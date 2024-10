Cum să controlezi cheltuielile și să reduci costurile vieții de zi cu zi?

Cultura de masă și consumerismul nu sunt deloc favorabile abundenței portofelului tău. Costul vieții, combinat cu cheltuielile necontrolate, îți afectează salariul lunar? Sau ești în căutarea unor modalități de a-ți schimba obiceiurile financiare? Planifică-ți finanțele pentru a economisi inteligent.

În cazul în care cheltuiești mult sau chiar tot venitul tău, nu contează cât câștigi. În final, oricum rămâi fără bani, nu-i așa? Costurile de trai pot fi ridicate - mai ales dacă ai o familie, dar gândește-te cât de mult poți controla și cât reduce din ele? Nu uita - cu cât începi mai repede să economisești bani și să îți controlezi finanțele, cu atât mai repede vei ajunge la rezultate satisfăcătoare. S-ar putea chiar să îți atingi mult așteptata libertate financiară cu mult înainte de pensionare. Totuși, fă primul pas și încearcă mai întâi să îți dai seama cum să îți reduci cheltuielile zilnice și să îți controlezi propriile finanțe. După ce ai făcut acest pas important, va fi timpul să economisești și, în viitor, poate chiar să investești. Controlul bugetului nu trebuie să fie plictisitor, lung, consumator de timp și neplăcut. De ce să nu îl abordezi ca pe o provocare și un puzzle? Iată ce am pregătit pe această temă. Citește acest articol bine documentat pentru a afla mai multe despre viitorul tău financiar. Cheltuirea banilor - cum să o controlezi? Schimbarea obiceiurilor nu este niciodată ușoară - cu atât mai puțin din punct de vedere financiar. La faptul că ele există se adaugă sute de factori variabili, cum ar fi modul în care ai fost crescut, figurile autoritare sau tiparele și nevoile inconștiente. Pune-ți întrebarea din ce în ce mai des "De ce am nevoie și ce vreau să realizez cu asta" înainte de a cumpăra ceva. Dacă dorești cu adevărat să schimbi modul în care privești finanțele, respectă în primul rând acești câțiva pași: Ești singurul responsabil pentru planificarea bugetului tău. Acesta este un aspect asupra căruia ai o mare influență - limitat aproape exclusiv de circumstanțe aleatorii și necunoscute. Trebuie să creezi un plan și să analizezi cât câștigi tu sau întreaga familie și cât cheltuiești. După ce vei ști acest lucru, vei putea să analizezi unde poți reduce semnificativ costurile. De obicei, acest lucru se poate face fără mari sacrificii. Dacă dorești să reduci cheltuielile în mod radical - este posibil, dar trebuie să fii pregătit pentru consecințe. Obiectivele realiste sunt foarte importante.

Dacă vrei să te motivezi ca să-ți reduci costurile și cheltuielile zilnice, întreabă-te - de ce faci acest lucru? Poate că îți dorești pensie de la 40 de ani, vrei să ajuți financiar oameni din țările mai sărace sau poate că dorești doar să te asiguri financiar, pe tine sau pe proprii copii. Poate că ți-ai dorit întotdeauna să zbori în spațiu sau să escaladezi Muntele Everest. Toate aceste lucruri sunt aduse mai aproape de tine prin controlul propriilor cheltuieli, fapt care îți va permite să acumulezi capital.

Nu te descuraja prea repede și înțelege că vei face greșeli de mai multe ori pe parcurs. Fii iertător cu tine însuți, dar încearcă în mod constant să te ții de planul tău pe termen lung. Este un maraton, nu un sprint. Recompensează-te pentru rezultatele pozitive pentru a rămâne motivat. Privește-te ca fiind o persoană care are banii sub control total. Unele instituții financiare te pot ajuta cu economiile.

Recompensează-te pentru rezultatele pozitive pentru a rămâne motivat. Privește-te ca fiind o persoană care are banii sub control total. Unele instituții financiare te pot ajuta cu economiile. Încearcă să te asiguri că în fiecare lună veniturile tale sunt mai mari decât cheltuielile și asigură cel puțin 25% din surplusul din această sumă. În acest fel, este posibil să poți deja să acumulezi fonduri de bază care să-ți ajungă pentru aproximativ șase luni din viață. Nu reacționa negativ dacă într-o anumită lună nu reușești așa cum ți-ai propus - oportunități suplimentare - inclusiv oportunități de câștig sau de investiții, sunt încă numeroase. Economisirea banilor poate să nu fie ușoară, dar stabilirea unui buget lunar te poate ajuta semnificativ. Important: Fii atent să nu cazi în extreme. Este bine că îți schimbi viața - ești atent la prețuri, la costuri și vrei să le reduci. Făcând acest lucru, contribui la propria sănătate, precum și la cea a întregii planete. Cu toate acestea, nu există niciun motiv pentru care să renunți la tot de la o săptămână la alta și să treci printr-o transformare, devenind o persoană complet diferită. 4 principii fundamentale de control al finanțelor Controlul finanțelor nu este foarte ușor, iar partea cea mai dificilă este aspectul psihologic și răbdarea. În acest sens, precizia nu este la fel de importantă ca și consecvența și determinarea. Începe și nu te teme de ajutorul tehnologiei - Dacă ești adeptul mijloacelor convenționale, poți folosi un calculator sau un caiet și o bucată de hârtie, dar cea mai bună opțiune (și cea care necesită cel mai puțin timp) pot fi programele pe calculator și, mai ales, aplicațiile care îți permit să controlezi pe ce și cât de mult cheltui banii. Nu va trebui să iei chitanțele cu tine și să memorezi totul. De fapt, acest lucru înseamnă că o mare parte din "provocare" a fost depășită. Poți avea cifrele date aproape "pe tavă" dacă folosești aplicația băncii pe care o utilizezi. Dacă nu o faci - va trebui să le completezi (în timp, vei dezvolta un obicei). Rezervele de numerar - Numerele reprezintă unul dintre aspecte, dar mai întâi trebuie să fii dispus să le analizezi și să le observi, astfel încât din "eforturile" aplicației să rezulte beneficii pentru tine. Poți nota pe o bucată de hârtie o sumă ca obiectiv de economisire lunară (de preferință, ar trebui să fie o cifră prudentă, relativ mică, mai bine să te surprinzi pozitiv). Înregistrează-ți nu doar cheltuielile, ci și veniturile. Diferența dintre cele două va ieși aproape sigur pozitivă (în favoarea veniturilor) - întrebarea este ce vei face cu ea? Pune deoparte rezerve de numerar pentru a-ți constitui o rezervă financiară adecvată. Este cea care îți va permite să te simți confortabil din punct de vedere financiar și te va imuniza împotriva unor evenimente potențial negative. Gândește pe termen lung și nu te descuraja - Ajungem la miezul problemei, și anume la aspectul psihologic al controlului finanțelor. Dacă privești lucrurile din perspectiva câtorva săptămâni, luni sau chiar ani - suma pe care o vei economisi (probabil) s-ar putea să nu ți se pară impresionantă. Cu toate acestea, dacă o privești din perspectiva câtorva decenii și îți dai seama că, pe măsură ce procesul continuă, vei putea investi banii sau îi vei plasa în obligațiuni, ceea ce îți va permite să păstrezi valoarea banilor în timp (peste inflație) - vei înțelege puterea planificării și a scopului pe termen lung. De asemenea, realizezi că, dacă abia începi să economisești - vei face încă multe greșeli - ai răbdare. O lună mai slabă nu trebuie să deraieze un an întreg și mulți ani de economisire a banilor. Nu renunța. Ține evidența reducerilor, dar în primul rând concentrează-te pe venituri - Analizându-ți finanțele, vei vedea cu siguranță cât de mare este diferența pe care o poate face un aport de capital suplimentar. Prin urmare, nu uita - analizarea promoțiilor disponibile în supermarketuri este utilă, iar capacitatea de a spune "NU" chiar și bunurilor reduse cu 90% (dar de care nu ai nevoie acum) - foarte utilă... Dar aceste lucruri nu se pot compara cu tot ce poți face mai bun cu timpul tău liber. În primul rând, poți să te educi și să îți găsești un nou loc de muncă suplimentar care să-ți ofere o a doua sursă de venit. În primul rând - nu vei mai depinde în totalitate de un singur angajator, iar în al doilea rând - vei putea economisi mult mai mult. Drept urmare, vei vedea și mai repede efectele controlului finanțelor în bugetul de acasă. Psihologie - Tentația de a cheltui banii pe care i-ai economisit ca urmare a muncii grele (inclusiv mentale) va fi în continuare enormă atât timp cât nevoile tale sunt materiale și atât timp cât acorzi prioritate acestor nevoi. Încearcă să te distanțezi de ele și să te gândești la ceea ce îți oferă cu adevărat fericire? Poate că, în loc de distracții costisitoare, poți alege o plimbare în pădure cu copiii și, în loc să îi duci la restaurant, alegi un picnic - în aer liber, unde poți bate mingea și admira animalele? Nu merge la extreme, dar încearcă să apreciezi plăcerile care, de obicei, nu costă nimic. Acest lucru te va ajuta să controlezi cheltuielile. 6 cheltuieli inutile în viața de zi cu zi Probabil că te-ai întrebat de multe ori ce anume te împiedică să economisești bani. Nu trebuie să renunți imediat, în mod radical, la toate "plăcerile" pe care cheltui bani. Mai degrabă, gândește-te poate la frecvența cu care o faci. Aceasta este cheia atât a "succesului", cât și a "eșecului" financiar. Redu cheltuielile lunare. Mai jos, vom enumera 6 exemple și cheltuieli populare care îți reduc venitul și care te pot îndepărta și mai mult de obținerea independenței financiare. Servitul mesei în oraș. Poate că mergi la serviciu și cumperi prânzul, cina sau cafeaua în oraș în fiecare zi. Cu toate acestea, dacă te uiți la prețul acestor servicii și mâncăruri, vei constata că 20% din salariul tău zilnic este cheltuit pe aceste două mese. Pregătirea lor acasă ar fi mult mai ieftină și ai putea asculta un podcast interesant sau vorbi cu cei dragi în timp ce gătești. Această mișcare simplă îți poate reduce semnificativ cheltuielile lunare. Transportul public și combustibilul. Într-adevăr, uneori, autobuzele, trenul, metroul sau mașina sunt principalele mijloace de transport. Cu toate acestea, de câte ori ai putea face o plimbare pe jos sau cu o bicicletă pentru a ajunge la destinație, cu beneficii semnificative pentru sănătatea și portofelul tău. Mai ales în orașele mari, vei constata că o bicicletă este un mijloc de transport mai rapid decât o mașină! Schimbă-ți garderoba. Probabil că ți-a trecut de multe ori prin minte că merită să-ți schimbi hainele cu unele noi. Poate că vrei să faci o impresie bună oamenilor. Totuși, gândește-te dacă merită să înlocuiești totul. Oare nu este mai bine să păstrezi din hainele actuale cele care sunt în stare bună? Mai ales dacă mărimea lor este încă potrivită. Satisfacerea nevoilor imaginare ale celor dragi. Poate că ai copii care vor să le cumperi ocazional lucruri noi. Desigur, ca părinte iubitor, îți este greu să le spui nu. Poate că iei și tu inițiativa și le cumperi lucruri care... zac mai târziu într-un colț al camerei și nu sunt folosite. Ia în considerare ce nevoi reale au copiii tăi. Nu uita că cel mai valoros lucru pe care îl poți oferi lor nu necesită o investiție financiară masivă. În loc să cumperi o jucărie nouă și scumpă, de ce să nu petreci mai mult timp cu ei? Cumperi lucruri pe care nu ți le poți permite. A trăi "peste posibilitățile tale" este una dintre cele mai mari capcane financiare. De fapt, pentru a-ți asigura viitorul, ar trebui mai degrabă să duci o viață la standarde financiare sub posibilitățile tale. Vrei să cumperi un ceas al cărui echivalent este salariul tău lunar? Te-ai gândit la costul întreținerii sale periodice? Poate că ești în căutarea unei mașini a cărei reparație ar putea costa o avere sau a unei vacanțe care îți va consuma complet economiile anuale? Gândește-te de multe ori înainte de a lua astfel de decizii. Poți impresiona oamenii într-un mod diferit - mai ecologic. Credite. O altă capcană și, adesea, o consecință a punctului nr. 5 sunt împrumuturile. Cumpărarea de lucruri scumpe pe credit este de cele mai multe ori o greșeală financiară. Dobânda te face să restitui creditorului mult mai mult decât ai împrumutat. De fapt, înseamnă că, cu cât iei mai multe împrumuturi - cu atât crește costul vieții tale dar și riscul de insolvabilitate. Evită o astfel de situație - cel mai bun credit poate fi un credit ipotecar (dacă nu ai altă opțiune) sau un credit de investiții dacă intenționezi să deschizi o afacere. Renunță la creditele de consum dacă intenționezi să atingi mai repede libertatea financiară. De asemenea, poți reduce cheltuielile cu asigurările, cum ar fi asigurarea ipotecară privată. Sfaturi scurte Împărțirea cheltuielilor în categorii este esențială pentru a înțelege modelele de cheltuieli și pentru a identifica zonele în care se pot face economii. Iată care sunt cele trei categorii principale de luat în considerare: Cheltuieli fixe: de exemplu chirie, ipotecă și costuri de asigurare Cheltuieli variabile: alimente, transport și utilități de bază Cheltuieli discreționare: cheltuieli neesențiale, cum ar fi mesele în oraș, divertismentul și cumpărăturile. Clasificându-ți cheltuielile pe categorii, poți identifica zonele în care poți reduce cheltuielile și poți aloca mai multe fonduri pentru obiectivele de economisire. Stabilirea unor obiective de economisire realizabile este vitală pentru a-ți păstra motivația și pentru a reuși să îți îndeplinești aspirațiile. Evaluează-ți situația financiară actuală și stabilește-ți obiectivele pe termen scurt și lung. Calculează-ți capacitatea de economisire pe baza veniturilor și cheltuielilor. Stabilește-ți obiectivele specifice și măsurabile. Plățile recurente îți pot afecta bugetul. Nu uita să-ți ajustezi obiectivele după cum este necesar, pentru a ține cont de orice schimbări în viața ta financiară. Prin stabilirea unor obiective realiste, vei avea mai multe șanse să rămâi pe calea corectă. Cumpără inteligent De obicei, alimentele reprezintă o cheltuială majoră pentru multe gospodării, dar există modalități de a economisi bani fără a renunța la calitate sau varietate. Iată câteva sfaturi: Planifică mesele din timp pentru a evita achizițiile impulsive și risipa de alimente. Ia în considerare posibilitatea de a cumpăra la kilogram pentru a profita de reducerile de preț. Punerea în aplicare a acestor schimbări simple îți poate reduce semnificativ cheltuielile în privința alimentelor. Economisește din cheltuielile alocate utilităților Utilitățile reprezintă o altă cheltuială semnificativă a gospodăriei, dar există modalități de a economisi energie și apă. Iată câteva sfaturi pentru a te ajuta să economisești la facturile de energie: Conservarea energiei prin stingerea luminilor atunci când nu sunt folosite.

Utilizează aparate eficiente din punct de vedere energetic.Rezolvă orice problemă de izolație din casa ta.

Ia în considerare schimbarea furnizorilor pentru a obține o ofertă mai bună la facturile de utilități.

Găsește o asigurare auto mai ieftină.

Investește în aparate eficiente din punct de vedere energetic care îți pot economisi bani pe termen lung la facturile de energie. Punerea în aplicare a acestor modificări va duce la o scădere vizibilă a cheltuielilor privind utilitățile. Utilizează transportul public Costurile de transport se pot aduna rapid, dar folosirea transportului public, folosirea în comun a mașinii sau a bicicletei te poate ajuta să economisești bani. Aceste opțiuni nu numai că reduc cheltuielile de combustibil și de întreținere, dar sunt și benefice pentru mediu prin reducerea emisiilor de carbon. Alegerea unor opțiuni de transport economice poate elibera fonduri pentru alte obiective financiare, contribuind la creșterea economiilor tale. Elimină datoriile și evită dobânzile Evitarea datoriilor și evitarea plății dobânzilor pot elibera venituri pentru economii. Prin prioritizarea datoriilor cu dobândă mare, prin consolidarea datoriilor și prin constituirea unui fond de urgență, îți poți reduce povara financiară și poți prelua controlul asupra finanțelor tale. Achitarea datoriilor cu dobândă mare mai întâi îți poate economisi bani din plățile dobânzii și poate reduce mai repede datoria totală. Concentrează-te asupra următoarelor datorii: Datoria pe cardul de credit

Împrumuturi personale cu rate ridicate ale dobânzii

Împrumuturile până la ziua de salariu

Împrumuturi cu dobândă mare Asigură-te că efectuezi plățile minime pentru toate celelalte datorii, în timp ce te concentrezi pe achitarea datoriei cu dobândă mare. Acordarea priorității datoriilor cu dobândă mare asigură un progres mai rapid în realizarea unei vieți fără datorii și a unor economii sporite. Prin reducerea datoriei la cardul de credit, plățile lunare totale pot fi mai mici. Alegeri inteligente la cumpărături Deciziile prudente în materie de cumpărături pot duce la economii considerabile ale cheltuielilor zilnice. Acest segment abordează tacticile de comparare a prețurilor, de valorificare a sistemelor de cashback și de recompense, precum și cheltuielile atente. Adoptarea acestor obiceiuri frugale îți permite să extinzi bugetul și să îți realizezi obiectivele financiare. Nu uita să compari prețurile înainte de a cumpăra lucruri. De asemenea, poți utiliza programele de cashback și de recompense. Totodată, crearea de conturi de economii poate fi utilă. Categorisirea cheltuielilor te poate ajuta să-ți disciplinezi finanțele - de exemplu, renunțarea la serviciile de streaming ar putea să îți economisească bani. Practica cheltuielilor conștiente Practicarea cheltuielilor conștiente te poate ajuta să eviți achizițiile impulsive și să îți respecți bugetul. Pentru a deveni un cheltuitor mai conștient, cu finanțele sub control, începe prin: Distingerea între nevoile și dorințele tale (simbolul îngerului și al diavolului) Stabilirea priorității cheltuielilor esențiale (simbolul banilor) Evitarea cumpărăturilor impulsive prin crearea unei liste de cumpărături și respectarea acesteia (simbolul listei de cumpărături bifate) Obiceiurile financiare sunt cruciale (simbolul unui ceas și al unui calendar) Creditele auto nu sunt cea mai bună afacere (simbolul unei mașini) Evitarea datoriilor și a costurilor de călătorie (simbolul unui avion și al unei diagrame roșii) O rată a dobânzii mai mică aduce îmbunătățiri în buget (un simbol al cardului de credit) Plățile datoriilor ar trebui să fie la timp pentru a evita costurile (un simbol al ceasului deșteptător) O agenție non-profit de consiliere în materie de credite te poate ajuta să scapi de datorii (simbolul unei clădiri asemănătoare unei bănci) Verificarea prețurilor produselor pe site-urile de comparație poate fi de ajutor (adresa "www" și simbolul lupă) Profită de discounturi Profitând de reduceri, promoții și programe de loialitate, poți economisi bani pentru divertisment și activități de agrement. Asigură-te că ești atent la ofertele și promoțiile speciale pentru activitățile tale preferate și nu îți fie teamă să întrebi despre reduceri sau promoții. Valorificarea acestor perspective de reducere a costurilor permite o mai mare indulgență în experiențele de agrement și divertisment fără a cheltui atât de mulți bani. Găsește o altă sursă de venit Venitul lunar este esențial, deoarece cu cât câștigi mai mulți bani, cu atât mai mulți bani poți economisi. O rată lunară mai mică, reducerea cheltuielilor și un venit lunar mai mare pot crește nivelul de economisire. Dar totuși - reducerea cheltuielilor este crucială dacă dorești să atingi libertatea financiară.

Întrebări Frecvente Cum pot controla cheltuirea banilor? Controlul cheltuielilor necesită, înainte de toate, răbdare și regularitate. Dacă înregistrezi sau controlezi cu regularitate propriile cheltuieli sau pe cele ale întregului buget al gospodăriei - inclusiv în mod automat, prin intermediul unei aplicații - vei putea să îți dai seama foarte repede cum stau lichiditățile și condițiile financiare. Deciziile de a încetini consumul și de a aloca fonduri, poate pentru investiții sau dezvoltarea unei afaceri, vor veni atunci probabil fără prea multe probleme. Cum pot reduce cheltuielile în viața de zi cu zi? În primul rând, cel mai important lucru în reducerea consumului este conștientizarea. Oare cheltuielile masive aduc la fel de multă euforie și fericire? La urma urmei, a face cadouri foarte scumpe nu aduce neapărat la fel de multă bucurie ca atunci când oferi cadouri mici. De asemenea, de o importanță mai mare decât ceea ce porți este tipul de oameni pe care îi întâlnești și cu care interacționezi. Ca urmare, o persoană poate ajunge la concluzia că nu cheltuielile o fac fericită, ci doar epuizează treptat (inutil) banii din portofel. Nu uita - o parte considerabilă a cheltuielilor tinde să fie reprezentată de serviciile de alimentație publică, cum ar fi servitul meselor în restaurante și cafenele. Ce mă poate motiva să controlez cheltuielile? Conștientizarea propriilor nevoi poate fi foarte necesară, deoarece o bună parte din cheltuielile unei persoane nu se bazează pe o dorință sau o nevoie reală de a cumpăra, ci mai degrabă pe obișnuință și capriciu. O perioadă de "post" în care să nu se consume prea multe bunuri (inclusiv alimente) poate face efectiv ca apetitul pentru cumpărături să scadă. La ce pot economisi cel mai ușor bani? O proporție foarte mare din cheltuielile de consum este de obicei destinată alimentelor și băuturilor. Dacă dorești să economisești bani pe acestea - în primul rând, pregătește mesele acasă (învață să gătești singur). Ieși la restaurant sau în alte localuri doar atunci când ocazia o cere cu adevărat și ai chef. De asemenea, evită să consumi alcool și să fumezi, stimulentele sunt scumpe și periculoase. Destul de multe gospodării alocă, de asemenea, o parte din buget pentru diverse abonamente, de exemplu, de streaming, care oricum nu sunt populare în aglomerația activităților zilnice. Elimină cheltuielile inutile. Care sunt pașii importanți în controlul cheltuielilor și al costurilor? Companiile mari trebuie să facă acest lucru tot timpul, la fel este și în cazul companiilor restructurate. Într-un mod cu totul similar, poți face acest lucru și tu și poți începe să reduci cheltuielile din viața de zi cu zi. Iată procesul în 5 pași: În aplicația bancară, în caietul de notițe sau în programul de calculator Excel, creează un tabel adecvat în care să înregistrezi datele lunare privind bugetul tău sau al întregii familii (defalcat pe categorii). Pe baza datelor din ultimele luni (aplicațiile și tehnologia te vor ajuta probabil la colectarea și prezentarea acestora), vei putea estima venitul tău sau al partenerului. Acordă o atenție deosebită cheltuielilor neesențiale - acestea ar putea fi lucruri pe care nu le mai folosești, plata dobânzilor la credite sau o altă pereche de pantofi sau pantaloni. Identifică sau determină prioritățile și scopul pentru care economisești. Aceasta ar putea fi, de exemplu, pensionarea sau perioada de facultate a copiilor, dar este foarte important ca visurile tale să includă și un loc pentru tine (sau pentru copiii tăi). Libertatea financiară poate fi frumoasă. Stabilește memento-urile potrivite, ceasurile deșteptătoare și discută despre situația bugetului de acasă în fiecare lună. Identifică, de asemenea, sectoarele care generează cele mai mari cheltuieli și întreabă-te doar - sunt ele foarte necesare? Ce înseamnă regula 50 20 30? Regula 50/20/30 încurajează cheltuirea a 50% din venitul după impozitare pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Această linie directoare simplifică asigurarea îndeplinirii obiectivelor financiare, facilitând crearea unui buget eficient și respectarea acestuia.

