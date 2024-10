Formațiuni Harmonice de preț

Tipare de preț, tipare lumânare, oscilatori și indicatori tehnici - analiza tehnică oferă numeroase instrumente care te pot ajuta în analiza pieței. Totuși, majoritatea acestora sunt mai mult reactive decât proactive. Asta înseamnă că vor indica dacă trendul este ascendent sau descendent sau dacă a existat un breakdown sau un breakup. Însă, majoritatea traderilor doresc să știe ce s-ar putea întâmpla în viitor. Formațiunile de preț Harmonice pot fi răspunsul, deși va trebui să te pregătești pentru puține calcule matematice esențiale într-o astfel de analiză. Ce sunt formațiunile Harmonice de preț? Tranzacționarea formațiunilor harmonice combină tipare și calcule matematice într-o metodă de tranzacționare precisă și bazată pe premisa că tiparele se repetă. Formațiunile harmonice de pe grafic sunt considerate harmonice deoarece aceste structuri sunt strâns legate de șirul Fibonacci. Să ne amintim câteva dintre cele mai importante rapoarte: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 and 3.618. Formațiunile harmonice identificate se referă la nivelurile importante Fibonacci. După cum probabil știi, numerele Fibonacci pot fi văzute peste tot în jurul nostru în natură, iar aceste rapoarte harmonice sunt prezente și în piețele financiare. Prin identificarea tiparelor de lungimi și magnitudini diferite, traderul poate, apoi, aplica rapoartele Fibonacci tiparelor încercând să previzioneze mișcările viitoare. Tranzacționarea tiparelor harmonice include identificarea și analiza unui număr de formațiuni pe grafic. În cele mai multe cazuri aceste tipare constau în 4 mișcări de preț, toate aliniate la nivelurile Fibonacci. De aceea, trebuie să înțelegi nivelurile Fibonacci înainte de a încerca să analizezi piața cu ajutorul formațiunilor harmonice. Totuși, trebuie să reții o regulă importantă - uneori, un tipar poate părea unul harmonic, însă trebuie să fie confirmat de numerele Fibonacci. Dacă nivelurile nu sunt aliniate, atunci nu te poți baza pe tipar prin prisma conceptului formațiunilor harmonice. Cele mai cunoscute formațiuni harmonice:

Formațiunile harmonice pot măsura cât de lungi vor fi mișcările curente, însă pot fi folosite și pentru a izola punctele de inversare. Trei dintre cele mai populare formațiuni harmonice sunt: Gartley, Bat and Butterfly. Să vedem câteva detalii despre acestea. Gartley: Gartley, după cum îi spune numele, a fost prezentat pentru prima oară de către H.M. Gartley. Un lucru interesant este faptul că tiparul mai este cunoscut și cu denumirea de “Gartley 222”. De ce? Deoarece idea a fost prezentată într-o carte care avea exact 222 de pagini. Nu te așteptai la o astfel de explicație, nu? Să revenim la conceptul acestei formațiuni. De fapt, Gartley este cea mai importantă formațiune harmonică, deoarece toate celelalte formațiuni harmonice sunt modificări ale acesteia. Cât despre construcția acesteia din urmă, este formată din 5 picioare: XA: Aceasta poate fi orice mișcare de pe grafic și nu există cerințe specifice pentru ca această mișcare să fie începutul formațiunii Gartley AB: Aceasta este opusă mișcării XA și trebuie să fie aproximativ 61.8% din mișcarea XA. BC: Această mișcare de preț trebuie să fie opusă mișcării AB și la un nivel de 38.2% sau 88.6% din mișcarea AB. CD: Ultima mișcare de preț este opusă mișcării BC și trebuie să fie la un nivel de 127% din mișcarea CD (o extensie a acesteia), dacă BC este 38.2% din AB. Dacă BC este 88.6% din AB, atunci CD trebuie să fie 161% din BC. AD: Mișcarea totală dintre A și B trebuie să fie 78.6% din XA



După cum se vede, Gartley poate semnala o mișcare de creștere sau una de scădere. Tiparul bullish este întâlnit adesea într-un trend și semnalează de obicei finalul unei corecții.

Bat: Așa cum am menționat mai devreme, Bat este o modificare a Gartley. Este similară cu Gartley în aparență, dar nu la dimensiuni. Numele acestui tipar provine din asemănarea cu liliacul, cunoscutul animal. Tiparul este puțin mai simetric decât Gartley și partea sa cea mai importantă este nivelul Fibonacci 88.6%. XA: Aceasta ar putea fi orice mișcare de pe grafic și nu există cerințe specifice pentru ca aceasta să fie începutul unui tipar Bat. AB: Această mișcare este opusă mișcării XA și trebuie să fie aproximativ 38.2% sau 50.0% din XA. BC: Această mișcare trebuie să fie opusă mișcării AB și să fie 38.2% sau 50.0% din mișcarea AB. CD: Ultima mișcare de preț este opusă mișcării BC și trebuie să fie 161.8% din BC, dacă BC este 38.2% din AB. Dacă BC este 88.6% din AB, atunci CD trebuie să fie 261.8% din BC. AD: Mișcarea totală a prețului dintre A și B trebuie să fie 88.6% din XA Există două tipuri de tipare Bat - bullish și bearish. Poți vedea, de asemenea, că tiparul este similar cu Gartley, însă are niveluri de retragere diferite. Ambele sunt considerate tipare interne, deoarece ultimul val (CD) este în mișcarea inițială (XA). Butterfly: Butterfly este o altă modificare a Gartley, însă, spre deosebire de Bat, nu este un tipar intern. Ideea acestui Butterfly este similară cu cea ale formațiunilor anterioare deoarece constă în 4 mișcări de preț. Nivelurile de retragere sunt, totuși, ușor diferite, cu ultimul val care se termină în afara valului inițial. XA: Aceasta poate fi orice mișcare de pe grafic și nu există cerințe specifice pentru ca această mișcare să fie începutul tiparului Butterfly AB: Această mișcare este opusă mișcării XA și trebuie să fie aproximativ 78.6% din XA. BC: Această mișcare trebuie să fie opusă mișcării AB și la un nivel de 38.2% sau 88.6% din mișcarea AB. CD: Ultima mișcare de preț este opusă mișcării BC și trebuie să fie la un nivel de 161.80% din mișcarea BC, dacă BC este 38.2% din AB. Dacă BC este 88.6% din AB, atunci CD ar trebui să fie 261.8% din BC. AD: Totalul mișcării de preț dintre A și D trebuie să fie 127% sau 161.8% din XA.

După cum vezi, punctul D este deasupra sau sub punctul de început, care diferențiază Butterfly de Bat și Gartley. În această manieră, Butterfly este considerat o informație externă. Însă nu este singura diferență. Spre deosebire de Gartley, Butterfly se concentrează pe identificarea punctelor de inversare la noi maxime sau minime. Răbdare, exersare și din nou răbdare Tranzacționarea formațiunilor harmonice este o metodă matematică avansată și precisă de tranzacționare, însă necesită răbdare, exersare și mult studiu pentru deprinderea acestor tipare. Totuși, nu uita că dacă mișcările nu se aliniază la nivelurile corecte, acestea nu pot fi considerate tipare harmonice. Însă, dacă tiparele pot fi identificate, trebuie urmate câteva reguli importante. Stop Loss-urile trebuie plasate imediat după punctul D după ce prețul confirmă tiparul iar mișcarea se inversează. Apoi, există câteva posibile ținte ale mișcării următoare - punctele A, B, C și extensia de 161.8% a valului CD. După cum observi, tranzacționarea tiparelor harmonice conține multe reguli ce trebuie urmate, așadar, este o metodă dedicată traderilor disciplinați și consecvenți.

