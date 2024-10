Cum și de unde poți cumpăra Bitcoin

Odată cu popularitatea Bitcoin (BTC), a crescut și interesul investitorilor pentru această monedă virtuală, punându-și întrebări precum: „De unde și cum pot cumpăra Bitcoin?”. În trecut, singura modalitate de a deține Bitcoin era să îl minezi, folosind propriul computer. De-a lungul timpului, algoritmul proof-of-work pe care se bazează rețeaua Bitcoin a devenit atât de complex și consumator de resurse, încât gestionarea acestui proces a fost transferată mașinilor de calcul dezvoltate special pentru acest scop. Așadar, cum și de unde poți cumpăra Bitcoin fără a fi nevoie să-l minezi? Acest articol aduce în atenția investitorilor cele mai populare modalități de a face acest lucru.

Ce este Bitcoin Apărut la începutul anului 2009, Bitcoin este un tip de monedă virtuală descentralizată, al cărei principiu a fost descris în octombrie 2008, în celebrul manifest al lui Satoshi Nakamoto. De fapt, încă nu se știe cine a fost Satoshi Nakamoto - dacă vorbim de o singură persoană sau de un grup. Cert este că Nakamoto a descris Bitcoin în manifestul său drept un sistem de plată nesupravegheat și fără intermediari, bazat pe o rețea peer-to-peer. Absența oricărei autorități centrale emitente și oferta limitată de Bitcoin de 21 de milioane de unități face ca moneda să fie impulsionată inițial de un grup restrâns de pasionați de proiecte open source. Pe măsură ce valoarea sa continua să crească, Bitcoin a câștigat popularitate, devenind, în cele din urmă, un reprezentant al întregii piețe de monede virtuale. Monedele virtuale și-au dezvoltat notorietatea pe baza utilizării criptografiei avansate de stocare și confirmare ale dreptului de proprietate asupra unităților arbitrare. Criptografia îți oferă posibilitatea să deții controlul asupra unui anumit nod de rețea (wallet - portofel) printr-o așa-numită cheie privată (private key). De asemenea, criptografia împiedică emiterea în duplicat a monedelor, ceea ce face ca procesul de minare să fie atât de dificil. Procesul de „mining” presupune crearea de noi unități Bitcoin, precum și de confirmare a noilor tranzacții în rețea. În trecut, un simplu computer personal era suficient pentru minat, însă odată cu dezvoltarea rețelei Bitcoin și creșterea dificultății de a efectua acest proces, utilizatorii au început să folosească mașini specializate. Astăzi, procesul de exploatare pare că seamănă, mai degrabă, cu operațiunile reale de minerit. Din cauza intensității energetice și a nivelului de dificultate a exploatării Bitcoin, minerii se grupează pentru a obține cele mai mici costuri posibile la energia electrică. Antreprenorii specializați închiriază hale întregi în care plasează sute sau mii de echipamente doar pentru a le crește șansele de câștig. Primul block din rețeaua Bitcoin, extras în ianuarie 2009 de însuși Satoshi Nakamoto, se numește Genesis și valora 50 BTC. Totuși, o dată la patru ani, a avut loc un proces de înjumătățire a valorii minate. Astfel, ultima scădere din mai 2020 a dus valoarea unui block la 6,25 BTC. Se estimează că în primăvara anului 2024 va mai avea loc operațiune de acest tip. Deși cifra de 6.25 BTC pare un stimulent atractiv pentru a începe să minezi Bitcoin pe cont propriu (la mijlocul lunii noiembrie 2021, Bitcoin a fost evaluat la peste 60 de mii de dolari), trebuie să ai în vedere că, de unul singur, operațiunea este complet ineficientă din punct de vedere economic. Exploatarea Bitcoin devine din ce în ce mai costisitoare din cauza electricității totale consumate pentru a procesa tranzacțiile BTC și pentru a întreține rețeaua. La sfârșitul lunii octombrie 2021, numărul hash-urilor criptografice per secundă procesate în minatul Bitcoin era de aproape 150 (EH/s). Puterea de calcul a celor mai bune echipamente utilizate în tehnologia Bitcoin este măsurată în terahash, o valoare care este cu câteva ordine de mărime mai mică. Aceasta înseamnă că șansele unui miner cu un singur calculator ce dorește să obțină un block sunt extrem de mici. Prin urmare, majoritatea oamenilor ce doresc să dețină Bitcoin preferă să-l cumpere. De unde poți cumpăra Bitcoin Există mai multe moduri de a cumpăra Bitcoin - fiecare are propriile avantaje și dezavantaje. Mai jos sunt prezentate cele mai cunoscute și la îndemână. Platforme de tranzacționare O platformă de tranzacționare reprezintă locul de întâlnire a celor două părți ale unei tranzacții - cumpărător/vânzător. Această opțiune este prima aleasă de cei care doresc să cumpere Bitcoin. Astăzi, nu numai Bitcoin, ci și mii de alte monede virtuale pot fi tranzacționate în acest fel. Totuși, tranzacțiile cu Bitcoin reprezintă cea mai mare parte din volumul generat de platformele individuale de tranzacționare. Procesul în sine de cumpărare a monedei Bitcoin nu ar trebui să prezinte o problemă pentru cei care știu cum funcționează platformele tradiționale de tranzacționare. Tot ce trebuie să faci este să plasezi un ordin de cumărare la un preț mulțumitor și, dacă există o ofertă de vânzare la acel nivel, o tranzacție va avea loc. Totuși, înainte de toate, trebuie să alegi o platformă de tranzacționare adecvată nevoilor tale, să-ți creezi un cont de tranzacționare și să îți confirmi identitatea. Toți acești pași sunt urmați pentru a preveni spălarea de bani, iar legile și cerințele organismelor de reglementare pot varia în acest sens, în funcție de țara în care brokerul activează. Un alt avantaj al platformelor de tranzacționare îl reprezintă posibilitatea de a cumpăra Bitcoin cu o altă monedă virtuală (Ethereum, Litecoin, Ripple etc.). Totuși, cea mai utilizată plată este cea efectuată în monedele valutare (RON, EUR, USD etc.). Înainte de a plasa un ordin, cumpărătorul trebuie să depună o suma corespunzătoare tranzacției pe care dorește să o efectueze în contul dedicat. Aici intervin reglementările care guvernează platformele de tranzacționare ce reprezintă o problemă extrem de importantă pentru brokerii mici, rău famați sau noi pe piață, deoarece intervin riscul de fraudă și pierderea banilor depuși. În acest sens, urmărește website-urile organismelor naționale sau internaționale de reglementare a piețelor financiare (în România - Autoritatea de Supraveghere Financiară), deoarece pot oferi așa-numitele liste de avertizare, pe care sunt înscrise entitățile care ridică îngrijorări. „Exchange” de monede virtuale Unitățile de „exchange” reprezintă o alternativă populară la platformele de tranzacționare. În principiu, activitatea lor nu diferă de cea a unui schimb valutar obișnuit, cu excepția faptului că, de acolo, în loc de dolari, euro sau franci elvețieni, poți cumpăra Bitcoin, Ethereum sau Litecoin. Există „exchange-uri” atât sub formă fizică, cât și online. Dacă alegi să fii utilizator online, ești obligat să-ți creezi un cont. După cum am punctat mai sus, birourile fizice de schimb de monede virtuale nu diferă practic de casele de schimb valutar. Acestea afișează un panou de cotații, dispun de o casă de marcat și personal care te va ghida prin întregul proces de cumpărare sau vânzare. Birourile fizice de schimb de monede virtuale oferă o serie de caracteristici care sunt adesea dorite în mod special de utilizatori. Mai presus de toate, acestea sunt capabile să garanteze anonimatul parțial sau total al tranzacțiilor. Într-un birou fizic de schimb, monedele virtuale pot fi cumpărate cu bani cash (RON, EUR, USD, etc.). Din cauza lipsei de intermediari (casa de schimb valutar acționează ca cealaltă parte a tranzacției), de multe ori poți obține o rată de vânzare/cumpărare mai atractivă decât cea oferită pe o platformă de tranzacționare. Cu toate acestea, nu este o regulă bătută în cuie.

Ba chiar, uneori proprietarii „exchange-urilor” adaugă o taxă suplimentară la vânzările sau achizițiile de Bitcoin sau alte monede virtuale. Există totuși un număr relativ mic de birouri fizice de „exchange-uri” în România, situate doar în orașele mari. ATM Bitcoin Un ATM Bitcoin este un dispozitiv asemănător unui ATM tradițional, putând fi ușor și rapid de folosit. Similar unui „exchange” de monede virtuale, ATM-urile Bitcoin permit tranzacții de cumpărare și vânzare rapide, sigure și anonime. Lipsa necesității de a angaja personal, dimensiunea redusă a echipamentului și posibilitatea de a seta aparatul, practic, oriunde reprezintă avantaje ce impulsionează numărul lor pe piață. Numărul de bancomate Bitcoin crește în fiecare lună. Potrivit coinatmradar.com, la sfârșitul lunii octombrie 2021, numărul acestora depășea 30 de mii la nivel mondial. Sursă: coinatmradar.com Cum poți valorifica volatilitatea de pe piața Bitcoin Contrar presupunerilor lui Satoshi Nakamoto, majoritatea deținătorilor de Bitcoin sunt mai interesați de simpla creștere a prețului BTC decât de noul sistem financiar descentralizat pe care moneda virtuală îl reprezintă. Acest lucru nu este deloc surprinzător - strategia de cumpărare și păstrare de Bitcoin și-a dovedit utilitatea în repetate rânduri, cu rate de rentabilitate pe termen lung atingând mii de procente. Totuși, pentru a beneficia de pe urma volatilității ridicate din piața Bitcoin, nu este nevoie să cumperi moneda în sine! Contractele pentru diferență (CFD-urile) sunt instrumente financiare derivate care îți permit să obții expunere pe un activ (fie Bitcoin sau alte monede virtuale) fără să-l cumperi. Prin utilizarea unui CFD te bucuri de aproape aceleași beneficii ca și cumpărarea activului suport - prețul activului crește/scade în tandem cu valoarea CFD-ului. În plus, acestea îți permit să obții profit și atunci când prețul activului suport începe să scadă (fenomen numit „vânzare în lipsă” sau short-selling). Practic, dacă prețurile încep să scadă, poți vinde în prezent ceva ce nu ai, pentru a răscumpăra ulterior la un preț mai avantajos. Aceasta înseamnă că, prin intermediul CFD-urilor poți câștiga bani nu numai de pe urma creșterilor de preț al Bitcoin ci și de pe urma scăderilor, ceea ce în tranzacționarea clasică direct pe bursele de monede virtuale nu este posibil. XTB oferă investitorilor posibilitatea de a obține expunere nu doar pe Bitcoin, ci și pe alte monede virtuale cunoscute, cum ar fi Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin și multe altele. De asemenea, cei cu experiență pot profita și de utilizarea efectului de levier atunci când investesc. Acesta permite o expunere mare la piață folosind un capital relativ mic, însă și pierderile sunt pe măsură. Prin urmare, tranzacționarea cu efect de levier ar trebui să fie precedată de o educație solidă și o analiză amănunțită a situației. Scurt rezumat al modalităților prin care poți cumpăra Bitcoin După cum poți vedea, există multe metode pentru a obține expunere pe Bitcoin - cumpărarea monedei în sine s-a dovedit a fi doar una dintre ele. Istoric, momentul în sine în care alegi să cumperi Bitcoin nu este, paradoxal, atât de important. Pe termen lung, este greu să pierzi dintr-o investiție de genul. Acesta este motivul pentru care strategia de cumpărare și păstrare menționată mai sus este atât de populară. Cu toate acestea, necesită o pregătire prealabilă și o atenție deosebită din partea ta. Natura descentralizată și practic anonimă a rețelei Bitcoin presupun că, odată pierduți, banii sunt practic imposibil de recuperat. Accelerarea rapidă a creșterii prețului Bitcoin după 2017 a dat naștere la numeroase povești despre oameni care, odată ce au ajuns în posesia a sute sau chiar mii de unități BTC (obținute când prețul lor era încă foarte scăzut), nu au mai putut să le acceseze din diverse motive. Cel mai frecvent motiv a fost pierderea accesului la portofel sau deteriorarea acestuia. De asemenea, nu trebuie omisă nici posibilitatea atacurilor cibernetice ce pot duce la pierderea banilor. Prin urmare, dacă vrei să cumperi Bitcoin, ar trebui să: îți scanezi în prealabil computerul sau suportul pe care vor fi păstrate monedele virtuale;

îți instalezi sau cumperi un portofel pentru monedele virtuale;

îți protejezi cheia privată și parola. Utilizarea CFD-urilor cu suport activ pe criptomonede nu necesită un portofel electronic, iar siguranța fondurilor tale este asigurată de o entitate reglementată de pe piața financiară - cum ar fi, de exemplu, XTB. Posibilitatea de a profita de pe urma volatilității pieței Bitcoin (atât în urma creșterilor, cât și în urma scăderilor) face din CFD un instrument ideal pentru investitorii care doresc să speculeze activ.

