Ce este marja?

Timp de citire: 3 minute(s)

Atunci când tranzacționezi FX sau CFD-uri, marja reprezintă suma necesară pentru a fi blocată astfel încât să poți plasa o tranzacție. Este important să înțelegi că marja nu este un cost și odată ce ai închis tranzacția, valoarea marjei este deblocată. Valoarea marjei depinde de factori precum tipul pieței și tipul levierului.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Care sunt avantajele marjei? Tranzacționarea în marjă - cunoscută și sub numele de tranzacționare cu efect de levier - îți permite să ai o expunere mare la piață folosind o sumă mai mică de bani. Asta înseamnă că dacă piața evoluează în favoarea tranzacției tale, câștigul ar putea să fie semnificativ mai mare decât în tradingul tradițional, însă dacă piața evoluează în defavoarea tranzacției tale, pierderea ar putea fi pe măsură. Tranzacționarea în marjă îți permite să profiți la maximum de capitalul tău întrucât poți activa poziții mai mari și folosind doar o fracție din valoarea nominală a tranzacției, iar această fracțiune este blocată în marjă, similar unei garanții.

Poți activa tranzacții mai mari decât prin achiziții fizice, adică prin tranzacționarea clasică, în cadrul căreia este necesar să plătești întreaga valoare a instrumentului pe cre îl cumperi.

Asta înseamnă că veniturile tale, ca proporție din investiția inițială sunt mult mai mari. Reține faptul că la fel cum câștigurile sunt mărite, și pierderile se pot majora. Marja - exemplu Să presupunem că vrei să deschizi o tranzacție pe EURUSD și efectul de levier pe contul tău este de 1:30 (aplicabil în prezent pentru clienții Retail). Asta înseamnă că doar 3.33% din valoarea totală a tranzacției va fi blocată în marjă. Calculatorul de trading disponibil în xStation determină instant marja necesară deschiderii unei poziții în funcție de volumul pe care îl selectezi și de efectul de levier activ pe contul de tranzacționare pentru intrumentul ales. În exemplul de mai sus, o tranzacție pe EURUSD cu 1 lot , cu o valoare nominală de 100 000 EUR necesită o marjă blocată de aproximativ 16 430 RON (echivalentul a 3 333 EUR/ 3.33% din valoarea nominală a tranzacției). Nivelurile de marjă și cerințe inițiale de depozit Pentru a deschide și menține poziții este necesar să deții suficienți bani în contul de tranzacționare pentru a îndeplini toate cerințele de marjă. Câmpul marjă liberă/free margin reprezintă capitalul liber care poate fi folosit pentru a deschide noi ordine sau pentru a susține tranzacțiile deschise care înregistrează pierderi. La XTB apelul în marjă se operează atunci când câmpul margin level scade sub 50%. Câmpul margin level este calculat prin împărțirea valorii equity la marja blocată, valoarea rezultată fiind înmulțită cu 100%. Platforma noastră de tranzacționare, xStation include un indicator numit margin level. Atunci când acest indicator scade sub 50%, tranzacția cu cea mai mare pierdere se va închide automat, acționând ca un mecanism de protejare a contului împotriva pierderilor nelimitate. Pentru a evita situația în care se închid tranzacțiile automat începând cu cea care suferă cea mai mare pierdere (apel în marjă) este necesar să te asiguri că margin level-ul este întotdeauna mai mare de 50%. Trebuie să faci aceste calcule manual? Din fericire, nu! Platforma xStation are încorporat un calculator de tranzacționare care te ajută să faci toate aceste calcule. Dacă apeși dublu click pe oricare instrument din fereastra Market Watch/ Listă instrumente și se activează calculatorul. În exemplul de mai jos, moneda contului este EUR. Pentru a plasa o tranzacție ai nevoie de o anumită sumă de bani ca garanție.

Marja nu este un cost, ci o sumă care se blochează în contul tău cât timp tranzacția este deschisă. Suma blocată în marjă se va debloca odată ce tranzacția este închisă.

CFD-urile sunt instrumente care se supun efectului de levier financiar. Asta înseamnă că ai nevoie doar de o fracțiune din valoarea nominală a tranzacției tale pentru a avea aceeași expunere la piață ca și când ai folosi întreaga valoare nominală pentru a activa o tranzacție.

Câmpul de margin level din platformă reprezintă raportul dintre valoarea blocată în marjă și suma absolută a tuturor pozițiilor deschise (Margin / Equity). Acest raport este exprimat în procente.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."