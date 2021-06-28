De ce să investim în Criptomonede CFD?

Criptomonedele au evoluat de la un experiment tehnologic la o clasă de active importantă pe piețele financiare globale, atrăgând investitori datorită volatilității ridicate și potențialului de randament. O modalitate accesibilă de a obține expunere la Bitcoin, Ethereum și alte monede digitale este prin intermediul criptomonedelor CFD, instrumente derivate care permit tranzacționarea atât pe creștere, cât și pe scădere. Acest articol explică ce sunt CFD-urile pe criptomonede, cum funcționează levierul, care sunt riscurile implicate și cum pot fi utilizate instrumentele de gestionare a riscului în platforma xStation pentru o experiență de tranzacționare mai eficientă.

Bitcoin și toate celelalte criptomonede nu mai reprezintă de mult doar o curiozitate tehnologică. În prezent, criptomonedele și-au stabilit poziția în lumea finanțelor globale, fiind folosite ca mijloc de plată, iar aspectul cel mai important în contextul acestui articol îl reprezintă faptul că sunt tratate drept o clasă de active cu drepturi depline în portofoliile investitorilor din întreaga lume.

2021 este fără îndoială un an interesant pentru pasionații de criptomonede. Volatilitatea ce caracterizează acest tip de active este enormă, ex. Bitcoin și-a dublat valoarea de la începutul anului, apoi a scăzut cu 50%, iar pe Ethereum fluctuațiile zilnice de preț de peste 10% nu reprezintă nimic excepțional.

Datorită popularității tot mai mari a criptomonedelor, în special în rândul investitorilor începători, în acest articol vom analiza una dintre cele mai accesibile modalități de a investi în criptomonede, și anume Criptomonedele CFD.

De ce să investim în criptomonede? Răspunsul este ”volatilitate”

Probabil cel mai important argument pro, și paradoxal și contra, investițiilor în criptomonede este volatilitatea gigantică ce caracterizează această clasă de active. O volatilitate zilnică de 1% înseamnă foarte mult pentru instrumentele financiare tradiționale. Cu scopul de a realiza o comparație, în 2021, poți calcula pe degetele de la o mână de câte ori volatilitatea Bitcoin a fost sub 3%!

Majoritatea investitorilor începători sunt convinși că pot obține randamente uriașe, pe termen scurt, prin investițiile în criptomonede, însă ar trebui să avem mereu în vedere un aspect esențial: cu cât mai mare este volatilitatea unui instrument, cu atât mai mare este riscul asociat investiției (precum și riscul de a pierde fonduri).

În cazul criptomonedelor, există și alte riscuri și probleme, cum ar fi gradul de complexitate al acestei categorii de instrumente financiare, nevoia de echipamente adecvate pentru minerit, dar și lipsa unui cadru legislativ reglementat și nivelul de încredere al clienților în bursele de monede digitale.

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care merită luate în considerare criptomonedele CFD, întrucât sunt accesibile tuturor potențialilor investitori, iar în cazul XTB, acestea sunt parte din oferta de instrumente financiare a unui broker global reglementat de instituții financiare europene (și nu numai) precum KNF, FCA sau CySEC.

Ce sunt CFD-urile?

CFD înseamnă Contact pentru Diferență. Este un instrument financiar foarte popular și reprezintă înțelegerea dintre emitentul contractului (ex. XTB) și investitor, unde ambele părți se angajează să plătească unul altuia diferența de preț la momentul încheierii tranzacției.

Examplu:

Un investitor a realizat o tranzacție de cumpărare a unui CFD la prețul de 1000 $. De asemenea, decide să închidă tranzacția atunci când prețul va atinge pragul de 1020 $, diferența dintre prețul de cumpărare și prețul la care va închide tranzacția fiind de 20 $, așadar suma din contul de tranzactionare al investitorului va crește cu 20 $. Bineînțeles, dacă prețul scade la 980 $ în loc să crească, iar traderul decide să închidă tranzacția, atunci va marca o pierdere de 20 $. Important: pentru ca exemplul să fie mai clar nu au fost luate în calcul elemente precum costuri și levier financiar.

CFD-ul este un produs financiar derivat, ex. un tip de instrument financiar al cărui preț depinde de prețul activului suport, care poate fi reprezentat de perechi valutare, mărfuri (aur, petrol), acțiuni sau monede virtuale. Important: tranzacționând CFD-uri investitorii nu devin proprietarii activelor suport, aceștia doar speculează diferențele de preț, precum în exemplul de mai sus.

CFD - Posibilitatea de a investi atunci când piața scade

Unul dintre avantajele CFD-urilor, important mai ales în contextul activelor care înregistrează o volatilitate crescută, este posibilitatea de a investi nu doar atunci când prețul crește (aceasta fiind numită o poziție long sau de cumpărare), dar și atunci când prețul scade (numită și poziție short sau de vânzare)! Așadar, dacă ești de părere că prețul Bitcoin, de exemplu, o să scadă, atunci poți profita de această evoluție cu ajutorul unui tranzacții short (de vânzare) pe Bitcoin CFD.

CFD - Levier

Levierul este un mecanism ce reprezintă o parte componentă a CFD-urilor. Acesta permite angajarea, într-o investiție, doar a unei părți a capitalului disponibil, spre deosebire de investițiile tradiționale. Dimensiunea levierului diferă în funcție de furnizor - la XTB levierul pentru Criptomonedele CFD este de 1:2, ceea ce înseamnă că investitorul are nevoie de 50% din valoarea totală a tranzacției pentru a deschide o poziție. Criptomonedele CFD sunt disponibile cu un levier foarte mic dar, de exemplu, Aurul CFD are un levier de 1:20 (investitorul are nevoie de 5% din valoarea totală a tranzacției ca și garanție pentru activarea unei poziții).

Important: trebuie amintit că levierul financiar poate reprezenta o oportunitate pentru investitori, dar în același timp contribuie și la creșterea nivelului de risc (cu cât mai mare levierul, cu atât mai mare riscul).

CFD - Hedgingul profiturilor și limitarea riscurilor

Anterior a fost menționată volatilitatea incredibilă ce caracterizează instrumentele financiare precum criptomonedele, fapt ce poate duce atât la profituri foarte mari, cât și la pierderi foarte mari pentru un investitor. Așadar, extrem de important pentru investitorii în criptomonede CFD este ca platforma XTB să aibă integrate instrumente de administrare a riscului - ordine de tip SL (stop loss) și TP (take profit).

Stop loss (SL) - Acesta este un ordin care protejează, folosit de traderi pentru a limita riscul în tranzacționare. În cazul unui ordin SL, după ce prețul a ajuns la un anumit nivel specificat de investitor, acesta inițiază închiderea automată a tranzacției, chiar dacă investitorul nu este conectat la platforma de tranzacționare xStation.

TP (take profit) - Un ordin similar cu cel de Stop Loss, doar că este folosit pentru marcarea profiturilor.

CFD - Dimensiunea minimă a ordinului

Unul dintre argumente în favoarea alegerii CFD-urilor ca modalitate de investire în criptomonede este posibilitatea de a realiza tranzacții de dimensiuni reduse. De exemplu, dimensiunea minimă / volumul minim pentru o tranzacție ce poate fi deschisă cu Bitcoin CFD (în contextul ofertei XTB) este de 0.01. Asta înseamnă că pentru a deschide o tranzacție minimă cu acest instrument este suficient ca investitorul să aibă în contul de investiții aproximativ $ 160 (la momentul scrierii articolului BTC valorează ~ $ 32,000).

CFD-urile nu sunt pentru oricine

Criptomonedele CFD nu sunt instrumente ce pot fi abordate de toată lumea. Investitorii interesați de investiții pe termen lung în criptomonede (caz în care trebuie luate în calcul și costurile cu finanțarea overnight), precum și investitorii care au o aversiune crescută la risc (volatilitate ridicată înseamnă și risc mare) ar trebui să se gândească foarte bine dacă CFD-urile reprezintă instrumentele potrivite pentru ei.

Criptomonede CFD la XTB

Odată cu creșterea popularității criptomonedelor a evoluat și oferta de Criptomonede CFD în cadrul XTB. De curând XTB a scăzut costurile de tranzacționare pentru cele mai populare criptomonede și, de asemenea, a scăzut și dimensiunile minime (volumul minim) ale tranzacțiilor pentru toate Criptomonedele CFD din oferta XTB.

În prezent în cadrul XTB poți investi în următoarele Criptomonede CFD:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin este prima criptomoneda. A fost creată în ianuarie 2009 de misteriosul Satoshi Nakamot. Identitatea persoanei care a creat această tehnologie este încă un mister. Bitcoin oferă taxe mai mici pentru tranzacții, decât mecanismele tradiționale de plată și, spre deosebire de monedele emise de guverne, Bitcoin este operat de o autoritate descentralizată. Nu există Bitcoin în formă fizică, doar solduri păstrare în registre publice la care toată lumea are acces într-un mod transparent. De asemenea, Bitcoin nu este emis de o bancă sau un guvern. Această monedă s-a dovedit a fi catalizatorul cu ajutorul căruia sute de alte criptomonede au fost create.

Ethereum (ETH)

Contrar aparențelor, Ethereum nu este o criptomonedă - este o platformă blockchain cu propria criptomonedă numită Ether (ETH), însă ambele nume sunt în prezent folosite cu referire la această criptomonedă. Fiind o rețea de tip blockchain, Ethereum poate fi definit și ca un registru public descentralizat folosit pentru înregistrarea și verificarea tranzacțiilor. În prezent Ethereum este a doua criptomonedă la nivel global, după BTC, în termeni de popularitate și capitalizare.

Bitcoin cash (BCH)

Bitcoin cash este o criptomonedă creată în august 2017 având la bază conceptul Bitcoin. Performanța Bitcoin Cash s-a îmbunătățit considerabil în raport cu criptomoneda originală, mărind dimensiunea block-urilor, fapt ce a permis procesarea mai multor tranzacții și îmbunătățirea scalabilității.

Litecoin (LTC)

Litecoin este o criptominedă creată în octombrie 2011 de Charles "Charlie" Lee. La fel ca Bitcoin Cash, Litecoin a fost fondată în baza tehnologiei Bitcoin (bitcoin fork) și se bazează pe o rețea globală de plăți de tip open-source care nu este controlată de nici o autoritate centrală cum ar fi un guvern sau o bancă centrală. Cu toate acestea, LTC se diferențiază de Bitcoin prin câteva aspecte cheie precum generarea mai rapidă de block-uri sau folosirea unui algoritm diferit.

Ripple (XRP)

Ripple este atât o criptomonedă, cât și o rețea digitală de plăți pentru tranzacțiile financiare. A fost lansată în 2021 de către Chris Larsen și Jed McCaleb. Ripple operează pe o platformă descentralizată open-source și peer-to-peer care permite transferul de bani sub orice formă - nu doar criptomonede precum bitcoin sau litecoin, dar și monede tradiționale precum euro, dolar sau altele. Criptomoneda XRP este folosită în produsele Ripple pentru realizarea unui schimb rapid între monede.

Cum ții pasul cu informațiile cheie și evenimentele din piața criptomonedelor?

Este simplu, trebuie doar să instalezi platforma xStation. În tab-ul News vei putea citi comentariile frecvente ale echipei de analiză cu privire la situația din piața criptomonedelor. Acestea sunt postate sub formă de știri, analize sau webinare.

Informații cheie despre Criptomonedele CFD din oferta XTB:

Deschide un cont demonstrativ în doar câteva secunde

Deschide rapid un cont real de investiții (~15 min)

CFD-uri cu active suport pe cele mai populare criptomonede: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple și Litecoin.

Posibilitatea de a vinde în lipsă (short selling), ex. Investește atunci când piața scade

Levier 1:2

Posibilitatea de a tranzacționa 7 zile pe săptămână

Posibilitatea de a menține o poziție deschisă pentru 365 de zile

Securitatea fondurilor și supraveghere financiară

Cont de training gratuit la XTB

Deschiderea unui cont de investiții la XTB durează aproximativ 15 minute, însă poți testa mai rapid investițiile în Criptomonedele CFD din oferta XTB - urmează cei 3 pași de mai jos pentru a deschide un cont demonstrativ, în doar câteva secunde, și testează investițiile într-un mediu lipsit de riscul de a pierde bani reali:

Click AICI Completează câmpurile (email, telefon, etc) și setează o parolă Accesează contul de training prin click pe "Intră în xStation"

Contul demonstrativ pentru investitori este la fel ca simulatorul de zboruri pentru piloți - seamă cu contul real, iar fondurile vizibile în platformă sunt virtuale astfel încât să poți învăța cum folosești platforma și mai departe cum investești fără riscul de a pierde bani reali. După o lună contul va expira, așadar nu trebuie să-ți faci griji cu privire la închiderea lui.

Primii pași în platforma XTB

Platforma xStation este extrem de simplă și intuitivă, însă un investitor novice ar trebui să o exploreze folosind un cont demonstrativ.

Atenție, datele prezentate fac referire la performanțele din trecut, așadar nu reprezintă un indicator de încredere pentru performanțele viitoare. Sursă: xStation

Cum începi să investești și cum deschizi o poziție? - Calculatorul de investiții

Dublu click pe un instrument din fereastra din stânga (Market Watch) sau click dreapta și apoi ”deschide ticket” și astfel va fi afișat panoul pentru plasarea de ordine ce are integrat un calculator pentru investiții. Mulțumită acestui calculator este foarte ușor să setezi și verifici parametrii tranzacției precum: valoarea contractului, marja necesară pentru activarea unui ordin, spread-ul și comisionul (costuri pentru activarea ordinelor) sau finanțarea overnight / swap-ul zilnic (costul plătit pentru menținerea unui ordin peste noapte). Tot din acest panel vei putea seta și ordinele de tip Stop Loss și Take Profit (ai posibilitatea de a seta / modifica aceste ordine și ulterior, direct de pe grafic).

Cum închizi o poziție?

Este foarte ușor să închizi o poziție cu CFD-uri: identifică ordinul în fereastra ”Poziții deschise” și apasă click pe X-ul din colțul din dreapta. Important: O poziție nu va fi închisă prin deschiderea unei tranzacții în direcția opusă. Dacă avem o poziție long (de cumpărare) activă și deschidem o poziție de vânzare, atunci vom activa o a doua tranzacție, în sens opus, însă nu o vom închide pe prima.

Atenție, datele prezentate fac referire la performanțele din trecut, așadar nu reprezintă un indicator de încredere pentru performanțele viitoare. Sursă: xStation

Știri și analize de piață

Platforma XTB este concepută să pună la dispoziție investitorilor tot ce au nevoie pentru a investi. Una dintre funcțiile care merită menționate este portalul de știri și analize de piață ce poate fi gasit în tab-ul ”Știri”. Știrile și analizele pot fi filtrate foarte ușor - scrie numele instrumentului de care ești interesat în câmpul de căutare sau selectează, de exemplu, ”Monede Virtuale” în câmpul Filtre și astfel ajungi rapid la informațiile care te interesează.

Criptomonedele acum la îndemâna ta - platforma pentru mobil XTB

În final trebuie menționată platforma pentru mobil XTB, un instrument foarte ușor de accesat și folosit pentru a fi mai aproape de investiții și evenimentele din piețele financiare. XTB este, în prezent, una dintre cel mai bine cotate aplicație de investiții la nivel global și este disponibilă atât pentru IOS, cât și pentru sistemele Android.

Datorită modului de utilizare ușor diferit față de platforma desktop, versiunea pentru mobil este concepută pentru a permite utilizatorului navigarea facilă și intuitivă. Acesta este motivul pentru care ai să observi că oferă o gamă restrânsă de instrumente de analiză a graficelor, însă oferă pachetul de bază necesar pentru tranzacționare. Mulțumită platformei XTB pentru mobil te poți conecta rapid la burse, poți deschide tranzacții sau le poți controla pe cele deja deschise. Notificările trimise direct pe dispozitivul tău mobil te vor menține la curent cu știrile importante.

Testează gratuit platforma XTB pentru mobil. Click pe unul dintre link-urile de mai jos:

