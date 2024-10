Tranzacționarea Solana - Cum să începi să investești în Solana (SOL)?

Nu cu mult timp în urmă, Solana a fost unul dintre sutele de proiecte de criptomonede și nimic nu a prefigurat creșterea sa spectaculoasă în top10 criptomonede. Cu toate acestea, proiectul are un spectru de aplicații interesante în lumea modernă.

Scurtă istorie a sistemului Solana Solana a fost dezvoltat ca un proiect privat și, dacă nu ar fi existat experiența de programare a creatorilor săi, probabil că nu ar fi fost creat niciodată. Datorită implementării codului lui Anatoly Yakovenke în limbajul de programare C, dezvoltatorii au reușit să migreze întregul său cod privat către un alt limbaj de programare numit „Rust”, migrare ce a fost încurajată de prietenul și programatorul lui Yakovenko, Greg Fitzgeral. Fitzgerald a început să implementeze „cartea albă” a lui Yakovenka, prezentând proiectul investitorilor, demonstrându-i capacitățile, pentru prima dată, prin efectuarea a 10.000 de tranzacții verificate în aproape 0,5 secunde. Ulterior, Stephen Akridge, un alt colaborator Yakovenki, a demonstrat că debitul poate fi crescut și mai mult, prin mutarea verificării semnăturii blockchain pe GPU-uri. Având în vedere aceste repere, creatorul Solana a fondat o companie, împreună cu câțiva prieteni programatori, numită Loom, care, în cele din urmă, a fost închisă din cauza faptului că numele era prea asemănător cu Ethereum în opinia lor. Prin urmare, numele a fost schimbat în Solana, care operează token-ul SOL. În iunie 2018, Solana a fost scalată pentru a rula pe rețele bazate pe cloud, iar în luna iulie a aceluiași an, Solana a lansat o rețea publică de testare autorizată care susține, în mod constant, 250.000 de tranzacții pe secundă. Până în decembrie 2021, rețeaua Solana procesase peste 40 de miliarde de tranzacții la un cost mediu foarte scăzut, de 0,00025 USD per tranzacție. Deocamdată, după creșterea prețului din 2021, Solana se află în top 10, în clasamentul de capitalizare a criptomonedelor, cei mai mari rivali ai proiectului fiind Cardano ADA și Ethereum ETH. Proiectul a atras și atenția Bank of America, care a vehiculat că Solana are potențialul de a deveni „Visa” printre criptomonede. Deci...merită atenția noastră. Solana ca rival Ethereum Prin urmare, Solana combină securitatea, scalabilitatea și descentralizarea. Designul încorporează un set de algoritmi software care, atunci când sunt combinați pentru a implementa blockchain-ul, permit debitul tranzacțiilor la scară proporțională cu capacitățile rețelei, făcând arhitectura Solana capabilă să proceseze până la 710.000 de tranzacții pe secundă, într-o rețea gigabit standard, și până la 28,4 milioane pe o rețea de 40 gigabiți. Modelul PoS le permite celor care aprobă tranzacțiile adăugate la registrul general blockchain să verifice după numărul de token-uri SOL pe care le dețin, în timp ce modelul PoH le permite să adauge certificate de timp pentru acele tranzacții și să verifice și mai rapid. Creșterea rapidă a sistemului Solana și a popularității sale, o face să fie comparabilă cu Ethereum, cel mai mare blockchain pentru aplicații descentralizate (dApps). Atât Solana, cât și Ethereum au capacitatea de a folosi contracte inteligente. Aceste contracte sunt foarte importante pentru rularea aplicațiilor moderne care utilizează finanțare descentralizată, tehnologia indivizibilă și NFT. De asemenea, ambele blockchain-uri oferă platforme care permit interacțiuni în deja virala lume alternativă, Metaverse. Pentru Solana acesta este un proiect numit Portals, pentru Ethereum există mai multe proiecte mari construite pe acest blockchain, incluzând Decentraland, Sandbox, Axie Infinity și UFO Gaming. În ciuda popularității sale, Ethereum este un blockchain care a funcționat până acum pe modelul, oarecum învechit, Proof of Work (PoW), în care minerii concurează cu puterea de calcul a celorlalți mineri rezolvând „puzzle-uri” avansate pentru a valida tranzacțiile pe blockchain. Acest lucru face ca rețeaua să consume multă energie și să fie controversată, fiind dăunătoare mediului și tinde să se „înfunde” atunci când volumul tranzacțiilor nu permite sistemului să țină pasul. În plus, acest model face ca prețurile tranzacțiilor din rețea foarte ridicate, astfel încât „costul combustibilului” la ETH a atins un apogeu la 70 USD per tranzacție în 2021. Prin urmare, o mare parte din atenția pe care o atrage Solana se concentrează pe modelele sale ecologice de aprobare a tranzacțiilor, pe viteza de procesare și pe costurile reduse ale tranzacțiilor. Solana procesează până la 50.000 de tranzacții pe secundă în condiții standard, la un cost de o fracțiune de cent. Deocamdată, Ethereum are avantajul pionieratului, față de alte proiecte și poate conta pe sprijin instituțional datorită popularității sale în rândul dezvoltatorilor și utilizatorilor rețelei. Cu toate acestea, merită reținut că noile proiecte cresc rapid și orice avantaj tehnologic, pe care Solana îl are, ar putea fi crucial pe termen lung și ar putea contribui la eliminarea Ethereum de pe piață, cum s-a întâmplat cu unele companii din bula dot-com în începutul anilor 2000. Cele mai mare amenințări pentru Solana sunt: tranziția cu succes a Ethereum la versiunea planificată 2.0 și introducerea modelului Proof of Stake și, de asemenea, evoluția criptomonedei Cardano, care face și o serie de actualizări blockchain-ului său. Solana, pe de altă parte, în timp ce concurează cu Ethereum, permite, de asemenea, construirea de punți între aceste blockchain-uri pe anumite platforme. De exemplu, platforma Power Ledger operează în prezent pe un token Ethereum, dar platforma de operare se bazează pe blockchain-ul Solana. Dacă se creează Ethereum 2.0, este posibil ca cele două criptomonede să își unească forțele, creând o problemă competitivă semnificativă. Ecosistemul Solana și modalități de utilizare Solana transformă rapid DeFi, dApps și infrastructura digitală. Platforma Oracle și criptomoneda responsabilă pentru „contractele inteligente”, Chainlink, au încheiat un parteneriat strategic cu Solana, care îi va oferi sistemului Solana acces la soluția Oracle pentru construirea de aplicații DeFI. MATH Global, cu sediul în Singapore, a anunțat anterior un parteneriat de investiții cu Solana pentru a dezvolta modalități de utilizare, aplicații și infrastructură bazate pe sistemul Solana, pentru afacerile din portofoliul său. MathWallet este o companie ce oferă servicii de tip portofel de criptomonede, cu stocare de token-uri pentru diverse chains. Compania acceptă noduri pentru lanțurile POS și alte servicii conexe. O altă criptomonedă bazată pe prețul dolarului american Stablecoin, USDC este, de asemenea, integrată cu Solana, datorită scalabilității, rentabilității și vitezei sale. În plus, Solana are un întreg ecosistem care constă din câteva sute de proiecte diferite care operează pe blockchain-ul Solana. Aceste proiecte folosesc tehnologii moderne și se bucură de o popularitate tot mai mare în rândul noilor utilizatori. Proiecte metaverse Portals este o platformă metaverse online construită pe sistemul Solana. Dezvoltatorii au creat o platformă în care utilizatorii pot vizita metropole virtuale, care imită Tokyo și New York. Platforma nu a început prin a vinde proprietăți imobiliare virtuale, ca majoritatea celorlalte platforme metavers, ci se concentrează pe construirea de experiențe pentru jucători. Desigur că, în cele din urmă, Portal va permite tranzacționarea cu bunuri imobiliare virtuale și utilizarea tehnologiei „contractelor inteligente”. În plus, probabil, fiecare jucător va putea avea propriul său avatar în joc, adică un echivalent digital. Cel mai mare Exchange de criptomonede din lume, Binance își va construi propriul oficiu în lumea metaverse Portals. Staking SOL este principala criptomonedă a sistemului Solana, și funcționează într-un mod similar cu token-urile Ethereum ERC-20. Utilizarea sa principală este pentru aplicații financiare descentralizate. Cu SOL, se plătește pentru tranzacțiile din ecosistemul rețelei Solana. Celelalte utilizări includ securizarea rețelei și susținerea rețelei Solana cu instrumente precum plasarea la staking. Toate acestea permit tranzacțiilor să circule fără impedimente în blockchain-ul Solana. Pentru staking, cei care validează sunt recompensați cu o parte din comisioanele pe tranzacție. Chiar și utilizatorii mici, cu sume mici de SOL la stake, își pot trimite criptomoneda către portofelele mai mari ale “validatorilor” mari, crescând șansa ca mai multe blocuri să fie acceptate în blockchain. În acest fel, micii investitori Solana pot câștiga alături de prietenii lor mai mari. Oferta de token-uri SOL, ca și oferta criptomonedei Cardano sau Bitcoin, este limitată și se ridică în prezent la 488,6 milioane, dintre care peste 60 la sută sunt deja în circulație. Model Play-to-earn și NFT În prezent, jocurile bazate pe blockchain se confruntă cu o adevărată renaștere datorită modelului play-to-earn prin care jucătorii își dezvoltă personajele și câștigă bani în lumea virtuală. Star Atlas este un joc din ecosistemul Solana în care jucătorii concurează pentru teritorii din spațiu și organizează misiuni sau bătălii în el. Datorită economiei inovatoare a jocului, acesta permite jucătorilor să dezvolte cariere virtuale și să schimbe token-uri netransferabile NFT, permițându-le să achiziționeze noi vehicule, resurse, arme și echipamente. DEX și DAO Aplicația descentralizată Mango își propune să valorifice lichiditatea și utilitatea lumii financiare tradiționale pentru a fi utilizate în finanțele descentralizate numite DeFi. În plus, Mango este o organizație autonomă descentralizată (DAO) în care comunitatea decide asupra modificărilor sale și utilizează bursa descentralizată Serum DEX, unde tranzacționarea cu multe instrumente este oferită cu taxe minime. Mango oferă, de asemenea, câștiguri din dobândă la depozite și oferă credite. Mecanismul de protocol Mango permite retragerea capitalului împrumutat în orice moment, dacă este necesar, minimizând riscul împrumuturilor. Platforme sociale blockchain Tehnologia Blockchain revoluționează finanțele și eficientizează platformele centralizate de social media. Media Network, care rulează pe blockchain-ul Solana, este un alt exemplu excelent. Ca o rețea de livrare de conținut peer-to-peer între utilizatori, Media Network permite utilizatorilor să creeze și să acceseze orice conținut cu anonimat complet, fără proceduri KYC. Proiectul Media Network își extinde gama de aplicații în ecosistemul Solana cu software-ul său modern și capabilitățile sale de dezvoltare. Contracte inteligente și cea mai ieftină platformă DeFi Funcția principală a proiectului Serum DEX este ca platformă-exchange descentralizată și este una dintre cele mai larg utilizate aplicații la Solana. Serum DEX permite tranzacționarea din diverse blockchain-uri, inclusiv stablecoins care imită prețurile monedelor reale. Proiectul open-source pe blockchain-ul Solana este în continuă evoluție și permite dezvoltatorilor să lucreze la propriile proiecte financiare. Serum DEX oglindește timpii de decontare aproape instantanee ai blockchain-ului Solana. Costul tranzacției este de 0,00001 USD, ceea ce face ca Serum DEX să fie el mai ieftin exchange descentralizat dintre toate platformele din finanțarea descentralizată (DeFi). În același timp, platforma folosește tehnologie financiară de ultimă generație, cunoscută sub numele de „contracte inteligente”, care automatizează complet procesele de tranzacționare. Protocolul câștigurilor din randament Raydium oferă o platformă automată market maker (AMM), ca o altă aplicație populară Solana și exchange descentralizat. Raydium oferă facilități pentru membrii Serum DEX împreună cu caracteristici suplimentare. Acestea includ protocoale de câștig din randament și instrumente avansate pentru utilizatorii experimentați care caută servicii financiare profesionale. În Raydium, utilizatorii au dreptul de proprietate și acces la cheile (key) lor private, iar platforma funcționează blocări sau cenzură, care au loc uneori pe platformele centralizate. Radium este o aplicație open-source complet transparentă pe sistemul Solana și oferă tranzacționare instantanee cu token-uri, cu instrumente de tranzacționare de ultimă generație, iar taxele medii de tranzacționare sunt sub un cent! One-stop-shop Coin98 este o aplicație one-stop-shop, descentralizată, care oferă utilizatorilor și dezvoltatorilor o gamă largă de produse DeFi, inclusiv servicii financiare, cum ar fi protocoale de împrumut și împrumuturi. Cu toate acestea, piesa centrală a ecosistemului Coin98 Finance este un agregator de lichidități și un exchange descentralizat. La taxe mici în rețea, Coin98 oferă materiale educaționale și instrumente de analiză în cadrul ecosistemului său. Coin98 este, de asemenea, un centru de informații cu plată, care prezintă analize și știri relevante din industria de dezvoltare a blockchain-ului Solana. Cauze pentru viitoare mișcări ale prețului Solana Ce va declanșa creșteri suplimentare de preț pentru Solana? Aceste factori ar putea face ca prețul Solana să crească: Dezvoltarea sistemului Solana Scopul principal al sistemului Solana este de a reduce decalajul dintre monedele digitale și monedele fiat. Pentru a face acest lucru, SOL folosește tehnologii futuriste precum: - sisteme de identitate distribuite - distribuirea schimbului de date - Protocoalele „Proof of stake'” și „Proof of History'”. - proceduri de distribuire și contracte inteligente Ecosistemul cuprinzător lasă loc pentru noi oportunități pentru anumite industriile din piață care manifestă un interes ridicat pentru o astfel de tehnologie. În plus, comunitatea Solana este formată din dezvoltatori importanți, deținători de token-uri instituționale, validatori și alți membri individuali care susțin întregul sistem. Acest lucru face ca dezvoltarea rețelei să atragă mai mulți oameni și instituții în comunitatea Solana. Evoluția „Contractelor inteligente”. Astăzi, multe platforme de criptomonede au tehnologie care le poziționează deasupra Bitcoin sau chiar Ethereum. Odată cu popularizarea „contractelor inteligente” și a sistemului Solana, prețul criptomonedei ar putea crește semnificativ. Acest lucru va permite utilizatorilor să cheltuiască bani și să împartă date pe SOL. În ecosistemul Solana, contractele inteligente fac tranzacțiile să aibă costuri reduse, indiferent de suma implicată, eliminând „eroarea umană” sau orice alt factor de risc, de interceptare a fondurilor, fraudă sau alte erori. Atragerea comunității și trend-ul Metaverse Multe sisteme din sfera cripto au beneficiat de platformele comunitare și de implicarea proprietarilor de token-uri. Participanții pe piața cripto-și amintesc de creșterea prețului Dogecoin cauzată de un trend Reddit care a propulsat „meme-coin” în top 10 cripto. Și Solana dezvoltă și o comunitate de adepți care ar putea contribui la creșterea prețului în următorii ani. Prin creșterea popularității și prin sistemul Portal, este foarte posibil ca Solana să atragă atât investitori, cât și utilizatori, tot datorită trend-ului de transformare a realității într-un spațiu virtual, numit Metaverse. Tranzacționarea Solana SOL Ai opțiunea de tranzacționa CFD-ul Solana, simbol SOL pe platforma noastră, xStation. Tranzacționarea Solana CFD (Contract pentru Diferență) este speculativă și doar mișcările prețului Solana sunt relevante în acest tip de tranzacționare. Poți tranzacționa SOL prin intrarea în tranzacții pe Solana CFD (contract pentru diferență) și folosind efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferențele de preț la decontare dintre prețul de la deschiderea tranzacției și cel de închiderea tranzacției fără livrarea fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea Solana se adresează traderilor și speculatorilor conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât pentru orice alt instrument CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este mare chiar și fără efect de levier. Levierul financiar oferă oportunități investitorilor, dar poate provoca și pierderi mai mari. Tranzacționarea criptomonedelor CFD pe platforma xStation oferă avantajul de a beneficia de zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise în fiecare zi după ora 00:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea pe baza prețului Solana necesită doar un anumit procent din valoarea întreagi poziții. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 vă oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10 000 USD utilizând o marjă de numai 5000 USD. Solana CFD vă oferă expunere la prețul actual de piață al celei mai mari criptomonede fără a fi nevoie să creați un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-urilor pe Solana oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții scurte, în care comercianții câștigă bani atunci când prețul Solana scade și piața cripto este în roșu. Acest lucru vă permite să implementați multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Solana. De asemenea, oferim o mulțime de indicatori diferiți pe platforma noastră de tranzacționare, cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea pot face tranzacționarea cu Solana și mai eficientă. Modul tradițional de cumpărare și investiție în Solana este achiziționarea de criptomonede pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor organizate, de tip hacking și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe bursele cripto. Prețul Solana Piața criptomonedelor este foarte volatilă și prețurile, chiar și ale celor mai bune proiecte, se pot modifica cu zeci de procente relativ ușor. De aceea este atât de importantă urmărirea prețului. Pe xStation, oferim cotații în timp real pentru SOL, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Programul de tranzacționare Solana Care este orarul de tranzacționare disponibil? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea Litecoin este disponibilă 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică, care începe de la 00:05 și durează până la 04:30 CET, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot Solana este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa Solana este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai ridicată. Când există capital mare în piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

