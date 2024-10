Crearea de perechi valutare sintetice

În oferta noastră sunt disponibile multe perechi valutare. EURUSD, USDJPY, GBPUSD - acestea sunt cele mai cunoscute și cele mai importante perechi de pe piața FX. Dar, după cum știi, sunt și alte valute care merită urmărite. Să vedem un scurt exemplu. Între sfârșitul anului 2008 și sfârșitul anului 2016 dolarul neozeelandez a fost cea mai puternică valută din coșul valutelor majore. În același timp, pesoul mexican era printre cele mai slabe, pierzând în valoare mai mult de 34% în raport cu dolarul american. Așa că, după cum probabil ai ghicit, cea mai bună tranzacție (dacă ar fi să alegem dintre valutele coșului menționat) ar fi fost long pe NZDMXN. Totuși, perechea este destul de exotică și cu o lichiditate scăzută, ceea ce o face greu de găsit în platformele forex de retail. Dar nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece platforma noastră avansată xStation5 îți permite nu doar să tranzacționezi mai mult de 50 de perechi valutare, ci și să creezi multe altele. Cum? Vei afla pe parcursul acestei lecții. Sursa: Bloomberg Posibilități aproape infinite Să începem cu o formulă matematică. Dacă ai 30 de valute disponibile în platforma noastră, asta permite să deschizi tranzacții pe mai mult de 840 de perechi valutare. În plus, dacă ai 50 de valute disponibile (valute, nu perechi valutare) în ofertă, vei putea intra long sau short pe 2400 de perechi! De ce? NU este așa complicat cum pare. Fiecare pereche este construită din două valute. Așadar, conform exemplului, poți folosi 30 de valute ca valute de bază și alte 28 ca valute cotante. 28 deoarece nu vom dori să facem o pereche din aceeași valută (ex. USD/USD) și deoarece fiecare pereche poate fi inversată (presupunem că USDJPY este oarecum aceeași cu JPY/USD). După cum vezi, cu cât sunt mai multe valute în ofertă, cu atât pot fi create mai multe perechi. Cum creezi o pereche Să revenim la perechea NZDMXN. Aceasta are NZD ca valută de bază și MXN ca valută cotantă. Perechea nu poate fi găsită în xStation5, dar o pereche sintetică poate fi creată cu ajutorul platformei noastre avansate. Tot ceea ce trebuiesă faci este să cumperi NZDUSD și USDMXN. De ce? Deoarece cumpărând NZDUSD cumperi dolarul neozeelandez pentru dolar. Tranzacția long pe USDMXN înseamnă că o să cumperi dolarul pentru peso. Acum ești long pe USD, short pe USD și long pe NZD și short pe MXN. Dar asta nu este tot. Să ne imaginăm că în acest exemplu am cumpărat câte un lot din fiecare pereche. Asta înseamnă că ai cumpărat 100.000 de unități de dolar (prin USDMXN), dar ai vândut mai puțin prin NZDUSD. De ce? Este simplu. Long pe NZDUSD înseamnă că ai cumpărar 100.000 de unități de NZD. Perechea este cotată la 0.7200 (doar un exemplu), așadar ai nevoie de 72.000 de unități în cea short. Poți observa că este nevoie de o ajustare. Poți, de exemplu, să cumperi 0.72 loturi de USDMXN, și 1 lot de NZDUSD. Într-un astfel de scenariu, poziția ta pe USD este neutră (72.000 unități atât short, cât și long), iar valoarea tranzacției va depinde de ce se va întâmpla cu pesoul mexican și dolarul neozeelandez. Întregul proces este prezentat și în graficul de mai jos. Și dacă ai vrea să creezi o pereche pe CADMXN? Este destul de simplu. Poți vinde 1 lot de USDCAD și să cumperi un lot de USDMXN. Cu acest raport vinzi 100.000 de dolari pentru CAD, și cumperi 100.000 de dolari pentru MXN. Astfel rămâi cu o poziție long pe CADMXN. Totuși, într-un astfel de proces va trebui să reții două lucruri importante. În primul rând, trebuie să deschizi două tranzacții pentru a crea o anumită pereche. Pentru a face asta vei avea nevoie o marjă mai mare care să fie blocată în contul tău. Mai mult, spread-ul unei astfel de perechi sintetice va fi mai mare decât în cazul unei perechi deja disponibile în platformă, ceea ce creează dificultăți traderilor intraday sau a celor care fac scalping, ale căror strategii se concentrează pe mișcările minore de pe parcursul unei zile. După cum ai văzut, crearea de perechi valutare sintetice nu este atât de complicată pe cât pare la început. Procesul are costurile sale, dar investiția într-o pereche sintetică poate genera rezultate ieșite din comun, un profit mult mai mare decât ce ai putea obține tranzacționând perechile majore. Pe de altă parte, o astfel de tranzacție poate genera și o pierdere mai mare, dacă piața se mișcă împotriva ta, așa că merită să analizezi riscul asumat și nivelul de setare a ordinului Stop Loss înainte de a deschide o astfel de tranzacție.

