Termenul CFD este abrevierea expresiei ”Contracte pentru Diferenţă”.

CFD-urile îţi oferă posibilitatea de a deschide o poziţie atunci când valoarea unei pieţe financiare - de exemplu o acţiune, marfă, pereche valutară sau un indice bursier va creşte sau va scădea pe termen scurt, mediu sau lung.

Dacă consideri că preţul unui instrument va creşte, cumperi sau deschizi o pozitie long şi vei profita astfel de fiecare mișcare de creştere a preţului.

Dacă consideri că preţul unui activ va scădea, vinzi sau deschizi o pozitie short şi vei profita de fiecare scădere a preţului. Totuşi, dacă preţul se va mişca contrar estimărilor tale, vei suferi o pierdere.

Tranzacționând CFD-uri nu deţii activul de bază, ci speculezi modificarea preţului acestuia. Aşadar, nu există costuri fizice de dealing cum ar fi taxa de timbru.

CFD-urile sunt produse cu levier, ceea ce înseamnă că nu trebuie să depui la început decât o suma mică de bani pentru a câştiga o expunere mult mai mare pe pieţe. Exemplu de tranzacţionare CFD

Să presupunem că estimezi o creştere de preţ a indicelui UK 100 (activ suport FTSE 100) datorată unor câştiguri corporative din UK şi vrei să plasezi o tranzacţie pentru a profita de orice creştere a preţului. Te autentifici în platforma de tranzacționare XTB şi vezi că ultimul preţ al indicelui UK100 este 6650 puncte. Tranzacţia: Te hotărăşti să deschizi o pozitie long şi cumperi 1 lot de UK100 la preţul de 6650. Pentru o tranzacţie de un lot, fiecare creştere de câte un pip a prețului UK100 îţi va aduce un profit de 52.23 RON. Rezultatul: Viziunea ta asupra evoluției prețului se dovedeşte a fi corectă şi în curând UK100 se tranzacționează la 6700 puncte, avansând 50 pips, astfel că hotărăşti să închizi tranzacţia. Aceasta îţi aduce un profit de of 2611.5 RON (50 pips x 52.23 RON). Desigur, dacă preţurile ar fi scăzut la 6600, ai fi suferit o pierdere de 2611.5 RON. Pe ce pieţe poţi tranzacţiona CFD-uri?

Cel mai important de reţinut despre efectul de levier este că atât timp cât acesta îţi poate amplifică câştigul, în acelaşi fel îţi poate amplifica pierderea. Astfel, dacă preţul se modifică contrar estimărilor tale, pierderea ta poate depăşi depunerea iniţială și de aceea este important să înţelegi cum să-ţi gestionezi riscul.

