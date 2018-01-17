Cum tranzacționezi CFD-urile

Timp de citire: 1 minute(s)

În acest articol vom analiza în detaliu modul de funcționare a CFD-urilor.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Exemplu din platforma XTB Să presupunem că estimezi că valoarea FTSE 100 va crește ca urmare a raportărilor financiare peste estimări ale companiilor care sunt incluse în acest indice. La XTB, FTSE100 este denumit UK100. Deschizi o poziție de cumpărare pe UK100 la 6700 puncte cu o marjă de 0.5% (200:1) (aplicabil în prezent pentru clienții Professional). După cum se poate observa în acest exemplu, deschiderea unei tranzacții pe UK100 cu 1 lot echivalează cu 10 lire profit pentru fiecare pip cu care piața a evoluat în direcția tranzacției tale. Calculatorul de tranzacționare încorporat în platforma xStation determină instant valoarea profitului sau a pierderii în funcție de nivelurile stabilite pentru aceste tipuri de ordine, valoarea lotului, permițându-ți astfel să iei decizii de tranzacționare rapide și în cunoștință de cauză. *Calculator de tranzacționare este furnizat doar ca un ghid Ce sunt loturile în cazul CFD-urilor Un lot reprezintă mărimea unei tranzacții, iar valoarea nominală a unui lot poate varia. De exemplu, un lot pentru o tranzacție pe piața forex echivalează cu 100000 de unități monetare din moneda de bază, în timp ce un lot pentru US30 (Dow Jones) reprezintă 20 de dolari per punct. Este important să înțelegi cum se calculează lotul pentru fiecare categorie de instrumente. Cum se calculează spread-urile Când tranzacționezi CFD-uri vei observa că pe grafic sunt reprezentate două prețuri. Unul reprezintă prețul de vânzare sau prețul BID, iar celălalt este prețul de cumpărare sau prețul ASK. Spread-ul înseamnă diferența dintre cele două prețuri. Oferta XTB cuprinde spread-uri reduse pentru piața forex, ceea ce înseamnă că ești mai aproape de valoarea de piață a activului suport. Dacă piața evoluează în favoarea ta, tranzacțiile tale pot deveni profitabile.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Distribuie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."