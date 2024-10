Tranzacționarea Kusama - Cum să începi să investești în Kusama?

Kusama este cunoscut pentru îmbunătățirea blockchain-ului Polkadot. Să aruncăm o privire asupra celorlalte caracteristici și perspective pe care le are acest proiect.

Datorită evoluției industriei tehnologiei blockchain, au fost create, până acum, aproape 15.000 de proiecte de criptomonede. Cu toate acestea, doar unele dintre ele au aplicații reale. Doar o parte dintre ele au un răspuns eficient la interesul în creștere și cerințele, pe care tendința de finanțare descentralizată, le aduce în lume. Unul dintre aceste proiecte, larg utilizat de investitori și creatorii de tehnologii financiare avansate este Kusama, ai cărui creatori sunt oameni cu mulți ani de experiență în industrie în construirea celor mai mari proiecte. Criptomoneda Kusama a fost una dintre primele criptomonede care au permis construirea de „parachain”uri revoluționare sau de versiuni de testare ale blockchain-ului. Datorită acestui fapt, creatorii de noi soluții pot verifica funcționarea sistemului lor înainte ca această tehnologie să fie pusă la dispoziția unui public larg. Datorită soluțiilor Kusama, proiectele au șanse mai mari de succes și sunt puse la dispoziție ca soluții rafinate și testate. Creatorii s-au asigurat că proiectul este un mediu de testare real pentru mii de aplicații și soluții create în industria blockchain. În acest articol vei afla ce este criptomoneda Kusama, pentru ce este folosită, și ce poate face ca valoarea acesteia să crească în viitor. Ce este Kusama? Kusama este o rețea din interiorul blockchain-ului Polkadot. Polkadot conectează o rețea de proiecte colaborative care oferă, printre altele,soluții în contextul tendinței de creștere a finanțelor descentralizate. Cu ajutorul Kusame, dezvoltatorii pot testa noi coduri și aplicații înainte de a fi integrate în rețeaua principală. Kusame poate fi astfel descris ca o platformă pentru crearea și testarea versiunilor de început ale proiectelor dezvoltate în cadrul blockchain-ului Polkadot. Rețeaua Kusama are propria sa criptomonedă, care este tranzacționată pe piața criptomonedelor. Prin crearea unui mediu de testare, Kusama permite atât începătorilor, cât și dezvoltatorilor avansați să fie flexibili și să introducă idei inovatoare în lumea finanțelor moderne, descentralizate. Sistemul său este mai flexibil decât sistemulPolkadot, datorită funcționării așa-numitelor “parachains” (variații personalizate de blockchain). Parachain-urile permit noilor startup-uri, cu bugete mici, să testeze platformele pe care le creează la costuri reduse. Kusama este deținută de comunitatea care utilizează rețeaua, iar guvernarea acesteia se face prin votul tuturor utilizatorilor platformei și deținătorilor de token-uri. Acest lucru asigură că fiecare participant are un cuvânt de spus în dezvoltarea rețelei. Kusama este un mediu în care sunt introduse tehnologii inovatoare. din lumea finanțelor, iar dintre acestea, unele au șansa de a fi adoptate pe scară largă în rețeaua principală Polkadot. Proiectul a fost creat în 2016 și lansat după 3 ani de muncă, de către dezvoltatorii rețelei Polkadot, în 2019. Printre dezvoltatorii rețelei se numără Gavin Wood, Robert Habermeier și Piotr Czaban. Gavin Wood este cunoscut ca unul dintre fondatorii celei de-a doua criptomonede ca mărime din lume, Ethereum, și inventatorul unui limbaj de programare numit Solidity, care este folosit în prezent pentru a scrie aplicații descentralizate (dApps) dedicate și populare pe platforma Ethereum. Carateristicile Kusama Criptomoneda Kusama are mai multe caracteristici demne de a fi menționate. Kusama funcționează ca un ecosistem independent, în cadrul ecosistemului Polkadot. Structura rețelei este aproape ca o „soră geamănă” a criptomonedei Polkadot. Kusama oferă un mediu de testare profesional pentru dezvoltatorii de noi proiecte și de soluții financiare;

Acest lucru face din Kusama o platformă revoluționară, de pe care sunt implementate în ecosistemul Polkadot cele mai bune și rafinate soluții ;

Posibilitatea de a converti Polkadot în Kusame (Revendicări Kusama). Acest lucru le permite celor care văd mai mult potențial într-o rețea, care adună un număr mare de soluții inovatoare, să treacă de la Polkadot la Kusama.

Kusama îți permite să obții un loc (slot) într-un parachain (este necesar să începi un test în interiorul Kusama). Platforma pune la dispoziție parachain-urile prin licitații sau „parathread” în care cei achiziționează sloturi plătesc pentru acces.

Criptomoneda oferă stacking online, cerințele pentru aceasta sunt mai mici decât pentru Polkadot. Acest lucru i-ar putea atrage și pe unii dintre investitori. Staking-ul se face în criptomonede care funcționează pe un model cunoscut sub numele de Proof of Stake. Tokenurile utilizatorilor care doresc să devină stakers sunt blocate în rețea și folosite pentru a valida tranzacțiile ulterioare. Cei care își blochează jetoanele (nu le pot vinde atunci) sunt recompensați, dacă sunt aprobate blocuri suplimentare, și astfel pot genera venit pasiv. Deținătorii (Stakeholders) influențează dezvoltarea rețelei prin posibilitatea de a vota situațiileimportante pentru platformă.

Kusama oferă o funcție de nominalizare care îți permite să câștigi setând rate de recompensă pentru validatori. Riscuri Riscul pentru criptomoneda Kusama constă, în primul rând, în imprevizibilitatea și volatilitatea pieței criptomonedelor. Fluctuațiile de preț de câteva zeci de procente sunt destul de obișnuite. Un alt risc constă în acțiunea prețului Bitcoin, care este influențată de mulți factori micro și macroeconomici diferiți, cum ar fi: deciziile autorităților de reglementare și ale guvernelor cu privire la criptomonede

prosperitate economică

sentimentul general al investitorilor

ciclurile de creștere a piețelor

mișcări ale deținătorilor mari de Bitcoin (așa-numitele “balene”)

mișcările de preț ale indicelui tehnologiei NASDAQ Comportamentul platformei principale a lui Kusama, ecosistemul Polkadot, este, de asemenea, un risc strategic important. Deși Polkadot a avut un succes spectaculos în ultimii ani în construirea unei comunități de investitori și dezvoltatori care construiesc aplicații descentralizate pe el, este foarte greu de prezis dacă acest lucru îi va permite să-și mențină poziția pe termen lung în contextul uriașei concurențe. Scăderea popularității lui Polkadot poate fi influențată de: blocarea rețelei;

concurență în creștere în domeniul high-tech;

o scădere a popularității și a fluxului de dezvoltatori; Beneficii și moduri de utilizare Kusama lucrează îndeaproape cu blockchain-ul Polkadot pemai multe niveluri. Cu toate acestea, nu sunt același proiect și utilizarealor diferă. Beneficiile Kusama : Proiect nou avansat tehnologic;

Posibilitateade a intra cu ușurință în implementarea „parachain”;

Obligatorii scăzute pentru validatori;

Iterație foarte rapidă (risc mai mic de blocare a rețelei) și penalități reduse de slashing în blockchain. Moduri de utilizare: Startup în stadiu incipient de dezvoltare;

Idei și schimbări experimentale;

Platformă experimentală pentru evoluția lui Polkadot;

Aplicații FinTech. Beneficiile Polkadot Stabilitate blockchain și securitate ridicată;

Recompense mari pentru validatorii din ecosistem;

Gestionarea blockchain-ului eficient și sistematic de către dezvoltatori. Moduri de utilizare: Noi aplicații financiare (FinTech);

Upgrade-uri și ajutor profesional pentru dezvoltarea aplicațiilor în stadiu incipient;

Aplicații de mare valoare care necesită un nivel ridicat de securitate și stabilitate

Furnizarea de soluții pentru întreprinderi și B2B Ce poate inflența prețul Kusama Perspectivele pentru industria blockchain sunt semnificative și acest lucru a fost confirmat de multiple instituții financiare importante din întreaga lume, cum ar fi Wells Fargo, Morgan Stanley și KPMG. Prin urmare, este lesne de înțeles că, o platformă care permite testarea parachain-urilor înainte de implementare și posibilitatea adoptării pe scară largă, ar putea crește în popularitate și valoare. Kusama, care a fost rafinată de-a lungul anilor de către profesioniștii din industrie, este o astfel de platformă. Factorii cheie care ar putea avea un impact pozitiv asupra prețului Kusama în viitor sunt: creșterea industriei blockchain, a tehnologiei FinTech și a industriei NFT (token indivizibil).

popularitatea în creștere a principalului său blockchain Polkadot;

creștere semnificativă a utilizării aplicațiilor construite pe platforma Kusama în finanțele moderne;

creșterea startup-urilor de criptomonede și a proiectelor tehnologice în lumea finanțelor descentralizate;

numărul tot mai mare de utilizatori care fac staking de jetoane Kusama (prin urmare, numărul vânzătorilor de criptomonede va scădea) și activitatea în creștere a utilizatorilor rețelei.

creșterea activității rețelei Kusama Tranzacționarea criptomonedei Kusama Ai opțiunea de a tranzacționa CFD-uri Kusama pe platforma noastră xStation. Tranzacționarea Kusama CFD este speculativă și doar mișcările prețului sunt relevante. Poți începe să tranzacționați criptomonede prin intrarea în tranzacții pe CFD-urile Kusama (contract pentru diferențe) și folosind efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferențele de preț la decontare dintre tranzacțiile deschise și cele de închidere fără nicio furnizare fizică a instrumentelor tranzacționate. Tranzacționarea Kusama se adresează investitorilor și speculatorilor conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât alte instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este masivă, chiar și fără efect de levier. Levierul financiar oferă o șansă investitorilor, însă poate provoca și pierderi mai mari. CFD-urile cu suport pe criptomonede din platforma xStation, oferă avantajele de a avea zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise, în fiecare zi, după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea Kusama CFD necesită doar un anumit procent din întreaga valoare a poziției. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10 000 USD utilizând doar o marjă de 5.000 USD. CFD -ul Kusama îți oferă expunere la prețul actual de piață al criptomonedei, fără a fi nevoie să creezi un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-ului pe criptomoneda Kusama oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short (vânzare în lipsă), cu ajutorul cărora investitorii au posibilitatea se a câștiga bani și atunci când prețul scade și piața cripto estepe roșu. Acest lucru îți permite să implementați multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Kusama. De asemenea, pe platforma noastră de tranzacționare oferim o mare varietate de instrumente de analiză,de indicatori diferiți , cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă. Modul tradițional, de a cumpăra și de a investi în Kusama, este achiziționarea de criptomonede pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor de hacking organizate și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe bursele cripto. Prețul Kusama Piața criptomonedelor este foarte volatilă și prețurile, chiar și ale celor mai bune proiecte, se pot modifica cu zeci de procente relativ ușor. De aceea este atât de important să se țină evidența prețului. Pe xStation, oferim cotații în timp real pentru Kusama, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Orarul de tranzacționare Kusama Dar între ce ore este disponibilă tranzacționare pe această criptomonedă? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea cu Kusama este disponibilă 7 zile pe săptămână 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică, pauză care începe de la 01:05 am și durează până la 05:30 am ora României, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot este static când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Cel mai bun moment pentru a tranzacționa criptomoneda Kusama este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai mare. Când există un capital mare pe piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

