De ce să investești în CFD-ul GOLD?

De ce este aurul un activ de refugiu preferat de investitori?

Aurul este considerat unul dintre cele mai importante active de refugiu, fiind utilizat frecvent de investitori pentru protejarea capitalului în perioade de incertitudine economică, inflație ridicată sau tensiuni geopolitice. Pe lângă achiziția de aur fizic, investitorii pot obține expunere la prețul metalului prețios prin intermediul instrumentelor derivate, precum CFD-urile pe aur (GOLD), care oferă lichiditate ridicată și costuri de tranzacționare reduse. Datorită accesibilității și flexibilității, tranzacționarea aurului rămâne o opțiune populară pe piețele financiare globale.

De mult timp, aurul a devenit un instrument foarte popular printre investitori, câștigându-și statutul de "activ de refugiu". Întrucât 27% din cantitatea totală de aur este utilizată pentru investiții, adesea, prețul acestuia tinde să crească atunci când alte active financiare întâmpină probleme (de exemplu când situația economică se deteriorează, când inflația crește sau tensiunile geopolitice se accentuează). Pentru a beneficia de investițiile în aur, nu este necesară cumpărarea de lingouri sau monede de aur, acesta fiind un aspect foarte important al investițiilor de tip CFD în metalul prețios. Știai că 27% din cantitatea totală de aur este deținută sub formă de investiție? Mare parte din cifra de afaceri pe aur nu este obținută datorită metalului fizic, ci prin intermediul instrumentelor derivate. De ce? Pentru că este o metodă mai ieftină și mai convenabilă. În momentul în care cumperi aur fizic, cum ar fi lingouri sau monede, costurile de tranzacționare (cum ar fi taxele și diferența dintre prețul de cumpărare și de vânzare) sunt mari, trebuie depozitat și, de asemenea, asigurat, iar în momentul în care iei decizia de a-l vinde, va fi necesar un efort suplimentar. Utilizând CFD-urile cu activ suport pe aur (GOLD), costurile de tranzacționare sunt scăzute și poți deschide și închide poziția aferentă investiției în orice moment, folosind platforma de tranzacționare. CFD-ul cu activ suport pe aur are două avantaje majore în comparație cu aurul fizic - costurile de tranzacționare mult mai reduse și lichiditatea ridicată Instrumentul CFD GOLD prezintă o caracteristică mai riscantă - efectul de levier. Trebuie să depui doar 5% din valoarea contractului. 1 lot de GOLD CFD este echivalent a 100 uncii, astfel încât la un preț de 1300 dolari per uncie, valoarea contractului tău va fi de 130000 de dolari, însă este necesar să depui doar 6500 de dolari. De ce este aurul un activ de refugiu preferat de investitori? Aurul este considerat un activ de refugiu (safe haven) deoarece tinde să își păstreze valoarea în perioade de criză economică, inflație ridicată sau instabilitate geopolitică. Aproximativ 27% din cantitatea totală de aur este deținută în scop investițional, ceea ce confirmă rolul său strategic în portofoliile investitorilor. Ce influențează prețul aurului pe piețele financiare? Prețul aurului este determinat de mai mulți factori macroeconomici importanți: Evoluția dolarului american (USD)

Deciziile privind ratele dobânzilor ale Fed

Nivelul inflației

Cererea băncilor centrale

Tensiunile geopolitice

Fluxurile către ETF-uri pe aur În general, atunci când dobânzile reale scad sau incertitudinea economică crește, prețul aurului tinde să urce. Investiții în aur: aur fizic vs ETF vs CFD pe aur (GOLD) Investitorii pot obține expunere la aur prin mai multe metode: Aur fizic (lingouri sau monede) Costuri mari de tranzacționare

Necesită depozitare și asigurare

Lichiditate mai redusă ETF-uri pe aur Tranzacționate la bursă

Fără depozitare fizică

Fără efect de levier CFD pe aur (GOLD) Costuri de tranzacționare reduse

Lichiditate ridicată

Posibilitate de tranzacționare long și short

Utilizarea efectului de levier Avantajele tranzacționării CFD pe aur CFD-urile pe aur oferă: ✔ Acces rapid la piață

✔ Posibilitatea de a specula atât creșterea, cât și scăderea prețului aurului

✔ Necesitatea unui capital inițial redus datorită levierului

✔ Execuție rapidă prin platforme moderne de tranzacționare De exemplu, un lot GOLD CFD reprezintă 100 uncii, iar la un preț de 1300 USD/uncie, valoarea contractului este 130.000 USD, însă marja necesară poate fi doar 5%. Corelația aurului cu dolarul american și piețele financiare Aurul prezintă adesea: Corelație negativă cu USD

Corelație inversă cu randamentele obligațiunilor SUA

Corelație pozitivă cu perioadele de aversiune la risc Acest lucru îl face un instrument util pentru diversificarea portofoliului investițional. Riscurile investițiilor în CFD pe aur Deși oferă flexibilitate, tranzacționarea aurului prin CFD implică: Volatilitate ridicată

Amplificarea pierderilor prin levier

Sensibilitate la date macroeconomice (NFP, inflație, decizii Fed) Gestionarea riscului este esențială atunci când tranzacționezi aurul pe termen scurt. Concluzie: Merită să investești în aur? Aurul rămâne un activ strategic în perioade de incertitudine economică și un instrument popular în rândul traderilor activi. Alegerea dintre aur fizic și CFD pe aur depinde de obiectivele investiționale, toleranța la risc și orizontul de timp. Într-un mediu economic volatil, aurul continuă să joace un rol important în piețele financiare globale.

