Tranzacționarea Polygon - Cum să începi să investești în Polygon (Matic)?

Timp de citire: 7 minute(s)

Polygon este cunoscut pentru tehnologia sa avansată care completează Ethereum și crește scalabilitatea. Acest lucru ar putea oferi criptomonedei multipleavantaje.

Tehnologia Blockchain evoluează foarte rapid și potențialul său este deja recunoscut de cele mai mari bănci de investiții din lume precum Wells Fargo și companii de tehnologie precum Intel sau AMD. Instituțiile financiare compară din ce în ce mai mult tehnologia blockchain emergentă cu primele zile ale internetului. Mecanismul sistemului blockchain nu este ceva foarte complicat. Cu toate acestea, unele proiecte de criptomonede sunt avansate din punct de vedere tehnologic. Astfel de proiecte includ Polygon, cunoscut și sub numele de MATIC (numele tokenului rețelei Polygon). În articolul următor, vom prezenta, pe scurt, ce este ecosistemul Polygon, care sunt aplicațiile lui și când merită să fii interesat să investești în criptomoneda Polygon. Ce este Polygon? Polygon este o platformă tehnologică care permite rețelelor blockchain să se extindă și să se conecteze între ele. Proiectul a fost fondat în 2017. Investitorii au numit Polygon -internetul din interiorul blockchain-ului - celei de-a doua cea mai mare criptomonedă din lume, Ethereum. Indicatorul intern al rețelei Polygon este MATIC. Sarcina principală a Polygon este îmbunătățirea blockchain-ul Ethereum. Platforma Polygon lucrează îndeaproape cu blockchain-ul rețelei Ethereum, care este, în prezent, cea mai populară din lume. Ethereum este în fruntea concurenței atât în ​​ceea ce privește numărul de tranzacții în rețea, numărul de proiecte, implementarea de „contracte inteligente” cât și în ceea ce privește popularitatea NFT. Polygon poate contribui la scalabilitatea și securitatea blockchain-ului, prin ajutareacriptomonedei în tranziția, ei de mult anunțată, la o versiune avansată și ecologică a Ethereum 2.0. Tokenul de rețea Polygon este compatibil cu toate criptomonedele bazate pe rețeaua Ethereum, așa-numitul token ERC-20. Deținătorii Polygon folosesc tokenul MATIC pentru a asigura, gestiona și plăti tranzacțiile din rețea. Moduri de utilizare și caracteristici ale ecosistemului Platforma Polygon lucrează îndeaproape cu blockchain-ul Ethereum. Polygon a fost construit pentru: A accelera dezvoltarea și comunicarea tuturor proiectelor din cadrul rețelei Ethereum. Polygon acceptă în prezent peste 7.000 de proiecte blockchain;

Criptomoneda are o ofertă maximă de 10 miliarde de tokenuri, dintre care peste 75% au fost deja minate.

Abordarea limitărilor tehnologice ale rețelei Ethereum (comisioane mari, viteze mici în tranzacții, „aglomerarea rețelei”) printr-un mecanism secundar de scalare;

Un model ecologic de tip „proof of stake” în care toți participanții la rețea, prin „staking”, asigură viteza, eficiența și securitatea ecosistemului Polygon;

Modelul “proof of stake” îi încurajează pe deținătorii de Polygon să nu renunțe la criptomonede. Sunt oferite recompense pentru stacking, adică pentru a ajuta rețeaua să funcționeze;

Polygon poate atât să conecteze blockchain-urile existente la rețeaua Ethereum, cât și creeze propriile proiecte pe baza rețelei sale independente;

Proiectul Polygon finanțează, de asemenea, proiecte pentru a permite dezvoltarea unui internet descentralizat, modern, cunoscut sub numele de Web 3.0 și a alocat un total de 100 de milioane de dolari în acest scop. Avantaje și dezavantaje Polygon Avantaje: Viteză de procesare a tranzacțiilor în rețea (timp mediu aproximativ 2 s);

Mecanism de aprobare a tranzacțiilor online de înaltă tehnologie, ecologic, cunoscut sub numele de „proof of stake”;

Comisioane de platformă reduse (aproximativ 1 cent pe tranzacție);

Colaborare strânsă cu cel utilizatblockchain de criptomonede din lume, Ethereum;

Permite combinarea funcționalităților proiectului și sinergia acestora. Dezavantaje: Polygon nu deține în totalitate propriul blockchain (funcționează pe platforma Ethereum);

Risc de devalorizare în cazul unor probleme în rețeaua Ethereum;

Imposibilitatea de a utiliza rețeaua Polygon pentru achizițiile de zi cu zi; Conexiuni Polygon Polygonul poate fi descris ca un „booster” al rețelei Ethereum cu care este pe deplin compatibil. Acest proiect oferă ETH funcționalitate suplimentară prin creșterea securității sau optimizarea blockchain-ului, de care au nevoie atât de utilizatorii săi, cât și de dezvoltatorii care lucrează în interiorul acestuia. Ethereum este un proiect care este încă mai slab din punct de vedere tehnologic decât unele proiecte moderne sau rivali principali sub forma lui Cardano și Solana. Polygon a fost creat, astfel încât proiectul să poată concura acum cu o competie nouă, mai avansată. Compania a lansat, de asemenea, Polygon Studios, o companie care se concentrează pe tendințele de ultimă oră din lumea criptomonedelor, cum ar fi tokenurile NFT netransferabile sau jocurile bazate pe blockchain, care oferă un model de „play to earn” prin care jucătorii câștigă monede digitale petrecând timp într-o lume virtuală. Implicarea companiei în aceste proiecte poate crește și mai mult cererea pentru astfel de servicii și poate crește dezvoltarea rețelei Polygon (creșterea numărului de tranzacții în rețea, creșterea valorii). Proiectul angajează oameni cu experiență în industria tehnologiei, inclusiv Ryan Watt, care a fost numit CEO în ianuarie. Watts a fost anterior director în divizia de jocuri a platformei YouTube (Google). Motivele mișcărilor viitoare ale prețului Polygon, ca proiect avansat, poate beneficia de creșterea pe care o vedem în popularitatea tehnologiei blockchain. Dacă dezvoltarea sa decurge într-un mod similar cu dezvoltarea internetului din anii 1990, putem presupune că suntem abia la începutul călătoriei sale. În plus, popularitatea și prețul Polygon ar putea crește datorită sutelor de aplicații descentralizate dezvoltate în ecosistemul Ethereum, a evoluției transformării într-o lume digitală cunoscută sub numele de Metaverse și a trendului NFT, în care este implicat Polygon. Piața criptomonedelor tinde să fie extrem de volatilă, deoarece, ca orice tehnologie nouă, atrage mulți speculatori și investitori care doresc să profite de mișcările pe termen scurt de pe piață. Un alt factor foarte important, care ar putea avea un impact cheie asupra prețului Polygon, este creșterea criptomonedei Ethereum și a numărului de proiecte construite în cadrul acesteia. Ethereum, alături de Bitcoin, este cea mai cumpărată criptomonedă de către instituțiile financiare. La începutul anului 2022, gigantul KPMG s-a alăturat grupului de cumpărători. Ținând cont de creșterea numărului de tranzacții în rețea, de numărul de aplicații construite în ea, de gama largă de funcționalități și de investiția unui capital mare, putem presupune că Ethereum are șanse de succes în viitor. În schimb, amenințarea la adresa criptomonedei rămâne principalul factor pentru o potențială încetinire a creșterii Ethereum. Un alt factor este depășirea acesteia de către alte proiecte noi care folosesc tehnologii avansate. Cu toate acestea, Ethereum se confruntă cu o migrare majoră spre versiunea 2.0, iar Polygon este instrumentul care ajută la realizarea acestei migrări și la creșterea șanselor de succes. Tranzacționarea criptomonedei Polygon Ai opțiunea de a tranzacționa CFD-ul Polygon pe platforma noastră xStation. Tranzacționarea Polygon CFD este speculativă și doar mișcările prețului sunt relevante în acest tip de tranzacționare. Poți începe să tranzacționezi Polygon prin intrarea în tranzacții pe CFD-ul Polygon (contract pentru diferență) și folosind efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferențele de preț la decontare dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al unei tranzacții, fără nicio livrare fizică de instrumentelor tranzacționate. Tranzacționarea Polygon se adresează investitorilor și speculatorilor care sunt conștienți de riscul implicat, care este chiar mai mare decât riscul altor instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este masivă, chiar și fără implicarea efectului de levier financiar. Levierul financiar oferă o șansă investitorilor, dar poate provoca și pierderi mai mari. CFD-urile pe criptomonede din xStation oferă avantajele de a avea zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise în fiecare zi după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea CFD-ului Polygon necesită doar un anumit procent din întreaga valoare a poziției. De exemplu, utilizarea efectului de levier de 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 5.000 USD. CFD-ul Polygon oferă expunere la prețul actual de piață, fără a fi nevoie să creezi un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-ului pe criptomoneda Polygon oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short (vânzare în lipsă), prin care investitorii câștigă bani atunci când prețul scade și piața cripto este pe roșu. Acest lucru îți permite să implementezi multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Polygon. De asemenea, oferim pe platforma noastră de tranzacționare, o mulțime de instrumente de analiză, indicatori diferiți cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă. Modul tradițional, de cumpărare și investiție în Polygon (MATIC), este achiziționarea de criptomonede pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor de hacking organizate și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe bursele de criptomonede. Prețul criptomonedei Polygon Piața criptomonedelor este foarte volatilă și prețurile chiar și ale celor mai bune proiecte se pot modifica, cu ușurință, cu zeci de procente. De aceea este atât de important să ții evidența prețului. În xStation, oferim cotații în timp real pentru Polygon, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Orarul de tranzacționare Polygon Dar care este orarul de tranzacționare pentru Polygon? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea Polygon este posibilă 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică care începe de la 01:05 am și durează până la 05:30 ora României, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot este static când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Bineînțeles că cel mai bun moment pentru a tranzacționa criptomoneda Polygon este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai ridicată. Când există un capital mare în piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

