Termenul CFD vine de la contracte pentru diferenţă. Tranzacţionarea de CFD-uri îţi permite să deschizi o poziţie care are la bază valoarea unui instrument, estimând dacă acest preţ va creşte sau va scădea. Este important de reţinut că, fiind un produs derivat, nu deţii în mod direct activul de bază. Astfel, eviţi costurile de dealing, cum ar fi UK Stamp Duty, şi ceea ce faci este să tranzacţionezi mişcarea preţurilor de bază.
Contractul în sine este o înţelegere între două părţi de a schimba diferenţa dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere al instrumentului, de unde şi termenul de contract pentru diferenţă.
Tranzacţionarea CFD-urilor explicată
Spre deosebire de formele convenţionale de trading, CFD-urile îţi permit să profiţi de pieţele în scădere sau de cele în ascensiune.
Dacă crezi că preţul unui activ va creşte, deschizi o poziţie long sau de cumpărare şi vei profita de fiecare creştere de preţ.
Dacă crezi că preţul unui activ va scădea, deschizi o poziţie short sau de vânzare şi vei profita de fiecare scădere a preţului. Desigur, dacă pieţele nu se vor mişca în direcţia previzionată de tine, vei suferi o pierdere.
Astfel, dacă crezi, de exemplu, că preţul acţiunilor Apple va scădea, deschizi o poziţie short pe CFD-urile acţiunilor Apple şi profitul tău va creşte odată cu fiecare scădere de preţ sub nivelul de preţ la care ai deschis poziţia. Dacă preţul acţiunilor Apple va creşte, vei pierde la fiecare creştere de preţ. Cât de mult câştigi sau pierzi va depinde de volumul tranzacţiei tale (în loturi) şi de mişcarea de preţ a pieţei, care este explicată în detaliu aici.
Posibilitatea de a deschide poziţii long sau short, alături de faptul că CFD-urile sunt produse cu efect de levier, reprezintă factori care fac din CFD-uri una dintre cele mai populare metode de tranzacţionare din prezent.
Folosirea efectului de levier în tranzacţionarea CFD-urilor
CFD-urile reprezintă un produs cu efect de levier. Asta înseamnă că poţi obţine o expunere la piaţă mult mai mare pentru un depozit iniţial mult mai mic, având posibilitatea de a obţine o rentabilitate a investiţiilor semnificativ mai mare prin comparaţie cu alte forme de tranzacţionare.
În dealing-ul convenţional va trebui să-i plăteşti brokerului tău valoarea totală a activului pe care doreşti să-l achiziţionezi – însă, cu CFD-urile, ai nevoie doar de o fracţiune din valoarea activului, putând astfel să obţii mult mai mult din investiţiile tale.
Să presupunem că vrei să cumperi 100 de acţiuni la Barclays şi preţul pe acţiune este de £280, ceea ce înseamnă că investiţia totală te va costa £28000 - fără a include comisionul sau alte costuri ale brokerului ce se aplică pentru fiecare tranzacţie.
În tranzacţionarea CFD-urilor ai nevoie doar de un mic procentaj din valoarea totală a tranzacţiei pentru a deschide poziţia, menţinându-ţi acelaşi nivel de expunere la piaţă. La XTB, îţi oferim 5:1 (sau 20%) levier pe acţiunile Barclays, astfel vei avea nevoie doar de un depozit iniţial de £5600 pentru a tranzacţiona aceeaşi sumă.
Dacă preţul acţiunilor Barclays creşte cu 10%, valoarea poziţiei este de £30800. Astfel, cu un depozit iniţial de doar £5600, această tranzacţie CFD a adus un profit de £2800, ceea ce înseamnă o rentabilitate de 50%, comparată cu doar 10% în cazul în care acţiunile ar fi fost cumpărate fizic.
Cel mai important de reţinut despre levier este faptul că aşa cum îţi poate multiplica profitul, la fel îți poate multiplica și pierderile. Astfel, dacă preţul se mişcă în sens contrar aşteptărilor tale, pierderile tale pot depăşi valoarea depozitului tău iniţial – din acest motiv este important să înţelegem cum ne putem administra riscul.
Pe ce pieţe se pot tranzacţiona CFD-uri?
XTB oferă contracte pentru diferenţă pentru peste 700 de pieţe globale, pentru multiple clase de active, toate cu posibilitatea de a utiliza levierul, atât pentru poziţii long, cât şi pentru poziţii short, incluzând:
- Forex
- Indici
- Acţiuni
- Acţiuni sintetice
- Mărfuri
- ETF-uri
