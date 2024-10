Ethereum - ce este? Prețul ETH, știri, tranzacționare

În trecut, tranzacționarea criptomonedelor era considerată o simplă loterie, dar astăzi, Ethereum (ETH) și alte criptomonede devin active legale în portofoliile de investiții. Într-adevăr, această „revoluție digitală” este comparată cu goana după aur din secolul al XIX-lea sau cu bula “dot com” din 2001, valoarea criptomonedelor crescând pe măsură ce interesul global pentru acestea sporește. Dar ce este cu adevărat Ethereum? Ce diferențiază această criptomonedă de alte monede virtuale? Cum o tranzacționezi? Vei găsi răspunsurile acestor întrebări în acest articolul.

Ethereum (ETH) – informații de bază Ethereum a fost prezentată și publicată în 2013 într-un raport al lui Vitalik Buterin, un programator implicat în dezvoltarea Bitcoin, care credea că Bitcoin are nevoie de un limbaj de scripting pentru a permite dezvoltarea aplicațiilor. Cu toate acestea, el nu și-a putut îndeplini obiectivele din cauza lipsei de suport din partea comunității Bitcoin. Prin urmare, a decis să aducă pe piață o nouă platformă cu un limbaj de scripting mai versatil. Când vorbim despre Ethereum, trebuie să înțelegem că această criptomonedă nu este doar o monedă digitală. Ethereum este o platformă bazată pe tehnologia blockchain, care utilizează contracte peer-to-peer și este echipată cu o serie de funcționalități, de exemplu: contracte inteligente și Ethereum Virtual Machine (EVM). Blockchain-ul Ethereum îți permite, de asemenea, să creezi un token complet nou pe baza acestuia, care poate fi folosit într-un scop strict definit. Mai jos, vei găsi cele mai populare token-uri Ethereum: ERC-20 – cel mai comun tip de token Ethereum. Următoarele tokenuri funcționează pe baza ERC-20: Uniswap, Binance Coin sau Tether, considerat o reflectare digitală a dolarului american.

– un token foarte asemănător în construcția sa cu ERC-20, diferența constând în faptul că tokenurile ERC-223 nu pot fi pierdute ca urmare a unei tranzacții eronate. ERC-721 – așa-numitele tokenuri nefungibile (NFT) au valoare unică, atribuită fiecărui token în parte. Tokenurile de acest tip devin din ce în ce mai populare și sunt folosite pentru a crea obiecte unice de colecție sau opere de artă. Datorită descentralizării, Ethereum este o țintă dificilă pentru fraude și cenzură. Obiectivul ETH este de a asigura o mai mare siguranță în comparație cu contractele tradiționale, care stau la baza instrumentelor financiare, și de a reduce costurile aferente. Datorită aspectelor menționate, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că Ethereum este a doua cea mai importantă criptomonedă de pe piață, iar capitalizarea ETH în septembrie 2021 s-a ridicat la aproximativ 400 de miliarde USD. Cum tranzacționezi Ethereum (ETH)? – bursa de criptomonede și CFD-uri Poți tranzacționa ETH în diferite moduri, de exemplu, poți deschide un cont la o bursă unde se tranzacționează Ethereum (ETH) și cumpăra criptomoneda astfel. Acest lucru implică aceleași avantaje și dezavantaje ca și pentru achiziționarea Bitcoin. Oamenii care caută o modalitate de a tranzacționa activ criptomonede ar trebui să ia în calcul și CFD-urile pe Ethereum. Contractele pentru diferență (CFD) fac posibilă expunerea pe Ethereum, permițând investitorilor să deschidă atât poziții long (de cumpărare), cât și short (de vânzare) însă fără a deține activul suport. Trebuie avut în vedere faptul că, în cazul instrumentelor derivate, investitorul nu deține fizic ETH, ci doar câștigă sau pierde ca urmare a modificării cursului de schimb al instrumentului suport (în acest caz – Ethereum). Acest lucru are avantajele sale deoarece, datorită instrumentelor derivate, investitorul nu e nevoit să folosească portofele de criptomonede sau să cumpere Ethereum prin burse de criptomonede nereglementate. Această metodă poate fi extrem de utilă având în vedere că ETH, la fel ca întreaga piață a criptomonedelor în general, este susceptibilă la fluctuații de preț (adesea semnificative) de care poți profita. Când tranzacționezi CFD-uri pe Ethereum vei beneficia de efectul de levier, spre exemplu, la XTB efectul de levier pentru ETH este 1:2. Acest lucru înseamnă că folosind un depozit mai mic, 50% din valoarea poziției, poți deschide și gestiona o poziție care are o valoare de două ori mai mare (verifică oferta actuală pe criptomonede de la XTB). Utilizarea efectului de levier în tranzacționare îți permite să obții profituri atractive, dar implică și un risc de pierdere pe măsură. Poți afla mai multe despre efectul de levier aici – reține că volatilitatea crește riscul. Tranzacționarea Ethereum - exemplu de utilizare a CFD-urilor cu activ suport pe Ethereum CFD-urile cu activ suport pe Ethereum permit investitorilor să se poziționeze atât long, cât și short - astfel pot obține profit atât din cumpărarea, cât și din vânzarea în lipsă a ETH. Acest lucru este crucial în cazul unor piețe atât de volatile precum piața criptomonedelor, deoarece investitorii au, astfel, la îndemână un instrument care îi poate ajuta să se adapteze cu ușurință la condițiile de piață. Graficul de mai jos arată cât de utile pot fi CFD-urile atunci când tranzacționezi Ethereum. După crearea unui maxim local, prețul criptomonedei a evoluat într-un canal descendent, care ar fi putut fi folosit de un speculator experimentat pentru a deschide și închide în profit câteva poziții. Vă rugăm să rețineți că informațiile și studiile bazate pe date sau rezultate istorice nu asigură profituri în viitor. Trebuie să ne amintim și de riscul inerent al efectului de levier. După cum poți vedea pe grafic, scăderile Ethereumului s-au accelerat de-a lungul timpului, ducând la o ieșire rapidă din canalul descendent. O poziție de tip BUY (cumpărare) pe CFD-uri cu activ suport pe Ethereum, în acel moment, s-ar fi soldat, cel mai probabil, cu pierderi serioase sau – în cazul nerespectării unor principii solide de gestionare a contului, la pierdere semnificativă de capital. Ethereum și Bitcoin – asemănări și diferențe Ethereum este o monedă digitală, creată și deținută electronic. Spre deosebire de monedele tradiționale, fizice, cum ar fi euro sau dolarul, Ethereum nu este tipărit. La fel ca Bitcoin, această criptomonedă funcționează pe baza unei rețele de plată descentralizate care permite plăți online anonime fără a fi nevoie de folosirea serviciilor unei bănci sau ale unei terțe părți. Fiind a doua cea mai mare criptomonedă, după Bitcoin, Ethereum este foarte asemănătoare cu Bitcoin, însă există și câteva diferențe importante. Tehnologia Blockchain: în comparație cu Bitcoin, Ethereum permite crearea mult mai rapidă a așa-numitelor blocuri, adică înregistrări ale tranzacțiilor cu criptomonede, ceea ce înseamnă o procesare mai rapidă a tranzacțiilor. Această eficiență o face mai adecvată pentru procesarea tranzacțiilor decât pentru stocarea valorii.

Vă rugăm să rețineți că informațiile și studiile bazate pe date sau rezultate istorice nu asigură profituri în viitor. Când se confruntă cu alegerea între două criptomonede populare, un investitor informat ar trebui să țină cont de diversificare. Oferta extinsă de instrumente financiare a XTB include nu numai CFD-uri Ethereum sau Bitcoin, dar, în cadrul aceluiași cont de tranzacționare, vei găsi și Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple alături de alte criptomonede. Încercarea de a alege cea mai promițătoare criptomonedă se poate dovedi a fi un eșec. Mai mult, diversificarea adecvată va reduce riscul pe întreg portofoliului și va genera profituri notabile prin expunerea la o piață dinamică și promițătoare, piața criptomonedelor.

