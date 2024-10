Tranzacționarea Cardano - Cum să începi să investești în Cardano?

Cardano este o criptomonedă bine cunoscută ca „ethereum-killer”. Unii experți cred că această criptomonedă are potențialul de a depăși chiar și Ethereum datorită tehnologiei sale avansate.

Piața criptomonedelor cuprinde câteva mii de proiecte, fiecare pretinzând că are utilizări multiple și tehnologie inovatoare. Însă, dintre miile de criptomonede, este probabil ca doar o mică parte să-și poată găsi locul pe piața viitorului. Una dintre criptomonedele care a câștigat cea mai mare popularitate în rândul investitorilor retail și instituțiilor este Cardano. Misiunea principală a tehnologiei blockchain este de a redefini „încrederea”, eliminând potențial intermediarii pe care, în acest moment, societățile trebuie să-i recunoască drept autoritate, având în același timp capacitatea limitată de a-i controla. Prețul criptomonedelor este doar o piesă speculativă a puzzle-ului general și a adoptării pe scară largă a celor mai noi soluții tehnologice care pot elimina un număr mare de fraude și greșeli în sistemul financiar. Dezvoltatorii Cardano sunt cunoscuți pentru profesionalismul și atenția pentru detalii a blockchain-ului rafinat. Numele token-ului ADA, din blockchain-ul Cardano, este un tribut adus Adei Lovelace, o matematiciană care a trăit în secolul al XIX-lea, care este considerată a fi prima femeie programatoare din istorie. Criptomoneda Cardano, conform viziunii inventatorului său Charles Hoskinsons, își propune să fie cea mai rafinată platformă de pe piață, iar în spatele fiecăreia dintre „jaloanele” din dezvoltarea sa se află cercetări științifice și luni de teste.În același timp, pe blockchain-ul Cardano sunt dezvoltate aplicații descentralizate, proiecte din lumea Metaverse, platforme play-to-earn și piața NFT. Creatorii se asigură că această criptomonedă urmează noile tendințe fără a-și neglija bazele tehnologice. Acest lucru a permis criptomonedei Cardano să ajungă pe piață în top 10, unde se menține de ani de zile. Oare această criptomonedă chiar va depăși Ethereum și va câștiga popularitate? În articolul următor vom explica cum funcționează Cardano și ce aplicații are acest proiect ambițios. Vom încerca, de asemenea, să răspundem la ce afectează evaluarea prețului Cardano și cum să începem tranzacționarea acestuia. Ce este Cardano? Cardano este o platformă blockchain de a treia generație, iar creatorul acesteia este programatorul Charles Hoskinson, care, împreună cu Vitalik Buterin, a proiectat cea mai populară criptomonedă de la acest moment, Ethereum. Cei doi creatori s-auseparat, iar Hoskinson a decis să creeze o criptomonedă conform viziunii sale, fără defectele și limitările Ethereum, care, în opinia lui Hoskinson, era subdezvoltat în această privință. Astfel, în 2015, Hoskinson a început să lucreze la platforma Cardano și criptomoneda a ajuns, în sfârșit, pe piață în 2017. Cardano a făcut încă de la început parte dintr-un grup de criptomonede cunoscute sub numele de „ucigași Ethereum”, proiecte care ar fi trebuit să detroneze popularitatea token-ului ETH, datorită avantajelor tehnologice. Creatorii Cardano au negat în repetate rânduri această interpretare a proiectului, semnalând că piața criptomonedelor este suficient de mare pentru ca Ethereum și Cardano să coexiste și să se completeze reciproc. Dezvoltatorii Cardano au dovedit deja capacitatea de a prelua revoluții tehnologice și de a le implementa cu succes. Modelul de validare ecologic “proof-of-stake” a fost aplicat pentru prima dată cu succes chiar în blockchain-ul Cardano. Cardano suferă în mod regulat modificări suplimentare ca parte a evoluției blockchain-ului său, ajungând în așa-numitele ere prin implementarea unor îmbunătățiri avansate suplimentare ale blockchain-ului. Fiecare prag primeste numele unui faimos descoperitor sau unui om de știință, iar creatorii criptomonedei doresc ca tehnologia blockchain să facă parte, printre altele, dintr-o revoluție socială și financiară în țările africane. Ambițiile creatorilor lui Cardano sunt mari, în cele din urmă Cardano își propune să devină cel mai rapid blockchain de pe piață cu 1.000.000 de tranzacții posibile pe secundă datorită protocolului „Hydra”. Caracteristici și moduri de utilizare Cardano Criptomoneda Cardano funcționează bazându-se pe cercetarea științifică și pe dovezile care provin din aceasta, pentru a obține un progres mai rapid în dezvoltarea tehnologiei native token-ului ADA și a blockchain-ului. Unul dintre principalele obiective ale platformei blockchain Cardano este de a oferi servicii financiare (asemănătoare sau chiar înaintea celor bancare) locuitorilor planetei care trăiesc în țările sărace sau în curs de dezvoltare. Principalele caracteristici ale platformei Cardano sunt: Aprovizionare limitată Furnizarea de Cardano este pre-limitată, similar cu Bitcoin, ceea ce înseamnă că va veni un moment în care nu vor mai fi create noi token-uri ADA. Numărul total de jetoane va fi în jur de 45 de miliarde iar în prezent există deja aproape 35 de miliarde de jetoane în circulație. Model ecologic de aprobare a tranzacțiilor „proof of stake”. Cardano operează pe modelul dovedit de consens Ouroboros proof-of-stake, a cărui implementare a fost precedată de cercetări științifice avansate. Datorită acesteia, Cardano consumă anual la fel de multă energie electrică ca o proprietate de 300 de gospodării americane, în timp ce consumul de energie electrică al Bitcoin este comparabil cu cel al Argentinei iar consumul Ethereum este comparabil cu al unei țări precum Elveția. Viteză mare de procesare a tranzacțiilor Rețeaua Cardano este în prezent capabilă să proceseze 250 de tranzacții pe secundă, dar această cifră va crește la 1.000.000 datorită muncii dezvoltatorilor din următoarele etape de dezvoltare. Prin comparație, Ethereum procesează în prezent 15 tranzacții pe secundă, iar Bitcoin aproximativ 5; Costuri de tranzacție reduse Comisioanele în sistemul Cardano depind de mărimea tranzacției și de costul ADA per octet. Costurile curente sunt 0,16 ADA per tranzacție sau aproximativ 0,10 USD. Control și dezvoltare descentralizate Modelul de suoervizarei descentralizat este condus de Fundația Cardano, IOHK și EMURGO. Fundația Cardano își face cunoscut profilul pe scena globală, dezvoltă oportunități de aplicare prin marketing și transfer de cunoștințe, și colaborează cu autorități de reglementare și universitățile. IOHK este implicat în proiectele de tehnologie și software care alcătuiesc sistemul Cardano. De asemenea, compania promovează educația cu privire la tehnologia blockchain prin desfășurarea de activități educaționale în Africa, lucrând cu autorități de reglementare și instituții academice. Datorită acestui fapt, folosește cele mai recente cercetări științifice, pe care încearcă să le implementeze în blockchain-ul său. EMURGO este o entitate comercială globală care se dedică răspândirii adoptării Cardano în mediile de afaceri prin integrarea companiilor. Descentralizare și acces la sute de „dApps” descentralizate În prezent, există câteva sute de aplicații descentralizate construite pe Cardano, care permit utilizarea schimburilor DEX descentralizate, operațiuni financiare sau chiar împrumuturi în interiorul blockchain-ului. Contracte inteligente și trenduri noi Datorită limbajului de programare Plutus de pe Cardano, se pot construi „contracte inteligente”, care sunt procese financiare avansate care simplifică și elimină riscurile și limitările tranzacțiilor cu băncile sau cu numerarul. Operarea de contracte inteligente online este posibilă din toamna anului 2021, dar Cardano dezvoltă și platforme play-to-earn precum Cardano Warriors și Dracards. Cardano a lansat, de asemenea, ca parte a trendului Metaverse, un joc numit Pavia, care îți permite să construiești o identitate digitală și să îți creezi propriul avatar virtual, adică un echivalent digital al unui personaj. „Erele” Cardano Proiectul Cardano are 5 faze, al căror scop este să devină o platformă descentralizată completă folosind registre multi-asset și contracte inteligente. Toate fazele sunt denumite după o figură istorică semnificativă. Cardano se află acum în perioada post Gaugane (implementând „contracte inteligente”): Fundație (era Byron)

Descentralizare (era Shelley)

Contracte inteligente (era Goguen)

Scalare (era Basho)

Guvernare (era Voltaire) Moduri de utilizare ale criptomonedei Cardano Criptomoneda Cardano are multe aplicații și unele dintre ele nu au fost încă descoperite. Criptomoneda s-a dovedit o tehnologie eficientă prin proiecte din Africa, unde a ajutat, printre altele, domeniul educației. Soluția construită cu ajutorul Cardano, denumită Atala PRISM, va crea sisteme naționale de înregistrare a realizărilor, va monitoriza performanțele școlare și va stimula dezvoltarea educației prin realizărilor care vor fi înregistrate în sistem. Charles Hoskinson spune că, în 2022, Cardano își va crește angajamentul în Africa punând la dispoziție africanilor produse financiare avansate, cum ar fi împrumuturile. Automatizarea tranzacțiilor financiare prin „contracte inteligente” fără risc și fără așa-numitul „factor uman”;

Eficientizarea procesului de schimb de bunuri și comerț în țările subdezvoltate;

Gestionarea profilului de identitate digitală și trasabilitate;

Verificarea si simplificarea proceselor de colectare a datelor din surse multiple;

Controlul procesului de fabricație și trasabilitatea produsului, verificarea originii și originalității produsului, îmbunătățirea funcționării lanțurilor de aprovizionare;

Combaterea diferitelor tipuri de contrafacere și fraudă;

Platforme “play-to-earn” care permit câștiguri online prin schimbul de bunuri sau servicii virtuale;

Identitate digitală și „avatar” în cadrul piețelor virtuale Metaverse și NFT (parcuri virtuale, lucrări de artă etc.) Cauzele viitoarelor mișcări ale prețului Cardano Cardano a fost cunoscut pentru sustenabilitatea sa iar unii investitori i-au acuzat pe dezvoltatori de evoluția lentă a blockchain-ului. La urma urmei, investitorii sunt interesați în primul rând de creșterea prețului simbolului. Dacă tehnologia avansată și ambițiile creatorilor nu sunt urmate de prețul criptomonedei - proiectul poate avea probleme. Desigur, instrumentele financiare CFD cu efect de levier, care permitluarea de poziții și obținerea de profituri pe scăderile de preț, reprezintă un avantaj aici.Să aruncăm o privire la ceea ce ar putea afecta mișcările prețurilor lui Cardano. Creșterea prețului Bitcoin Bitcoin a fost tratat de mult timp ca un indicator pentru sănătatea pieței criptomonedelor, iar o creștere a prețului său tinde să sporească sentimentul în jurul pieței de criptomonede în ansamblu. Deoarece criptomoneda este văzută uneori ca „aur digital”, sentimentul multor investitori s-a schimbat, și acum nu sunt foarte probabile scăderi spectaculoase, de 90% sau chiar mai mult, ale Bitcoin. În plus, instituții precum KPMG sau Wells Fargo permit investițiile în criptomonede și sunt pozitive în ceea ce privește tehnologia blockchain. Cererea instituțională Multe criptomonede așteaptă să apară „marii investitori”, ceea ce înseamnă de obicei interes din partea instituțiilor financiare. Totuși, pentru ca astfel de instituții să fie interesate de un proiect, asedea, acesta trebuie să aibă baze solide și să își dovedească poziția prin performanța pieței. Evoluția tehnologiei blockchain Dezvoltarea tehnologiei este acum susținută de multe dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, cum ar fi Nvidia sau Intel. În contextul sentimentului pozitiv al giganților, adoptarea tehnologiei blockchain poate veni mai repede decât se așteaptă piața. În același timp, există speculații cu privire la creșteri spectaculoase ale prețurilor proiectelor cripto în fața unor astfel de evoluții. Trending Metaverse și NFT 16% dintre americani spun că au interacționat cu criptomonede prin tranzacționarea lor, investind în ele sau folosind industria. În același timp, aproape 3% dintre americani dețin jetoane NFT netransferabile. Acestea sunt tendințe care sunt deosebit de populare în rândul tinerilor, așa că posibilele efecte spectaculoase ale adoptării lor în industrie se vor vedea, probabil, abia peste mulți ani, deși în prezent asistăm la schimbări foarte rapide în tehnologia blockchain. Adoptarea „contractelor inteligente” Tehnologia contractelor inteligente are potențialul de a transforma piața financiară, iar volumul tranzacțiilor este în creștere constantă. Cardano poate juca un rol în acest segment. Fiind un blockchain recunoscut pe scară largă, care oferă contracte inteligente, poate atrage o multitudine de instituții și clienți interesați de această formă de schimb de bunuri. Acest lucru ar putea rezulta încumpărarea mai multor Cardano și creșterea cererii pentru această criptomonedă. Adopția Cardano în Africa Țările din lumea a treia pot fi locul unde Cardano va juca un rol deosebit, provocând o cerere în creștere pentru criptomonedă (care este, la urma urmei, limitată în cantitate). În același timp, Africa are în prezent cea mai tânără populație dintre toate continentele, care se arată interesată de noile tehnologii și de schimbarea stilului de viață. Câștigând împotriva competitorilor cripto Criptomoneda are o concurență puternică, dar Charles Hoskinson este încrezător în succesul Cardano, care se presupune că își are bazele în munca fundamentală a dezvoltatorilor și în dezvoltarea lentă, bazată pe cercetarea științifică. Dacă industria blockchain crește, este probabil ca una dintre criptomonede să domine piața sau să câștige o cotă semnificativă. Este posibilă și „detronarea” actualului rege al criptomonedelor, Bitcoin, care servește în principal ca stocare de valoare deoarece funcțiile sale tehnologice sunt necompetitive în raport cu noile proiecte. Dacă tot ce spun dezvoltatorii Cardano despre proiectul lor este adevărat, într-adevăr este posibil ca concurența să cedeze sub presiunea token-urilor ADA. Riscuri Cele mai mari riscuri pentru proiect rămân, desigur:

Concurență în creștere (Ethereum, Luna, Solana etc.)

Înăsprirea reglementărilor față de criptomonede

Activitate în scădere în blockchain-ul Cardano

Scăderea prețului Bitcoin Merită să reținem că piața criptomonedelor este încă puternic influențată de sentimentul general al investitorilor și de sănătatea economiei. Dacă investitorii simt frică, aceștia pot fi reticenți să angajeze capital pe piața criptomonedelor, ceea ce se reflectă în scăderea prețului. Bitcoin rămâne în continuare cea mai mare criptomonedă, atunci când prețul Bitcoin scade întreaga piață a criptomonedei resimte scăderea uneori chiar mai profund. Tranzacționarea criptomonedei Cardano Ai opțiunea de a tranzacționa Cardano pe platforma noastră xStation ca instrument CFD. Tranzacționarea Cardano CFD este speculativă și doar mișcările prețului sunt relevante în cazul acesta. Poți începe să tranzacționezi criptomonede prin intrarea în tranzacții pe CFD-ul Cardano (contract pentru diferențe) și folosind efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferența de preț dintre prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției fără o furnizare fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea Cardano se adresează investitorilor și speculatorilor conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât pentru alte instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este mare chiar și fără efect de levier. Levierul financiar oferă oferă oportunități investitorilor, dar poate provoca și pierderi mai mari. CFD-urile pe criptomonede de pe xStation oferă avantajul taxelor și comisioane zero, spreadului scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise în fiecare zi după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea Cardano necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 5.000 USD. CFD-ul Cardano îți oferă expunere la prețul actual de piață criptomonedei, fără a fi nevoie să creezi un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-urilor pe criptomoneda Cardano oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide de poziții “short”, prin care investitorii pot câștiga bani atunci când prețul scade și piața cripto este în declin. Acest lucru îți permite să implementezi multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Cardano. De asemenea, oferim o mulțime de instrumente de analiză, indicatori diferiți pe platforma noastră de tranzacționare, cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă. Modul tradițional de a cumpăra și de a investi în Cardano este achiziționarea criptomonedei pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor de hacking organizate și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe aceste burse. Prețul criptomonedei Cardano Piața criptomonedelor este foarte volatilă iar prețurile chiar și ale celor mai bune proiecte se pot modifica cu zeci de procente relativ ușor. De aceea este atât de importantă păstrarea evidenței prețului. Pe xStation, oferim cotații în timp real pentru Cardano, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Orarul de tranzacționare Dar care este orarul de tranzacționare disponibil? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea Cardano (ADA) este disponibilă 7 zile pe săptămână 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică, care începe de la 01:05 și durează până la 05:30 ora României, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa Cardano este în perioadele de lichiditate foarte ridicată, când volatilitatea pieței este mai mare. Când există capital mare prezent pe piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

