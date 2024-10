CFD-urile - Dicționarul Traderului

Prețurile Bid / ask - reprezintă cotarea bidirecțională a prețului și indică cel mai bun preț potențial la care un activ poate fi vândut sau cumpărat la un moment dat. Prețul bid reprezintă prețul maxim pe care un cumpărător este dispus să-l plătească pentru o acțiune sau alt instrument financiar. Prețul ask reprezintă prețul pe care un vânzător este dispus să-l accepte pentru același instrument financiar. Este important de reținut că, atunci când realizăm o tranzacție, vom cumpăra de la vânzători la prețul ask și vom vinde către cumpărători la prețul bid.

Levierul multiplică puterea de cumpărare a capitalului blocat în marjă, permițând inițierea de tranzacții cu valori care pot depăși depunerile în contul de investiții. De exemplu, un levier de 1:100 înseamnă că valoarea tranzacțiilor poate fi de 100 de ori mai mare, adică, pentru 1 dolar pot fi activate tranzacții în valoare de 100 de dolari. Nu uita! Folosirea efectului de levier financiar este riscantă și necesită reguli stricte privind protecția capitalului.

Swap overnight reprezintă un acord între două părți prin care sunt specificate și anumite reguli privind plățile mutuale, în funcție de parametrii de piață specifici (ex. rata de dobândă, rata de schimb valutar). Tipul de bază al acestei operațiuni este un contract în care o parte o compensează pe cealaltă pentru consecințele modificării parametrului convenit. În cuvinte simple, un swap înseamnă să lași o poziție deschisă pentru a doua zi, poziție pentru care investitorul primește sau plătește dobândă. Practic, toate tranzacțiile cu CFD-uri, inclusiv cele efectuate pe piața FOREX implică swap-uri.

Marja este un colateral, o garanție pe care un trader trebuie să o depună în contul său de investiții și care va acoperi riscul de credit pe care titularul îl reprezintă pentru broker. Pe o piață unde tranzacționezi cu levier, acest lucru înseamnă că investitorul nu trebuie să aibă în contul de investiții întreaga sumă pentru a acoperi întreaga valoare a tranzacției, ci doar suma cerută de broker ca marjă. Modificările valorii unei tranzacții cu efect de levier, în cazul în care sunt negative, sunt acoperite de fondurile depuse în marjă și atunci când aceste fonduri se epuizează, brokerul este obligat să închidă tranzacția.

Poziție Long și Short - a avea o poziție long (de cumpărare) pe un instrument financiar înseamnă că investitorul deține acel instrument și se așteaptă ca prețul să crească în viitor. Poziția short (de vânzare) se referă la vânzarea unui instrument financiar pe care investitorul nu îl deține, dar despre care crede că prețul va scădea în viitor. Dacă ipoteza investitorului din ultimul caz este corectă, atunci el va avea dreptul să răscumpere activul la un prețul mai mic, în viitor, și să obțină astfel un profit. Pe de altă parte, dacă prețul va crește, atunci acesta va suporta o pierdere.

Calculatorul de investiții este un instrument util care te va ajuta în privința administrării riscului. Poate fi util în calcularea automată a parametrilor tranzacției precum valoarea unui pip, valoarea marjei, spread-ul și în determinarea în mod instant a tuturor aspectelor unei tranzacții, permițându-ți să iei decizii informate într-un timp mai scurt.

Take Profit & Stop Loss (inclusiv Trailing Stop): Take Profit - este un ordin folosit pentru marcarea automată a profitului la un nivel specificat anterior de către investitor. Ca regulă generală, este executat printr-un ordin de tip limit, opus poziției actuale. Așadar, închidem o poziție short în profit (TP) cu un ordin de tip buy limit aflat sub prețul la care a fost deschisă tranzacția, iar o poziție long va fi închisă în profit cu ajutorul unui ordin de tip sell limit aflat deasupra prețului la care a fost deschisă tranzacția.

Stop loss - un tip special de ordin stop în așteptare. Acest ordin este atașat tranzacției și o închide atunci când prețul crește sau scade, ajungând la nivelul de Stop loss.

un tip special de ordin stop în așteptare. Acest ordin este atașat tranzacției și o închide atunci când prețul crește sau scade, ajungând la nivelul de Stop loss. Trailing Stop (TS) este un tip special de ordin Stop loss care urmărește prețul atunci când acesta evoluează într-o direcție favorabilă tranzacției.

