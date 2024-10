Tranzacționarea Moonbeam - Cum să începi să investești în Moonbeam?

Moonbeam este un proiect high-tech interesant, care are potențialul de a combina capacitățile blockchain-urilor Ethereum și Polkadot. Merită să te informezi cu privire la caracteristicile criptomonedei Moonbeam.

Ce este Moonbeam? Moonbeam este un proiect care oferă dezvoltatorilor oportunitatea de a furniza soluții care să ajute la extinderea capabilităților rețelei Ethereum. Rețeaua Moonbeam realizează acest lucru printr-o implementare EVM și API care este compatibilă cu tehnologia Web 3.0 și face legătura cu proiectele existente în ecosistemul Ethereum. Cu aceste soluții, dezvoltatorii care lucrează pe rețeaua Moonbeam pot implementa „contracte inteligente” Ethereum existente - scrise în cod Solidity, și aplicații descentralizate pe Moonbeam, cu puține modificări. Într-adevăr, este destul de complicat pentru că proiectul a fost fondat în 2021 și are planuri mari. De asemenea, Moonbeam va fi, în cele din urmă, compatibil cu rețeaua Polkadot prin crearea unui așa-numit „parachain” separat, similar cu criptomoneda Kusama. Acest lucru va permite rețelei să utilizeze lanțul securizat al Polkadot și să se integreze cu aplicațiile construite pe acest blockchain. Important de menționat faptul că Ethereum și Polkadot sunt unele dintre cele mai mari criptomonede din lume, iar activitatea dezvoltatorilor (creatorii acestor sisteme) și a utilizatorilor acestora este în continuă creștere. Acest lucru permite criptomonedei Moonbeam să câștige și mai mult în valoare pe măsură ce proiectele Ethereum și Polkadot sunt dezvoltate. Moonbeam oferă un mediu pentru construirea de aplicații descentralizate și pentru procesarea „contractelor inteligente”, care se numără printre tehnologiile revoluționare blockchain. Proiectul poate combina activele deținute de utilizatori în mai mult de un blockchain. Prin suport pentru blockchain-uri încrucișate „cross-chain”,, Moonbeam va permite aplicației să-și extindă acoperirea. Platformele de contracte inteligente deja existente sunt concepute pentru a sprijini utilizatorii și activele dintr-un anumit lanț. Cu funcționalitatea de contract inteligent încrucișat, Moonbeam le permite dezvoltatorilor să-și extindă acoperirea aplicațiilor la noi utilizatori și la active situate într-un alt blockchain. Moduri de utilizare și caracteristici ale ecosistemului Tehnologia evoluează în mod constant și, datorită industriei blockchain, lumea finanțelor ar putea avea parte de transformare importantă într-o eră a digitalizării în creștere. Acesta este motivul pentru care criptomonede precum Moonbeam, care conțin o serie de aplicații interesante în lumea finanțelor descentralizate, urmează aceste schimbări. În ciuda complexității tehnologiei cross-chain, am decis să prezentăm câteva dintre funcționalitățile și posibilitățile rețelei Moonbeam. Tehnologia criptomonedei Moonbeam este dedicată Ethereum și, în cele din urmă, și ecosistemului Polkadot. Proiectul oferă: Soluții Cross-Blockchain care permit comunicarea între sisteme independente (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilitate și descentralizare (fără cenzură sau reglementare externă);

Guvernarea „democrată” a rețelei de către dezvoltatori prin votul asupra modificărilor din cadrul rețelei într-un sistem numit On-Chain Governance;

Posibilitatea de staking care oferă venituri pasive cu un token GLM în rețeaua Moonbeam;

Utilizarea EVM-urilor astfel încât „contractele inteligente” să poată migra între blockchain-uri;

Suport pentru noi tipuri de active și utilizatori în două sau mai multe blockchain-uri;

Procesarea „contractelor inteligente” în mai mult de un blockchain;

Extindere, comunicare și integrare între “parachains”, adică medii de testare „blockchain”;

Oportunități pentru dezvoltatori prin ecosistemul de substrat extins;

Prelucrarea operațiunilor financiare avansate;

Eliberarea de rețelele principale Ethereum sau Polkadot datorită costurilor mai mici și scalabilității ridicate a rețelei;

Extinde blockchain-ul la criptomoneda Polkadot și proiectele construite pe baza acestuia

Dezvoltatorii care construiesc proiecte de „contracte inteligente” pe blockchain-ul Polkadot pot folosi Moonbeam pentru:

Extinderea razei de acțiune a parachain-urilor de testare care se construiesc;

A profita de funcțiile indisponibile sau limitate ale ecosistemului Polkadot;

A profita de sistemul extins și rafinat de dezvoltator al Ethereum.

Criptomoneda Moonbeam conține și o mulțime de funcționalități pentru dezvoltatorii de aplicații descentralizate:

Capacitatea de a aplica funcționalitățile dezvoltate în parachain-ul blockchain Polkadot și de a ajunge la utilizatori și proiecte din alt blockchain;

Facilitarea construcției unei platforme de procesare a „contractelor inteligente” (compunerea acesteia într-unul dintre blockchain-urile Polkadot sau Ethereum folosind Moonbeam și limbajul Substrate ca integrator)

Moonbeam combină soluții simple, dovedite și rapide de contracte inteligente în Ethereum. În același timp, poate beneficia de efecte de rețea bazate pe Polkadot care creează un efect sinergic. Motivele viitoarelor mișcări de preț Moonbeam este un proiect crypto avansat tehnologic și poate beneficia de creșterea pe care o vedem în popularitatea tehnologiei blockchain. Dacă dezvoltarea sa decurge într-un mod similar cu dezvoltarea internetului în anii 1990, putem presupune că suntem abia la începutul călătoriei sale. În plus, popularitatea și prețul lui Moonbeam ar putea crește datorită sutelor de aplicații descentralizate dezvoltate în ecosistemul Ethereum și Polkadot combinat. Evoluția contractelor inteligente și cele mai noi tendințe de pe piața criptomonedei pot ajuta Moonbeam în dezvoltarea sa și pot crește prețul criptomonedelor. Piața criptomonedelor tinde să fie extrem de volatilă, deoarece, ca orice tehnologie nouă, atrage mulți speculatori și investitori care doresc să profite de mișcările pe termen scurt de pe piața mare. Un factor foarte important care ar putea avea un impact cheie asupra prețului Moonbeam este creșterea criptomonedei Ethereum și numărul de proiecte construite în cadrul acesteia. Ethereum, alături de Bitcoin, este cea mai cumpărată criptomonedă de către instituțiile financiare. La începutul anului 2022, gigantul global de audit KPMG s-a alăturat grupului de cumpărători. O altă platformă blockchain uriașă este, de asemenea, binecunoscuta criptomonedă Polkadot, cu posibilități de a derula contracte inteligente. Ținând cont de creșterea numărului de tranzacții în rețea, de numărul de aplicații construite în aceasta, de gama largă de funcționalități și de investiția unui capital mare, putem presupune că atât Ethereum, cât și Polkadot au șanse de succes în viitor. Moonbeam este o punte între aceste două blockchain-uri uriașe. De aceea, tranzacționarea criptomonedei Moonbeam pare promițătoare chiar acum. Cu toate acestea, amenințarea la adresa criptomonedei rămâne potențiala încetinire a creșterii Ethereum și Polkadot și depășirea acesteia de către alte proiecte noi care folosesc tehnologii avansate și câștigă popularitate. Riscuri Riscul tranzacționării cu Moonbeam constă în primul rând în impredictibilitatea și volatilitatea pieței criptomonedei. Fluctuațiile de preț de câteva zeci de procente sunt destul de obișnuite. Un alt risc constă în acțiunea prețului Bitcoin, care este influențată de mulți factori micro și macroeconomici diferiți, cum ar fi: deciziile autorităților de reglementare și ale guvernelor cu privire la criptomonede

prosperitate economică

sentimentul general al investitorilor

ciclurile de creștere ale piețelor

mișcări ale deținătorilor mari de Bitcoin (așa-numitele “balene”)

mișcările de preț ale indicelui tehnologiei NASDAQ Comportamentul principalelor platforme ale Moonbeam - ecosistemul Ethereum și Polkadot, este, de asemenea, un risc strategic important. Deși Ethereum a avut un succes spectaculos în ultimii ani în construirea unei comunități de investitori și dezvoltatori care construiesc aplicații descentralizate pe el, este foarte dificil de prezis dacă acest lucru îi va permite să-și mențină poziția pe termen lung în rândul concurenței uriașe. Scăderea popularității acestor blockchain-uri poate fi influențată de: aglomerarea rețelelor și costuri pe tranzacție mai mari;

deciziile autorităților de reglementare;

creșterea concurenților high-tech;

scăderea popularității și a fluxului de dezvoltatori. Tranzacționarea criptomonedei Moonbeam Ai opțiunea de a tranzacționa CFD-ul Moonbeam pe platforma noastră xStation. Tranzacționarea cu Moonbeam CFD este speculativă și doar mișcările prețului sunt relevante în cazul acestui tip de tranzacționare. Poți începe să tranzacționezi criptomoneda Moonbeam prin intrarea în tranzacții pe CFD-ul Moonbeam (contract pentru diferență) și folosind întregul potențial al levierului financiar. . Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferențele de preț la decontare dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al unei tranzacții, fără o livrare fizică de instrumentelor tranzacționate. Tranzacționarea Moonbeam se adresează investitorilor și speculatorilor conștienți de riscurile implicate, care sunt chiar mai mari decât alte instrumente CFD, deoarece fluctuația prețurilor pe piața criptomonedelor este masivă, chiar și fără efect de levier.. Levierul financiar oferă o oportunitate investitorilor, dar poate provoca și pierderi mai mari. CFD-urile pe criptomonede de pe platforma xStation oferă avantajele de a beneficia de zero taxe și comisioane, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Singurele costuri sunt punctele swap, care sunt calculate la rezultatul poziției deschise în fiecare zi după ora 01:00 noaptea. Datorită efectului de levier, tranzacționarea CFD-ului Moonbeam necesită doar un anumit procent din întreaga valoare a poziției. De exemplu, utilizarea efectului de levier 1:2 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 5.000 USD. CFD-ul Moonbeam îți oferă expunere la prețul actual de piață al criptomonedei fără a fi nevoie să creezi un cont special pe piața de criptomonede și fără metode complicate de depunere a fondurilor. Tranzacționarea CFD-urilor pe Moonbeam oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short (vânzare în lipsă), prin care investitorii câștigă bani atunci când prețul scade și piața cripto este în declin. Acest lucru îți permite să implementezi multe strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare, în funcție de prețul Moonbeam. De asemenea, oferim o mulțime de instrumente de analiză, indicatori diferiți pe platforma noastră de tranzacționare, cum ar fi „indicele de putere relativă” RSI sau nivelurile Fibonacci și multe altele. Toate acestea îți pot face tranzacționarea și mai eficientă. Modul tradițional, de cumpărare și investiție în Moonbeam (MATIC), este achiziționarea de criptomonede pe bursele cripto, dar frecvența tot mai mare a atacurilor de hacking organizate și a problemelor cu retragerile nu încurajează noii investitori să deschidă conturi pe bursele de criptomonede. Prețul criptomonedei Moonbeam Piața criptomonedelor este foarte volatilă și prețurile chiar și ale celor mai bune proiecte se pot modifica cu zeci de procente relativ ușor. De aceea este atât de important să se țină evidența prețului. Pe xStation, oferim cotații în timp real pentru criptomoneda Moonbeam, permițând tranzacționarea activă la orice oră din zi sau din noapte. Orarul de tranzacționare Moonbeam Care sunt intervalele orare în care se poate tranzacționa Moonbeam? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea este disponibilă 7 zile pe săptămână 24 de ore pe zi, cu o pauză tehnică, care începe de la 01:05 am și durează până la 05:30 am în noaptea de vineri spre sâmbătă. Prețul spot este static când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa criptomoneda Moonbeam este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai ridicată. Când există capitalmare în piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante despre criptomonede, reglementări, informații din presă sau chiar scăderea sau creșterea prețului Bitcoin.

