe monede virtuale (BTC) este un cont de tranzacționare. Procesul de deschidere a unui cont la XTB este simplu și rapid. Ceea ce merită subliniat este că durează mai puțin de 15 minute. Pregătește documentul tău de identitate (CI sau pașaport), click pe butonul “deschide cont real” din colțul din dreapta sus a site-ului nostru și completează formularul. Poți începe să tranzacționezi imediat după ce acest proces este finalizat și documentele tale sunt verificate! Dacă vrei să încerci una dintre platformele noastre și să-ți testezi strategia de tranzacționare, încearcă contul demonstrativ. Conturile demo sunt conturi temporare care utilizează fonduri virtuale și nu implică risc. Poți încerca contul demo în platforma xStation de pe desktop, mobil smartwatch sau tabletă! Citește mai mult despre platformele noastre de tranzacționare. Dacă ai deja un cont de tranzacționare și ai acces la una dintre platformele noastre, accesează secțiunea noastră educațională pentru a urmări un tutorial despre cum deschizi o tranzacție. Poți, de asemenea, învăța și alte caracteristici ale platformei noastre și pe alte piețe cât și elemente de analiză fundamentală și tehnică.

Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante. Află mai mult

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."