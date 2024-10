Tranzacționarea Litecoin - Cum să începi să investești în Litecoin?

Piața criptomonedelor s-a schimbat în ultimul deceniu. Totuși criptomonedele precum Litecoin au „îmbătrânit bine”. LTC continuă să lupte împotriva concurenței mult mai tinere.

Litecoin este o criptomonedă creată în 2011 de fostul programator Google, Charlie Lee. Încă de la început, tokenul a fost un răspuns la „noul venit” de atunci, Bitcoin. Litecoin ar fi trebuit să revoluționeze Bitcoin și să-l înlocuiască. Criptomoneda a câștigat popularitate în special în timpul primelor cicluri de creștere a pieței criptomonedei și chiar a ajuns pe locul 3 în clasamentul criptomonedelor. Denumit de investitori „argintul digital”, Litecoin a inclus o serie de caracteristici de modificare a codului Bitcoin. Cu toate acestea, criptomoneda nu a reușit să evite concurența crescândă a noilor proiecte de criptomonede și nu a reușit să țină pasul cu acestea în ultimii ani. Lichiditatea ridicată de tranzacționare și îmbunătățirile neîntrerupte ale rețelei continuă să atragă investitori, în mod special către LTC. În următorul articol vei afla în primul rând ce este Litecoin, care sunt sarcinile și utilizările sale și cum să începi să tranzacționezi Litecoin. Ce este Litecoin? Litecoin este una dintre primele și cele mai populare criptomonede numite „altcoins”, care creează o rețea de plată descentralizată globală.. Criptomoneda a fost creată pe baza unui cod Bitcoin modificat. Litecoin, ca și Bitcoin, este creat printr-un proces complex numit „mining” și folosește o metodă de validare a tranzacțiilor cunoscută sub numele de „proof of work”. O tehnologie care continuă să stârnească controverse în rândul ecologiștilor și este acuzată că este consumatoare de energie. Cu toate acestea, creatorii Litecoin s-au gândit la acest lucru și au introdus un script care reduce consumul de energie al rețelei și crește securitatea. Litecoin este folosit în principal pentru plăți între utilizatorii săi, fără intermediari. Criptomoneda face parte din portofoliul de investiții al multor investitori pe piața activelor digitale de ani de zile. Creatorul LTC, Charles Lee, l-a securizat cu o criptare specială, ceea ce face dificil atacul hackerilor, spre deosebire de rețeaua Bitcoin criptată cu SHA - 256. Proiecte tehnologice Litecoin Caracteristicile Litecoin Litecoin, în ciuda faptului că a fost creat cu peste 10 ani în urmă, are încă proprietăți și aplicații interesante. Vom sublinia câteva dintre acestea mai jos: Numărul maxim (oferta) de token-uri LTC a fost stabilit de creatori la 84 de milioane, iar ultimul LTC este estimat să fie extras în 2124;

Oferta finală de Litecoin este de patru ori mai mare decât cea de Bitcoin, iar timpul de generare a unui bloc în rețeaua LTC este, de asemenea, de patru ori mai scurt;

Minerii primesc o recompensă pentru minerit de 12,5 LTC, recompensa îi încurajează pe mineri să valideze tranzacțiile;

Exploatarea în rețeaua Litecoin necesită mai multă putere de calcul decât BTC;

„Înjumătățirea” reduce recompensa de bloc la jumătate, iar în rețeaua LTC are loc după ce s-au extras 840 milioane LTC (de patru ori mai mult decât Bitcoin);

Rețeaua funcționează pe un model “proof of work“ pentru validarea tranzacțiilor;

Blockchain-ul Litecoin este de patru ori mai rapid decât Bitcoin prin validarea blocurilor consecutive la fiecare 2,5 minute;

LTC a fost folosit ca mediu de testare pentru îmbunătățirile care au fost ulterior aduse blockchain-ului Bitcoin;

Ultima înjumătățire (reducerea ofertei și recompensei pe bloc minat pentru mineri) a avut loc în 2019. Evoluția Litecoin Litecoin a făcut o serie de modificări menite să îmbunătățească blockchain-ul: SegWit O schimbare numită „Segregated Witness” a fost anunțată ca modificare pentru blockchain-ul Bitcoin în 2015. Era menită să ajute la scalabilitatea Bitcoin. Propunerea a stârnit controverse în comunitatea de entuziaști Bitcoin încă de la început, Litecoin a introdus modificarea în 2017. Rețeaua LTC a fost tratată ca un mediu de testare pentru Bitcoin datorită similitudinii mari dintre cele două criptomonede. Datorită succesului SegWit în LTC, acesta a fost introdus și în Bitcoin. Unii mineri și deținători BTC nu l-au acceptat și au creat o criptomonedă alternativă BitcoinCash, care, până acum, are o dimensiune mai mare a blocului în blockchain, deoarece nu a suferit modificări SegWit. Rețeaua Lightning Rețeaua Lightning a devenit următorul mediu de testare pentru „regele criptomonedelor”. Sistemul folosește așa-numitele canale de microplată pentru a crește capacitatea rețelei blockchain de a procesa tranzacții. Litecoin, prin introducerea cu succes a modificării, a demonstrat încă o dată că și rețeaua Bitcoin poate fi extinsă și îmbunătățită. Rețeaua Lightning poate fi folosită și atunci când blockchain-ul BTC devine supraîncărcat prin procesarea unui număr mare de tranzacții. MimbleWimble MimbleWimble este un protocol conceput pentru a proteja confidențialitatea. Permite tranzacții confidențiale prin ascunderea unor informații precum numere, sume și originea acestora. De asemenea, Mimble are potențialul de a eficientiza blockchain-ul și de a îmbunătăți fluxul. Litecoin a continuat să lucreze la această soluție timp de doi ani. Acest lucru demonstrează activitatea dezvoltatorilor Litecoin și ambiția creatorilor săi. Posibile cauze pentru viitoare mișcări ale prețului Litecoin Dezvoltarea rețelei Litecoin va depinde de utilizarea sa practică viitoare și de cererea de criptomonedă. Mai jos vom prezenta factorii care pot influența prețul criptomonedei Adoptarea criptomonedelor Unul dintre factorii cheie care ar putea determina prețul viitor al Litecoin este popularitatea tot mai mare a criptomonedelor ca mijloc de plată. Litecoin este peer-to-peer, ceea ce înseamnă că poate fi transferat cu ușurință între adrese digitale . Adoptarea criptomonedelor a crescut semnificativ în ultimii ani, băncile importante de investiții precum Wells Fargo comparând tehnologia criptomonedelor cu primele zile ale internetului. Prețul Bitcoin Bitcoin rămâne cea mai mare criptomonedă, iar prețul său este un indicator al sănătății generale a pieței cripto. Dacă prețul Bitcoin continuă să crească pe termen lung, și prețul Litecoin ar putea beneficia de acestă creștere. Cu toate acestea, Bitcoin rămâne un activ volatil, iar sentimentul investitorilor poate fi volubil. Când prețul Bitcoin scade, întreaga piață a criptomonedelor scade ,de obicei, chiar mai mult. În trecut, Bicoin a pierdut chiar mai mult de 80% din prețul său. În viitor, această acțiune a prețului este încă posibilă, deoarece Bitcoin este un activ speculativ și acest tip de mișcări sunt destul de normale și ciclice pe piața criptomonedelor. Poziția autorităților de reglementare De mulți ani, instituțiile financiare publice importante, cu influență asupra politicii monetare, cum ar fi FED, au vorbit despre piața criptomonedelor. O blocare completă a tehnologiei blockchain nu este posibilă, cu toate acestea, penalizarea severă a plăților cu criptomonede ar fi, cu siguranță, o piedică pentru piața în creștere. În același timp, însă, instituțiile, inclusiv Rezerva Federală a SUA, sunt pozitive în ceea ce privește tehnologia inovatoare a criptomonedelor și până acum nu și-au exprimat dorința de a le interzice. Totuși, prețurile criptomonedelor sunt foarte susceptibile la deciziile politice, așa cum este exemplificat în China, care, prin interzicerea exploatării Bitcoin în 2021, a contribuit la scăderile dinamice ale prețurilor. Condițiile economice Economia și prosperitatea economică sunt influențate de mulți factori, nu numai economici, ci și geopolitici. Activele riscante, cum ar fi criptomonede, pot duce lupte pentru a-și menține valori ridicate în perioadele de recesiune economică sau de teamă în rândul investitorilor. Factorii care pot afecta scăderea valorilor pot fi evenimente precum: conflicte militare, stagflație sau o scădere a piețelor globale. Cotațiile indicilor bursieri Piața criptomonedelor este corelată cu bursa tradițională, care a fost determinată de afluxul de fonduri mari de investiții și instituții care cumpără Bitcoin și alte active digitale. Corelația în creștere a Bitcoin cu indicii americani a fost subliniată, printre alții, de Vitalik Buterin, creatorul Ethereum. Deosebit de relevante aici sunt mișcările indicelui NASDAQ - indicele companiilor de tehnologie, care reflectă evaluările inovațiilor de pe piață. Dezvoltarea rețelei Litecoin Un factor important, care ar putea determina modul în care Litecoin va face față concurenței în creștere de pe piață, este munca dezvoltatorilor și capacitatea de a face schimbări în rețea. Desigur, rețeaua Litecoin nu procesează „contracte inteligente” moderne, dar există încă soluții capabile să îmbunătățească blockchain-ul. Modificările aduse rețelei Bitcoin ar putea crește, indirect, prețul Litecoin, ca un teren de testare pentru dezvoltatorii care încearcă să „îmbunătățească” tehnologia din spatele regelui criptomonedelor. Tranzacționarea Litecoin Ai opțiunea de a tranzacționa Litecoin pe platforma noastră xStation ca instrument CFD. Tranzacționarea Litecoin este speculativă și numai mișcările prețului sunt relevante. Poți începe să tranzacționezi criptomonede prin intrarea în tranzacții pe CFD-ul Litecoin (contract pentru diferențe) și folosind efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferența de preț dintre prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției fără o livrare fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea Litecoin se adresează investitorilor și conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât în cazul altor instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este masivă chiar și fără efect de levier. Levierul financiar oferă oportunități investitorilor, dar poate provoca și pierderi mai mari. CFD-urile pe criptomonede de pe xStation oferă avantajul de a beneficia de zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise în fiecare zi după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea Litecoin necesită doar un anumit procent din întreaga valoare a poziției. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 5.000 USD. CFD -ul pe Litecoin îți oferă expunere la prețul actual de piață al criptomonedei fără a fi nevoie să creezi un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-urilor Litecoin oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short, prin care investitorii pot câștiga bani atunci când prețul scade și piața cripto este în declin. Acest lucru îți permite să implementezi multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Litecoin. De asemenea, oferim o mulțime de instrumente de analiză, indicatori diferiți pe platforma noastră de tranzacționare, cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă. Modul tradițional de cumpărare și investiție în Litecoin este de a achiziționa criptomonede pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor de hacking organizate și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe bursele cripto. Prețul criptomonedei Litecoin Piața criptomonedelor este foarte volatilă și prețurile, chiar și ale celor mai bune proiecte, se pot modifica cu zeci de procente relativ ușor. De aceea este atât de importantă urmărirea prețului. Pe xStation, oferim cotații în timp real pentru Litecoin, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Orarul de tranzacționare Care este orarul de tranzacționare disponibil? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea Litecoin este disponibilă 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică, care începe de la 01:05 și durează până la 05:30 ora României, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa criptomoneda Litecoin este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai ridicată. Când există capital mare în piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

