Ce înseamnă tranzacționarea Forex?

Timp de citire: 2 minute(s)

Piața Forex este cunoscută și sub denumirea de FX sau piața schimburilor valutare și se definește ca fiind schimbul unei monede pentru altă monedă la un anumit preț agreat.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Să presupunem că plănuiești o vacanță în Statele Unite și ai nevoie să îți schimbi banii (lire sterline - GBP) în dolari americani (USD).

Găsești un schimb valutar și observi că rata de schimb valutar pentru GBPUSD este 1.45 dolari. Asta înseamnă că pentru fiecare liră sterlină pe care o schimbi primești 1.45 dolari. Astfel, pentru 100 de lire primești 145 dolari. Cu toate acestea, faci aceeași tranzacție peste câteva săptămâni și observi că rata de schimb GBPUSD este de 1.60 dolari. Pentru cei 100 de lire sterline vei primi acum 160 de dolari – în plus cu 15 dolari față de situația precedentă.

Ratele de schimb valutar fluctuează tot timpul din cauza unei varietăți de factori cum ar fi performanța economiei unei țări. Traderii din piața forex încearcă să profite de fluctuațiile monedelor prin a specula dacă prețurile se vor aprecia sau se vor deprecia. Forex este o piață deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Ce este piața forex? În esență, tranzacționarea forex reprezintă acțiunea de a specula evoluțiile prețurilor prin a cumpăra o monedă și în același timp prin a vinde o altă monedă. Valorile monedelor se apreciază și depreciază una împotriva alteia ca urmare a unui set de factori economici, geopolitici și tehnici. Forex este o piață tranzacționată la nivel global, deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână (de luni până vineri). Deschiderea se face luni dimineață în Wellington, Noua Zeelandă, apoi urmează piața asiatică cu Tokyo și Singapore. Următoarea piață care se deschide este cea londoneză urmată de cea americană.

Spre deosebire de majoritatea piețelor, Forex este o piață over-the-counter (OTC), ceea ce înseamnă că nu există o locație fizică pentru efectuarea acestor tranzacții care au loc 24 de ore pe zi, prin intermediul unei rețele globale de întreprinderi, bănci și persoane fizice. Lichiditatea și levierul Forex este cea mai tranzacționată piață din lume cu un rulaj mediu zilnic de peste 5000 miliarde de dolari pe zi. Acest lucru înseamnă că prețurile monedelor fluctuează constant una față de cealaltă, generând astfel multiple oportunități de tranzacționare pentru traderi. Mai mult decât atât, piața schimburilor valutare permite și utilizarea efectului de levier ceea ce înseamnă că există potențial de a câștiga o expunere mult mai mare în piață decât s-ar putea în mod normal prin tranzacții fizice. Ce determină volatilitatea pieței forex? Ratele forex reprezintă o modalitate importantă prin care poți să determini sănătatea unei economii, așadar aceste rate sunt constant monitorizate și analizate cu ajutorul mai multor factori. Asta face ca tranzacționarea în piața forex să fie rapidă și interesantă – o lichiditate mare în piață se traduce prin modificarea rapidă a prețurilor ca reacție la știri sau evenimente pe termen scurt, situații de natură politică, comerț internațional, politici monetare etc. Unii dintre factorii cheie care influențează prețurile în piața forex sunt: Stabilitatea economică și politică

Ratele de inflație

Politica monetară

Nivelul datoriei publice

Dezastre naturale

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."