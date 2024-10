Tranzacționare cu efect de levier | Investiția cu efect de levier - ce este?

Timp de citire: 7 minute(s)

Probabil că fiecare investitor va întâlni termenul „levier financiar” și opțiunea de a investi cu levier mai devreme sau mai târziu. Deci, ce este tranzacționarea cu levier? Care sunt avantajele potențiale ale efectului de levier și ce riscuri implică? Ce este o marjă și un apel în marjă? Vei găsi răspunsuri la aceste întrebări în acest articol.

Ce este efectul de levier financiar? Levierul financiară oferă posibilitatea de a investi sau controla fonduri mult mai mari decât cele deținute în prezent. În viața de zi cu zi, împrumuturile sunt cea mai populară formă de levier financiar, care fac posibilă finanțarea unei investiții mult mai mari, deținând, de exemplu, 10% sau 20% în fonduri proprii. Restul este împrumutat. Funcționarea acestui mecanism este puțin diferită pe piața financiară, dar rezultatul său este foarte similar. Permite obținerea de câștiguri potențiale din întreaga tranzacție, deținând în același timp doar o fracțiune în fonduri proprii. Tranzacționare cu efect de levier Investițiile cu efect de levier pot fi benefice pentru un investitor, deoarece nu impune ca acesta să dețină capital mare la început pentru a efectua tranzacții de valoare mare. Acest lucru implică de asemenea un risc ridicat deoarece, cu cât valoarea tranzacției este mai mare, cu atât sunt mai semnificative efectele fluctuației pieței asupra soldului întregului cont și a rezultatului tranzacției (fie profit fie pierdere). De exemplu, vom descrie această situație pe perechea valutară EUR / USD și un levier de 1:30. Aceasta înseamnă că investitorul poate controla o poziție echivalentă a 30.000 EUR, deținând doar 1.000 EUR (1:30 echivalând cu 1000:30000 EUR). La încheierea unei astfel de tranzacții, platforma de tranzacționare va verifica automat dacă există cel puțin 1.000 EUR în cont pentru a deschide o poziție de 0.3 loturi CFD-ul EUR / USD. Această sumă va forma o marjă care va fi explicată în detaliu mai jos. Ce beneficii aduce traderului efectul de levier? Dacă, urmare a unei investiții, prețul CFD-ului pe EUR / USD crește, rezultând un profit de 300 EUR, pentru investitor aceasta înseamnă un randament de 30% din suma investită de 1.000 EUR. Dacă nu ar fi fost efectul de levier de 1:30, investitorul ar fi trebui să aibă 30.000 EUR în cont și același profit potențial de 300 EUR ar însemna un randament de 1%. Datorită efectului de levier, randamentele investițiilor pot fi mai mari cu contribuții proprii mai mici. Cu toate acestea, efectul de levier este o sabie cu două tăișuri. În cazul unei scăderi a cursului de schimb și a rezultatului tranzacției de - 300 EUR, traderul pierde 30% și mai are doar 700 EUR din 1.000 EUR. Exemplul de mai sus presupune menținerea în cont a unei cantități de fonduri doar cât să acopere marja, ceea ce este extrem de rar în realitate. Investitorii au, de obicei, mai multe fonduri decât minimul necesar, adică de exemplu, 5.000 EUR pot fi depuși în cont în loc de 1.000 EUR. Acest lucru oferă o mai mare flexibilitate, o mai mare libertate de mișcare a prețului fără a periclita integritatea contului și oferă posibilitatea de a deschide tranzacții simultan pe mai multe piețe. Marjă și investițiile cu efect de levier Să ne întoarcem la marja care este un element cheie al investițiilor cu levier. Este, de asemenea, cunoscută sub numele de depozit în marjă. Pentru a controla o poziție de 30.000 EUR cu un efect de levier de 1:30, trebuie să blochezi o marjă de 1.000 EUR. Aceasta înseamnă că poți controla 30.000 EUR cu 1.000 EUR, iar cei 1.000 EUR sunt blocați ca marjă pentru a utiliza efectul de levier. Marja este frecvent exprimată ca procent, ceea ce arată automat ce efect de levier maxim poate fi utilizat. Dacă marja necesară pentru un instrument dat este de 3,33%, aceasta înseamnă un efect de levier maxim posibil de 30: 1. În cazul în care marja este de 5%, efectul de levier va fi de 20: 1, iar pentru 10% - 10: 1. Astfel, cu cât este mai mic procentul de marjă, cu atât este mai mare efectul de levier care poate fi utilizat pentru a deschide o tranzacție și invers. Ce se întâmplă dacă o tranzacție nu se desfășoară așa cum era de așteptat? Când marja pentru o poziție începe să se diminueze, vei avea opțiunea de a primi notificări pentru suplimentarea acesteia, adică așa-numitul apel în marjă. În caz contrar, dacă piața continuă să se deplaseze în direcția nefavorabilă, tranzacția va fi închisă automat. Prin urmare, în cazul tranzacționării cu efect de levier pe mai multe instrumente și piețe, nivelul marjei ar trebui întotdeauna verificat, deoarece este crucial pentru menținerea pozițiilor deschise. Un exemplu detaliat de tranzacție cu efect de levier Ai un cont în USD și poți tranzacționa perechi valutare majore cu un efect de levier maxim de 30: 1, ceea ce înseamnă că fiecare dolar blocat în marjă îți oferă 30 USD pentru tranzacționare. Blocând 1.000 USD ca marjă înseamnă că poți deschide inițial o poziție de maximum 30.000 USD (1.000 USD x 30). Să presupunem că, în urma unei analize efectuate reiese că este posibilă o scădere a cursului de schimb EUR / USD. Este astfel posibil să dorești să vinzi EUR și să cumperi USD. Decizi să aloci 20.000 EUR pentru aceasta - aceasta este valoarea tranzacției la cursul de schimb EUR / USD de 1.3000, adică de la 1 EUR la 1,30 USD. Deschiderea unei poziții “short” echivalează cu cheltuirea a 20.000 EUR pentru a cumpăra 26.000 USD cu o marjă de 1.000 USD. Aceasta înseamnă că efectul de levier efectiv se ridică la 26.000 USD / 1.000 USD marjă, adică 26: 1. Aceasta înseamnă utilizarea aproape a întregii marje. Fiecare pip va însemna 2 USD pentru poziția luată în discuție. Astfel, întreaga marjă ar fi consumată dacă rata de schimb EUR / USD se va modifica cu 500 de pips (500 pips * 2usd/pip = 1000 USD, adică întreaga marjă). După un timp, cursul EUR / USD scade la 1,2700. Închizi tranzacția cu un profit de 300 pips, ceea ce se traduce în 600 USD. Din perspectiva unei conversii clasice, ai vândut 20.000 EUR și ai cumpărat 26.000 USD la cursul de schimb de 1,30. După scăderea cursului de schimb la 1,27, ai răscumpărat 20.000 EUR pentru 25.400 USD. Diferența de 26.000 - 25.400 este profitul. Datorită efectului de levier, ai generat o rată de rentabilitate pentru cei 1.000 USD investiți de 60% (600 USD). Dacă nu ar fi fost efectul de levier, ai fi putut vinde doar 769,23 EUR și cumpăra 1.000 USD. La cursul de schimb de 1.2700, puteai răscumpăra 769,23 EUR pentru 976,92 USD, ceea ce generează un profit de 23 USD. Astfel, profitul este de 26 de ori mai mic. Trebuie reamintit faptul că, în cazul schimbării cursului de schimb în direcția nefavorabilă, pierderile suportate sunt crescute în mod similar și proporțional prin utilizarea mecanismului de levier. Acest lucru poate duce la pierderea rapidă a capitalului investit. Investiții cu efect de levier - instrumente Atât investitorii începători cât și cei cu experiență pot utiliza efectul de levier pentru a tranzacționa CFD-uri pe toate clasele de active. Aceasta înseamnă că tranzacționarea cu levier este disponibilă pentru CFD-uri pe perechi valutare, mărfuri, indici bursieri, criptomonede, obligațiuni, ETF-uri și acțiuni individuale. Cele mai populare instrumente cu efect de levier includ perechi valutare majore, cum ar fi: EUR / USD, GBP / USD și USD / JPY, mărfuri precum: aur (GOLD), petrol (OIL.WTI) și cafea (COFFEE), indici bursieri: DAX ( DE30), S&P 500 (US500) și NASDAQ 100 (US100), criptomonede: Bitcoin (BITCOIN) și Ethereum (ETHEREUM) și CFD-uri pe acțiuni precum: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) și multe altele. Tranzacționare cu efect de levier - avantaje și dezavantaje Avantajele levierului financiar Capital mai mare Levierul financiar mărește capitalul disponibil pentru tranzacționare. De exemplu, controlezi efectiv 60.000 USD cu un efect de levier de 30: 1, în timp ce ai la dispoziție doar 2.000 USD. Aceasta înseamnă că poți aloca sume mai mari pe diferite poziții din portofoliul tău. Dar nu uita că acest lucru implică și un risc mai mare. „Împrumut” fără dobândă Efectul de levier poate fi comparat cu un împrumut acordat de un broker în schimbul gajării unei marje care permite luarea unei poziții mai mari pe piață. Cu toate acestea, acest „împrumut” nu implică nicio datorie sub formă de dobânzi sau comisioane și poate fi utilizat în orice mod în timpul tranzacționării. Metoda pentru reducerea volatilității Perioadele de volatilitate redusă pot fi deosebit de obositoare pentru investitori din cauza modificărilor minore ale prețurilor. Cu toate acestea, datorită tranzacțiilor cu efect de levier, investitorii pot genera profituri mai mari chiar și în perioadele de volatilitate redusă de pe piață. În acest caz, chiar și o ușoară modificare a prețului sau a cursului de schimb poate însemna o modificare semnificativă a contului investitorului. Dezavantaje ale efectului de levier Pierderi crescute Cel mai important risc legat de tranzacționarea cu levier este faptul că, în mod similar cu profiturile, pierderile sunt, de asemenea, amplificate atunci când piața se îndreaptă în direcția opusă celei asumate. Levierul financiar poate necesita cheltuieli de capital minime, dar deoarece rezultatele tranzacționării se bazează pe dimensiunea totală a poziției controlate de tine, pierderile pot fi substanțiale. Apel în marjă Dacă pierderile depășesc marja utilizată de tine, apare un apel pentru a suplimenta marja. Datorită faptului că efectul de levier crește pierderile, riscul unui apel în marjă va exista întotdeauna și, în absența unor noi fonduri disponibile în cont, pozițiile vor fi închise automat cu o pierdere.

