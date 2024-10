Bitcoin – cum începi să investești?

Bitcoin și alte criptomonede s-au instalat ferm în conștiința a numeroși oameni și un număr tot mai mare dintre aceștia se întreabă cum să să obții expunere pe aceste active. Bitcoin a fost adesea asociat cu un proces foarte complex de „minerit” al criptomonedei, dar întregul proces care duce la deținerea unui Bitcoin, sau la utilizarea acestei piețe pentru a obține profit, poate fi mult mai ușor. Pe parcursul acestui articol aruncăm o privire mai atentă asupra modalităților de a investi în Bitcoin și încercăm să găsim răspunsul la întrebarea dacă merită să investim. De asemenea, prezentăm avantajele și dezavantajele diferitelor metode de investiție în Bitcoin și prezentăm cei mai importanți termeni folosiți în legătură cu această criptomonedă.

Bitcoin – cum începi să investești? De fapt, există mai multe modalități de a obține expunere pe piața criptomonedelor. „Mineritul” de Bitcoin este, evident, primul și, în același timp, unul foarte interesant. Cu toate acestea, necesită nu numai răbdare, ci și o sumă mare de bani pentru echipamentul necesar efectuării acestei operațiuni. A doua metodă, mult mai populară, este achiziționarea de Bitcoin deja „minat”, operațiune pe care o poți face, de exemplu, la bursă, într-un birou specializat de schimb valutar sau prin achiziționarea de la o persoană dispusă să vândă. Toate modalitățile de mai sus, de obținere a Bitcoin, au avantajele și dezavantajele lor, pe care le vom prezenta pe scurt în paragrafele următoare. Mineritul Bitcoin – ce implică? Mineritul Bitcoin este un proces care implică introducerea de noi monede Bitcoin în circulație. Acest proces este crucial în menținerea întregului blockchain (găsești mai multe despre blockchain în secțiunea Glosar Bitcoin de la sfârșitul acestui articol) și necesită o putere de calcul uriașă. Scopul minerilor (oamenii care extrag Bitcoin) este să confirme și să adauge blocuri suplimentare în lanț prin rezolvarea unor operații matematice complexe. Mulți mineri pot lucra la această sarcină simultan, dar recompensa sub formă de Bitcoin va fi acordată minerului care o va finaliza primul prin adăugarea unui alt bloc în rețea. În trecut, recompensa era de 50 BTC dar, odată cu dezvoltarea rețelei și înjumătățirile ulterioare (vezi glosarul Bitcoin), valoarea sa a scăzut la 6,25 BTC (în septembrie 2021). După cum poți vedea, în ciuda trecerii timpului, recompensa pentru extragerea unui nou Bitcoin (a cărui ofertă este limitată și se ridică la 21 de milioane de unități) este încă foarte atractivă. Cu toate acestea, exploatarea Bitcoin este consumatoare de timp și costisitoare, iar din cauza competiției enorme în acest domeniu, profiturile apar doar sporadic. În stadiul inițial al dezvoltării rețelei Bitcoin, mineritul era posibil pe computerele personale obișnuite, dar în prezent necesită utilizarea unor dispozitive specializate concepute exclusiv pentru această sarcină. În plus, deținerea unei singure „mașini de minat Bitcoin” nu garantează profituri, așa că minerii combină puterea de calcul a multor dispozitive, creând astfel așa-numitul “pool” de minerit. Bursele de criptomonede – o modalitate rapidă de a achiziționa Bitcoin Odată cu popularitatea în creștere a criptomonedelor au fost înființate servicii specializate – burse de criptomonede care reunesc părțile implicate în tranzacții. La cel mai elementar nivel, o bursă de criptomonede nu diferă foarte mult de bursa din Varșovia sau New York – cea mai mare diferență o reprezintă activele tranzacționate. Datorită naturii specifice a pieței de criptomonede, aceste burse funcționează șapte zile pe săptămână, iar tranzacționarea este posibilă non-stop. Pentru a putea efectua o tranzacție pe o bursă de criptomonede sunt necesare înregistrarea prealabilă și confirmarea identității tale. Odată cu profilul de utilizator este creat un portofel online în care poți stoca criptomonedele achiziționate. Cu toate acestea, din cauza reglementării relativ reduse a acestor burse, nu este recomandat să îți păstrezi fondurile acolo întrucât au existat episoade spectaculoase de prăbușire a unor binecunoscute burse de criptomonede. Falimentul Mt. Gox a fost unul dintre aceste cazuri. În anii 2013–2014 această bursă de criptomonede a fost responsabilă pentru aproximativ 70% dintre toate tranzacțiile cu Bitcoin. În urma unui atac de piratare și furt, 850 de mii de Bitcoin au dispărut de pe serverele companiei, a căror valoare de piață la acea vreme era de peste 450 de milioane USD. De atunci, au existat multe falimente și furturi la fel de grave, atât pe bursele de criptomonede globale, cât și pe cele locale. Burse de criptomonede descentralizate Bursele de criptomonede descentralizate nu au un singur server central pe care să fie decontate toate tranzacțiile, ci funcționează peer-to-peer. Pe scurt, acest lucru permite ca monedele digitale să fie tranzacționate direct cu cealaltă parte a tranzacției – fără entitatea responsabilă pentru decontarea acesteia. Mulți utilizatori de criptomonede cred că bursele de criptomonede reflectă mai bine natura întregii piețe, care se bazează,de fapt, pe descentralizare. Totuși, această soluție are dezavantajele sale. Probleme de lichiditate – bursele descentralizate de criptomonede depind de numărul și activitatea utilizatorilor acestora, ceea ce poate cauza probleme în obținerea unei lichidități suficiente pentru anumite active. Prețuri nefavorabile – din cauza popularității Bitcoin, șansele să nu găsești o contraparte la o tranzacție sunt mici, dar ofertele de cumpărare sau vânzare de criptomonede pot fi nesatisfăcătoare. Securitate – lipsa centralizării înseamnă că, în cazul unei fraude, sau a unei manipulări a prețurilor, nu există autorități care să poată apăra drepturile utilizatorilor. Bitcoin și securitatea În cazul tranzacționării criptomonedelor, securitatea ar trebui să fie prioritară pentru fiecare investitor. Din cauza lipsei unei supravegheri adecvate și a reglementărilor reduse, pasionații Bitcoin devin adesea victime ale fraudei sau manipulării. Știm, din paragraful anterior, că păstrarea criptomonedelor pe bursele de criptomonede nu este cea mai bună idee și de aceea merită să îți creezi un portofel privat, sau să achiziționezi un portofel hardware, chiar înainte de a face prima achiziție. Există multe tipuri de portofele, dar cele mai populare sunt portofelele online, care pot fi accesate printr-un browser web. Un portofel mobil poate fi instalat pe telefon sau tabletă. Un portofel instalat pe un computer este un alt tip de portofel și, în cele din urmă, un portofel hardware, adică un dispozitiv special în care criptomonedele. Aceste portofele au diverse măsuri de protecție, dar este lesne de înțeles că, cele care sunt izolate de rețea, sunt cele care oferă mai multă siguranță. Bitcoin, dar și alte criptomonede, pot fi deținute și în conturile de pe bursele de criptomonede, deși aceasta este cea mai puțin sigură modalitate de investiție. Este bine de știut că este posibil să îți creezi propriul portofel offline pe o foaie obișnuită de hârtie. Pentru a face acest lucru, este suficient să tipărești câteva chei care îți permit să accesezi fondurile. Cu toate acestea, acest proces ar trebui să fie efectuat într-un mediu controlat - pe un computer deconectat de la Internet și fără viruși. Bitcoin sau CFD-uri pe Bitcoin? Odată cu dezvoltarea pieței criptomonedelor, avem de-a face și cu dezvoltarea pieței pentru criptomonede derivate. Principalele instituții financiare americane, cum ar fi CME și CBOE, au început să introducă contracte Bitcoin, datorită popularității lor în creștere. Intrarea marilor instituții, pe piața instrumentele derivate, a însemnat că investitorii mai mari au putut să investească în criptomonede atât în perioadele de ​​creștere, cât și în cele de scădere. Investiția în Bitcoin prin contracte pe criptomonede implică același risc de volatilitate, care este prezent pe bursele obișnuite de criptomonede. Levierul financiar este adesea un risc suplimentar, dar și o oportunitate. Datorită volatilității ridicate a pieței, efectul de levier financiar în cazul criptomonedelor este adesea limitat, în comparație cu efectul de levier disponibil pe active precum valute, mărfuri, indici sau acțiuni. Cu toate acestea, derivatele Bitcoin devin din ce în ce mai populare, atât printre pasionații de criptomonede, cât și printre investitorii obișnuiți care caută noi oportunități de investiții. Din acest motiv, cele mai bune platforme de investiții au introdus CFD-uri pe Bitcoin în oferta lor. Ele îți permit să obții expunere pe piața criptomonedelor fără a fi nevoie să instalezi sau să cumperi portofele și să ai grijă de siguranța propriilor fonduri la fiecare pas. Cumpărarea sau vânzarea de Bitcoin printr-un CFD nu diferă de cumpărarea sau vânzarea unui CFD pe orice alt activ, astfel, această formă de investiție în Bitcoin este deseori aleasă de investitorii care sunt activi pe piețele de acțiuni, valute sau mărfuri. La XTB, poți tranzacționa, nu numai Bitcoin, ci și cele mai populare altcoins. Oferta completă de CFD-uri pe criptomonede este disponibilă aici. CFD-ul cu suport pe Bitcoin – exemplu pentru o poziție de tip long (de cumpărare) Datorită unei game variate de indicatori și instrumente de analiză tehnică, investiția în Bitcoin în platforma de tranzacționare xStation nu diferă de investiția în alte clase de active. După cum poți vedea în graficul de mai jos, nivelul de 44.000 USD a oprit mișcarea de scădere pe Bitcoin. Suportul a fost confirmat rapid de mediile mobile, iar intersecția dintre SMA 9 (albastru închis) și SMA 21 (roșu) ar putea fi folosită pentru a iniția o poziție de cumpărare: Te rugăm să reții că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare CFD-ul cu suport pe Bitcoin – exemplu pentru o poziție short (de vânzare) Deși trendul ascendent al Bitcoin a fost evidentă în ultimii ani, graficul criptomonedelor este brăzdat de corecții puternice. Perioadele de scădere pe această piață sunt rare; cu toate acestea, scăderile în valoarea Bitcoin pot fi foarte dinamice. Ultima corecție consistentă a prețului Bitcoin a avut loc în prima jumătate a anului 2021, când BTC a pierdut peste 50% din valoarea sa în doar o lună. După cum poți vedea în graficul de mai jos, prețul Bitcoin încă nu a depășit nivelul ultimului maxim istoric pe o perioadă de șase luni de la scăderea menționată anterior. Te rugăm să reții că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare (legendă sub grafic) Analiza maximelor și minimelor, împreună cu observarea mediilor mobile, ar fi putut motiva o poziționare short pe Bitcoin în mai 2021. Sursa: xStation 5 După cum poți vedea din exemplele de mai sus, tranzacționând Bitcoin CFD poți beneficia atât de creșteri, cât și de scăderi ale prețului acestei criptomonede. Posibilitatea de a tranzacționa 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și volatilitatea ridicată au făcut caca Bitcoin să devină foarte repede popular printre speculatorii și investitorii intraday din întreaga lume. Merită să investești în Bitcoin? În ultimii ani, criptomonedele au devenit extrem de populare și în rândul investitorilor de retail. Introducerea derivatelor pe Bitcoin a făcut, ca instituții respectabile, precum J.P Morgan și Goldman Sachs, să poată participa pe această piață. În prezent, datorită CFD-urilor pe Bitcoin, oricine are un cont de investiții la o casă de brokeraj, poate să obțină expunere pe această piață fără a fi nevoit să creeze un portofel, sau să mineze – proces consumator de timp și capital. Cu toate acestea, trebuie amintit că, așa cum se întâmplă și în cazul altor active, tranzacționarea Bitcoin are avantajele și dezavantajele sale. Accesul gratuit la piață 24/7 este un avantaj incontestabil al pieței criptomonedelor. Poți tranzacționa activ și în weekend dacă nu o poți face în zilele lucrătoare. Mai mult, îți permite să deschizi, sau să închizi poziții, la cel mai bun preț și în weekend, fără a fi nevoie să aștepți ziua de luni. În plus, volatilitatea ridicată a Bitcoin și a majorității criptomonedelor face, din această piață, alegerea perfectă pentru speculatorii experimentați care caută noi oportunități de investiții. Cu toate acestea, volatilitatea Bitcoin poate fi și un dezavantaj major. Este greu de determinat dacă piața criptomonedelor are vreo bază fundamentală, așa că, majoritatea investitorilor în Bitcoin folosesc doar analiza tehnică. Ca urmare, volatilitatea zilnică pe un grafic Bitcoin poate fi de câteva ori mai mare decât cea a unei piețe valutare sau de mărfuri. În combinație cu efectul de levier financiar implicat de Contractele pentru Diferență, o mișcare bruscă în direcția opusă poziției tale poate duce la pierderi serioase. Cu toate acestea, dacă se urmărește o strategie adecvată de gestionare a capitalului, și cu o analiză adecvată a situației pe grafic, investiția în Bitcoin, prin utilizarea CFD-urilor, poate fi foarte profitabilă. Glosar Bitcoin Minat – o procedură de minerit Bitcoin prin rezolvarea de calcule matematice complexe, care sunt utilizate pentru a aproba informații suplimentare (tranzacții) în blockchain. Puterea de calcul necesară pentru extragerea eficientă a Bitcoin este uriașă și, potrivit unor estimări, consumul anual de energie electrică necesar pentru alimentarea dispozitivelor specializate de minerit este de aproximativ 90 terawatt-oră. Acesta este mai mare consumul anual de energie al Elveției!

