Noțiuni de bază și vocabular

Timp de citire: 6 minute(s)

Din acest articol vei afla: Ce este efectul de levier și de ce este un aspect crucial în tranzacționarea Contractelor pentru Diferență (CFD-uri)

Ce sunt ordinele stop loss și take profit și cum le poți folosi

Care este diferența între prețul de cumpărare (ask price) și prețul de vânzare (bid price)

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Tranzacționarea pe piețele financiare poate părea o experiență descurajatoare și complicată la început de drum. Având o cantitate considerabilă de informații online ușor accesibile, precum și din ce în ce mai multe moduri de interpretare a graficelor, a datelor și a piețelor extrem de volatile, este ușor să te simțiți copleșit sau să cedezi în fața fricii de necunoscut. Unul dintre aspectele cele mai importante de reținut este simplitatea. Să începem pas cu pas, cu o serie de termeni și definiții simple, ce vor fi folosite în călătoria ta de tranzacționare. Efectul de levier Efectul de levier îți permite să ai o expunere mare pe piață, folosind un depozit inițial relativ mic. De fiecare dată când vei vedea un procentaj precum 5% sau paritate 10:1 atunci când se vorbește despre suma investită inițial, acesta este valoarea levierului disponibil pe această piață. Să încercăm să explicăm acest lucru, prin compararea cu activitatea tradițională de investiție. Spre exemplu, dacă dorești să achiziționezi 10.000 de acțiuni Barclays, iar prețul unei acțiuni este de 280 p, investiția ta totală este 28.000 £ – fără a include comisionul sau alte taxe care ar putea fi tarifate de broker-ul tău pentru tranzacție. Atunci când vorbim despre tranzacționarea CFD-urilor însă, ai nevoie doar de un procent mic din valoarea totală a investiției pentru a deschide poziția și a menține același nivel al expunerii. La XTB, oferim un levier de 5:1 (sau 20%) pe acțiunile Barclays, așadar, ar trebui să investești o sumă inițială de doar 5.600 £ pentru a tranzacționa aceeași sumă de mai sus. Dacă acțiunile Barclays cresc cu 10% până la 308p, valoarea poziției este acum 30.800 £. Așadar, cu un depozit inițial de doar 5.600 £, această poziție pe CFD a generat un profit de 2.800 £. Acesta este un randament al investiției de 50%, comparat cu unul de doar 10%, dacă acțiunile ar fi fost cumpărate fizic. Avantajele efectului de levier: Efectul de levier îți permite să profiți la maximum de capitalul investiției tale, prin faptul că poți să tranzacționezi poziții semnificative, investind doar o fracțiune din valoarea tranzacției, atunci când ne referim la depozitul inițial

Poți deschide poziții mult mai mari decât ai fi putut să o faci în tranzacțiile fizice

Randamentul tău proporțional cu investiția inițială este mult mai mare

Poți spori capitalul tău, investind într-o serie de instrumente diferite Riscurile efectului de levier Așa cum, câștigurile pot fi amplificate, și pierderile potențiale se pot majora. Există posibilitatea ca balanța contului tău să fie pierdută în totalitate dacă nu îți administrezi riscurile în mod corespunzător. În lumea tradingului de retail FX & CFD, utilizarea efectului de levier reprezintă cheia. Pips Pip-ul este abrevierea de la ‘puncte în procente’. Un pip este cea mai mică modificare de preț pe care o poate face o piață. Dimensiunea unui pip se schimbă în majoritatea piețelor. Spre exemplu, vei observa că majoritatea valutelor au prețul exprimat cu patru zecimale – însemnând că o mișcare a GBPUSD de la 1,2545 la 1,2546 este o mișcare de 1 pip. Cu toate acestea, un pip în perechea USDJPY este echivalentul unei mișcări a prețului de 0,01, deoarece această pereche are prețul exprimat cu doar două zecimale. Poți să afli cât vei câștiga sau pierde per pip folosind mărimea lotului, pentru a seta volumul tranzacției tale. Spre exemplu, o tranzacție de 1 lot pe EURUSD oferă o valoare a pip-ului de 7,62 £. Aceasta înseamnă că, dacă piața se mișcă în favoarea ta cu 10 pips, ai genera un profit de 76,20 £ (7,62 x 10). În același mod însă, dacă piața se mișcă împotriva ta cu 10 pips, atunci ai avea o pierdere de 76,20 £ (7,62 x 10). Este foarte important să știi valoarea pip-ului înainte de a deschide o poziție pe piață, pentru a putea înțelege complet valoarea potențialului profit sau potențialei pierderi. Prețul de vânzare (Bid) și de cumpărare (Ask) Atunci când tranzacționezi pe piețele financiare, ți se furnizează două prețuri: prețul de cumpărare (ask price) și prețul de vânzare (bid price). Prețul de vânzare este întotdeauna mai mic decât prețul de cumpărare, iar diferența dintre cele două se numește spread, reprezentând costul deschiderii unei poziții pe orice piață. Spre exemplu, dacă în fereastra Market Watch din platforma de tranzacționare găsești o cotație pentru EURUSD la 1,17512, înseamnă că prețul de vânzare este 1,17512, iar prețul de cumpărare este 1,17532. Atunci când deschizi o poziție long sau ‘de cumpărare’ pe un anumit instrument, poziția respectivă va fi deschisă la prețul de cumpărare și închisă la cel de vânzare. În schimb, dacă deschizi o poziție short sau ‘de vânzare’, poziția respectivă va fi deschisă la prețul de vânzare și închisă la cel de cumpărare. Spread-ul Spread-ul pe piețele financiare reprezintă diferența dintre prețul de cumpărare (ask) al unui instrument și prețul de vânzare (bid) al acestuia. Atunci când plasezi o tranzacție pe piață, spread-ul reprezintă, de asemenea, costul principal al poziției. Cu cât este mai mic spread-ul, cu atât este mai mic costul de tranzacționare. Cu cât este mai mare spread-ul, cu atât este mai mare costul. Poți înțelege spread-ul și ca distanța minimă pe care piața trebuie să o parcurgă în favoarea ta ca să obții profit. Spre exemplu, să presupunem că piața noastră EURUSD este cotată la un preț de cumpărare de 1,0984 și un preț de vânzare de 1,0983; așadar, spread-ul se calculează prin scăderea valorii 1,0983 din 1,0984 – rezultând un spread total de 0,0001 sau 1 pip. Odată ce ai plasat un ordin pe piața EURUSD și prețul se mișcă cu cel puțin 1 pip în favoarea ta, atunci poziția poate începe să genereze profit. Acesta este și motivul pentru care, atunci când plasezi ordinul în primă instanță, începi cu înregistrarea unei mici pierderi. Cum să înțelegem costul spread-ului cu xStation Dacă folosești platforma MT4, ar trebui să calculezi manual valoarea spread-ului. Una dintre funcționalitățile platformei xStation ar fi calculatorul de trading avansat, care evaluează instant costul spread-ului, în funcție de mărimea tranzacției tale. În exemplul de mai jos, o tranzacție de 1 lot pe EURUSD cu un spread de 1,1 pips duce la o valoare de 8,38 £ pentru spread. Stop Loss (Marchează pierderea) Traderii cu experiență vor certifica faptul că, una dintre cheile succesului pe piețele financiare pe termen lung, este reprezentată de managementul prudențial al riscului. Utilizarea unui ordin stop loss este una dintre cele mai populare metode pentru traderi de a-și gestiona constant riscurile. Ce este un ordin Stop Loss? Un stop loss este un tip de ordin de închidere a poziției, care permite traderului să specifice un anumit nivel al pieței care, odată atins, conduce la închiderea automată a tranzacției de către sistemele noastre, pe pierdere. De aici provine și numele de Stop Loss, deoarece ordinul efectiv îți oprește pierderile. Cum funcționează în practică un ordin Stop Loss?

Să aruncăm o privire la exemplul de mai sus. Traderul a deschis o poziție de cumpărare pe EURUSD, în speranța că prețul va crește peste 1,13961, fapt ilustrat de prima linie. Vei remarca o a doua linie sub aceasta, care reprezintă un ordin stop loss setat la 1,13160. Aceasta înseamnă că, dacă piața scade sub acest nivel, poziția traderului va fi automat închisă pe pierdere - și astfel traderul este protejat de posibile mișcări adverse adiționale. Un ordin stop loss te ajută să îți gestionezi riscurile și să menții pierderile la un nivel minim acceptabil și controlat. Take Profit (Marchează profitul) Un ordin take profit (marcare a profitului) va închide tranzacția odată ce aceasta atinge un anumit nivel de profit. Atunci când, ordinul take profit este atins pe o tranzacție, aceasta este închisă automat la valoarea actuală a pieței. Deși stopează potențiala creștere a profitului, acest ordin garantează un anumit profit, odată ce se atinge un nivel setat. Cum funcționează un ordin Take Profit în practică? Să aruncăm o privire la exemplul menționat anterior. Traderul a deschis o poziție de vânzare pe EURUSD în speranța că prețul va scădea sub 1,13941, fapt ilustrat de prima linie. Vei remarca o a doua linie sub aceasta, care reprezintă un ordin take profit setat la 1,12549. Aceasta înseamnă că, dacă piața scade spre acest nivel, poziția traderului va fi automat închisă pe profit - și astfel, traderul este protejat de alte mișcări adverse adiționale. Cu toate acestea, însă, ordinul stopează orice fel de mărire a profitului, dacă piața continuă să scadă. Profitul menționat va fi preluat din tabel, iar poziția va fi închisă.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."