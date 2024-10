Investiții în schimbări climatice: Cum maximizezi impactul pozitiv?

Schimbarea climei înseamnă noi realități de piață și, în ciuda creșterii ratelor dobânzilor, tendința globală este clară. Investițiile climatice sunt din ce în ce mai populare, deoarece o serie de companii pot beneficia de pe urma acestei schimbări semnificative a Pământului. Cum să maximizezi impactul pozitiv prin investițiile în schimbările climatice?

Lumea evoluează, iar dezvoltarea economică accelerată continuă să genereze niveluri semnificative de emisii de carbon. Clima Pământului se schimbă, iar restabilirea unui mediu durabil va ajuta omenirea să atingă o creștere pe termen lung, fără a perturba ecosistemul planetei și riscurile care furnizează în spatele daunelor sale. Ca răspuns la schimbările climatice rapide, a apărut o tendință foarte importantă de „economie verde”. Cu toate acestea, ea nu poate fi realizată fără investiții în valoare de trilioane de dolari din partea sectorului privat. Schimbările climatice creează oportunități puternice pentru întreprinderile care vor crea modele de afaceri de succes bazate pe noua tendință ecologică. Investitorii care aleg să investească în această schimbare se pot aștepta la randamente pe termen lung și la un impact pozitiv asupra planetei Pământ. Desigur, acest lucru nu poate avea loc fără riscurile care însoțesc întotdeauna investițiile. Cum să faci bani și, mai ales, cum să înțelegi tendința de a investi în schimbările climatice? De la mașini electrice la investiții în companiile miniere de uraniu și până la investiții în apă. Examinează modul în care energia regenerabilă, transportul durabil și tehnologiile de reducere a emisiilor de carbon îți pot alinia investițiile la durabilitatea mediului și la potențialul de creștere. Citește acest articol pentru a afla cum să beneficiezi și să susții investițiile în domeniul schimbărilor climatice. Eforturi globale net-zero Urgența de a aborda schimbările climatice a stimulat un efort global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Economia Statelor Unite are obiectivul de a realiza o economie cu 0% emisii de CO2 până în 2050, la fel ca și Uniunea Europeană. Probabil, aceasta poate crea oportunități uriașe de investiții pentru companiile private. Pe măsură ce lumea încearcă să treacă la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, companiile se transformă, adoptând tehnologii ecologice pentru a-și reduce amprenta de carbon și a atenua schimbările climatice. Această schimbare nu numai că își aduce aportul la lupta împotriva încălzirii globale, dar oferă și o multitudine de oportunități de investiții. Companiile axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră conduc această mișcare. Progresele înregistrate în domeniul captării carbonului și al transportului de energie curată au făcut din acest sector o componentă vitală a strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice. Aceste companii nu numai că generează un impact tangibil asupra crizei climatice, dar deschid și o nouă eră a investițiilor în domeniul climei. Transportul energiei și sectoarele de nișă Tehnologiile de reducere a gazelor cu efect de seră și progresele în domeniul transportului de energie curată oferă oportunități de investiții profitabile și contribuie semnificativ la combaterea schimbărilor climatice.

Energia regenerabilă și piața vehiculelor electrice înregistrează o creștere rapidă, companiile din aceste sectoare prezentând oportunități de investiții promițătoare prin inovații tehnologice și extindere internațională.

Nu numai vehiculele electrice, ci și sectoarele de nișă, cum ar fi mineritul uraniului sau investițiile în infrastructura de alimentare cu apă, pot fi esențiale pentru întreaga economie mondială. Investițiile eficiente în domeniul schimbărilor climatice implică asumarea riscurilor corespondente potențialelor recompense, valorificarea cercetării în domeniul investițiilor și înțelegerea dinamicii pieței globale, atenție la strategiile pe termen lung și optimizarea durabilă a portofoliului. În lupta împotriva schimbărilor climatice, tehnologiile de captare a dioxidului de carbon au apărut ca o schimbare radicală. Prin extragerea dioxidului de carbon din atmosferă, aceste tehnologii oferă o soluție promițătoare pentru a reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, cât și emisiile de carbon. Companii precum Climeworks și Carbon Engineering sunt liderii acestei inovații, operând facilități în Europa și, respectiv, în SUA. Domeniul este divers, companii precum SAIPEM's CO2 Solutions și LanzaTech avansând în captarea carbonului prin abordări unice, cum ar fi tehnologia bazată pe enzime și conversia gazelor reziduale în produse utile. Aceste tehnologii inovatoare subliniază potențialul captării carbonului ca instrument în arsenalul nostru împotriva schimbărilor climatice și ca o oportunitate pentru investițiile în domeniul climei. Liderii în domeniul transportului de energie curată Pe măsură ce lumea se orientează către energia regenerabilă, nevoia de transport eficient și durabil al energiei se intensifică. Întreprinderile din întreaga lume conduc această schimbare, dezvoltând soluții care contribuie la o economie cu emisii reduse de carbon. Neoenergia din Brazilia, de exemplu, pune accentul pe soluții durabile în operațiunile sale care implică producția, transportul și distribuția de energie. Companii europene precum E.ON se concentrează pe distribuția inteligentă a energiei electrice și, respectiv, pe construcția unei rețele electrice robuste. Acești lideri în domeniul transportului de energie curată nu numai că joacă un rol esențial în tranziția energetică, dar prezintă și oportunități de investiții atractive în sectorul energiei regenerabile. Tranziția energetică și vehiculele electrice Tranziția energetică - trecerea globală de la combustibilii fosili la energia regenerabilă - prezintă o multitudine de oportunități de investiții în soluții energetice. Această tranziție cuprinde sectoare diverse, cum ar fi: Energia regenerabilă

Stocarea energiei

Hidrogenul

Captarea carbonului

Transporturi electrificate Investițiile în tranziția energetică se extind dincolo de implementarea tehnologiilor curate și includ lanțul de aprovizionare cu energie curată și emisiunile de titluri de creanță legate de tranziția energetică. Înțelegerea acestor sectoare diverse și a potențialului lor de creștere este esențială pentru investitorii care doresc să profite de tranziția energetică. Pe orice scenă se află companiile care iau parte la aceasta. De exemplu, Albemarle este cel mai mare furnizor mondial de litiu pentru vehiculele electrice, astfel încât această companie poate beneficia de creșterea pieței EV pe termen lung. Există o serie de exemple de acest gen. Vehiculele electrice sunt o parte foarte importantă a investițiilor în combaterea schimbărilor climatice. În 2023, mai mulți clienți din SUA au ales vehiculele electrice mai mult decât oricând. Numai în al doilea trimestru din 2023, consumatorii americani au cumpărat 300 000 de vehicule electrice cu baterii noi. De asemenea, autonomia bateriilor s-a îmbunătățit recent, numărul de EV cu o autonomie de cel puțin 300 de mile crescând de la 13 la 51 în 2023, conform datelor Departamentului pentru Energie al SUA. Investitorii pot lua în considerare investiții în companii precum Tesla, Albemarle, Nio sau Xpeng. Sursa: Cox Automotive, CNN Notă: Datele includ vânzările de BEV-uri și PHEV-uri din 2022 și proiecțiile de vânzări pentru 2023-2050. „Nicio schimbare” reprezintă vânzări fără legi sau reglementări noi și cu un preț al petrolului de 101 dolari pe baril până în 2050, în dolari din 2022. Prețul scăzut al petrolului presupune un preț al petrolului de 51 $/b. Prețul ridicat al petrolului presupune un preț al petrolului de 190 $/b. Sursa: US EIA, CNN Creșterea numărului de vehicule electrice (VE) marchează o schimbare fundamentală în sectorul transporturilor în direcția sustenabilității. Vânzările globale de vehicule electrice depășind pragul semnificativ de 10 milioane de unități în 2022, piața vehiculelor electrice s-a dovedit a fi un segment în creștere rapidă.

Această piață înfloritoare prezintă o multitudine de oportunități de investiții. Lideri din industrie precum Tesla sau BYD se află în fruntea acestei revoluții, luptând activ împotriva schimbărilor climatice prin intermediul transportului durabil.

Tranziția către vehiculele electrice nu reprezintă doar o oportunitate pentru investitori, ci joacă și un rol esențial în efortul global de atenuare a schimbărilor climatice. Principalii producători de vehicule electrice Piața vehiculelor electrice (VE) este dominată de mai mulți jucători-cheie, care determină creșterea și inovarea industriei. BYD a devenit cel mai mare producător de automobile electrice, depășind Tesla cu 1,9 milioane de automobile electrice plug-in vândute la nivel mondial în 2022. Principalii producători nu se concentrează doar pe producția de vehicule electrice, ci și pe inovare pentru un viitor mai durabil. De exemplu, NIO se află în fruntea tehnologiei de schimbare a bateriilor, o inovație care sporește gradul de utilizare și adoptare a vehiculelor electrice. De asemenea, Toyota Motors joacă un rol semnificativ ca producător de vehicule electrice hibride.

Pe măsură ce aceste companii conduc la adoptarea vehiculelor electrice, ele oferă oportunități de investiții atractive în segmentul transportului durabil. Investitorii pot lua în considerare și producătorii europeni de vehicule electrice, precum Volkswagen (VOW1.DE) și Porsche (P911.DE). Stocarea bateriilor Pe măsură ce utilizarea vehiculelor electrice accelerează, la fel se întâmplă și cu nevoia de soluții eficiente de stocare a bateriilor. Companii precum QuantumScape se concentrează pe dezvoltarea bateriilor litiu-metal în stare solidă, o abordare inovatoare menită să transforme sectorul vehiculelor electrice.

Alți jucători cheie, precum BYD și LG Chem, sunt recunoscuți pentru sistemele lor fiabile de stocare a energiei, care răspund unei varietăți de nevoi de stocare a energiei.

Aceste progrese în tehnologia de stocare a bateriilor nu numai că susțin proeminența vehiculelor electrice, dar ajută și la construirea unui ecosistem energetic durabil, oferind perspective promițătoare pentru investițiile în domeniul climei. Important: Ca orice sector discreționar, și cererea de vehicule electrice este ciclică. Ea va depinde de condițiile economice (risc de recesiune) și chiar de prețurile globale ale benzinei. Tendința de creștere pe termen lung nu este o garanție că prețurile acțiunilor din acest sector vor crește constant, fără nicio scădere. Este un proces natural, economic și de investiții, însă investitorii care au o mentalitate puternică și fac cercetări se pot folosi de recesiuni pentru a stimula investițiile la prețuri mai mici (cu riscuri de inversare a tendințelor). Investiții în domeniul schimbărilor climatice Sectorul energiei regenerabile a cunoscut o creștere considerabilă în ultimii ani, oferind o multitudine de oportunități de investiții promițătoare. Companii precum NextEra Energy, Brookfield Renewable și Clearway Energy și-au asigurat o prezență puternică în sectorul energiei regenerabile cu active eoliene și solare semnificative. În plus, firme diversificate precum Vestas, Orsted sau Siemens Energy au devenit parte a mișcării regenerabile, contribuind prin operațiunile lor cu turbine eoliene. Proeminența crescândă a acțiunilor din sectorul energiei regenerabile oferă investitorilor șansa de a beneficia de tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și de a participa la lupta mondială împotriva schimbărilor climatice. Pionierii energiei eoliene Energia eoliană, un alt pilon al sectorului energiei regenerabile, a înregistrat o creștere substanțială la nivel mondial. Companii precum NextEra Energy Resources, Orsted și Vestas Wind Systems au condus această revoluție, exploatând capacități semnificative de generare a energiei eoliene în întreaga lume. Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care necesită o soluție globală. Ca atare, peisajul investițiilor climatice este modelat de o multitudine de actori, inclusiv: Guvernele și factorii de decizie politică

Corporații

Investitori individuali

Fonduri suverane de investiții Fondurile suverane de investiții, de exemplu, recunosc din ce în ce mai mult importanța alinierii la mandatul lor financiar pentru abordarea schimbărilor climatice. Cu toate acestea, calea către investițiile climatice nu este întotdeauna simplă. Investitorii care doresc să contribuie la soluțiile climatice întâmpină obstacole considerabile, în special în regiuni precum America de Sud, unde limitările financiare și nivelul ridicat al datoriilor împiedică inițiativele guvernamentale în domeniul climei. Pentru a face față acestor provocări este nevoie de abordări strategice ale investițiilor, susținute de o cercetare aprofundată și de o înțelegere a dinamicii globale a investițiilor în domeniul schimbărilor climatice. Producția de energie eoliană, dar și cea de energie solară au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, mai multe companii fiind în fruntea acestei tendințe. Printre cei mai importanți producători de energie solară cu operațiuni globale extinse se numără companii precum First Solar. Avantajele și dezavantajele investițiilor climatice Investițiile în schimbările climatice au propriile argumente pro și contra, iar investitorii ar trebui să ia în considerare riscurile. Am enumerat, mai jos, principalele aspecte pozitive și negative ale investițiilor în companii ecologice. Pro Investiția în companii care se ocupă cu schimbările climatice are un impact pozitiv asupra mediului

Generarea unei creșteri ecologice și durabile pentru economia mondială poate oferi investitorilor atât beneficii, cât și satisfacție

Companiile ecologice beneficiază de sprijin atât din partea sectorului privat, cât și a celui public, precum și de aprobarea politicienilor

Sectorul schimbărilor climatice poate conta atât pe investițiile private, cât și pe cele ale țărilor

Sectoare precum cel al vehiculelor electrice se înscriu în tendința pe termen lung, ceea ce poate aduce beneficii proprietarilor de acțiuni Contra Sectorul poate fi foarte dependent de politica ratelor dobânzii

Ordinele publice ar putea să nu fie sustenabile pe măsură ce datoria publică a economiilor majore crește

Acțiunile companiilor care nu au un flux de numerar pozitiv pot fi afectate de recesiuni

Cererea extrem de ciclică

O serie de riscuri legate de competitivitate și de perturbări tehnologice Important: Companiile au nevoie de investiții pentru a se dezvolta și a-și pune în aplicare strategiile la o scară mai mare. Desigur, orice societate publică câștigă bani de pe piața bursieră o singură dată (în timpul IPO sau al emiterii de noi acțiuni, pentru a strânge capital). Însă o capitalizare de piață mai mare le sporește capacitățile, precum și reputația și recunoașterea, care pot fi cruciale pentru a se extinde în continuare. Investiții cu impact Ca orice altă investiție, investițiile în schimbările climatice prezintă o serie de riscuri, iar investițiile în acțiuni sunt foarte riscante. Cu toate acestea, în acest tip de investiții, banii tăi pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra mediului. Tranziția energetică costă trilioane de dolari, iar acestea sunt costurile pe care omenirea trebuie să și le asume pentru a ajunge la economii durabile. Este aproape imposibil ca acest lucru să fie realizat fără investițiile din sectorul privat. Investind în întreprinderi care acordă prioritate investițiilor durabile și protecției mediului, investitorii pot contribui la stimularea inovării în direcția unor tehnologii și practici mai ecologice. Acest lucru, la rândul său, poate duce la reducerea emisiilor de carbon, la aer și apă mai curate și la o planetă mai sănătoasă pentru generațiile viitoare. Investiția în aceste inițiative are și beneficii financiare. Companiile care acordă prioritate sustenabilității tind să fie mai rezistente la perturbările pieței cauzate de reglementările privind schimbările climatice sau de presiunea publică pentru acțiuni de mediu. În plus, acestea reușesc adesea să atragă consumatori cu o conștiință socială, care preferă produsele fabricate de companii responsabile față de mediu. Riscul investițiilor climatice Ca orice investiție, investițiile în schimbările climatice sunt însoțite de riscuri și recompense. Riscurile de reglementare și de politică sunt considerente-cheie, deoarece schimbările în politicile guvernamentale pot avea un impact semnificativ asupra rentabilității acțiunilor climatice. Care sunt cele 5 elemente de risc principale, specifice, legate de investițiile în domeniul schimbărilor climatice? 1. Riscuri legate de ratele dobânzilor și costul datoriei Unele companii nu sunt profitabile și își desfășoară activitatea finanțându-se cu datorii. O creștere a costului dobânzii, alături de o economie mai slabă, poate crește riscul de faliment și de epuizare a modelului de afaceri. Creșterea ratelor dobânzilor limitează, de asemenea, capacitatea de a mobiliza capital prin emiterea de obligațiuni (datorii), deoarece acestea pot să nu întrunească un nivel adecvat de interes pe piață. Acest risc este valabil mai ales pentru companiile care nu sunt încă profitabile și nu generează un flux de numerar pozitiv. Începând cu 2012, s-au strâns sume semnificative pentru fondurile legate de schimbările de mediu și ESG în general, însă perioada respectivă a fost destul de „ușoară” datorită ratelor scăzute ale dobânzii atât în economia SUA, cât și în cea europeană. După „schimbarea radicală” a Rezervei Federale în 2022, următorii ani ar putea fi mai dificili, în special pentru companiile neprofitabile, iar cei care investesc în schimbările climatice ar trebui să fie mult mai precauți. Sursa: PitchBook, McKinsay Reports 2. Riscul concurențial Unele companii concurează pe mai multe fronturi de afaceri, cum ar fi marjele sau noile tehnologii. De asemenea, tendințele legate de sursele de energie ecologice și fără emisii de carbon generează o concurență semnificativă. Ca exemplu, putem menționa mărcile auto chinezești care concurează cu Tesla, sau companiile auto germane. Fiecare companie se expune riscului ca produsul sau modelul său de afaceri să se dovedească a nu fi suficient de puternic pentru a menține sau a crește cota de piață. 3. Riscul contractelor guvernamentale Multe companii de energie verde depind de achizițiile publice și de contractele semnate cu grupuri întregi de țări. Există întotdeauna riscul ca un astfel de contract să fie suspendat sau rupt, ceea ce poate duce la pierderi uriașe pentru companie. Pentru acționari, acest lucru poate fi cu atât mai dureros cu cât prețurile acțiunilor de obicei nu iau în considerare astfel de evenimente pozitive în avans. Ca urmare, ruperea unui contract poate duce la scăderi dinamice ale acțiunilor. Un bun exemplu în acest caz este contractul societății daneze Orsted cu Statele Unite, care acoperă parcurile eoliene „offshore” de-a lungul coastei de est a SUA. 4. Riscurile unei recesiuni Recesiunea reprezintă un risc semnificativ pentru multe industrii, inclusiv pentru tendința de investiții în domeniul schimbărilor climatice. Atunci când prosperitatea se „evaporă” și creșterea economică încetinește, multe companii și țări se retrag din investițiile „neprofitabile”, ceea ce afectează portofoliile de comenzi ale companiilor din domeniul „energiei verzi”. Investitorii privesc atunci multe proiecte și planuri cu mai mult scepticism și au aversiune la risc, ceea ce se manifestă prin scăderi ciclice ale prețurilor acțiunilor. 5. Riscul modelului de afaceri Desigur, schimbările climatice sunt în curs de desfășurare și acest lucru este susținut de dovezi științifice. Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă că fiecare companie care își declară prezența în această tendință va face mulți bani din ea. Investitorii ar trebui să observe foarte atent cât câștigă o companie și ce intenționează să ofere. Pentru aceasta, acționarii ar trebui să urmărească în mod regulat rapoartele trimestriale ale companiilor pe care le dețin în portofoliu sau să opteze pentru investiții în ETF-uri mai bine diversificate care urmăresc industria mai vastă a „investițiilor verzi”. Cu toate acestea, alături de aceste riscuri vin și recompense substanțiale. Investițiile în inițiative ecologice, deși pot să nu genereze profituri pe termen scurt, sunt cruciale pentru creșterea pe termen lung. Înțelegerea acestor considerente legate de riscuri și recompense este vitală pentru investitorii care doresc să ia decizii în cunoștință de cauză în domeniul investițiilor climatice. Evaluarea performanței viitoare Înțelegerea performanțelor viitoare este un aspect esențial al investițiilor climatice. Investitorii pot evalua performanțele viitoare potențiale ale acțiunilor legate de schimbările climatice prin analizarea creșterii istorice a veniturilor și câștigurilor, a ratelor de rentabilitate și a ratelor de evaluare. Desigur, nu există nicio garanție că societățile vor continua să crească în viitor și cum vor reacționa acțiunile la acest lucru. În plus, evaluarea peisajului concurențial, cum ar fi cota de piață și barierele la intrarea pe piață, împreună cu istoricul unei companii în materie de inovații și brevete, sunt indicatori-cheie care oferă o perspectivă asupra performanței sale viitoare. Acest lucru permite investitorilor să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză și să capitalizeze potențialul schimbărilor climatice. Piețe și oportunități diferite Investițiile în domeniul schimbărilor climatice acoperă diverse piețe, ceea ce face ca înțelegerea pieței să fie un element-cheie al investițiilor în acest domeniu. În funcție de obiectivele de investiții și de toleranța la risc, investitorii pot opta pentru strategii pasive, cum ar fi urmărirea unui indice al acțiunilor climatice, sau pentru investiții active, care implică selectarea și gestionarea acțiunilor individuale. Instrumentele de cercetare și platformele financiare care oferă evaluări ESG și tendințe specifice sectorului permit investitorilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la acțiunile climatice de pe diverse piețe. Această înțelegere a diferitelor piețe este esențială pentru diversificare și pentru navigarea în complexitatea investițiilor în domeniul climei. Strategiile pe termen lung joacă un rol esențial în investițiile climatice. Unele considerații cheie pentru investițiile climatice pe termen lung includ: Protejarea împotriva riscului climatic

Tehnici de optimizare a portofoliului special adaptate

Evaluarea compromisului dintre randamentul pe termen scurt și durabilitatea pe termen lung Aceste strategii sunt importante pentru investitorii care doresc să abordeze schimbările climatice și impactul acestora asupra portofoliilor lor. Mai multe țări au stabilit strategii pe termen lung (LTS) pentru schimbările climatice. Acțiuni și ETF-uri “climatice” Investitorii au posibilitatea de a specula pe schimbările climatice și pe sute de companii „verzi” listate, care pot beneficia de pe urma acestor transformări. Investitorii pot alege acțiuni dintr-o gamă variată de sectoare, de la energia eoliană la energia nucleară, până la investiții în energie solară, apă sau hidrogen. În plus față de companiile listate, platforma XTB include, de asemenea, ETF-uri cheie și acțiuni ale fondurilor verzi, durabile, cunoscute pentru investițiile ESG. Eoliene: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US) Energie solară: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US) Nuclear: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK) Vehicule electrice: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM..US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US) Hidro: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR) Apă: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR) Utilități electrice: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE) Fonduri de investiții ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK) ETF-urile (Exchange-Traded Funds) pot deține în portofoliu zeci sau chiar o sută de companii dintr-un sector selectat. Prețul lor este rezultatul unei medii ponderate a tuturor acțiunilor societăților pe care le urmăresc. ETF-urile contribuie la construirea unui portofoliu diversificat și pot reduce riscul investițional. Acestea reprezintă, de asemenea, o alegere obișnuită de investiții pentru investitorii pasivi. ETF-uri: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ. US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK) Schimbările climatice au transformat incontestabil peisajul investițional, prezentând o multitudine de oportunități pentru investitorii care doresc să contribuie la un viitor mai ecologic. De la valorificarea puterii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, la navigarea prin peisajul tranziției energetice, investițiile climatice oferă o combinație unică de randamente financiare și impact asupra mediului. Pe măsură ce lumea continuă să se confrunte cu criza climatică, nevoia de investiții climatice este mai urgentă ca niciodată. Prin înțelegerea diverselor sectoare, riscuri, recompense și strategii pe termen lung implicate, investitorii pot lua decizii în cunoștință de cauză și pot juca un rol esențial în lupta globală împotriva schimbărilor climatice. De-a lungul timpului, investițiile în cele mai profitabile și de succes acțiuni legate de schimbările climatice au oferit investitorilor randamente remarcabile. Începând cu 2020, acțiunile Uranium Energy Corp (UEC.US) au înregistrat o creștere de 700%, iar liderul european în domeniul produselor chimice și al tehnologiilor gazelor verzi, Linde, a depășit performanțele Nasdaq 100. Sursa: XTB Research

Întrebări Frecvente Cât de multe investiții sunt necesare pentru schimbările climatice? Investițiile în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU, în conformitate cu Acordul de la Paris, ar putea necesita 6.900 de miliarde de dolari anual până în 2030, iar investițiile în infrastructura globală sunt estimate la 90.000 de miliarde de dolari până în 2030 (Banca Mondială, studiu din 2019). Este dificil de estimat o valoare corectă a investițiilor în schimbările climatice din cauza inflației bunurilor și a fluctuațiilor prețurilor globale ale materiilor prime. Dar este evident că politica globală „net-zero” costă mulți bani, iar noi ne aflăm abia în stadiul incipient al implementării acesteia. De ce să investim în acțiuni privind schimbările climatice? Investiția în acțiuni legate de modificările climatice este importantă, deoarece contribuie la combaterea schimbărilor climatice și oferă potențiale oportunități de creștere financiară prin sprijinirea întreprinderilor care contribuie la un viitor durabil. Investitorii care cred în tendința de combatere a schimbărilor climatice pot căuta companii care pot beneficia de furnizarea de soluții, pe termen lung. Ce sunt investițiile climatice? Investițiile climatice implică alocarea de resurse financiare pentru proiecte, inițiative și tehnologii care contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și sprijină trecerea la o economie durabilă, cu emisii reduse de carbon. Acest lucru poate fi făcut de persoane fizice, întreprinderi și guverne. Aceste tehnologii pot fi turbinele eoliene, panourile solare sau chiar mineritul uraniului. Care sunt câteva considerente cheie pentru investițiile în domeniul schimbărilor climatice? Atunci când se iau în considerare investițiile în domeniul schimbărilor climatice, este esențial să se înțeleagă riscurile de reglementare și de politică legate de contractele cu întreprinderile, perturbările tehnologice și sensibilitatea sectorului la ratele dobânzilor, la noile legi și la alte reglementări. Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra succesului unor astfel de investiții. Cine sunt unii dintre principalii actori din sectorul energiei regenerabile? Printre principalii jucători din sectorul energiei regenerabile se numără Tesla, NextEra Energy, Vestas Wind Systems, Brookfield Renewable Corp. Există, de asemenea, o serie de alte companii care sunt contribuitori importanți la industrie. Investitorii se pot concentra, de asemenea, pe companiile mai mici care pot apărea în viitor, oferind posibile randamente remarcabile. Cu toate acestea, gestionarea riscurilor ar trebui să fie cea mai mare prioritate a fiecărui investitor, așa că nu uita să faci propriile cercetări și să investești bani pe care îți poți permite să îi pierzi. Care sector ecologic, al schimbărilor climatice, va fi cel mai profitabil? Este greu de ales, dar cu siguranță sectorul nuclear (extracția uraniului), vehiculele electrice și hidrogenul verde sunt sectoare emergente în peisajul tranziției energetice. De exemplu, se preconizează că piața hidrogenului verde va crește cu o rată anuală cumulată de 61% până în 2027. Explozia hidrogenului verde este alimentată de o reducere a costurilor energiei regenerabile, datorită progreselor tehnologice. Printre companii pot fi incluse Linde, Nel sau Siemens Energy. Dar există o diversitate de sectoare care ar putea beneficia de tranziția net-zero. Care sunt cele mai bune acțiuni privind schimbările climatice? Este greu de spus care sunt cele mai bune acțiuni din sectorul schimbărilor climatice, dar merită remarcat faptul că acțiunile Uranium Energy Corp (UEC.US) au depășit creșterea Tesla (TSLA.US) în perioada 2020-2024. Pe măsură ce cererea globală de energie nucleară crește, minerii de uraniu pot conta pe profituri mai mari după ani de producție scăzută și o perioadă de incertitudine. Pe de altă parte, Legea privind reducerea inflației (IRA) din SUA și inițiativele altor țări pot stimula cererea de vehicule electrice, ceea ce face ca societăți precum Albemarle să beneficieze din plin de aceasta.

