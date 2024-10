Operațiunile de Short-Selling și Hedging pe piețele bursiere

Short-selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferențe de preț pe o piață în scădere, în timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului împotriva fluctuațiilor nedorite.

Percepția generală este că investitorii câștigă atunci când bursele cresc și pierd atunci când bursele scad. SHORT-SELLING sau cum să câștigi* când piața scade Ei bine, în realitate, există instrumente financiare care îți permit să câștigi* și când piețele scad, prin operațiuni inverse, și anume, să poți vinde la momentul prezent ceva ce nu deții și răscumpăra ulterior, marcând diferența de preț dintre momentul prezent și cel viitor, chiar daca nu ai deținut instrumentul în fază inițială. Aceste instrumente se numesc CFD-uri (contracte pentru diferență), iar mecanismul prin care poți vinde în lipsă se numește Short Selling și este specific numai instrumentelor derivate (precum CFD-urile). HEDGING sau cum să îți îngheți tranzacțiile deja existente pentru a le proteja impotriva fluctuațiilor nedorite ale pieței Presupunând că deții în portofoliu acțiuni al căror preț este în scădere și dorești să te protejezi până trece trendul descendent. Atunci, poți apela la mecanismul de Short Selling și poți vinde în lipsă, prin intermediul unui CFD o cantitate egală cu cea deținută. Astfel, ajungi să deții simultan atât o poziție de cumpărare, cât și o poziție de vânzare pentru aceeași acțiune, înghetând rezultatul acesteia. Indiferent în ce direcție se va mișca prețul, cât pierzi pe una câștigi pe cealaltă și invers. Deci, practic, fluctuațiile pieței nu mai afectează rezultatul portofoliului pe perioada în care cele două poziții opuse sunt deschise simultan. Atenție, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operațiunile de Short Selling, în așa fel încât, dacă dorești să beneficiezi de astfel de mecanisme de protecție, este bine să alegi un broker care oferă în portofoliul său atât instrumente cu deținere, cât și instrumente derivate. În acest sens, XTB pune la dispoziția investitorilor, într-o singură platformă de tranzacționare performantă și premiată, un număr de peste 2000 de Acțiuni și ETF-uri internaționale cu deținere de la 16 dintre cele mai mari burse din lume și peste 2000 de CFD-uri cu activ suport pe mărfuri, indici, acțiuni, perechi valutare, monede virtuale și altele. Colaborarea cu un broker ce permite realizarea unui bun management al riscului poate face diferența dintre succes și eșec în investiții, iar managementul riscului se realizează cu ajutorul unui portofoliu suficient de variat încât să permită realizarea facilă de operațiuni de Short Selling, Hedging și Diversificarea corespunzătoare a portofoliului. De asemenea, XTB îți oferă posibilitatea de a deschide un Cont Demo Gratuit unde poți testa strategiile de mai sus. Regula nr. 1 a legendarului investitor Warren Buffett este „nu pierde niciodată bani”, iar regula nr. 2 spune „nu uita niciodată de regula nr. 1”. Investitorii pe termen lung, de succes, știu că protejarea capitalului lor reprezintă un aspect mult mai important decât înmulțirea acestuia. După cum spuneam, o modalitate de a limita riscul de pierdere este reprezentată de operațiunile de hedging - strategie de investiții care vizează limitarea impactului negativ al schimbării prețurilor, de exemplu, la acțiuni, prin deschiderea unei poziții opuse pe instrumentele derivate. Spre deosebire de majoritatea tehnicilor de investiții, hedging-ul nu presupune obținerea de profit, ci limitarea pierderilor. Poate părea complicat, dar, în realitate, această tehnică este foarte populară printre investitori, fiind ușor de implementat. CFD-urile, ca mijloc de hedging În paragrafele următoare ne vom concentra atenția pe operațiunile de hedging efectuate pe burse prin vânzarea de instrumente CFD. Alegerea celor din urmă nu este făcută la întâmplătoare. Instrumentele de tip CFD dețin un avantaj față de alte instrumente derivate, deoarece sunt mai accesibile și oferă un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește dimensiunea poziției. Mai mult, un alt avantaj al CFD-urilor îl reprezintă numărul instrumentelor suport - XTB oferă peste 1600 de CFD-uri cu activ suport pe acțiuni și peste 40 de CFD-uri cu activ suport pe indici bursieri. O astfel de varietate le permite investitorilor să realizeze operațiuni de hedging nu doar în cazul investițiilor în acțiuni, ci și în cazul unor portofolii mai complexe. Efectul de levier este un alt aspect important al CFD-urilor - capitalul angrenat în deschiderea și menținerea unei tranzacții de hedging este mai redus. Așadar, datorită celor menționate mai sus, CFD-urile pot reprezenta o categorie de instrumente utilă pentru a reduce riscul într-o situație de piață incertă. Să presupunem că un investitor deține acțiuni la o companie și dorește să se protejeze împotriva unei scăderi puternice de preț. Pentru a face acest lucru, el poate activa o poziție short (opusă) pe CFD-uri cu activ suport pe acțiunile acelei companii. Într-o astfel de situație, modificările prețului acțiunii nu vor avea niciun impact negativ asupra valorii portofoliului său, atât timp cât cea de-a doua poziție, cea pe CFD, rămâne deschisă. Orice pierdere provenită dintr-o scădere a prețului acțiunii va fi compensată de creșterea prețului CFD-ului tranzacționat. Trebuie menționat că în cazul poziției pe CFD, investitorul nu este privat de beneficiul de a primi dividende sau alte drepturi de vot. Situația în care investitorul vinde acțiuni și le cumpără ulterior poate fi deosebit de problematică în momentul în care acesta deține acțiuni ale mai multor companii. Una dintre opțiunile de a se proteja împotriva scăderilor de preț ar fi deschiderea unor poziții short pe CFD-urile cu activ suport pe fiecare dintre aceste acțiuni. O altă opțiune ar fi activarea unei poziții short pe CFD-ul ce are la bază indicele bursier compus din acele companii. O astfel de abordare ar permite investitorului să-și reducă comisioanele de tranzacționare, deoarece acestea vor fi percepute pentru o singură poziție deschisă. Un alt factor care face din CFD-uri o opțiune interesantă este efectul de levier - CFD-urile cu activ suport pe indici dispun de un levier de 1:20, în timp ce CFD-urile cu activ suport pe acțiuni dispun de un levier de 1:5. Acest lucru înseamnă că hedging-ul prin intermediul CFD-urilor cu activ suport pe indicii bursieri este o operațiune mai ieftină. În momentul în care recurgem la hedging, în special prin intermediul CFD-urilor, este crucială alegerea unui volum adecvat de tranzacționare. Acestea fiind spuse, hai să aruncăm o privire asupra câtorva exemple. Exemplul 1 Să luăm în considerare situația în care un investitor are în portofoliul său patru acțiuni de tip blue chip din componența indicelui bursier DE30. Valoarea lor combinată se ridică la aproximativ 50000 de euro. Așa cum am menționat anterior, luăm în considerare situația în care acest investitor nu dorește să-și vândă acțiunile, ci în schimb vrea să se protejeze de condițiile incerte de piață. Pentru a face acest lucru, el poate deschide o poziție pe indicele DAX CFD, ce se află în xStation sub denumirea (simbolul) DE30. Calculatorul încorporat xStation îi va facilita definirea volumului adecvat de tranzacționare. Sursa: xStation5 După cum se poate observa în captura de ecran de mai sus, poziția care va permite limitarea riscului are o valoare nominală de 50494 EUR și este egală cu 0,16 loturi. Trebuie subliniat faptul că, pentru a menține această poziție, avem nevoie de o marjă de doar 2.524,70 EUR, în timp ce comisionul perceput pentru deschiderea acesteia este de 3,60 EUR. Exemplul 2 Vom arunca o privire asupra unei situații similare, dar care presupune deținerea unui portofoliu de acțiuni din domeniul tehnologic american. Valoarea nominală a acțiunilor din portofoliul de mai sus se ridică la aproximativ 25000 USD. Toate companiile din portofoliu sunt componente ale indicelui Nasdaq din SUA. Acestea fiind spuse, indicele CFD corespondent ne-ar putea ajuta în acest caz pentru a ne proteja de scăderea prețurilor. Acesta poate fi identificat în xStation sub denumirea (simbolul) US100. Vom folosi din nou calculatorul încorporat xStation. Sursa: xStation5 După cum se poate observa în imaginea de mai sus, poziția de hedging va avea o valoare nominală de 24.643,94 USD și se va ridica la 0,16 loturi. În acest exemplu, investitorul va avea nevoie de o marjă de doar 1232,20 dolari, în timp ce comisionul pentru deschiderea poziției va totaliza 3,20 USD. Exemplul 3 Ca exemplu final, vom arunca o privire asupra unui portofoliu de acțiuni din Polonia. Acesta are o valoare de aproximativ 91000 PLN și este format din instituții bancare ce intră în compoziția indicelui WIG20. În cazul în care investitorul decide să se protejeze prin deschiderea unei poziții pe WIG20 CFD (W20 în xStatio), atunci parametrii tranzacției ar putea fi următorii: Sursa: xStation5 Hedging Forex Investitorii se pot proteja, de asemenea, împotriva modificărilor cursului de schimb valutar (situație care se aplică monedelor în care sunt exprimate acțiunile deținute). Vom aborda situația unui investitor cu un cont de tranzacționare exprimat în EUR, care dorește să cumpere acțiuni americane. Iată care sunt tranzacțiile ce ar trebui realizate pentru a cumpăra astfel de acțiuni: cumpărare de dolari americani cu euro

cumpărare de acțiuni cu euro Prin analogie, trebuie efectuate următoarele tranzacții pentru a vinde acțiunile: vânzare de acțiuni pentru dolari americani

vânzare de dolari americani pentru euro Platforma de tranzacționare xStation face conversii FX în mod automat prin cumpărarea sau vânzarea sumei necesare din moneda corespunzătoare. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că, atât timp cât poziția rămâne deschisă, aceasta va fi supusă riscului de schimb valutar. Valoarea poziției crește odată cu creșterea cursului de schimb EURUSD (EUR se apreciază în raport cu USD) și se depreciază odată cu scăderea cursului de schimb (EUR se depreciază în raport cu USD). Așadar, în acest caz, pentru a se proteja în cazul schimbului valutar, un investitor ar trebui să deschidă o poziție long (de cumpărare) pe EURUSD CFD. Calculatorul încorporat xStation va ajuta investitorul să stabilească dimensiunea adecvată a tranzacției, va calcula marja necesară și comisioanele. După cum se poate observa în imaginea de mai jos, prin hedging-ul poziției în valoare de 50000 € va fi necesară o marjă de 1665 € și se va percepe un comision de 4,01 €. Sursa: xStation5 Investitorul ar trebui să acorde atenție și valorilor swap ce reprezintă rezultatul diferenței de rată a dobânzii pentru cele două valute. În exemplul de mai sus, punctele de swap sunt pozitive în cazul poziției short (de vânzare), ceea ce înseamnă că investitorul va câștiga suplimentar 2,53 EUR în fiecare zi. Rezumat Operațiunile de hedging reprezintă o tehnică foarte populară printre investitorii profesioniști, permițându-le să-și protejeze profiturile și să-și limiteze pierderile. În prezent, această tehnică facilă și eficientă poate fi utilizată de oricine, datorită accesului mult mai rapid la diferite instrumente financiare. Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm că hedgning-ul nu este un instrument perfect - nu va elimina niciodată pe deplin riscul de pierdere asociat unei anumite investiții, însă îl poate limita într-o anumită măsură. * Atenție, acest articol prezintă mecanisme tehnice specifice unor instrumente financiare și nu încearcă să inducă ideea obținerii de câștiguri sau să instige la tranzacționare. Piețele financiare sunt foarte dinamice și imprevizibile și pot fluctua în orice moment în ambele direcții, generând atât câștiguri, cât și pierderi. Decizia de vânzare sau cumpărare aparține exclusiv investitorilor, iar XTB avertizează că posibilitatea de a câștiga este proporțională cu posibilitatea de a pierde atât pe piețe în creștere, cât și pe piețe în scădere, datorită faptului că piețele pot fluctua în orice moment în ambele direcții. Investitorii sunt avertizați asupra faptului că instrumentele financiare derivate sunt riscante și nu trebuie abordate în necunoștință de cauză sau în cazul în care nu se potrivesc profilului sau obiectivelor investiționale ale acestora.

