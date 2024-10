Tranzacționarea criptomonedelor pentru începători

Industria monedelor digitale are mult de-a face cu tehnologia avansată, prin urmare mulți investitori începători renunță la acumularea informațiilor de bază. De aceea am creat acest ghid complet pentru începători.

Criptomonedele sunt o industrie extrem de populară în rândul investitorilor, în primul rând datorită rentabilității puternice a investiției și a mișcărilor rapide ale pieței. Înțelegem că acest sector al pieței este asociat cu tehnologii avansate precum blockchain și suntem conștienți de faptul că, pentru începători, monedele digitale pot cauza dificultăți în ceea ce privește înțelegerea tehnologiei din spatele lor. Lumea este în continuă schimbare, iar tehnologia este cea care se schimbă cel mai repede și, uneori, chiar și celor cu un interes profund le este greu să țină pasul. Înțelegând acest lucru, în următorul articol pentru investitorii începători, am subliniat elementele de bază despre piața criptomonedelor, explicând în același timp câțiva termeni importanți pe care aceștia îi pot întâlni. De asemenea, am subliniat exact cum arată procesul de tranzacționare pe platforma noastră xStation. Informații despre criptomonede pentru începători Monedele digitale au devenit proeminente în portofoliile multor investitori de retail și instituționali. În același timp, analiștii continuă să avertizeze investitorii cu privire la natura volatilă și imprevizibilitatea acestor active financiare. Înainte de a investi în Bitcoin și înainte de a intra pe piața criptomonedelor, este important să citești ceea ce ți-am pregătit. La fel ca orice altă investiție, este important să obții cunoștințe înainte de a investi banii. Mai jos sunt lucrurile pe care ar trebui să le știi. În calitate de investitor începător pe piața criptomonedelor, fă-ți timp pentru a afla despre monedele digitale pe care le oferim, cum ar fi Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano sau Uniswap și, de asemenea, înțelege tehnologia blockchain, ale cărei elemente de bază sunt foarte ușor de înțeles. Conștientizarea investițiilor este unul dintre cele mai importante lucruri și atunci când investești fonduri ar trebui să poți răspunde la întrebarea de ce o faci și ce valoare vezi în Bitcoin și în celelalte proiecte? Poate cea mai fundamentală întrebare pe care ar trebui să ți-o pui înainte de a investi în criptomonede este de ce o faci. Există nenumărate vehicule de investiții disponibile în acest moment. Sincronizare După o cercetare atentă, probabil că vei avea deja o idee despre această industrie a monedelor digitale și este posibil să fi ales unul sau mai multe proiecte în care să investești. Următorul pas este să determi momentul investiției tale. Lumea monedelor digitale se mișcă rapid și este cunoscută a fi foarte volatilă. Dacă vezi o oportunitate undeva - nu trebuie să îți fie teamă să profiți de ea, dar amintește-ți de elementele de bază în managementul riscului. Criptomonedele tind să urmeze anumite modele de preț, piața se comportă într-o manieră ciclică și uneori previzibilă. Bitcoin este adesea un lider printre monedele digitale care tinde să-și urmeze traiectoria. Când Bitcoin face mișcări mari de preț, vorbim despre ceea ce se numește dominație Bitcoin. Acesta este momentul în care înregistrează, de obicei, cele mai mari creșteri și mulți investitori trec de la altcoins la Bitcoin pentru a lua parte la „raliu”. Altcoins de obicei cresc semnificativ atunci când Bitcoin este la niveluri ridicate de preț și se mișcă în consolidare mergând „în lateral”, așteptând o mișcare mai amplă. În acel moment, volatilitatea scăzută a prețurilor Bitcoin îi împinge pe investitori să se reorienteze către proiecte mai riscante și mai mici. Când Bitcoin scade, de obicei, altcoin-urile scad și ele, adesea chiar mai mult decât Bitcoin. Cu toate acestea, există proiecte speculative care cresc uneori spectaculos atunci când Bitcoin scade, încurajând investitorii să treacă de la scăderea Bitcoin la aceste active pentru a „compensa pierderile”. Știrile despre un hack al unei burse de criptomonede, înșelătorie sau manipulare a prețurilor pot provoca în mod evident unde de șoc în sfera criptomonedelor, așa că, este important să urmărești piața și să fi la curent cu știrile legate de aceste piețe. În prezent, o altă investigație SEC (Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA) este în curs de desfășurare cu privire la cea mai populară monedă stabilă din lume, Tether, care reflectă dolarul american în schimburile de criptomonede. Ochii tuturor investitorilor de pe piața criptomonedelor sunt îndreptați către aceasta. Investiția în spațiul criptomonedelor înseamnă asumarea unui risc ridicat și, în cel mai rău caz, ar trebui să te aștepți la posibilitatea eșecului total. Cu toate acestea, aplicând metode de management al riscului și lucrând la propriile emoții, poți evita pierderi semnificative și poți învăța mai multe lecții de pe piață. Cunoașterea este o oportunitate de succes. Ce sunt criptomonedele? Criptomonedele sunt active digitale pe care le poți folosi ca investiții din cauza volatilității uriașe a prețurilor și pentru achiziții online. Ele sunt securizate folosind criptografie, ceea ce le face imposibil de contrafăcut sau dublat. Criptomoneda nu există fizic, ceea ce înseamnă că, evident, nu poți ridica un Bitcoin sau să îl ți în mână. Fiecare criptomonedă constă dintr-un program sau cod distinctiv. Nu poate fi copiat, dar poate fi urmărit (excepțiile fac criptomonedele bazate pe anonimat precum Monero sau ZCash). Cum funcționeazã? Criptomonedele funcționează pe un lanț de computere, într-o rețea peer-to-peer fără intermediar. Criptomonedele sunt descentralizate - adică niciun guvern sau bancă nu gestionează modul în care sunt create, care este valoarea lor (cererea generează valoarea prețului) sau cum vor fi schimbate. Toate tranzacțiile cu criptomonede sunt securizate folosind criptografie. Este criptomoneda un blockchain? Blockchain este tehnologia care permite existența criptomonedelor. Blockchain este un registru digital al tranzacțiilor care este distribuit într-o rețea de sisteme informatice. Este un registru care înregistrează istoricul unei anumite criptomonede în timp real. Este un sistem de înregistrare a informațiilor care previne hacking-ul. Fiecare bloc din blockchain conține mai multe tranzacții și de fiecare dată când apare o nouă tranzacție pe blockchain, o înregistrare a acelei tranzacții este adăugată în registrul fiecărui participant. O bază de date blockchain poate stoca o cantitate mare de informații care pot fi utilizate și accesate de mai mulți utilizatori în același timp. Cum îți poți stoca criptomoneda? Criptomoneda poate fi stocată în ceva numit „portofel”, care poate fi accesat cu o „cheie privată” – echivalentul unei parole super-securizate – fără de care proprietarul criptomonedei nu își poate accesa portofelul. Dacă codul este uitat sau pierdut, nu este posibil să accesezi conținutul acestui portofel. Un portofel pentru criptomonede stochează chei private care oferă utilizatorilor acces la criptomonedele lor - permițându-le să trimită și să primească criptomonede precum Bitcoin sau Ethereum. Este important să reții că monedele tale digitale sunt stocate în blockchain, iar cheia privată este necesară pentru a autoriza transferurile acelor monede în portofelul unei alte persoane. Stocarea criptomonedelor pe un registru fizic este supusă riscului de furt, pierdere și pierdere irecuperabilă a unui astfel de portofel. Pe de altă parte, stocarea criptomonedelor într-o bursă de criptomonede crește riscul atacului de hacking și deturnării criptomonedelor. A avea poziții deschise la un broker reglementat nu implică o probabilitate mare de apariție a niciunuia dintre riscurile de mai sus. Instrumentele pe care le oferim la XTB sunt derivate bazate pe prețul criptomonedelor și nu criptomonede, prin urmare hackerii nu le pot fura. Retragerea fondurilor din cont este posibilă numai într-un cont bancar verificat anterior de noi și aparținând Clientului. Ce tipuri de alte criptomonede există? Cea mai populară criptomonedă, pe care toată lumea o cunoaște, și despre care vorbește este Bitcoin. Există și alte criptomonede precum Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin sau Stellar și multe altele. Există mii de alte monede alte criptomonede cu capitalizări de piață și utilizări diferite. Bitcoin are cel mai stabil preț în afara stablecoins și este cea mai veche criptomonedă, dar alte proiecte precum Ethereum, Solana și Cardano ar putea depăși chiar și Bitcoin în viitor. Cum să cumperi Bitcoin și altcoins? Similar cu piața de valori, piața criptomonedei are propriile burse și brokeri unde investitorii își pot cumpăra și vinde criptomonedele. Pentru a începe să tranzacționezi CFD-uri pe criptomonede folosind X-Trade Brokers, trebuie doar să îți deschizi un cont de investiții și să treci cu succes procesul de verificare. După depunerea fondurilor, poți începe să tranzacționezi. Oferim, de asemenea, o platformă educațională pe pagina de start, precum și ore de training și videoclipuri în platforma de tranzacționare pentru a te ajuta să înțelegeți funcționarea, oportunitățile și riscurile efectului de levier în tranzacționarea CFD-urilor pe criptomonede. Este posibil să obții Bitcoin gratuit? Da, nu trebuie să cumperi Bitcoin pentru a-l deține. De asemenea, poți obține Bitcoin rezolvând ecuații criptografice folosind computere într-un proces numit Bitcoin mining. Acest proces implică validarea blocurilor de date și adăugarea înregistrărilor tranzacțiilor la blockchain. Cu toate acestea, acest proces necesită acces la o putere de calcul semnificativă pentru a rula o astfel de „mină” și a obține Bitcoin. Ce poți cumpăra folosind Bitcoin? Pe durata investiției în Bitcoin CFD pe platforma noastră xStation, nu vei furniza tranzacții în blockchain. Atâta timp cât nu închizi poziția, aceasta continuă să „funcționează” pe măsură ce prețul activului digital se mișcă. Când poziția este închisă, fondurile sunt returnate în soldul tău, pe care le poți retrage și astfel te poți bucura de banii câștigați. În general, totuși, criptomonedele pot fi folosite pentru a tranzacționa și cumpăra bunuri fizice. În Statele Unite, comercianții retail precum Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia și PayPal îți permit să plătești cu criptomonede. Cât de stabile sunt criptomonedele? Criptomonedele nu sunt stabile, volatilitatea pieței este uriașă iar acesta poate fi, atât un dezavantaj, cât și un avantaj în funcție de punctul de vedere al investitorilor. Mulți investitori noi în criptomonede caută oportunități de investiții și, într-adevăr, analizând graficul, criptomonedele par a fi astfel de instrumente. Totuși, toate acestea sunt presărate cu perioade de creștere și panică severă în care majoritatea investitorilor vând criptomonede. De exemplu, prețul Bitcoin în perioada 2020/2021. În martie 2020, ai fi putut cumpăra un Bitcoin cu 4.000 USD, în timp ce în ianuarie 2021, Bitcoin a crescut de zece ori - la nivelul de 40.000 USD. Continuând piața “bull”, a atins un record de 65.000 USD la sfârșitul lui aprilie 2021. Apoi, în mai, prețul a scăzut, iar Bitcoin s-a consolidat în jurul nivelului de 35.000 USD timp de câteva luni. În octombrie, totuși, prețul Bitcoin a crescut din nou spectaculos și a reușit să atingă noul său maxim istoric în noiembrie, urcând la 69.000 USD. În decembrie 2021, Bitcoin a fost din nou sub acest nivel, ajungând la 40.000 USD. În calitate de investitor începător în criptomonede, trebuie să știi că mondele digitale mai mici au fost și mai volatile în această perioadă. Deci avem de-a face cu o piață extrem de volatilă care creează oportunități pentru investitorii pe termen lung dar și investitorii pe termen scurt. Cu toate acestea, implică, desigur, un risc mai mare pentru investiție. Cum să investești în criptomonede? Ca investitor începător în monede digitale, ai de ales: te implici în industria tehnologică legată de sectorul criptomonedelor investind în acțiuni legate de transformarea digitală sau tranzacționând criptomonede. Există mai multe diferențe între aceste metode. Desigur, poți folosi ambele metode în același timp și poți încerca să generezi profituri din cripto și acțiuni combinat. Investiția Investiția este posibilă prin achiziționarea de acțiuni ale companiilor blockchain și metaverse sau ETF-uri și este, de asemenea, văzută ca fiind mai puțin riscantă. În același timp, bineînțeles, profiturile potențiale dintr-o astfel de investiție pot fi mai mici decât profiturile din tranzacționarea cu CFD din cauza lipsei de levier și a volatilității mai scăzute a pieței tradiționale în raport cu industria criptomonedelor. Acțiuni precum Meta Platforms (FB.US) sau NVidia (NVDA.US) sau AMD (AMD.US) sunt bine cunoscute pentru că plătesc dividende regulate investitorilor lor. Transformarea blockchain și acțiunile metaverse continuă să ofere oportunități și perspective bune pentru investitorii care nu au nicio problemă cu volatilitatea ridicată a pieței. În același timp, tendința pe termen lung legată de transformarea digitală pare a fi cu adevărat uriașă. La xStation, avem multe acțiuni legate blockchain și aici îți vom prezenta câteva dintre ele: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK). De asemenea, poți investi în trendul Metaverse prin achiziționarea de acțiuni ale companiilor tranzacționate la bursă din sectorul transformării digitale, cum ar fi Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US), Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US), Autodesk (ADSK.US). Tranzacționarea Ai opțiunea de a tranzacționa Bitcoin și alte criptomonede dintre cele mai populare pe platforma noastră xStation. Mulți investitori începători sunt interesați de tranzacționarea criptomonedelor. Este speculativ și numai mișcările prețului criptomonedei sunt relevante în această metodă de investiție. Investitorii începători pot tranzacționa monedele digitale prin intrarea în tranzacții cu CFD-urile pe criptomonede (contracte pentru diferență) de pe platforma noastră xStation și folosind întregul potențial al levierului financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferențele de preț de decontare dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al tranzacției fără o furnizare fizică a instrumentelor tranzacționate. Tranzacționarea cu criptomonede se adresează investitorilor și speculatorilor conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât alte instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este masivă, chiar și fără efect de levier. Levierul financiar oferă o șansă investitorilor începători în criptomonede, dar poate provoca și pierderi mai mari, astfel încât instrumentele sunt mai riscante. Tranzacționarea CFD-urilor cu suport pe criptomonede din platforma xStation, oferă avantajele de a avea zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise, în fiecare zi, după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea criptomonedelor necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract cu o valoare de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 5.000 USD. Tranzacționarea CFD-ului oferă investitorilor expunerea la prețul actual de piață al criptomonedei fără a fi nevoie să creeze un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short, în care investitorii pot câștiga bani chiar și atunci când prețurile monedelor digitale scad. Acest lucru îți permite să implementezi multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul criptomonedei pe care o urmărești. De asemenea, pe platforma noastră de tranzacționare oferim o mare varietate de instrumente de analiză, de indicatori diferiți , cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă., chiar dacă ești un investitor începător. Pe platforma noastră xStation, în calitate de investitor începător, poți începe tranzacționarea cu multe dintre cele mai populare criptomonede precum: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash și Dogecoin. Tranzacționarea online a criptomonedelor În zilele noastre, știm cât de populară devine tranzacționarea și investiția prin intermediul platformelor de tranzacționare. De aceea, facem tranzacționarea disponibilă atât pe platforma noastră desktop, cât și pe cea mobilă, xStation. Utilizând-o, chiar și investitorii în criptomonede începători pot reacționa la mișcările pieței și pot tranzacționa criptomonede în orice moment, de oriunde din lume, fără a pleca de acasa. Prioritatea noastră a fost să oferim platforme sigure, rapide și intuitive pe care să le poată utiliza atât investitorii începători, cât și cei cu experiență. Ambele platforme au fost construite de dezvoltatorii noștri pentru a se potrivi cerințelor investitorilor începători. Aici poți citi mai multe despre platformele noastre de tranzacționare desktop și mobile. Ce influențează prețurile criptomonedelor? Pentru începători, criptomonedele par a fi o investiție periculoasă, totuși, ele influențează imaginația și viziunea de a cumpăra o criptomonedă pentru câteva sute de dolari pentru a deveni milionar stârnește lăcomie. Cu toate acestea, înainte de a intra pe piață, merită să te întrebi ce afectează cu adevărat prețurile criptomonedelor și în ce perioade să începi să investești în ele? Cerere și ofertă Ca și în cazul acțiunilor sau altor instrumente, factorul principal care afectează prețul criptomonedelor este numărul de cumpărători, vânzători și tendința acestora de a nu-și vinde deținerile de criptomonede. Oferta scăzută și cererea ridicată duc la o creștere a prețului, oferta ridicată și cererea scăzută duc la o scădere a prețului. Spre deosebire de monedele fiat tradiționale, cum ar fi dolari sau euro, oferta unor criptomonede este limitată. De asemenea, se întâmplă să încetinească treptat în timp. Acest lucru, la rândul său, înseamnă că atunci când cererea este mare, prețul poate avea tendința de a crește brusc - mai ales dacă puțini oameni doresc să vândă și mulți investitori noi sunt hotărâți să cumpere. Alți factori sunt, de asemenea, importanți, cum ar fi evenimentele referitoare la o anumită criptomonedă și transformările prin care trece. Astfel de evenimente pot provoca creșteri sau scăderi periodice, dinamice ale prețurilor, iar evenimente similare pot include creșterea prețurilor Cardano din vara/toamna anului 2021, când piața era în creștere ca urmare a introducerii planificate a „contractelor inteligente” inovatoare în rețeaua Cardano. Costul minatului Desigur, criptomonedele nu sunt create din nimic, ci sunt extrase printr-un proces numit minat. Minerii de criptomonede produc criptomonede folosind echipamente sofisticate, puternice din punct de vedere al puterii de calcul, numite mineri. Când acest proces începe să devină din ce în ce mai costisitor pentru mineri, poate afecta prețul criptomonedei. Reglementările guvernamentale Unul dintre principalii factori care afectează practic prețurile criptomonedelor de la începuturile lor este atitudinea autorităților de reglementare. În unele cazuri, știrile despre reglementări pot afecta pozitiv prețul, iar în altele nu neapărat. Dacă reglementările devin restrictive pentru activele digitale, acestea creează presiuni din partea vânzătorilor și introduce sentimente negative pe piața criptomonedelor. Pe de altă parte, atunci când băncile mari sau guvernele țărilor individuale vorbesc pozitiv despre această clasă de active, aceasta poate fi un catalizator pentru creșterea prețurilor. Acoperirea media Mass-media, denumită a patra putere, este un instrument puternic care poate influența cererea și sentimentul investitorilor. Modul în care mass-media scrie despre criptomonede influențează întotdeauna prețurile și tendințele generale ale cumpărătorilor. Atunci când mass-media avertizează împotriva investițiilor și numește criptomonede o “bulă”, investitorii tind să-și vândă activele. Acest lucru este adesea valabil pentru noii investitori care reacționează emoțional la acest tip de știri. Scenariul media negativă poate duce la perioade de panică și teamă, de care marii investitori profită acumulând sau vânzându-și criptomonedele în consecință. Pe de altă parte, prezența mențiunilor legate de monede digitale în mass-media îi familiarizează pe oameni cu noua tehnologie și creează interes pentru noile produse financiare, ceea ce are ca rezultat amplificarea potențialului de creștere a capitalizării întregului sector. Crizele financiare Perioadele de scădere economică sunt situaţii care au un impact deosebit de negativ asupra preţurilor celor mai riscante active. Când începe criza, cei mai mari investitori încearcă să-și protejeze capitalul și abandonează produsele de investiții extrem de incerte, alimentând panică. Desigur, de obicei crizele se dovedesc în cele din urmă a fi oportunități de cumpărare, pentru că de zeci de ani piața a arătat că până la urmă prețurile indicilor sau acțiunilor urcă oricum. Bineînțeles că acest lucru nu se aplică tuturor instrumentelor, deoarece există companii care dau faliment și în ciclurile anterioare am văzut deja prăbușirea criptomonedelor mari, care au dispărut în criză. Cum să cumperi cripto pe XTB? Monedele digitale sunt ușor de identificat și tranzacționat pe platforma de tranzacționare xStation chiar și pentru începători. În acest scop, există o pagină specială care îți permite să găsești instrumentul, afișezi informații despre prețurile acestuia și prezintă un grafic de preț cu mai multe instrumente. În pagina Market Watch (Listă instrumente)este posibil să găsești monedele digitale de interes atât printr-o fereastră, unde poți introduce numele direct al criptomonedei, cât și prin pagina CRT, unde le poți găsi pe toate și alege pe cel dorit. În motorul de urmărire a pieței poți folosi și funcțiile „Informații despre un instrument”, „Deschide grafic” sau „Adaugă la favorite”, care simplifică tranzacționarea. Cu ajutorul butoanelor SELL și BUY poți vedea două prețuri pentru o anumită criptomonedă și, bineînțeles, le poți tranzacționa. Prețul de cumpărare se numește preț ASK, iar prețul de vânzare se numește preț BID. Pozițiile long pe criptomonede se deschid, desigur, alegând opțiunea CUMPĂRĂ și selectând volumul tranzacției. Pozițiile short, folosite pentru a câștiga bani când prețul instrumentului scade, desigur, sunt deschise alegând opțiunea VINDE și selectând volumul tranzacției. Odată ce ai găsit moneda digitală dorită, poți utiliza fereastra de comandă avansată, care calculează valoarea tranzacției și îți va arată cotația curentă. Pentru a face acest lucru, acceseză „Deschideți fereastra de ordin”. Aceasta are un calculator încorporat care ajută la luarea deciziilor de investiție făcând calculele legate de achiziție. Cu acest calculator ai posibilitatea de a plasa comenzi precise pentru odine imediate dar și în așteptare. Ordinele în așteptare pot fi selectate din pagina „Ordine în așteptare” a calculatorului. Această pagină este situată în dreapta filei „Ordin la piață” folosită pentru ordine instant. Cu astfel de ordine poți defini cu precizie momentul intrării în piață prin stabilirea prețului la care dorești să se deschidă tranzacția, pentru pozițiile long când anticipezi că prețul va crește (Buy Stop, Buy Limit) sau pentru pozițiile short când estimezi o scădere a prețului (Sell Stop, Sell Limit). Pe platforma xStation poți deschide și ordinele de protecție, Stop Loss și Take profit pe criptomonede. Astfel de ordine îți permit să execuți strategii și să te protejezi împotriva mișcărilor bruște și imprevizibile ale pieței, reducând la minimum pierderile sau marcând potențiale profituri ale pozițiilor tale. Oferim, de asemenea, ordinul „trailing stop”, un ordin de protecțiecare se deplasează cu prețul unei criptomonede la o distanță stabilită de tine, permițându-ți să „gestionezi” automat pozițiile. Poți afla mai multe despre ordinele de protecție SL și TP și trailing stop AICI. Aceste ordine pot fi plasate cu ușurință chiar și de către investitorii aflați la început, fie din grafic, pagina „Poziții deschise”, fie prin introducerea în „fereastră de ordine deschise” folosind calculatorul din motorul Market Watch (Listă instrumente) al xStation. FAQ pentru începători Tehnologia poate fi un domeniu care necesită cunoștințe pentru a fi înțeleasă corect. Căutând informații despre criptomonede pentru investitorii începători, vei întâlni termeni care par străini și pe care nici nu îi poți explica? Nu este o zonă ușoară pentru investitorii cripto începători, dar am decis să oferim informații despre cum funcționează. Desigur, procesul de „mining” se aplică și altor criptomonede precum Ethereum și Cardano numite „altcoins”. Termenul „halving” se aplică doar criptomonedelor care au o ofertă maximă predeterminată, cum ar fi Cardano sau Bitcoin. Mai jos ne vom concentra pe cazul Bitcoin ca cea mai populară criptomonedă în raport cu care veți auzi cel mai des despre acești termeni. Ce este minatul și înjumătățirea în lumea Bitcoin? Mineritul prin definiție se referă la extracția materiilor prime din pământ, dar în acest caz implică procesarea tranzacțiilor Blockchain - efectuarea de calcule complexe în blockchain. Aceasta implică costuri de energie, hardware și software. Tranzacțiile din sistem sunt peer-to-peer. Unitățile Bitcoin minate sunt acordate minerilor care au procesat tranzacții într-un bloc ca recompensă pentru munca lor (munca mașinilor lor). Reducerea la jumătate a valorii recompensei pentru minatul Bitcoin are un impact uriaș asupra recompenselor pe care le primesc minerii. Această recompensă a început să scadă de la 25 Bitcoin pe bloc la 12,5, iar acum a scăzut la 6,25. Înjumătățirea – halving-ul, a avut loc deja de 3 ori, prima dată în noiembrie 2012, a doua oară în iulie 2016 și ultima oară în mai 2020. Următoarea înjumătățire se va întâmpla probabil în 2024. Bitcoin nu este o monedă tradițională reglementată și emisă de o bancă centrală. Cum ar fi, de exemplu, Rezerva Federală a SUA, care controlează masa monetară din SUA. Punerea mai multor bani FIAT pe piață va devaloriza moneda. Cu toate acestea, atunci când creșterea masei monetare depășește creșterea economică, aceasta provoacă inflație. Aceasta înseamnă că banii valorează din ce în ce mai puțin. Pentru a cumpăra același număr de produse, ai nevoie de mai mulți bani decât ai avut la început. Bitcoin nu este o monedă controlată de banca centrală și există multe monede digitale Bitcoin în circulație. Cererea mare și numărul limitat de Bitcoin, precum și recompensele în scădere pentru minarea acestora pot avea un impact pozitiv asupra prețului criptomonedei. Fluxul de Bitcoin nou acordat minerilor se înjumătățește la fiecare 21.000.000 de blocuri sau aproximativ 4 ani dacă măsurăm acest lucru prin intervalul de timp stabilit de Satoshi Nakamoto. Datorită naturii sale deflaționiste, Bitcoin este acum considerat un depozit de valoare și poate oferi un loc care stochează valoarea banilor în timpul inflației care afectează monedele fiduciare. Care este impactul înjumătățirii? Evident, cu excepția cazului în care criptomonedele sunt aduse pe burse și vândute, acestea pot experimenta o creștere a valorii. Până acum, impactul direct asupra prețului Bitcoin a fost o reducere la jumătate a recompensei primite de mineri. Pe măsură ce recompensele scad, iar costul minatului rămâne același sau chiar crește din cauza creșterilor semnificative ale prețului energiei - ROI scade. Această situație poate descuraja minerii mai mici să continue să extragă Bitcoin, deoarece cei cu canale mai ieftine și putere de calcul mare au un mare avantaj față de concurență. Datele din blockchain arată că minerii nu își vând monedele la nivelurile actuale, ceea ce ar putea fi un semnal foarte important pentru cumpărători și nou-veniți interesați de piață. Analiza graficului prețurilor arată, de asemenea, că timp de câteva luni de la înjumătățire, prețul Bitcoin a avut tendința de a crește semnificativ. Cu toate acestea, este greu de spus dacă situația se va repeta din nou în 2024, dar cu siguranță, înjumătățirile și minatul criptomonedei fac din Bitcoin un simbol deflaționist și afectează evenimentele legate de această criptomonedă. Ce este o “furcă” pentru criptomonede? Bitcoin este o rețea de plată descentralizată și o criptomonedă bazată pe o rețea peer-to-peer. Rețeaua rulează pe un protocol special format din coduri de calcul. Acestea sunt folosite ca reguli predefinite pentru întreaga rețea. Rețeaua Bitcoin are un software open source. Din acest motiv, accesul la codurile pe care le conține este gratuit și disponibil pe scară largă pentru oricine dorește să analizeze și să le folosească. Baza pentru aceasta este blockchain - un registru distribuit care formează un lanț unic de blocuri în continuă creștere. Deoarece Bitcoin este o rețea descentralizată, toți participanții săi stabilesc în mod colectiv reguli pentru a valida tranzacțiile, pentru a ajunge la un consens. Pe această bază, există un singur lanț comun de date verificate cu care toată lumea este de acord și care este întotdeauna corect. Dacă acest lanț se schimbă - se bifurcă sau se desparte, avem de-a face cu o “furcă”. O astfel de separare poate fi accidentală sau intenționată. Divizări generale și modificări ale regulilor de protocol O divizare pe un blockchain este de obicei convenită în mod colectiv de fiecare dată când se face o actualizare de software a blockchain-ului, care depinde de grupuri descentralizate de computere care formează o rețea care lucrează spre un obiectiv comun. Fiecare computer individual din rețea rulează software-ul necesar pentru a verifica registrul public al blockchain-ului și pentru a menține rețeaua în siguranță. Cu cât mai multe computere sunt simultan în rețea și rulează acest software, cu atât rețeaua este mai sigură. Cel mai important, fiecare nod trebuie să ruleze același software pentru a accesa același registru partajat. Cu alte cuvinte, fiecare nod complet (membru al rețelei) care rulează software-ul de bază Bitcoin (adică Bitcoin Core) are acces la registrul bloc Bitcoin și astfel poate verifica tranzacțiile Bitcoin și accesa istoricul complet al tranzacțiilor. “Furca” automată Deoarece Bitcoin este o rețea distribuită și descentralizată, problema apare atunci când minerii extrag un bloc în același timp, rezultând apoi două lanțuri separate. Cu toate acestea, aceasta este o divizare temporară - lanțul care găsește primul blocul următor devine cel mai lung lanț și astfel devine automat cel adevărat. Prin urmare, lanțul mai scurt va fi scos din rețea. Modificări ale regulilor protocolului părinte Acest tip de partiționare a rețelei este o modificare intenționată a codului făcută de dezvoltatori și este o schimbare permanentă. De ce ar putea fi necesare astfel de schimbări? De exemplu, din cauza adăugării de noi funcții pentru a crește extinderea funcționalității rețelei sau din cauza unei modificări a unei reguli de bază, cum ar fi creșterea dimensiunii blocului. Tipuri de furci Varianta furcilor este foarte importantă. Dacă dezvoltatorii Bitcoin Core actualizează codul Bitcoin pentru a instala funcții noi sau pentru a modifica parametri importanți, este posibil ca software-ul actualizat să nu mai fie compatibil cu versiunea anterioară. Hard Fork După o astfel de actualizare, noul software nu mai este compatibil cu versiunile sale anterioare. Aceasta este de obicei o schimbare majoră în care regulile de consens sunt modificate într-un mod care face imposibilă menținerea compatibilității cu versiunile anterioare ale aceluiași software. Un exemplu pentru acest tip de modificare ar fi Casper pe rețeaua de criptomonede Ethereum. Face o schimbare majoră a regulilor de protocol de la modelul Proof of Work la modelul Proof of Stake. Nodurile complete care rămân indecise în contextul acestei actualizări nu sunt automat compatibile cu nodurile Casper actualizate și sunt eliminate. Din fericire, hard fork-urile Ethereum nu sunt de obicei controversate și majoritatea rețelelor sunt de acord să facă upgrade-ul. În caz contrar, un nod complet care rulează software-ul Casper actualizat nu ar avea acces la același registru ca un nod complet care rulează o versiune mai veche. Deoarece fiecare nod ar avea reguli de consens diferite, în esență ar rula un blockchain separat. Toți participanții trebuie să facă upgrade la noul software pentru a continua să participe la rețea și să continue verificarea noilor tranzacții. Membrii care nu reușesc să implementeze actualizările sunt eliminați din rețea. Această separare creează o divergență permanentă a blockchain-ului. Atâta timp cât există sprijin pentru lanțul minoritar - sub forma minerilor care participă la lanț - ambele lanțuri vor exista simultan. Hard Fork planificat Când orice modificare a protocolului a fost inclusă în planul de proiect al criptomonedei, putem vorbi despre un hard fork planificat. Într-o astfel de situație, nu există nicio îndoială cu privire la legitimitatea divizării rețelei. Acest lucru se datorează faptului că avem de-a face cu o actualizare care urmărește să îmbunătățească capacitățile și funcționalitatea blockchain-ului. Întreaga comunitate, inclusiv dezvoltatorii, trece la noul blockchain, deoarece actualizarea necesită o modificare a codului de bază. Acest lucru va duce la dispariția vechiului blockchain, deoarece nu merită să-l susțină nimeni din cauza lipsei de stimulente. Un exemplu de astfel de furcă ar putea fi divizarea din 28 februarie 2019 Byzantium în blockchain-ul Ethereum. Această furcă a dus la o scădere a recompensei pentru minat de la 3 ETH la 2 ETH. O astfel de furcă este de obicei asociată cu o scădere a inflației criptomonedei și, prin urmare, de obicei o creștere semnificativă a prețului acesteia. Un alt exemplu ar putea fi și hard fork-ul Ethereum numit Londra, din august 2021. Mecanismul de ardere care a fost introdus ca parte a actualizării Ethereum London la începutul lunii august a distrus deja mai mult de un milion de Ether. Ca parte a hard fork-ului London, EIP-1559, un mecanism pentru arderea unei părți din comisioanele de tranzacție, a fost introdus la începutul lunii august. De atunci, 1.008.431 de criptomonede ETH au fost “arse” până la data de 25 noiembrie 2021. Această furcă este următorul nivel în tranziția blockchain-ului Ethereum la un model deflaționist Proof of Stake. Hard fork controversat Un hard fork controversat este de obicei rezultatul unor neînțelegeri și dezacorduri care apar în cadrul unei comunități. Rezultatul acestor dezacorduri este că unele noduri creează un lanț nou care aduce modificări semnificative codului, inclusiv capacitatea de a crea o criptomonedă separată. Cele mai cunoscute furci dure au intrat în această categorie. Un exemplu este crearea lui Ethereum Classic. Hack-ul Ethereum DAO (a furat în valoare de 55 de milioane de dolari ETH) a stârnit o dezbatere aprinsă în comunitate, care s-a opus inversării hack-ului și în cele din urmă acest lucru a dus la divizarea și la crearea unui nou blockchain cunoscut sub numele de Ethereum Classic. Important este că proprietarii criptomonedei originale primesc adesea cantități proporționale din noua criptomonedă creată în hard fork. După separarea Ethereum Classic, toți proprietarii de ETH au primit ETC proporțional cu cantitatea de ETH pe care o dețineau. Un alt exemplu este Bitcoin Cash. Acest hard fork a fost orchestrat de o parte a comunității care dorea ca Bitcoin să se scaleze mult mai bine prin mărirea blocului său de 8 ori, la 8 MB. Acest lucru a fost dorit pentru a permite procesarea mai multor tranzacții, reducând astfel taxele pe care le plătesc utilizatorii. Hard fork-ul a dus la crearea unei noi monede numită Bitcoin Cash. Bitcoin în istorie are o mulțime de furci iar graficul următor le ilustrează pe toate: Soft fork Spre deosebire de hard fork-uri, există și fork-uri ale rețelei care sunt compatibile cu versiuni mai vechi de software. Furcile soft sunt actualizări de software care încă funcționează cu versiuni mai vechi. Un exemplu ar fi faimosul SegWit pe Bitcoin, de exemplu. În general, este un set bogat de îmbunătățiri care au fost menite, printre altele, să mărească debitul maxim al Bitcoin. Furcile reprezintă o constantă a schimbărilor care au loc în lumea monedelor digitale, adesea un semn al progresului tehnologic și un semn al schimbărilor viitoare în funcționalitatea și totodată viitorul criptomonedei. Ce este Metaverse? Metaverse este un subiect din ce în ce mai popular în rândul investitorilor, iar criptomonedele vor fi probabil principala monedă a acestor noi lumi virtuale numite și „Lumea a doua”. Metaverse va construi realitate virtuală, amplificată cu rețelele sociale și tehnologia blockchain pentru a crea locuri în care jucătorii vor dori să petreacă timpul. Lumile virtuale sunt în prezent construite cu economii virtuale și piețe imobiliare, deși multe abia încep să se dezvolte. Au fost deja câteva achiziții de terenuri virtuale pentru sume de câteva milioane de dolari. Metaversul constă din lumi virtuale în care oamenii pot face multe dintre lucrurile pe care le fac și în viața reală. Extinderea tehnologiei VR ar putea extinde foarte mult experiența metaversului și ar putea atrage din ce în ce mai mulți jucători către realitatea virtuală

Criptomonedele vor fi probabil principala formă de schimb în metavers

Membrii metaversului - în lumea virtuală va fi posibil să se lucreze, să se joace, să se facă cumpărături, să se facă mișcare și să se socializeze. Membrii își pot începe propriile afaceri, pot cumpăra terenuri, pot crea artă și pot merge la concerte - totul într-un mediu virtual

Metaverseul este format din lumi virtuale în care oamenii pot face multe dintre lucrurile pe care le fac și în viața reală. Extinderea tehnologiei VR ar putea extinde foarte mult experiența metaversului și ar putea atrage din ce în ce mai mulți jucători în realitatea virtuală Criptomonedele ar putea fi principala formă de schimb în metavers. Criptomonedele acționează ca numerar virtual în lumile virtuale. Tranzacțiile sunt aproape instantanee, iar tehnologia blockchain din spatele lor este concepută pentru a construi încredere și pentru a oferi securitate. Adoptarea criptomonedelor în realitatea virtuală poate afecta pozitiv evaluarea întregii piețe de criptomonede, inclusiv Bitcoin care este considerat un depozit de valoare pentru toți cei interesați de tehnologia blockchain

După decizia Facebook de a își schimba denumirea în Meta, piața criptomonedelor a reacționat cu creșteri puternice. Procesul de tranziție la Metaverse a fost deja extins de mult timp nu doar de Facebook, ci și de companii precum Disney și Microsoft Metaverse și platforme precum Portalurile din Solana Blockchain sunt, de asemenea, locuri unde poate avea loc tranzacționarea și adoptarea deja popularelor token-uri NFT. Această piață prezintă, de asemenea, oportunități de creștere a popularității token-urilor bazate pe modelul play-to-earn. Statisticile arată că noile generații născute după 2010, numite Generația Alpha, folosesc tehnologia mai mult de 8 ore în fiecare zi, iar jocurile sunt extrem de populare. Unii investitori văd oportunități în dezvoltarea acestui sector al pieței criptomonedei și îl văd ca o șansă pentru adoptarea în masă a finanțelor descentralizate și, de asemenea, pentru normalizarea situației legale a întregii piețe. Criptomonedele acționează ca numerar virtual în lumile virtuale. Tranzacțiile sunt aproape instantanee, iar tehnologia blockchain din spatele lor este concepută pentru a construi încredere și pentru a oferi securitate. Orarul de tranzacționare a criptomonedelor Dar care este intervalul orar de tranzacționare a criptomonedelor? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea monedelor digitale este disponibilă 7 zile pe săptămână 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică care începe de la 00:05 CET până la 04:30 CET în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot al criptomonedelor este static atunci când are loc întreruperea. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa criptomonede este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este în creștere. Când există un capital mare pe piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea de știri importante despre fiecare criptomonedă, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin. Investitorii ar trebui să știe că piața criptomonedelor este uneori corelată cu indicele bursier american de tehnologie US100 și sentimentul acestei piețe influențează sectorul criptomonedelor. Dar nu trebuie să urmărești volatilitatea temporară a pieței dacă ești un investitor pe termen lung. Pe platforma noastră ai posibilitatea de a achiziționa acțiuni ale companiilor conexe domeniului blockchain precum Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) sau alte acțiuni mari și recunoscute din sectorul transformării digitale precum Meta Platforms (FB.US) sau Adobe (ADBE.US). În aceste cazuri, ca investitor începător, nu trebuie să te uiți la prețurile fluctuante ale criptomonedelor și trebuie doar să gândești pe termen lung investiția ta în tehnologia blockchain sau în sectorul transformării digitale. Tranzacționarea acțiunilor acestor companii este posibilă atunci când bursele pe care sunt listate acțiunile sunt deschise, pentru acțiunile din SUA orele între care bursa este accesibilă sunt 16:30 - 23:30 ora României.

