Tranzacționarea criptomonedelor - Cum să investești în Bitcoin și alte active digitale

Bitcoin este o formă de monedă digitală, creată și păstrată electronic.

Ce este Bitcoin Spre deosebire de monedele tradiționale, cum ar fi dolari sau euro, Bitcoin nu este tipărit. În schimb, această monedă este produsă de oameni care operează computere în întreaga lume și care susțin sistemul prin validarea tranzacțiilor blockchain. O altă diferență semnificativă între monedele digitale și banii fizici sunt băncile. Obiectivul unei bănci centrale este stabilizarea monedei sale. Cu toate acestea, nu există o bancă Bitcoin. Acest lucru se datorează faptului că Bitcoin este într-un anumit sens în sine o bancă. Un registru de decontare independent oferă informații despre starea de proprietate a tuturor utilizatorilor săi și istoricul tranzacțiilor dintre aceștia. Mai mult, există o cantitate limitată de Bitcoin, care limitează și rolul instituției de supraveghere. Să aruncăm o privire la modul în care funcționează. În timp ce băncile centrale pot imprima mai mulți bani, Bitcoin are o sumă finită: până în anul 2140 vor exista 21.000.000 de bitcoin în circulație. Așadar, ai putea spune că, la fel ca în cazul aurului, avem resurse limitate de Bitcoin. Există și alte criptomonede care devin din ce în ce mai populare. Succesul Bitcoin a condus la dezvoltarea multor criptomonede alternative, adesea numite „altcoins”. Cele mai multe dintre aceste monede alternative oferă propria lor abordare a protocolului Bitcoin și sunt interesante în felul lor. De asemenea, ajută și faptul că cele mai multe dintre acestea sunt încă mai ieftine și mult mai ușor de cumpărat sau de minat. Să aruncăm o privire rapidă asupra celor mai importante monede alternative: Litecoin - la fel ca majoritatea altcoins, se bazează pe protocolul Bitcoin, dar este conceput pentru a se asigura că mineritul este mult mai ieftin și mai democratic decât BTC;

Ethereum - numit și „Bitcoin 2.0” este o alternativă la Bitcoin. A crescut brusc când au apărut unele probleme cu BTC și când a fost anunțată o actualizare a sistemului său. Aceasta actualizare a făcut plățile Ethereum mai rapide și mai ușoare;

Ripple - o criptomonedă open source peer-to-peer care oferă toate caracteristicile Bitcoin, dar are și capabilități avansate, inclusiv tranzacții instantanee. În timp ce Bitcoin este încă cea mai populară criptomonedă, Ethereum, Ripple, Litecoin și altele sunt încă în creștere. Criptomonedele sunt o revoluție financiară cu multe caracteristici și multe schimbări viitoare. Ce factori afectează prețurile criptomonedelor Piața criptomonedelor este caracterizată de o volatilitate mult mai mare în comparație cu piețele tradiționale, cauzată de diverși factori, care includ: prețul Bitcoin - acest lucru se datorează faptului că majoritatea covârșitoare a altor criptomonede tind să urmeze Bitcoin, care este, într-un fel, un barometru al întregii piețe. Mai ales, orice mișcare bruscă a prețurilor Bitcoin va avea un efect similar asupra altor criptomonede.

situația pe piețele tradiționale - criptomonedele nu funcționează în vid, adesea sunt corelate, într-un fel, cu alte grupuri de active. S-ar putea să existe o situație în care piața bursieră să se aprecieze, în timp ce activele digitale se află sub o presiune puternică de vânzare

gradul de adoptare al criptomonedelor în viața de zi cu zi este în creștere - unele dintre proiecte pot fi, în timp, implementate de alte entități, cum ar fi băncile și utilizate în scopuri practice, astfel cotațiile cripotmonedelor având șanse să crească.

reglementări – la început, în general, criptomonedele nu erau reglementate. Cu toate acestea, în timp, activele digitale au început să fie de interes pentru autoritățile de reglementare și băncile centrale. Anunțurile privind introducerea de noi reglementări duc adesea la mișcări bruște ale prețurilor. Prin urmare, este important să fii la curent cu orice noutăți care ar putea afecta piața monedelor digitale. Investitorii au acces la cele mai importante informații referitoare la activele digitale datorită secțiunii noastre „Știri” în care, în afară de publicarea celor mai importante comunicate, analiștii noștri prezintă o imagine generală a pieței și indică potențiale oportunități de investiții. Când analizezi aceste piețe este de asemenea important să ai acces la prețuri în timp real, ceea ce este posibil datorită platformei noastre xStation5. Pentru a obține acces la cele mai recente informații de pe piața criptomonedelor, apasă pe butonul secțiunii „Știri” din platformă. Sursa: xStation5 Cum se investește în criptomonede cu XTB La XTB nu convertim criptomonede, dar oferim acces la această piață prin CFD-uri (verifică ce alte CFD-uri avem în ofertă), ceea ce înseamnă că nu este necesar să minezi criptomonede. Trebuie doar să tranzacționezi, să speculezi cu privire la modificările viitoare ale prețurilor fără a deține un activ subiacent. Tranzacționarea criptomonedelor prin CFD-uri are, de asemenea, beneficii suplimentare, cum ar fi:

costuri de tranzacționare reduse

posibilitatea de a investi 7 zile pe săptămână - tranzacționarea începe sâmbătă de la 4:00 și durează până vineri până la 22:00

investiție mai mică a capitalului, cu un efect de levier de 1: 2

posibilitatea de a deschide poziții Long (ordine de cumpărare) sau poziții Short (ordine de vânzare) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier face din aceste tipuri de contracte (CFD) unul dintre cele mai flexibile și populare tipuri de tranzacționare pe piețele financiare. XTB oferă posibilitatea de a investi în CFD-uri cu suport pe Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash, adică instrumente ale căror prețuri se bazează pe prețurile actuale ale activelor de bază listate pe principalele burse de criptomonede (verifică ce CFD-uri pe criptomonede oferim). Cel mai simplu mod de a tranzacționa pe piața monedelor digitale este de a utiliza xStation, care este o paltformă completă de tranzacționare și care îți oferă posibilitatea de a investi într-o gamă largă de instrumente financiare. Datorită calculatorului încorporat în fereastra comenzii, poți seta comanda Stop Loss sau Take Profit în conformitate cu ipotezele rezultate din propria strategie de investiții. În primul rând, să ne uităm la modul de plasare a unei comenzi de cumpărare, cunoscută sub numele de poziție Long. Să presupunem că, după analiza pieței, crezi că prețul Bitcoin va crește pe termen scurt. Inițial ar trebui să determini dimensiunea tranzacției. Apoi ar trebui să configurezi un ordin Stop Loss pentru a îți limita pierderile potențiale și un ordin Take Profit care va închide tranzacția atunci când obții profitul dorit. Investitorii pot deschide poziții noi direct din fereastra „Market Watch” a platformei xStation 5. Sursa: xStation5

Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Alternativ, poți utiliza și panoul click & trade care este situat deasupra graficului, în partea din stânga sus a ferestrei Grafic. Sursa: xStation5

Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. După ce setezi datele menționate mai sus, click pe butonul verde BUY dacă consideri că activul selectat se va aprecia. Dacă crezi că pretul activului se va deprecia, poți profita de scăderea prețuluiprintr-o poziție Short (de vânzare). Procesul de finalizare a tranzacției este similar cu cel descris mai sus, cu excepția faptului că după setarea tuturor parametrilor, trebuie apăsat butonul SELL. Aici îți recomandăm articolul nostru intitulat „Vânzare în lipsă”. Sursa: xStation5

Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Dacă piața este deschisă, atunci comanda ar trebui să fie completată în mod normal. Starea tranzacției este vizibilă în fereastra Poziții Deschise de sub grafic. Dacă vrei să închizi o poziție, poți face acest lucru prin click pe butonul „CLOSE” din partea dreaptă a ferestrei. Sursa: xStation5

Trebuie reamintit faptul că informațiile și cercetările bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Alte opțiuni pentru investiții în criptomonede cu XTB Dacă tranzacționarea criptomonedelor prin CFD-uri este prea riscantă pentru tine, poți lua în considerare alte modalități de a profita de o potențială creștere a prețurilor criptomonedelor. Investiția în acțiuni ale companiilor care sunt direct legate de piața criptomonedelor precum Coinbase, Riot Blockchain sau MicroStrategy este un alt mod de a crea un portofoliu diversificat. Deși investițiile în aceste companii pot fi profitabile, acestea nu au același potențial pozitiv ca și investițiile în criptomonede prin CFD-uri. Stock scanner-ul disponibil în platfoma xStation poate fi de ajutor atunci când cauți oportunități de investiții pe piața monedelor digitale. Trebuie reamintit că sunt informații și analize bazate pe date sau rezultate istorice ce nu garantează obținerea unor rezultate similare în viitor. Sursa: xStation5 Rezumat Interesul pentru piața monedelor digitale a crescut în ultima perioadă și se așteaptă ca această tendință să continue datorită adaptării în creștere a criptomonedelor în viața noastră de zi cu zi. Multe criptomonede, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, au obiective înalte care pot fi atinse pe termen lung, ceea ce le face interesante ca oportunități de investiții pentru cei care doresc să-și diversifice portofoliului, deoarece activele digitale au demonstrat, în trecut, o corelație foarte mică cu bursa. De asemenea, volatilitatea ridicată și volumul de tranzacționare în criptomonede se potrivesc foarte bine tranzacționării pe termen scurt.

