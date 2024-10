Cum pot fi investite economiile. Sfaturi practice

Timp de citire: 14 minute(s)

Economisirea banilor este fundamentală, dar, în timp, inflația poate reduce puterea reală de cumpărare a banilor tăi. Cum să îi asiguri și să încerci să câștigi bani din capitalul investit? Fără cunoștințe, conștientizarea riscului și determinare, poate fi imposibil să investești cu succes pe termen lung. Așadar, cum să o faci și să câștigi bani din investiții pe termen lung?

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

A economisi bani fără a-i investi este cu siguranță mai bine decât să nu economisești deloc. Dar, pe măsură ce trec anii, aceasta nu va face pe nimeni capabil să cumpere din ce în ce mai mult doar cu puterea de cumpărare reală a banilor pe care îi economisim. Dimpotrivă, cel mai probabil vom putea cumpăra din ce în ce mai puțin. Merită să presupunem cu prudență că, în fiecare an următor, inflația se va situa între 2 și 4% (ceea ce, desigur, nu ia în considerare perioadele în care inflația se poate apropia chiar de 10% sau depresiunile, când deflația este o problemă uriașă). Aceasta este o estimare a ratei cu care va scădea valoarea banilor economisiți. Cum să o oprim? În același timp, încetinirea economică înseamnă, de obicei, că piețele sunt deprimate, în aversiune față de risc, ceea ce înseamnă că evaluările activelor sunt mai atractive pentru investitorii care “stau” pe o mulțime de bani lichizi. Piețele financiare oferă o multitudine de oportunități de investiții. Desigur, niciuna dintre ele nu poate garanta ratele de rentabilitate, iar investițiile în acțiuni se caracterizează printr-o volatilitate foarte mare. Dacă nu ne asumăm niciun risc, avem garanția că, doar economisind, riscăm să nu ajungem niciodată la independență financiară. Așadar, întrebarea este: cum să investim economiile? Economii și investiții Principala diferență dintre economii și investiții este reprezentată de volatilitate și risc. Atunci când economisim bani, îi punem de obicei într-un loc anume, cum ar fi un seif, o pușculiță sau un cont bancar. Valoarea lor nominală rămâne neschimbată (deși puterea de cumpărare scade prin inflație, așa cum am menționat mai sus). Între timp, aproape orice tip de investiție este caracterizat de risc, iar pe piața de capital, de o volatilitate foarte mare. De fapt, prețurile acțiunilor se pot schimba cu zeci de procente chiar și într-o singură ședință de tranzacționare. De remarcat faptul că volatilitatea este văzută uneori ca un nivel de risc, dar, de fapt, nu este atât de evident. În cazul tranzacționării active, volatilitatea poate fi riscantă din cauza riscului mai mare de lichidare (Margin Stop) sau a activării ordinelor defensive. Dar, în cazul investițiilor pe termen lung, cel mai mare risc poate fi văzut nu ca fiind volatilitatea, ci riscul ca o companie să meargă nefavorabil. Poate fi vorba de un volum mare de datorii, de riscul de faliment sau de contracția veniturilor. Aceste lucruri nu corespund întotdeauna cu o volatilitate mai mare. Acțiunile volatile pot fi mai performante decât cele care nu sunt volatile, și așa mai departe. În același timp, merită remarcat faptul că volatilitatea poate fi o problemă pentru investitorii cu "un stomac mai sensibil" și, așa cum spunea legendarul investitor Peter Lynch - investiția este, de asemenea, despre "stomacul emoțional". Volatilitatea ridicată este un semnal că percepția pieței asupra unei anumite companii se schimbă puternic. Nu uita că, de obicei, cele mai volatile sunt acțiunile mai mici, cele ale companiilor cu o capitalizare de piață mai mică. Între timp, pe termen scurt, prețurile acțiunilor sunt foarte greu de prevăzut, cu atât mai mult pentru cineva care are un obiectiv și un orizont de investiții pe termen lung. Prin urmare, într-un astfel de caz, nu există altă opțiune decât să accepți o astfel de volatilitate ridicată și să ajustezi valoarea capitalului investit în așa fel încât investiția să nu implice un stres cronic și urmărirea contului de investiții. Merită în acest moment să spunem că obiectivul unui investitor pe termen lung este de a "fi constant pe piață". Dacă investitorul se îndepărtează sau ratează chiar și 10% din cele mai bune sesiuni de-a lungul anului, poate reduce semnificativ sau poate anula complet randamentele investiționale. Deoarece astfel de sesiuni excelente, ca și cele mai slabe, nu sunt previzibile.Un investitor pe termen lung ar trebui să se concentreze exclusiv pe obiectivul pe termen lung și să interpreteze fluctuațiile pe termen scurt ale prețurilor acțiunilor sau ale fondurilor ca fiind "zgomot de piață". Iată câteva exemple de active de investiții: Acțiuni

Fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri)

Metale prețioase

Bunuri imobiliare

Obiecte de colecție

Criptomonede Acțiunile reprezintă valori mobiliare ale unor societăți existente. Deși sunt emise de companii cu o sănătate financiară variabilă, multe dintre ele se descurcă bine și înregistrează fluxuri de numerar pozitive. Din lista de mai sus, doar acțiunile (și indirect ETF-urile care oferă o expunere diversificată la acestea) sunt active, producând bunuri care sunt utilizate efectiv în economie. Să explicăm acest lucru pe scurt: Investiția în proprietăți imobiliare, aur, obiecte de colecție sau criptomonede se bazează pe convingerea că acestea vor fi cumpărate în viitor de cineva care este de acord să plătească mai mult. Din acest punct de vedere, situația este foarte asemănătoare cu cea a acțiunilor, deoarece toți cei care investesc în acțiuni așteaptă un cumpărător, care va plăti mai mult pentru investițiile sale. Dar, între timp, activele menționate nu produc efectiv nimic (cu câteva excepții).

Putem compara tranzacționarea acestora cu speculația, în condițiile în care investiția în acțiuni poate fi considerată o speculație, dar poate fi și o investiție (poate depinde de mentalitatea investitorului). Unii investitori cumpără acțiuni pentru că vor ca prețul să crească. Desigur, este o speculație, deoarece viitorul este necunoscut. Dar pentru persoanele care adoptă o altă atitudine și văd acțiunile ca pe niște dețineri într-o companie, acțiunea prețului poate să nu fie la fel de importantă ca fluxurile de numerar ale companiei și calitatea managementului. Fiecare companie are o valoare intrinsecă (descrisă, printre alții, de Benjamin Graham, mentorul lui Warren Buffett), iar o parte din evaluarea sa a fluxurilor de numerar viitoare (lucrurile pe care compania le va produce, iar oamenii vor fi de acord să plătească pentru toate acestea pe parcursul anilor).

Cotate la bursele de valori din întreaga lume, companiile produc tot felul de lucruri. Poate fi vorba de componente din oțel, programe de calculator, semiconductori, mobilier, frigidere și mașini de spălat, pastă de dinți, băuturi sau lanțuri de restaurante folosite de milioane de clienți în fiecare zi. Companiile pot, de asemenea, să transporte materii prime pe oceanele lumii sau să se ocupe de logistică și analiză de date.

Având acțiuni, un acționar dobândește dreptul de a participa la profituri (dividende, dacă societatea este de acord să le plătească) și la adunarea generală a acționarilor, dar cel mai important... el sau ea deține o acțiune a companiei, a cărei evaluare (valoare) fluctuează constant. Prețul acțiunii depinde de modul în care piața percepe pozitiv (sau negativ) viitorul companiei. Pe parcursul mai multor ani, această percepție se schimbă foarte des - în special în cazul acțiunilor companiilor ciclice. Astfel de companii, datorită modelului lor de afaceri, se pot descurca foarte bine în perioadele de prosperitate, dar pierd cel mai mult în timpul recesiunilor economice. 7 fundamente ale investițiilor Economisirea banilor este mult mai simplă decât investiția. În plus, poți estima cu precizie suma economiilor în fiecare lună. În cazul investițiilor, acest lucru nu este posibil. Adevărul este că pe piața bursieră ar trebui să te gândești mai bine și să depășești concluziile oricărui alt participant la piață, acceptând în același timp influența pe termen scurt a hazardului și limitele cunoașterii viitorului. Care sunt cele 10 elemente fundamentale ale navigației în acest mediu? Începe prin a dobândi cunoștințe și continuă să le acumulezi. Cu ajutorul cunoștințelor, poți dobândi mai multă încredere în ceea ce privește evaluarea actuală a situației pieței sau evaluarea unei anumite companii. În fiecare zi există un "război al ofertelor" pe piață, dar dacă ești conștient de valoarea aproximativă a ceea ce ai cumpărat, reacțiile tale vor fi informate și este puțin probabil să vinzi cu teamă acțiunile pe care le dețini. Cunoașterea crește cu siguranță șansele succesului tău pe termen lung. O vei găsi sub formă de cărți, interviuri, videoclipuri, dar nu uita de experiență. Acceptă volatilitatea pieței și păstrează o abordare pe termen lung a investițiilor. Cu excepția cazului în care ești un profesionist care gestionează un fond de hedging sau un fond mutual, nu ești tras la răspundere de nimeni pentru rezultatele investițiilor tale. Profită de această libertate și nu uita că obiectivul tău ca investitor individual care dorește să investească o parte din economiile sale, este să investești pe termen lung. Pregătește-te din punct de vedere psihologic pentru faptul că evaluarea investițiilor tale va fluctua semnificativ. Investește sume în așa mod încât să te simți confortabil cu o volatilitate ridicată a valorii investițiilor tale. Psihologia este o bază foarte importantă pentru propriile acțiuni pe piață. Este posibil să ai concluzii corecte și să alegi o acțiune cu o valoare scăzută, o companie excelentă, dar dacă investești prea mult în ea, s-ar putea să o vinzi în pierdere motivat de panică. Fă-ți propriul plan de investiții și alocă regulat un procent din economiile tale pentru investiții. Făcând acest lucru, vei vedea ce fel de rezultate oferă sistematic. Investind o sumă strict desemnată în fiecare lună sau trimestru, te vei simți liniștit cu privire la nivelul economiilor tale, iar procentul desemnat pentru investiții poate, de-a lungul anilor și deceniilor, să determine evaluarea acestora să crească semnificativ. Desigur, în timp, pe măsură ce dobândești experiență și cunoștințe, vei putea investi mai mult, dar la început pornește cu sume mici. Poți începe prin a investi între 10% și 15% din economiile tale lunare. Un orizont de investiții pe termen lung este esențial. După cum spunea partenerul de afaceri al lui Warren Buffett și vicepreședinte al Berkshire Hathaway, pe termen scurt, piața este o mașină de vot (prețurile acțiunilor sunt decise de deciziile a sute de mii de investitori la un moment dat, în întreaga lume). Dar, pe termen lung, este o mașină de evaluare. Acțiunile companiilor care înregistrează în mod constant profituri mai mari și sunt bine gestionate au șanse să revină pe un trend ascendent, chiar dacă temporar piața le consideră slabe și este interesată de alte companii. De remarcat este conceptul de "revenire la medie", care spune că, pe termen lung, prețurile acțiunilor tind să revină la evaluarea "medie". Acest lucru înseamnă că perioadele în care există euforie și panică sunt extremele ciclului. Nu te lăsa păcălit de emoții precum lăcomia și frica. Ele sunt cele care îți vor permite să înveți despre tine și despre reacțiile tale. Observă-le cu atenție și nu te atașa sentimental de banii pe care i-ai investit. Încearcă să iei decizii bazate pe logică, nu pe emoții. Acceptă, totuși, că acest proces va fi întotdeauna însoțit de lăcomie și frică. Lecturarea cărților despre Wall Street te va ajuta să înțelegi acest lucru. Multe dintre ele au fost scrise de speculatori și miliardari profesioniști care au experimentat exact aceleași dileme cauzate de capcane de gândire, erori cognitive sau pur și simplu lăcomie și frică. Conștientizarea acestui lucru te va ajuta să navighezi atunci când experimentezi emoții similare. Gestionează-ți riscurile și fii conștient de ele. Nu trebuie să fii matematician sau manager de fonduri pe Wall Street pentru a crea modele complexe de evaluare a riscurilor și a te juca cu simulările Monte Carlo. Poți adopta câteva reguli care îți vor face portofoliul mai rezistent la schimbările bruște de preț și la crize (dar nu uita că acesta nu va fi niciodată 100% rezistent și la evenimente aleatorii). Dacă dorești să reduci riscul, ia în considerare posibilitatea de a investi numai în ETF-uri care îți vor oferi expunere la sute de acțiuni ale unor companii diferite, în același timp (de exemplu, indicii S&P 500 sau Nasdaq 100). În acest fel, rezultatul investiției tale nu va depinde de soarta unei singure sau a câtorva companii, ci de modul în care va evolua prețul mediu al acțiunilor a sute de companii în același timp. În plus, dacă vrei să optimizezi investițiile în ETF-uri și acțiuni, poți să îți impui ca regulă să nu investești în companii fără datorii sau cu un nivel foarte scăzut al datoriilor în raport cu activele. O companie fără datorii are un potențial de dezvoltare limitat având în vedere lipsa finanțării, dar prezintă un risc de faliment scăzut. Fără datorii este foarte greu ca o companie să dea faliment (deși, prin faptul că nu își asumă datorii, este posibil ca aceasta să crească mai puțin rapid). Investiții pasive - argumente pro și contra Desigur, speculațiile și tranzacțiile bursiere pe termen scurt au propriile avantaje și dezavantaje. Cu toate acestea, ne vom concentra pe investițiile pasive pe termen lung, ca soluție optimă pentru investirea economiilor. Care putem considera că sunt avantajele și dezavantajele acestei abordări? Pro Ușor de făcut din punct de vedere tehnic (doar cumperi și "nu faci nimic")

Diversificarea valorii portofoliului ca întreg

Barieră de intrare redusă, comisioane mici și lichiditate ridicată

Riscul de pierderi pe termen lung poate fi mai mic decât în cazul speculațiilor pe termen scurt

Optimizarea fiscală

Oferă investitorilor șansa de a multiplica economiile de-a lungul anilor și deceniilor

Participarea la tendințele economiei pe termen lung (atât țările, cât și companiile doresc să obțină creștere)

O oportunitate excelentă atât pentru începători, cât și pentru investitorii profesioniști, avansați Contra Volatilitatea poate fi foarte mare, ceea ce face ca psihologia să fie o capcană

Nu există beneficii de pe urma revenirilor pe termen scurt ale pieței

Nivel ridicat de stres în timpul prăbușirilor și crizelor de piață

Riscul de a cumpăra acțiuni greșite și supraevaluate

O mulțime de evenimente aleatorii pot limita creșterea portofoliului

Probabil că vei avea profituri mai mari, dar nu pe termen scurt

S-ar putea să nu fie cea mai bună formă de investiție pentru cei agitați și nerăbdători Investiții - termeni cheie și sfaturi Totodată, investiția implică diverse concepte utile. Merită să te familiarizezi cu ele înainte de a începe călătoria pe piețele financiare. Mai jos prezentăm câteva dintre ele. Risc și Recompensă Investițiile reprezintă un echilibru delicat între risc și recompensă. În calitate de investitor, te vei confrunta cu incertitudinea și cu potențialul de a obține atât câștiguri, cât și pierderi, la fel ca în cazul plății primelor de asigurare. Pentru a găsi echilibrul potrivit, ia în considerare toleranța ta la risc. Dacă poți face față volatilității, un portofoliu format în principal din acțiuni sau ETF-uri ar putea fi potrivit, în timp ce o toleranță scăzută la risc ar putea face ca obligațiunile să fie o alegere mai bună. Reține că înțelegerea toleranței tale la risc este vitală, deoarece te ajută să determini alocarea optimă a activelor și strategia de investiții care te va conduce spre succesul financiar. Nu uita că un risc mai mare înseamnă, de obicei, și rezultate așteptate mai mari și "primă de risc". Dar întrebarea este "dacă". Pentru că "dacă" lucrurile ar merge împotriva ta, investiția în acțiuni riscante s-ar putea finaliza foarte rău pentru portofoliul tău. Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au scăzut în timpul recesiunilor anterioare. De asemenea, piața bursieră (în cazul de față, indicele S&P 500) și-a adâncit scăderile în timpul încetinirii economiei americane. Activele cu venit fix nu sunt deosebit de atractive atunci când economia încetinește semnificativ, din cauza schimbării ”dovish” a politicilor băncilor centrale (salvarea economiei). În același timp, atunci când economia este mai puternică, piața bursieră depășește, de obicei, randamentele activelor cu venit fix (dar nu este niciodată o garanție). Concluzia cheie este că veniturile fixe, cum ar fi titlurile de stat americane, nu sunt la fel de bune ca întotdeauna, pentru orice moment, dar pot oferi investitorilor randamente satisfăcătoare atunci când inflația este ridicată și politica băncii centrale este mult mai “hawkish”. Scopul investițiilor este de a obține randamente cât mai mari (cu un risc mai mare, cu un portofoliu agresiv). Scopul activelor cu venit fix este de a păstra puterea de cumpărare a banilor, în timp (tot ceea ce este mai sus este o primă), cu un risc foarte mic de eșec (portofoliu defensiv). Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance LP Diversificarea Diversificarea, arta de a repartiza investițiile în diferite clase de active, este ca o plasă de siguranță care se potrivește în timpul turbulențelor de pe piață. Diversificându-ți investițiile, minimizezi riscurile și poți maximiza randamentele. Pentru a îți diversifica în mod strategic investițiile, alocă fonduri între diferite clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și numerar, pentru a găsi echilibrul perfect între risc și recompensă. Încorporarea diversificării în strategia ta de investiții te echipează pentru a face față volatilității pieței. Nu uita că, așa cum spune Ray Dalio de la Bridgewater despre diversificare, cheia pentru un investitor pe termen lung este căutarea de acțiuni sau active necorelate și păstrarea lor într-un portofoliu. În același timp, portofoliile al căror nivel de corelație este foarte ridicat pot fi foarte ciclice, cu niveluri mai scăzute ale "marjei de siguranță" în timpul perioadelor de scădere. Alocarea activelor Alocarea activelor este arta de a îți distribui investițiile în diferite clase de active pentru a obține un echilibru perfect între risc și randament. Unele clase de active care pot contribui la diversificarea portofoliului tău și la maximizarea potențialului de randament includ: Acțiuni (acțiuni și ETF-uri)

Venituri fixe

Echivalente de numerar Diversificarea este esențială pentru a reduce riscul și pentru a te asigura că portofoliul tău rămâne rezistent, chiar și în perioadele de scădere a pieței. Analizând cu atenție obiectivele tale de investiții, toleranța la risc și diferitele clase de active disponibile, poți crea un plan de alocare a activelor adaptat nevoilor tale unice. Rebalansarea Reechilibrarea este ca și cum ai regla motorul portofoliului tău de investiții, asigurându-te că acesta funcționează fără probleme și rămâne în concordanță cu obiectivele tale și cu toleranța la risc. Prin ajustarea periodică a alocării activelor, te poți asigura că portofoliul tău rămâne bine echilibrat și că este pe direcția corectă pentru a-ți atinge obiectivele financiare. În același timp, reechilibrarea ar trebui să fie făcută de profesioniști mai avansați, care observă și analizează tendințele pieței. Aceasta poate implica cumpărarea și vânzarea de active pentru a menține nivelul de risc dorit și luarea unor decizii de investiții anticiclice. Motivarea emoțională a deciziilor Așa cum am mai spus, emoțiile pot fi puternice, dar pot duce și la alegeri neinspirate în materie de investiții. Un proces decizional emoțional, condus de frică, lăcomie sau comportament impulsiv, poate duce la acțiuni iraționale care au un impact negativ asupra investițiilor tale. Gândește-te întotdeauna de cel puțin două ori înainte de a lua orice decizie de investiții. Pentru a evita capcanele, concentrează-te asupra obiectivelor tale pe termen lung și creează un plan de investiții. Sincronizarea pieței Timing-ul pieței este ca și cum ai încerca să prinzi un cuțit care cade - este dificil și, de obicei, fără succes, mai ales dacă nivelul tău de cunoștințe este destul de scăzut, fără experiență pe piețele financiare. Predicția mișcărilor pieței pe termen scurt și luarea deciziilor de cumpărare sau vânzare pe baza acestor predicții este riscantă. Dacă nu ești un speculator profesionist, concentrează-te pe o strategie de investiții consecventă, pe termen lung. Aceasta îți va permite să profiți de creșterea globală a pieței bursiere și să valorifici randamentele compuse. Este un mod de a îți investi economiile. Evitând tentația de a cronometra piața, vei fi mai bine poziționat din punct de vedere psihologic pentru a obține succesul financiar pe termen lung.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Cum să începi să economisești bani și să investești? Acestea sunt 10 elemente fundamentale pentru a economisi bani și a investi: Asigură-te că înțelegi în mod cert principiile economisirii banilor și cel puțin a noțiunilor de bază privind investițiile

Majoritatea investitorilor se concentrează pe investiții pe termen scurt și pierd bani - învață cum să investești pe termen lung

Diversifică-ți investițiile în acțiuni cu produse financiare, cum ar fi ETF-uri sau obligațiuni

Poți utiliza conturile de economii bancare dacă toleranța ta la risc este foarte scăzută, dar aceasta va limita potențialul de creștere al economiilor tale

Stabilește obiective financiare realizabile, asumă-ți riscuri calculate pentru potențiale recompense în conturile tale de investiții

Folosește sfaturi de economisire a banilor și evită luarea deciziilor emoționale pentru a rămâne pe drumul corect pentru obținerea succesului financiar pe termen lung

Amintește-ți că economisirea banilor este crucială. Evită orice datorie pe cardul de credit și anulează abonamentele inutile

Poți face cumpărături online pentru a-ți limita cheltuielile de trai și pentru a strânge bani pentru câștiguri de capital

Obiectivele de economisire sunt cruciale, pentru a atinge libertatea financiară

Ar trebui să fii gata să îți schimbi obiceiurile de cheltuieli pentru a atinge obiectivul de economisire Care este cea mai bună investiție pentru economisire? Investiția într-un cont de economii este alegerea optimă pentru a economisi. Conturile de economii oferă acces instantaneu la fonduri de urgență, oferă rate mai mari atunci când se angajează o sumă forfetară pentru o perioadă convenită, facilitează economisirea neimpozabilă și stimulează un obicei disciplinat de economisire. Cum ar trebui să înceapă un novice să investească? Pornește în călătoria ta investițională începând cu o sumă mică și diversificându-ți investițiile. Acordă prioritate constituirii unui fond de urgență înainte de a investi și ia în considerare posibilitatea de a investi în fonduri sau portofolii gata făcute pentru a reduce riscul. Înțelege-ți obiectivele de investiții, evaluează-ți toleranța la risc și determină tipul de investitor la care aspiri. Monitorizează în mod regulat și reechilibrează-ți portofoliul în timp. Cum începi să investești? Începe călătoria în lumea investițiilor prin constituirea unui fond de urgență, stabilirea unor obiective clare, selectarea unor instrumente de investiții adecvate, stabilirea sumei pe care dorești să o investești, înțelegerea toleranței la risc, determinarea profilului tău de investitor, construirea unui portofoliu diversificat și monitorizarea periodică a acestuia. Care sunt tipurile comune de investiții? Investițiile oferă o varietate de opțiuni, inclusiv acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF-uri, CFD-uri și conturi de economii. Această diversitate îți permite să îți adaptezi abordarea în funcție de nevoile și obiectivele financiare individuale.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."