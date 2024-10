Ce sunt băncile centrale?

Timp de citire: 6 minute(s)

Din acest articol vei învăța: Ce sunt băncile centrale și care este rolul acestora în sistemul financiar

Care sunt cele mai importante bănci centrale care merită urmărite

Cum pot influența băncile centrale piețele finaciare

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

O bancă centrală este o bancă națională, care oferă servicii financiare și bancare guvernului și sistemului bancar comercial. Aceasta este responsabilă și de emiterea de monedă națională; conform Băncii Centrale Europene, “o bancă centrală este o instituție publică care administrează moneda unei țări sau a unui grup de țări și controlează rezerva de bani – cantitatea de bani din circulație. Obiectivul principal al majorității băncilor centrale este stabilitatea prețului. În unele țări, băncile centrale sunt obligate prin lege să acționeze în sprijinul ocupării totale a locurilor de muncă. Merită menționat și faptul că, o bancă centrală nu este o bancă comercială. O persoană nu poate deschide un cont sau solicita un împrumt de la o bancă centrală, fiind instituție publică nu este motivată de profit. De ce sunt băncile centrale atât de importante? Un lucru trebuie reținut – băncile centrale sunt de o importanță capitală, nu doar pentru participanții la piață, ci și pentru întreaga economie. Acestea sunt responsabile de stabilitatea prețului și pot veni și în sprijinul creșterii eonomice sau a gradului de ocupare a locurilor de muncă. Asta înseamnă că, politica monetară a unei bănci centrale sau implementarea politicii fiscale poate avea efecte asupra direcției pieței Forex. Unul dintre principalele instrumente ale unei bănci centrale este stabilirea ratei dobânzii – cunoscută și sub denumirea de costul banilor. Când banca centrală modifică rata dobânzii, este influențată piața ratei dobânzii, dar și piața de schimb valutar. Să vedem un exemplu. Imaginează-ți că Federal Reserve vede că economia funcționează bine, gradul de ocupare a locurilor de muncă este la un nivel satisfăcător, creșterea economică este solidă și inflația în creștere. Într-un astfel de scenariu, cel mai probabil Fed ar acționa în direcția creșterii ratei dobânzii, pentru a preveni creșterea exagerată a prețurilor. Pe măsură ce imprumuturile mari devin mai scumpe, mai puțini oameni și mai puține companii vor fi interesate de acestea. Astfel, creșterea va fi incetinită. Dar cum afectează asta moneda? În timp ce o dobândă mai mare face împrumuturile sau creditele mai scumpe, depozitele vor genera o dobândă mai mare, iar traderii ar putea cumpăra valuta pentru o rentabilitate mai mare. Asta conduce la o creștere a cererii pentru dolar, prin urmare, moneda devine mai scumpă. În exemplu de mai jos se vede reacția EURUSD la decizia de politică monetară a Fed-ului din Decembrie 2016. Este important de reținut că, rata dobânzii nu este singurul instrument care poate fi utilizat de băncile centrale. Băncile centrale au evoluat și au fost introduse multe măsuri extraordinare după criza financiară din septembrie 2008. O bancă centrală poate cumpăra titluri de stat sau poate împrumuta instituțiilor private banii necesari pentru stimularea creșterii creditării. Aceasta poate, de asemenea, cumpăra active de la bănci pentru a preveni falimentul acestora. Fed a făcut aceste mișcări după criză și asta a condus la începutul unei piețe bull de mai mulți ani pe Wall Street. Este vizibil că, băncile centrale sunt cei mai importanți participanți la piață, întrucât pot stabili direcția pieței. Totuși, unele instituții sunt mai influente decât altele. Să vedem care sunt băncile centrale cele mai important de urmărit. Cele mai importante bănci centale: Exista 4 bănci centrale ale căror decizii pot avea un impact major asupra piețelor financiare. Federal Reserve - Federal Reserve este banca centrală a Statelor Unite ale Americii. Comitetul Federal al pieței libere ( FOMC) este responsabil de operațiunile de pe piața liberă, care sunt hotărâtoare pentru piețele financiare. FOMC susține 8 întâlniri programate pe an. La aceste întâlniri, comitetul evaluează mediul economic și financiar, stabilește măsurile potrivite de politică monetară și evaluează riscul obiectivelor pe termen lung de stabilitate a prețului și de creștere economică sustenabilă. FOMC susține întâlniri de două ori pe trimestru, iar ultima întâlnire din fiecare trimestru este însoțiă de o conferință de presă, în cadrul căreia FOMC prezintă proiecțiile economice. Fed este în acest moment condusă de Președintele Jerome Powell, ale cărei discursuri pot avea un impact asupra piețelor similar cu o creștere sau o reducere a ratei dobânzii. Cu toate acestea, merită ascultate și deciziile de politică monetară ale celorlalți membri ai comitetului, întrucât deciziile FOMC sunt bazate pe un consens creat între membrii acestuia. Banca Centrală Europeană – Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a Uniunii Monetare Europene. Este banca centrală a celor 19 țări membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică euro. Principala îndatorire a BCE este de a menține stabilitatea prețului în zona euro pentru a conserva puterea de cumpărare a monedei unice. Consiliul de guvernare este principalul corp decizional al băncilor naționale centrale ale celor 19 țări. Consiliul de guvernare stabiliește ședințe pentru a discuta politica monetară o dată la fiecare 6 săptămâni. Fiecare ședință este urmată de conferința de presă a președintelui. Banca este în acest moment guvernată de Mario Draghi, care este faimos pentru încheierea crizei euro cu declarația sa: “BCE va face tot ce este necesar pentru a proteja euro”.

Banca Japoniei – După cum spune și numele, Banca Japoniei (BoJ) este banca centrală a Japoniei. Principala îndatorire a BoJ este menținerea stabilității prețului, însă este important de știut că încă din anii ’90, economia Japoniei este într-o încordare continuă. Rata de creștere economică este aproape de 0, în timp ce inflația este limitată la o valoare mică, iar câteodată se transformă în deflație. De aceea, Banca Japoniei a introdus cele mai impresionante măsuri dintre toate băncile centrale, inclusiv rata dobânzii negativă. Membrii Băncii Japoniei se întâlnesc de 8 ori pe an pentru a lua decizii în ceea ce privește direcția politicii monetare. Guvernatorul băncii centrale este Haruhiko Kuroda, prezent la conferința de presă de după fiecare decizie de politică monetară.

Banca Angliei – În ciuda a ceea ce sugerează numele, Banca Angliei (BoE), este banca centrală a întregului Regat Unit al Marii Britanii, și nu doar a Angliei. Obiectivul său principal este menținerea stabilității prețului, însă, după votul Brexit, BoE acționează și în sprijinul creșterii economice. Deși nu este o regulă formală, Banca Angliei a subliniat faptul că, va sprijini economia în timpul procesului Brexit. Deciziile de politică monetară sunt luate de Comitetul de Politică Monetară, care susține ședințe de 8 ori pe an. Aspectul tehnic al deciziilor BoE, este similar cu cel al Fed – guvernatorul participă la conferința de presă după fiecare 4 decizii. Totuși, există o diferență de reținut. Banca Angliei publică minutele de la ultima ședință (un document ce descrie discuția din cadrul ședinței – oferă detalii în plus despre direcția de politică monetară) împreună cu decizia. Rezerva Federală publică documentele la 3 săptămâni de la susținerea ședinței. BoE este în acest moment guvernată de Mark Carney, care va demisiona la momentul finalizării procesului Brexit. Hawks versus doves: Oameni diferiți au opinii diferite, așa că nu este o surpriză faptul că cei ce stabilesc politica monetară pot avea viziuni diferite asupra economiei și asupra politicii monetare. În rândul bancherilor centrali se evidențiază două grupuri – hawks și doves. Hawks - Hawks sunt responsabilii cu politica monetară ce au ca prioritate principală menținerea inflației la un nivel cât mai mic. Acest tip de bancheri preferă rata dobânzii ridicată și o politică monetară mai prudentă pentru a ține inflația sub control. Aceștia sunt mai puțin preocupați de starea generală a economiei.

- Hawks sunt responsabilii cu politica monetară ce au ca prioritate principală menținerea inflației la un nivel cât mai mic. Acest tip de bancheri preferă rata dobânzii ridicată și o politică monetară mai prudentă pentru a ține inflația sub control. Aceștia sunt mai puțin preocupați de starea generală a economiei. Doves - Doves sunt responsabilii cu politica monetară care pot tolera o inflației mai mare în scopul stimulării creșterii economice și a creșterii gradului de ocupare a locurilor de muncă. Acest tip de bancheri preferă o rată a dobânzii mai mică. Avem astfel, două moduri de a descrie punctul de vedere al unei bănci centrale asupra politicii monetare. Dacă auzi despre o bancă centrală că este hawkish, înseamnă că aceasta dorește creșterea ratei dobânzii, sau are o viziune bullish asupra economiei. De exemplu, un Fed hawkish semnalează o creștere a ratei dobânzii, ceea ce va duce la un dolar mai puternic. Pe de altă parte, o bancă centrală dovish are, de obicei, un impact negativ asupra monedei, deoarece nu se va grăbi să restricționeze politica sa. Cei mai importanți participanți la piață: Băncile centrale pot fi descrise ca fiind cei mai importanți și puternici participanți la piață. Deciziile acestora – sau chiar o simplă declarație a unuia dintre membri – poate avea un impact semnificativ, nu doar asupra monedei, ci și asupra piețelor de acțiuni și obligațiuni. De aceea, un trader prundent trebuie să monitorizeze îndeaproape tot ceea ce este în corelație cu deciziile de politică monetară și deciziile băncilor centrale. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."