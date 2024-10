Teoria Elliott Wave

Timp de citire: 7 minute(s)

Din aceast articol vei afla:

Care este conceptul pe care se bazează Teoria Elliott Wave

Care sunt regulile care te ajută să pui teoria în practică

Cum previzionezi mișcările pieței cu Teoria Elliott Wave

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Analiza tehnică este un mod interesant de a analiza piețele. Totuși, asta tinde să divizeze traderii, în mare parte deoarece există foarte multe moduri diferite de abordare a graficelor. Unii preferă să se concentreze pe tiparele repetabile, în timp ce alții analizează formațiunile de lumânări. Mai există și Teoria Elliott Wave. Fondatorul acesteia, Ralph Nelson Elliott, a descoperit că piețele financiare au mișcări caracteristice care se repetă iar și iar. Aceste mișcări sunt denumite valuri. Teoria Elliott Wave este un subiect larg și complex, a cărui înțelegere și stăpânire necesită ani de practică. Este, de asemenea, o parte foarte interesantă a analizei tehnice. Conceptul valurilor

Fondatorul teoriei a propus ideea conform căreia ciclurile pieței sunt rezultatul reacțiilor investitorilor la factorii externi, sau psihologia predominantă a maselor la un moment dat. Acesta a descoperit că fluctuațiile generate de psihologia maselor s-au concretizat mereu în aceleași tipare repetitive, care au fost divizate mai departe în tipare denumite valuri.

Sună cunoscut? Asta deoarece teoria valurilor este oarecum bazată pe teoria Dow, conform căreia acțiunea prețurilor se mișcă în valuri. Datorită caracteristicilor specifice piețelor, Elliott a reușit să le analizeze mult mai în detaliu. Mișcările piețelor pot fi comparate cu fractalii. Acestea sunt structuri matematice, care, chiar și la o scară mai mică, se repetă la infinit. Elliott a descoperit că tiparele de tranzacționare sunt structurate în același mod. Acesta a făcut apoi următorul pas evident, analizând modul în care pot fi aceste tipare repetitive utilizate ca indicatori de predicție a mișcărilor viitoare din piață. Ca rezultat, teoria lui susține că dacă identifici corect tiparele repetitive ale prețurilor, poți previziona direcția viitoare a prețului. De aceea teoria Elliott Waves este atât de atractivă pentru traderi. Impulsuri și corecții

După cum am menționat, prețurile tind să se miște în valuri impulsive și corective. Identificând tipului valului curent și a valurilor anterioare, putem previziona posibilele mișcări viitoare de preț. Un val impulsiv este o mișcare amplă a prețului și este asociată cu trendurile. Un trend ascendent formează în permanență noi maxime, deoarece mișcările ascendente sunt mai mari decât cele descendente care apar între mișcările ample. Pe de altă parte, valurile corective sunt valurile mai mici întâlnite pe parcursul unui trend. Poți vedea un exemplu al acestora în graficul de mai jos. În articolele anterioare este posibil să fi citit faptul că cel mai bun mod de a tranzacționa este în direcția trendului. În teoria Elliott Wave, tranzacțiile ar trebui să fie în direcția valurilor de impuls. Asta deoarece prețul formează cele mai ample mișcări în acea direcție. Valurile de impuls oferă o probabilitate mai mare de a genera un profit consistent spre deosebire de valurile corective. Dar la ce anume ajută valurile corective? Iată răspunsul - valurile corective sunt utilizate în identificarea punctului de intrare într-o tranzacție în direcția trendului, în încercarea de a capta următoarea mișcare mai mare, valul de impuls.



Întreaga idee este destul de simplă - trebuie să cumperi în timpul retragerilor sau a valurilor corective în cadrul trendurilor ascendente și să tranzacționezi următorul impuls pe măsură ce prețurile cresc. Pe de altă parte, deschizi o poziție short în timpul unui val corectiv, într-un trend descendent, pentru a profita de următorul val de impuls descendent.



Conceptul valurilor impulsive și corective este utilizat și în determinarea posibilei reversări a unui trend. Dacă observi mișcări ascendente ample între care sunt valuri corective mici, urmate de o mișcare descendentă mai amplă, este un semn că trendul ascendent este aproape de final. Din moment ce impulsurile se produc în direcția trendului, o mișcare descendentă amplă, care este mai mare decât valurile corective anterioare și la fel de amplă ca un val impulsiv - indică faptul că trendul este acum descendent. Dacă trendul este descendent și întâlnim un val mare ascendent - care este la fel de mare ca valurile anterioare ale trendului descendent - atunci trendul a devenit ascendent, iar traderii vor căuta să cumpere în timpul următorului val corectiv. Principiile teoriei Elliott Wave

În piețele financiare, știm că mișcările ascendente sau descendente de preț trebuie să fie urmate de o mișcare opusă. Acțiunea prețului este divizată în trenduri și corecții sau mișcări laterale. Trendul indică direcția principală a prețului în timp ce corecțiile se mișcă în direcția opusă.

Teoria Elliott Wave se bazează pe următoarele principii: Fiecare impuls este urmat de o reacție corectivă

O mișcare de cinci valuri în direcția trendului predominant urmată de 3 valuri corective consecutive (o mișcare 3-5).

O mișcare 3-5 reprezintă un ciclu. Ideea principală a teoriei Elliott Wave este de a face previziuni despre piață bazate pe caracteristicile unice pe care Elliott le-a descoperit în formațiunile de tip valuri. Un val impulsiv, care este în direcția trendului predominant, este întotdeauna construit din 5 valuri mai mici, dintre care 3 sunt valuri impulsive mai mici, în timp ce celelalte sunt valuri corective. Acestea formează un tipar de 5 valuri : impuls, corecție, impuls, corecție și alt impuls. Aceste 5 valuri sunt etichetate cu numere de la 1 la 5. Trendul ascendent este apoi urmat de 3 valuri mai mici: un impuls descendent, o corecție ascendentă și un alt val de impuls descendent. Aceste valuri sunt etichetate cu A, B și C. Un lucru important este că fondatorul acestei teorii a descoperit că aceste mișcări sunt fractale. Ce înseamnă asta? La o scară mai mică, în fiecare dintre valurile impulsive, se pot găsi alte 5 valuri. Gândește-te la o structură de 5 valuri pe care o identifici pe graficul săptămânal. Conform teoriei valurilor, fiecare val de impuls al tiparului tău este format din alte 5 valuri mai mici. În același timp, valurile corective sunt formate din alte 3 valuri mai mici. Procesul poate continua la nesfârșit. Așa cum valurile impulsive și corective te pot ajuta să alegi punctele de intrare în tranzacție și să determini direcția trendului, la fel te poate ajuta și această structură de preț. Presupunând că ar fi existat o singură mișcare amplă ascendentă - un val impulsiv - este probabil să urmeze o corecție. Acea corecție descendentă se va produce adesea în 3 valuri: o cădere, o mică creștere, și apoi o altă cădere (structura celor 3 valuri menționată anterior). Poți folosi asta pentru a alege mai bine momentul de intrare în tranzacție așteptând a doua cădere. Intrarea la momentul exact de începere a căderii prețului este prea devreme, din moment ce va urma o altă cădere. Mărimea corecției Este de ajutor să știi când se va produce o corecție a mișcării ascendente. Merită, de asemenea, să știi când să vinzi, atunci când observi o corecție a mișcării descendente. Dar cum să știi dacă un trend se poate termina? Teoria Elliott Wave vine cu un răspuns. Bazată pe 5 tipare de tip val, valul întâi este primul val de impuls al unui trend, iar valul doi este prima corecție. Valul 3 este următorul impuls, urmat de valul 4 și valul de impuls 5. Teoria Elliott Wave a fost dezvoltată mai departe de AJ Frost, Robert Prechter și Robert Miner, care au creat mai multe reguli de punere în practică a teoriei. Mai jos poți găsi cele mai importante dintre reguli:

Valul 2 nu poate sparge în jos valul 1 într-un trend ascendent și nu poate sparge în sus valul 1 într-un trend descendent. Valul 3 nu poate fi cel mai scurt în ce privește lungimea și perioada de timp, în comparație cu valurile 1 și 3. Valul 4 nu poate sparge în sus valul 1 într-un trend descendent sau în jos intr-un trend ascendent . Valul 4 nu poate fi mai lung decât valul 2. În baza acestei teorii, valul 2 este în mod normal 60% din lungimea valului 1. Să vedem un exemplu. Dacă DAX ar avansa cu 100 de puncte într-un prim val, atunci probabilitatea este destul de mare ca valul doi să însemne o cădere de aproximativ 60 de puncte. Dacă este începutul unui trend descendent, iar valul 1 a fost de 200 de puncte, corecția ascendentă ar trebui să fie de aproximativ 120 de puncte.

Valul 2 este urmat de un val de impuls 3. Al treilea val al unui trend este adesea cel mai mare val din structură, de obicei mult mai mare decât valul 1. Valul 4 urmează să se formeze și este, de obicei, 30-40% din valul 3. De exemplu, dacă în exemplul nostru valul 3 ar fi fost o creștere de 200 de puncte, este probabil ca prețul să scadă cu 60 până la 80 de puncte în timpul valului 4. Același principiu este valabil și pentru un trend descendent. Trebuie reținut faptul că acestea sunt valori medii observate în multe tranzacții și trenduri. Mișcările corective pot fi mai mici sau mai mari decât media la fiecare tranzacție în parte. Totuși, având o idee despre mărimea posibilă a corecției, momentele tale de intrare în tranzacții și tranzacțiile tale pot fi îmbunătățite. Teoria Elliott Wave ca întreg nu este un concept simplu și necesită timp pentru a fi înțeleasă și mai mult timp pentru a fi pusă în practică, însă mulți traderi aplică regulile derivate din această teorie și le combină cu alte instrumente de analiză tehnică, pentru o probabilitate mai mare a corectitudinii rezultatelor analizei tehnice.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."