Trazacționarea efectivelor de bovine (CATTLE) - Cum să cumperi și să invești în efectivele de bovine?

Timp de citire: 5 minute(s)

Efectivele de bovine vii sunt vite adulte care cântăresc între 500 și 600 kg și care sunt menite a fi sacrificate, însă acestă greutate poate varia în funcție de rasă. Industria cărnii de vită este un sector în creștere rapidă, cu o valoare de trilioane de dolari, și cu acoperire globală. Creșterea și procesarea cărnii de vită oferă locuri de muncă pentru milioane de oameni din întreaga lume, inclusiv furnizori, distribuitori și comercianți. Datorită numărului în creștere al populației lumii și datorită creșterii nivelului de trai al populațiilor țărilor în curs de dezvoltare, cererea de carne de vită ar putea crește în viitor. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că investiția în acest sector este asociată cu un risc ridicat, deoarece mai mulți factori, inclusiv vremea și bolile, pot influența creșterea sau scăderea cererii și ofertei de bovine.

Principalele utilizări ale bovinelor Vitele sunt crescute, în principal, ca sursă de hrană. Cu toate acestea, carnea și produsele lactate sunt doar câteva dintre articolele care sunt derivate din bovinele vii. Produsele secundare ale producției de carne de vită includ oleo-gelatina, uleiul și supa. Acestea sunt extrase din grăsimea și oasele de vită și sunt utilizate în producția de margarină, gumă de mestecat, conserve de carne și dulciuri. Pielea de vită este folosită la fabricarea diverselor articole vestimentare, perii, mingi de fotbal, bază pentru unguente și materiale de izolare. Grăsimea de vită și acizii grași sunt utilizați pentru a produce uleiuri industriale, cosmetice, pesticide și detergenți. Din oase, coarne și copite sunt fabricate produse precum : nasturi, taste de pian, lipiciuri și îngrășăminte. Principalii producători de bovine SUA este cel mai mare producător de carne de vită din lume, urmată , la o oarecare distanță, de Brazilia, care s-a confruntat cu o serie de critici masive cu privire la expansiunea industriei sale de bovine, care a dus la defrișări în pădurile tropicale amazoniene și la incendii. În mod surprinzător, unul dintre cei mai mari producători este India. Majoritatea cetățenilor acestei țări nu consumă carne de vită din motive religioase. Cu toate acestea, abatoarele procesează o cantitate foarte mare de animale, în special bivoli de apă, care sunt exportate în țări din Asia și Orientul Mijlociu precum: Vietnam, Egipt, Malaezia și Arabia Saudită. Cea mai mare parte a producției de bovine are loc în SUA, Brazilia și UE. Alți producători importanți sunt China, India, Argentina și Mexic. Sursa: Statista După Statele Unite, China și Brazilia sunt al doilea și al treilea consumator de carne de vită. China, Coreea de Sud și Rusia sunt trei dintre primii cinci importatori globali de carne de vită, în timp ce Brazilia, SUA și Australia sunt cei mai mari exportatori. Sursa: Statista Ce afectează prețul bovinelor? Există mai mulți factori care influențează piața bovinelor, dintre aceștia cei mai importanți sunt: - Cererea de carne de vită depinde de nivelul de trai al consumatorilor deoarece, în general, acest tip de carne este mai scump decât carnea de porc sau de pasăre. În perioadele de creștere economică, consumul de carne de vită crește, iar în perioadele de recesiune mulți consumatori trec la tipuri mai ieftine de carne, iar prețurile cărnii de vită scad. - Prețurile furajelor reprezintă cea mai mare partea a costurilor de producție. Marii producători și traderii folosesc adesea strategii de protecție de tip hedging, bazate pe corelația dintre prețurile bovinelor vii și prețurile cerealelor, de exemplu prețul porumbului. În general, aceștia se așteaptă la o corelație mare între prețurile acestor două instrumente. Aceste corelații au funcționat bine de la începutul anului 2021, însă, recent, această corelație s-a diminuat din cauza temerilor cu privire la recesiune. De asemenea, prețurile mari ale porumbului, ar putea, uneori, să îi forțeze pe producători să aducă bovine pe piață prematur. O perioadă de recesiune economică, adesea, duce la o ofertă excesivă, iar aceasta face ca prețurile să scadă și mai mult. Comparație între prețul bovinelor și al porumbului. Intervalul D1. Sursa: xStation5. Performanțele anterioare reprezintă un indicator al rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Raport USDA Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) publică lunar un raport care descrie condițiile actuale ale pieței și așteptările viitoare, provoacând adesea mișcări majore de preț. Raportul se concentrează pe trei secțiuni principale: Bovine și viței - efectivul total – care oferă numărul aproximativ de animale care vor fi transferate la abatoare în viitorul apropiat. Secțiunea efectivmatcă arată numărul de vite, din loturile de alimentare, care sunt hrănite pentru a ajunge la un anumit nivel, la gradul „select” sau mai bun confrom USDA. În cele din urmă, secțiunea marketing dezvăluie câte vite au fost scoase din efectivul total pentru a fi sacrificate. Ce ar putea face ca efectivele de bovine să devină o oportunitate de investiție interesantă? Scut antiinflație - din cauza inflației în creștere, prețurile alimentelor au crescut brusc în ultima perioadă și se așteaptă ca această tendință să continue. Prin urmare, investiția în efectivele de bovine este folosită de unii traderi ca protecție împotriva pierderii puterii de cumpărare. Diversificare - investiția în efectivele de bovine le permite investitorilor să diversifice o parte a portofoliului bazat pe acțiuni și obligațiuni, și să aloce fonduri pe piața de mărfuri. Creșterea cererii din partea țărilor în curs de dezvoltare și ,în special, din partea Chinei, poate împinge prețul mai sus, cu toate acestea, depinde foarte mult de creșterea globală. Chiar și fără China, trebuie amintit faptul că populația mondială a crescut exponențial, iar competiția pentru hrană va continua să pună sub presiune fundamentele efectivelor de bovine și ale altor alimente atunci când apar scăderi ale ofertei. Totuși, investitorii ar trebui să ia în considerare și potențialele riscuri. Istoria a arătat că recesiunea globală, adesea, afectează negativ cererea de carne de vită și prețurile acesteia. De asemenea, mulți consumatori doresc să țină pasul cu tendințele nutriționale globale și să treacă la o alimentație vegetariană sau vegană sau să își limiteze, în mare măsură, consumul de carne. De asemenea, unii activiști au subliniat că producția de carne de vită consumă multă energie și poate avea un impact negativ asupra mediului. De asemenea, prețurile pot avea o cadere bruscă în cazul revenirii encefalopatiei spongiforme bovine (ESB), cunoscută și sub numele de boala vacii nebune. Cum se tranzacționează efectivele de bovine (CATTLE)? Investitorii au mai multe opțiuni de a investi în efectivele de bovie, inclusiv acțiuni, ETF-uri și contracte futures. Cu toate acestea, Contractele pentru Diferență (CFD) sunt cea mai populară modalitate de a intra pe această piață. Acest instrument financiar este acum disponibil în oferta XTB sub simbolul CATTLE și permite specularea cu privire la prețul cărnii de vită fără a deține activele suport. Totuși, mai întâi clientul va trebui să treacă un test de adecvare, care permite să se evalueze dacă are cunoștințele și experiența corespunzătoare pentru a investi în CFD-uri. Posibilitatea de a deschide poziții long (ordin de cumpărare) sau poziții short (ordin de vânzare în lipsă) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face ca aceste tipuri de contracte să fie, în prezent, una dintre cele mai flexibile și populare modalități de tranzacționare de pe piețele financiare. Cu toate acestea, e bine de știut că CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde bani rapid din cauza efectului de levier. Rezumat Piața efectivelor de bovine oferă o oportunitate de investiție interesantă, mai ales că populația globală crește rapid, prin urmare poate duce la o creștere a cererii de carne de vită. De asemenea, ar putea oferi o anumită protecție împotriva inflației și este o modalitate excelentă de diversificare a portofoliului. Cu toate acestea, trebuie amintit că această piață poate fi extrem de volatilă, deoarece majoritatea participanților implicați sunt jucători din industrie care caută să protejeze și să asigure prețurile, ceea ce adesea atrage un număr mare de speculatori.

