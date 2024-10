Rulare - Tot ce trebuie să știți despre rulări!

Majoritatea CFD-urilor noastre pe indici și mărfuri se bazează pe contracte futures. Prețul lor este foarte transparent, dar înseamnă, de asemenea, că sunt supuse unor „Rulări” lunare sau trimestriale. Contractele futures pe care le cotăm pe piețele noastre de indici sau mărfuri expiră în mod normal după 1 sau 3 luni.

Prin urmare, trebuie să comutăm (rollover) prețul nostru CFD de la vechiul contract la noul contract futures. Uneori, prețul contractelor futures vechi și noi este diferit, așa că trebuie să facem o corecție de rulare prin adăugarea sau deducerea unui credit/taxă swap unică pe contul de tranzacționare la data de rulare pentru a reflecta modificarea prețului pieței. Ce este o reînnoire a contractului? Pe scurt, un rollover este o operațiune pur tehnică care asigură că CFD-urile (Contractele pentru Diferențe) pe care le poți tranzacționa pe platformele XTB reflectă întotdeauna condițiile de piață în cel mai bun mod posibil. Data de expirare a unui contract futures este ultima zi în care poți tranzacționa acel contract. Înainte de expirare, un investitor de futures are trei opțiuni: ● Compensarea sau lichidarea poziției ● Decontare ● Rollover O reînnoire are loc atunci când un investitor își mută poziția din contractul din prima lună la un alt contract în viitor. Investitorii vor stabili când trebuie să treacă la noul contract urmărind volumul atât al contractului care expiră, cât și al celui de luna viitoare. Un investitor care urmează să își ruleze pozițiile poate alege să treacă la contractul de luna următoare când volumul a atins un anumit nivel în contractul respectiv. De ce trebuie XTB să ruleze CFD-urile? XTB oferă toate contractele CFD cu o expirare de 365 de zile. Majoritatea indicilor și CFD-urilor pe mărfuri se bazează pe prețurile contractelor futures. Pentru fiecare piață există de obicei o listă lungă de contracte futures cu date de expirare diferite, de la o lună la mulți ani în viitor. Cel mai mare volum este de obicei pe cel mai apropiat contract. Pentru a tranzacționa cel mai activ contract, un investitor de pe piața futures trebuie să închidă un contract (in expirare) și să deschidă altul (următorul), plătind comisioane de tranzacție. Rollover CFD face acest lucru pentru tine și nu există taxe de tranzacție asociate! Rollover-urile sunt gratuite la XTB? Da, toate transferurile sunt complet gratuite pentru toți clienții XTB. Pot pierde bani la o rulare? O rulare este o operațiune pur tehnică și, în majoritatea cazurilor, este neutră din punct de vedere al profitului. O modificare a prețului va afecta poziția „profit”, dar, în același timp, exact suma opusă va fi adăugată la poziția „swap”. De exemplu: Prețul actual al vechiului contract futures OIL (cu expirare) este de 22,50

Prețul actual al noului contract futures OIL (la care trecem prețul CFD) este 25,50

Corecția de rulare în swap este de 3000 USD per lot = (25,50-22,50) x 1 lot, adică 1000 USD Dacă ai o poziție long - CUMPERI 1 lot de OIL la 20.50.

Profitul tău înainte de rulare este de 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, adică 1000 USD

Profitul tău după rulare este, de asemenea, de 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD (Corectare de rulare) Dacă ai o poziție short - VINZI 1 lot de OIL la 20.50.

Profitul tău înainte de rulare este de -2000 USD =(20,50-22,50) x 1 lot, adică 1000 USD

Profitul tău după rulare este, de asemenea, de -2000 USD =(20,50-25,50) x 1 lot + 3000 USD (Corectare rollover)

O listă detaliată a datelor de transfer pentru toate instrumentele poate fi găsită în secțiunea Informații despre cont/specificații instrument de pe site-ul nostru, AICI. Informații importante Este esențial de reținut că după calcularea punctelor swap (care sunt rezultatul bazei dintre două serii de contracte ale instrumentului suport), valoarea registrelor contului Clientului se va modifica. Cu o bază foarte mare, se poate întâmpla ca NIVELUL DE MARJĂ necesar să fie depășit. În acest caz, va începe închiderea automată a poziției, începând cu poziția care generează cel mai mic rezultat financiar și va continua până în momentul în care este atins NIVELUL DE MARJĂ solicitat. De asemenea, clienții ar trebui să își ajusteze ordinele active în așteptare. Dacă prețul de activare a ordinului stabilit de client se încadrează în intervalul aferent rollover-ului, ordinul va fi executat la prețul de deschidere al instrumentului. Pentru a evita această situație, ORDINELE ÎN AȘTEPTARE trebuie eliminate înainte de sfârșitul sesiunii de tranzacționare a instrumentului în ziua de transfer. Cu alte cuvinte, dacă un investitor plasează un ordin în așteptare în intervalul gap-ului de rulare, el poate produce o pierdere, cu toate acestea procesul de rulare în sine este gratuit. De ce diferă dimensiunile de rulare? Diferiți factori, cum ar fi ratele dobânzii, dividendele și costul stocării, cauzează diferențe între prețurile contractelor futures pentru un singur instrument. În mod normal, aceste diferențe sunt moderate, dar uneori anumite piețe de mărfuri pot fi martorii unor diferențe mari. Când va avea loc următoarea rulare? Facem tot posibilul să oferim în avans toate informațiile primite despre rulările pentru CFD-uri. Puteți găsi aceste informații în tabelul de rulare de pe site-ul nostru. Verificați informațiile despre transferurile programate aici - https://www.xtb.com/ro/noutati-si-stiri Cum funcționează rulările pe petrol? Deoarece petrolul este un contract futures, are o dată de expirare. Dacă deții o poziție peste data de expirare lunară a contractului futures pe care se bazează prețul, vei avea de a face cu un rollover. Dacă nu dorești ca poziția ta să fie rulată, atunci ar trebui să îți închizi poziția în prealabil. Dacă dorești să continui să îți menții poziția peste data de expirare, trebuie să închizi vechea poziție pe măsură ce contractul expiră și să deschizi una nouă pe noul contract futures. Ce s-a întâmplat pe 20 aprilie 2020? A avut loc o reînnoire extraordinară a contractelor WTI și Brent. Contractul activ a fost modificat de la 20 iunie la 20 iulie. Mișcarea are ca scop limitarea riscului ca prețul contractului activ să cadă în teritoriu negativ (cum a fost cazul contractului din 20 mai). Scăderea prețului sub 0 USD duce la o prăbușire completă a lichidității, ceea ce ar putea duce la incapacitatea de a transfera poziția la contractul de luna următoare. O mulțime de investitori cu contracte futures s-au confruntat cu o astfel de situație, ceea ce a dus în cele din urmă la scăderea prețului până la -40 USD pe baril. Trebuie remarcat faptul că, la XTB, contractele CFD oferite urmăresc să reproducă performanța prețului contractului cel mai apropiat care nu necesită ca investitorii să efectueze transfer manual. Odată ce prețul scade în teritoriu negativ, rularea ar fi mult mai dificilă, dacă nu imposibilă. Rollover-ul în sine nu afectează rezultatul financiar al unei tranzacții, deoarece punctele swap sunt adăugate sau scăzute în funcție de dimensiunea poziției și forma curbei futures.

